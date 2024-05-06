Запрещенный удар-сальто, шикарный Альдо и гильотина-сенсация – карнавал UFC в Рио

Ревью турнира в Бразилии.

В Рио-де-Жанейро завершился UFC 301 , который запомнился мощнейшим возвращением Жозе Альдо, яркой победой Мичела Перейры и разборкой за пояс в наилегчайшем весе.

Крейг не смог стянуть Борральо в партер и улетел в жесткий нокаут

Крейг – один из самых опасных бойцов в UFC из позиции гарда. Он ловил многих топов на треугольники и рычаги локтя, часто проигрывая в течение поединка. При этом Крейг – сильно ограниченный боец. Он слабый ударник, не очень хороший борец, но ему критически важно стягивать соперников в партер. Если не выходит, то почти наверняка бой заканчивается для Крейга поражением.

Кайо Борральо отнесся к угрозе от гарда соперника очень серьезно. За семь минут поединка у Крейга лишь одна серьезная попытка перевода в партер. Борральо легко расправился с угрозой в начале первого раунда, после чего не давал никаких шансов сопернику.

В стойке Борральо удерживал инициативу с первых секунд. Благодаря контролю центра клетки в сочетании с высокой скоростью работы ног он легко уходил от ударов соперника, постоянно контратакуя. Особенно часто Борральо контрил попытки ударов ногами от Крейга, используя быстрые джебы или хуки передней рукой.

Результатом огромной разницы в скорости и ужасной защиты Крейга в стойке стал мощный нокаут от Борральо. К нему привела медленная и совершенно неуместная попытка удара локтем от Крейга:

Крейг попытался пробить локтем передней руки, но из-за неверной дистанции, плохой защиты и недостатка в скорости наткнулся на контратаку левым прямым

Вторым ударом в серии Борральо сильно пошатнул соперника

Следующие три удара прошли вскользь, а четвертый (на скрине) оказался решающим.

Перейра задушил Потерю, но едва не лишился победы из-за запрещенного удара-сальто

У Мичела Перейры есть два варианта ведения боя. Первый – против соперников, от которых он чувствует угрозу. В таком случае Перейра дерется аккуратно, в классическом стиле, без акробатических трюков и ударов из капоэйры. Второй – против бойцов, которые, по его мнению, не представляют опасности. Здесь он при первой возможности включает все классические трюки: колено в прыжке, удары от сетки, сальто.

Игоря Потерю Перейра не воспринял как равного соперника. С первых секунд он начал финтить, раздергивая соперника, после чего первым же ударом повалил его на землю. Потеря остался в сознании и сразу попытался заблокировать сопернику проход в гард апкиками:

Перейра пошел добивать, Потеря отбивался апкиками

Почти тут же Перейра прошел через ноги Потери с помощью сальто

И приземлился коленом в лицо Потери

Попытка удара-сальто завершилась очевидным нарушением правил. Но, похоже, рефери настолько удивился трюку, что не заметил фола и разрешил продолжить бой.

Спустя пять секунд и несколько завязок в партере Перейра забрал шею Потери и задушил его с помощью гильотины. После окончания поединка судьи несколько минут обсуждали удар Перейры и решили не наказывать бойца. Итог – победа Перейры удушающим приемом.

Смит – главная сенсация вечера: задушил мощного бразильского проспекта, который шел большим фаворитом

Третий из серии больших фаворитов из Бразилии – Витор Петрино. Букмекеры и фанаты (как и мы в превью турнира) не оставляли шансов его сопернику Энтони Смиту. Петрино уверенно прошелся по всем прошлым оппонентам: серия из 11 побед, восемь из которых – досрочно. Смит превосходил соперника лишь в опыте, но этого хватило, чтобы победить.

Начало поединка получилось ожидаемым: Петрино уверенно пошел вперед, постепенно пристреливаясь и выцеливая мощный оверхенд. Смит старался технично работать лоу-киками, раздергивать соперника финтами и немного беспокоить джебами.

Спустя две минуты после начала поединка Петрино сделал попытку прохода в ноги, но Смит сконтрил, накинув неплотную гильотину.

Но вместо того чтобы снять замок и разорвать дистанцию, Петрино решил сделать амплитудный тейкдаун, предоставив Смиту возможность закрепить ноги и сделать гильотину более плотной.

Благодаря грубейшей ошибке Петрино Смит закрыл гильотину и уже через несколько секунд заставил соперника сдаться.

Альдо понадобился раунд на раскачку, после которого он уверенно перебил потерявшегося Мартинеса

Жозе Альдо вернулся в октагон после простоя почти в два года. В первом раунде показалось, что за время паузы он подрастерял тайминг и чувство боя. Определенная скованность отражалась на общем поведении в поединке: Альдо дрался в очень закрытой стойке и почти не работал корпусом.

Но первая пятиминутка все равно осталась за ним из-за недостаточной активности соперника. Мартинес выцеливал лоу-кики, но совсем мало использовал руки, будто побаиваясь контратак Альдо. Тренеры просили его включиться и поднять темп, но подсказки не помогали.

Альдо же прибавлял с каждой минутой. Во втором и третьем раунде он показал те самые комбинации по корпусу, контратаки с уклонов и нырков и активную работу передней рукой.

Ближе к концу боя Альдо нащупал уязвимость соперника и больше контратаковал боковыми ударами. Одним из таких он пошатнул Мартинеса за две минуты до конца третьего раунда.

30-27 в пользу Альдо совершенно закономерны: он набирал на протяжении всех 15 минут, а его соперник так и не справился с давлением, из-за чего выглядел потерянным и скованным.

Рост и длина рук Эрцега стали проблемой для Пантожи. Но помогли агрессивность, мощный подбородок и опыт

В превью главного поединка UFC 301 мы отмечали один из самых главных навыков Стива Эрцега – умение пользоваться выдающейся для наилегчайшего веса антропометрией. Для более низкого Пантожи работа Эрцега с дистанции стала главной задачей поединка. И он решал ее с самого начала поединка.

Стартовый план Пантожи заключался в очень агрессивном сближении с ударами руками и последующей попыткой прохода в ноги. Напор и прессинг чемпиона с первых секунд боя удивили Эрцега. В первом раунде он дрался слишком технично, много опирался на чистый кикбоксинг, который не работал против геймплана Пантожи.

Во втором раунде Эрцег скорректировал тактику и намного увереннее держал центр октагона, не давая Пантоже так легко давить его к сетке. Самое главное – Эрцег отвечал на блицы соперника: встречал локтями, коленями из клинча и чек-хуками. Благодаря этому после первого раунда поединок полностью выровнялся.

Несмотря на то что Эрцег постоянно ловил Пантожу на сближениях, тот все равно шел вперед, танкуя удары. Благодаря агрессивности и мощному подбородку он продолжал действовать по геймплану (хоть и не так успешно, как в первом раунде) и оставался активным все 25 минут.

В решающем пятом раунде Эрцег совершил две ошибки, которыми воспользовался опытный Пантожа. Имея значительное превосходство над соперником в стойке, он зачем-то дважды провел попытку тейкдауна – оба раза Пантожа его свипнул, оказавшись в позиции контроля сверху. Две неудачные попытки прохода оставили Эрцега без победы в пятом раунде и пояса.

Альдо так ярко вернулся в UFC, что, кажется, передумал завершать карьеру

Боец UFC за два раунда пропустил 22 лоу-кика. Итог – сечка, которую сравнивают с пулевым ранением

Фото: Leandro Bernardes/Keystone Press Agency, IMAGO/FELIPE DUEST/Global Look Press