Четыре нокдауна за полтора раунда и пять нокаутов в пяти боях. UFC 295, что ты творишь?

Ревью турнира в Нью-Йорке.

В Нью-Йорке прошел UFC 295. Турнир получился взрывным и зрелищным – пять из пяти боев в основном карде закончились нокаутами. А президент UFC Дана Уайт настолько впечатлился, что выдал семь бонусов за лучшее выступление вечера.

Разбираем каждый нокаут.

Лопес защитился от нескольких тейкдаунов Сабатини и забил его у сетки

Диего Лопес известен российским болельщикам по недавнему поединку против Мовсара Евлоева. Он трижды ловил Евлоева на сабмишены, один из которых едва не закончился тяжелой травмой колена. После этого оформил победу рычагом локтя из треугольника – достаточно редким приемом в UFC.

В Нью-Йорке Лопес встретился с борцом Пэтом Сабатини. Как часто бывает, в поединке двух грэпплеров все началось с очень неплохой работы в стойке. Оба бойца показали плотные удары ногами, а Сабатини даже пошатнул Лопеса комбинацией ударов руками в начале раунда.

Через полторы минуты Лопес пошел вперед с длинным апперкотом, на что Сабатини сделал проход в ноги. Соперник защитился, вытянул в клинч и подловил в переходной фазе:

Лопес наносит жесткий удар коленом в клинче

Попадает правым хуком на разрыве клинча

После этого попадания Сабатини повело, поэтому он на рефлексах пошел в ноги. От этого прохода Лопес тоже без проблем защитился и бросил соперника на землю, а потом снова поймал в переходной фазе:

Сабатини пытается подняться, Лопес пробивает апперкот

Который полностью вывел его из равновесия. После этого Лопес уже не отпустил соперника

Сен-Дени вырубил Фреволу лютым хай-киком. Выбрасывал его с самого начала поединка

Жизненный путь Бенуа Сен-Дени выпукл и фактурен: в 2017 году пришел в кикбоксинг и бразильское джиу-джитсу во время службы во французской армии, а дебютировал в ММА в 2018-м. За три года он дошел до UFC, первый раз выступив в 2021 году на турнире в Абу-Даби и проиграв в жесточайшем поединке Элизеу дос Сантосу. После этого собрал победную серию из четырех боев и теперь вышел против Мэтта Фреволы.

С самого начала поединка Сен-Дени выцеливал левый хай-кик. Кажется, это была заготовка. Фревола держал правую руку достаточно низко, что, вероятно, заметил Сен-Дени. Первые несколько ударов левой ногой не зашли в цель, поэтому он менял этажи, несколько раз хорошо попав по корпусу и ноге.

После сумбурной разборки в грэпплинге бойцы вернулись в стойку. Сен-Дени сделал попытку прохода в ноги, Фревола защитился и начал отходить. А дальше произошло это:

Фревола пытается отойти от сетки, но делает это слишком медленно

Сен-Дени отлично подобрал ногу и выбросил идеальный хай-кик

После победы Сен-Дени бросил вызовы Джастину Гейджи и Исламу Махачеву, сказав, что заберет пояс BMF и титул в легком весе. Учитывая те глупые ошибки в грэпплинге из поединка против Фреволы, такие соперники сейчас слишком сложны для Сен-Дени. Но следить однозначно стоит – в нынешнем легком весе он точно не затеряется и спрогрессирует.

Андраде перебила Дерн в зрелищной перестрелке – с четырьмя нокдаунами

Бой двух звезд женского ММА получился очень ярким, ничуть не выбиваясь из ритма турнира. Маккензи Дерн с самого начала поединка действовала по классическому геймплану более высокого бойца: работа на контратаках, джебы, лоу-кики и ставка на объем ударов, а не силу.

Но Джессика Андраде достала ее несколько раз в первом раунде – сказалась разница в опыте и ударных навыках. Перевести соперницу на настил у Дерн тоже не получалось – не прошел ни один из четырех тейкдаунов.

Во втором раунде Андраде продолжила работать очень аккуратно, выбрасывая меньше ударов, но с большей точностью и уроном. Дерн же постоянно накидывала разные комбинации, но делала это не в тайминг – без всякой цели и стратегии, просто чтобы достать. В середине раунда Андраде отправила соперницу в нокдаун. С этого момента Дерн просто выживала.

Руки Дерн внизу, она безрассудно идет вперед и получает мощнейший правый боковой

После чего падает в нокдаун, но Андраде не решается ее добить и дает подняться

Спустя 15 секунд Андраде все-таки победила, отправив Дерн в четвертый нокдаун за бой

Аспиналл воспользовался слабостями в защите Павловича и отправил его в нокаут двумя двойками

Такие динамичные и мощные бойцы умеют заканчивать все быстро, пользуясь малейшими ошибками соперника. У Тома Аспиналла и Сергея Павловича были проблемы в защите – они проявились.

В тактическом разборе по Аспиналлу мы упоминали его излишнюю самоуверенность в стойке и говорили, что Павлович может наказать за агрессивные сближения. В этом поединке Павлович действительно попал по Аспиналлу в момент такого сближения, выбил капу, но не пошатнул:

После лоу-кика от Аспиналла бойцы обоюдно сократили дистанцию

И Павлович попал левым боковым с близкого расстояния. Аспиналл выдержал

Защита Павловича строится в основном на мощнейшем прессинге и длине рук. У него не очень хорошая работы корпусом, а его высокий блок не надежен. Он пропускал в прошлых поединках, но на один удар отвечал двумя или тремя мощнейшими попаданиями. Аспиналл оказался слишком быстрым и точным:

Аспиналл заходит с ударом в грудь, отвлекая Павловича вниз

Вторым ударом попадает в висок

После чего пробивает еще одну двойку:

Перейра проигрывал два раунда, но наказал Прохазку за опущенные руки

Иржи Прохазка вернулся после долгого простоя (больше года) таким же, каким был в поединке против Гловера Тейшейры. Он оказался непредсказуемым и неудобным в стойке даже для опытнейшего кикбоксера Алекса Перейры.

В начале поединка Прохазка слегка побаивался ударки Перейры, но после нескольких удачных моментов в стойке осмелел и создавал еще больше проблем. После удачного прохода от Прохазки уже Перейра стал немного статичным, как будто почувствовав большую угрозу от борьбы соперника.

Перейра же наносил много урона лоу-киками. На Прохазке это сказывалось особенно сильно из-за его широкой стойки и большой опоры на переднюю ногу. За счет смены стойки он снизил ущерб, но не устранил полностью. Во втором раунде это стало особенно заметно, когда Прохазка сделал несколько приставных шагов прихрамывая.

Как случился нокаут? Прохазке стало слишком комфортно в октагоне. В начале первого раунда он был слишком зажат, а в конце второго – слишком расслаблен. После нескольких хороших попаданий и удачных финтов на проход ему показалось, что соперник не опасен. Большая ошибка, когда напротив – Алекс Перейра.

Прохазка сильно попал правым прямым

После чего пошел вперед с опущенной левой рукой и медленным правым оверхендом

Перейра наказал за расхлябанность правым боковым