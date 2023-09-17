Почему нельзя не смотреть UFC 294

Главный турнир года.

Недавно президент Fight Nights Global Камил Гаджиев сказал: «ММА был, есть и будет, но все идет на спад. Безусловно. Причем уже довольно давно. Я вообще считаю, что спад ММА начался после боя Хабиба и Макгрегора. После этого шло все только вниз».

Кажется, что ММА в России (и не только в России) действительно постепенно теряют популярность. Инициативу перехватывают бои звезд и поп-ММА, которые набирают огромные просмотры во всем мире.

Недавний вечер бокса в Манчестере, в главных боях вечера которого участвовали бывший FIFA-блогер KSI и бывший вайнер Логан Пол, собрал 1,3 млн PPV. Когда такое было в UFC в последний раз? Ух, в июле-2021 на UFC 264, где главными героями были Дастин Порье и Конор Макгрегор.

Но UFC 294 должен вернуть всех к экранам хотя бы в России. На это есть две причины:

1) В условиях бана в практически всех соревнованиях (за исключением тенниса) это будет главное событие года для российского спорта. В главном, соглавном, первом поединках и еще пяти других выступят спортсмены с российским гражданством. При этом они могут выйти с российским флагом – и за это не последует никаких санкций. Восхищение такой политикой Даны Уайта выразила даже Вероника Степанова!

Турниры в Абу-Даби уже давно собирают вокруг спортсменов из России. В 2019 году там защитил титул Хабиб Нурмагомедов, повторив этот трюк и в 2020-м. Тогда же там чемпионом стал Петр Ян. После локдауна в 2021 году Петр Ян завоевал уже временный пояс, а в 2022-м Ислам Махачев впервые в карьере взял титул в легком весе. Но никогда еще не было такого, чтобы основной кард полностью заполнился поединками со спортсменами из России.

2) Если убрать привязку к России, то этот турнир все равно очень сильно интригует. Встряска, которая произошла за полторы недели до UFC 294, не только не ухудшила кард, но и сделала его более привлекательным.

В главном событии – повторение одного из самых лучших и самых близких титульных поединков последних лет, в котором есть шанс увидеть коронование пятого двойного чемпиона в истории. Когда в поединке сходятся спортсмены из топ-3 рейтинга P4P, то можно не сомневаться в качестве.

В соглавном событии – поединок одного из самых звездных и харизматичных бойцов. Хамзат Чимаев подерется с легендой UFC и одним из лучших бойцов в истории по версии Даны Уайта Камару Усманом.

В остальных поединках: два претендента на пояс полутяжелого веса, самая перспективная девушка-боец из России и даже пират из поп-ММА.

И нет, это не реклама. UFC лишь раз в году начинается в самое удобное для европейской части России время – 17:00. И лишь раз в году там бывает кард, полный поединков с участием российских бойцов. Возможно, это единственная возможность поболеть за наших там, где победа еще имеет турнирное значение.

Потратьте этот вечер субботы на просмотр UFC 294. Не пожалеете.

Фото: Gettyimages.ru/Paul Kane; East News/Giuseppe CACACE / AFP, AP Photo/John Locher