Бразильское джиу-джитсу – база современных MMA. Настолько популярно, что им занимаются даже Киану Ривз и Цукерберг

Из семейного дела – в огромную индустрию.

На UFC 294 в Абу-Даби в титульном бою против Ислама Махачева планировал подраться черный пояс по БЖЖ Чарльз Оливейра, который снялся с турнира из-за травмы. Оливейра – лидер UFC по количеству побед сабмишенами (16) и финишей (20) и очень яркий боец. Все благодаря БЖЖ.

Бразильское джиу-джитсу – одно из самых популярных боевых искусств в мире ММА. Сейчас оно входит в тройку главных стилей в UFC. Но БЖЖ вышло шире просто спорта: им занимаются актеры Том Харди и Киану Ривз, а у лучших джитсеров мира сотни тысяч подписчиков.

Как боевое искусство, появившееся в начале XX века в Бразилии, стало ключевым в развитии ММА и попало в массовую культуру?

БЖЖ использовалось для самозащиты, а потом проникло в MMA и бросило вызов другим стилям на первых турнирах UFC

Истоки джиу-джитсу отходят еще к Древней Японии, когда самураи использовали его как метод самозащиты. С годами оно развилось в целую систему боевых искусств, которая потом стала основой дзюдо, сумо, айкидо и других видов.

Одним из лучших дзюдоистов начала XX века был Мицуе Маэда – эксперт по работе в партере и ученик Томита Цунэдзиро, который учился у основателя дзюдо Кано Дзигоро. В 1904 году Маэда покинул Японию и начал путешествие по миру, показывая мастерство против борцов, боксеров, бойцов савата и других. В Бразилию он прибыл только через 10 лет.

На одном из выступлений Маэда встретил Гастана Грейси – бизнес-партнера Американского цирка в Белене. Через год сын Гастана Карлос увидел одно из выступлений Маэды и заинтересовался «джиу-джитсу Кано» (название дзюдо в то время).

Оно же впечатлило его брата Элио Грейси. Из-за недостатка физических возможностей Грейси улучшил и переработал японское джиу-джитсу под себя, создав бразильскую версию, в которой навыки были значительно важнее размеров.

За следующие 50 лет Грейси развивали БЖЖ, обучали братьев и детей и вызывали на поединки бойцов из других видов спорта, чтобы протестировать боевое искусство. Джиу-джитсу росло, впитывая в себя техники из вольной борьбы, дзюдо и других видов.

Важнейший поворот случился в 1978 году, когда сын Элио Грейси Рорион переехал в США, чтобы там распространять бразильское джиу-джитсу. Через 15 лет он организовал первый турнир UFC совместно с Артом Дейви. Мотивация Рориона – показать, на что способно БЖЖ против других видов спорта. Для этого он выставил на турнир младшего брата Ройса.

Ройс Грейси победил в первом турнире, но многие считают эту победу не совсем честной. В англоязычном ММА-комьюнити существует версия, что Грейси подкупили оппонентов, чтобы их боевое искусство выглядело выигрышно на фоне других. Это не совсем так. Оппоненты Грейси просто не представляли, с чем они столкнутся.

Исполнительный продюсер UFC Кэмпбелл Макларен рассказывал, что Джон Маккарти перед началом турнира спрашивал у Арта Джиммерсона: «Ты знаешь, что он собирается делать с тобой, да?» Джиммерсон ответил: «Что?» – «Рефери не будет разнимать вас в клинче. Он возьмет тебя в захват и попробует перевести». Джиммерсон сказал: «Что? Он же захочет сломать мне руку, разве нет?» Маккарти подтвердил. После этого Джиммерсон дрался в одной перчатке, чтобы рефери увидел, что он постучит.

Бразильское джиу-джитсу было инновационным, за счет этого Ройс Грейси выиграл UFC 1, UFC 2 и UFC 4. В дальнейшем соперники подстроились под стиль Грейси и нашли способы побеждать. Например, Кадзуси Сакураба побеждал Ройса, Ройлера, Рензу и Райана Грейси, за что его прозвали «Охотником на Грейси».

Почему джиу-джитсу стало таким популярным в смешанных единоборствах?

Победы Грейси показали всем, что минимальное знание джиу-джитсу необходимо для смешанных единоборств. Он побеждал и ударников, и классических борцов, значительно превосходящих его в размерах. Даже как средневес или полусредневес Грейси справлялся с тяжеловесами и полутяжеловесами.

Главенство навыков над размерами стало основным рекламным слоганом. «Джиу-джитсу – единственное боевое искусство, в котором маленький боец может доминировать над большим», – говорил Джо Роган. В интернете можно найти десятки и сотни видео, в которых джитсеры побеждают вольников, регбистов, бодибилдеров и пауэрлифтеров, которые на 30-40 кг больше.

Это случается, потому что БЖЖ в первую очередь учит уводить поединок на землю, где удары не так значительны, и контролировать соперника с помощью правильного владения рычагами тела. Этот термин из физики очень удобно ложится на систему джиу-джитсу:

В ММА джиу-джитсу в большей степени используется как защитный инструмент в борьбе. Оно не сильно улучшает защиту от переводов, но такие приемы, как гильотина, Д’Арс или анаконда, позволяют наказать атакующего за неудачный проход. Опытные джитсеры часто занимают выгодную позицию в первые секунды после прохода.

Майкл Чендлер сделал амплитудный бросок и сразу после него пытается забрать спину Дастина Порье

Порье контрит попытку Чендлера закрыть замок, удерживая одну ногу рукой и заваливаясь на вторую

Через несколько секунд уже сам Порье забрал спину и задушил Чендлера

Против хорошего джитсера опасно проводить граунд-энд-паунд – любой удар может закончиться выходом на кимуру, армбар или омоплату. Часто джиу-джитсу помогает полностью заблокировать соперника снизу и засушить бой.

Хорошее джиу-джитсу позволяет контрить ключевые преимущества двух главных стилей в ММА – вольной борьбы и кикбокса. Вольники не любят работать с джитсерами на земле, опасаясь их болевых и удушающих со спины, а кикбоксеры мало используют удары ногами, рискуя попасть в партер.

Как джиу-джитсу выглядит в UFC сейчас? Проблема черных поясов, эффективность против самбо и отсутствие чистых джитсеров

Знание джиу-джитсу в UFC сейчас – обязательный навык для топового бойца. Среди чемпионов – четыре черных пояса, два фиолетовых, три коричневых и мастер спорта международного класса по самбо Ислам Махачев (равносильно черному поясу по БЖЖ). Но в UFC с этим есть проблема: регулярно пояса выдаются не за навыки, а за достижения в ММА, часто не совсем связанными с джиу-джитсу.

Отличный пример – Тайрон Вудли, который получил черный пояс за победу над Дарреном Тиллом. Да, Вудли победил удушающим, но Тилл – ударник, который слаб в партере. До этого Вудли ни разу не побеждал в UFC сабмишенами – не похоже на черный пояс по БЖЖ. Очевидно, что большинство черных поясов из ММА несравнимы с другими черными поясами.

Еще одна проблема: чистое джиу-джитсу больше не выигрывает поединки. Само по себе знание БЖЖ – обязательный навык для любого бойца, но без серьезной базы в борьбе в современном ММА это работает плохо.

Свежий пример: Райан Холл – титулованный джитсер, побеждавший в турнирах ADCC [чемпионат мира по борьбе] среди фиолетовых, коричневых и черных поясов – разгромно проиграл не такому титулованному грэпплеру, но очень хорошему греко-римскому борцу и боксеру Илие Топурии. А представитель семьи Грейси – Крон Грейси – недавно проиграл в одностороннем бою Шарлю Журдену.

Бразильское джиу-джитсу слишком узконаправленное. В нем нет хороших тейкдаунов, ударов, а часто позиция снизу – более выигрышная. Намного более подходящий стиль для ММА – боевое самбо. «На земле оно идеально, но хороших переводов не хватает. В боевом самбо они есть. При смеси самбо и борьбы вас не остановить», – говорил Хабиб Нурмагомедов.

В ММА самбо доминирует над бразильским джиу-джитсу. Решают переводы, броски, силовой контроль, а главное – работа в переходных позициях. В самбо отлично развиты техники использования ударов противника для инициирования бросков, таких как задняя и передняя подножки, бросок через бедро и другие. Преимущество джиу-джитсу – физическая подготовка влияет на результат не так сильно, как в самбо и борьбе.

Теперь джиу-джитсу занимаются актеры и даже Марк Цукерберг. Волну запустил Чак Норрис

Бразильское джиу-джитсу выросло из боевого искусства отдельной семьи до всемирно известного спорта. Популярность БЖЖ дошла и до знаменитостей: некоторые занимаются уже долгое время, часть – новички в спорте, но так готовятся к роли или поддерживают физическую форму.

Чак Норрис был одним из первых среди знаменитостей, кто занялся джиу-джитсу. Норрис тренировался еще с Элио Грейси, а черный пояс с тремя белыми полосами получил от Жана Жака Мачадо – представителя семьи Мачадо, очень известной в кругах БЖЖ.

Еще один известный первопроходец в джиу-джитсу – Джо Роган. Первые тренировки он провел в 1996 году под руководством Карлсона Грейси, черный пояс получил от все того же Жана Жака Мачадо в 2012-м. Еще один черный пояс Роган получил в версии джиу-джитсу без ги от Эдди Браво. «Это единственное боевое искусство, которое работает так, как в фильмах – маленький парень может побить большого», – говорил Роган.

Множество звезд из киноиндустрии занимаются БЖЖ – Киану Ривз, который тренировался для роли Джона Уика; Том Харди, готовившийся к роли в фильме «Воин», вышедшем в 2011 году; Джона Хилл, Джейсон Стейтем, Николас Кейдж и Гай Ричи, который получил черный пояс в 2015 году из рук Хензо Грейси.

Свежие хедлайнеры – бизнесмены Марк Цукерберг и Илон Маск. Цукерберг в мае поучаствовал в первом турнире по БЖЖ и завоевал золотую и серебряную медали. Маск же недавно тренировался с Лексом Фридманом – ведущим известного подкаста на ютубе и черным поясом по БЖЖ. «Я очень впечатлен силой, мощью и навыками Илона», – написал Фридман в соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org/The Japanese book; graciemag.com; Gettyimages.ru/Holly Stein, Ronald Martinez, Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC, Carmen Mandato; instagram.com/zuck