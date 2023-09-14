Исследование Артема Нагорного.

Конор Макгрегор – главный проект в истории UFC. Он стал иконой промоушена, и благодаря ему многие вообще узнали про MMA. Культовые трешток и походка, несколько чемпионств, противостояние с Хабибом – Макгрегор превратился в легенду уже давно.

Но за что мы вообще полюбили Конора как бойца? А он не переоценен? И почему до сих пор кажется, что за ним осталась сила и есть шансы против Майкла Чендлера?

Макгрегор устраивал по-настоящему великие перформансы. Это создало вокруг него культ

Старт карьеры Конора Макгрегора в UFC – идеальное определение «поезда хайпа». В первом бою Макгрегор вынес Маркуса Бримэджа, шедшего на серии из трех побед решениями, а затем залежал молодого Макса Холлоуэя с травмой передней крестообразной связки.

Пропустив из-за нее почти год, Макгрегор вернулся на турнир UFC Fight Nights в Дублине, где в первом раунде нокаутировал Диего Брандао. Спустя всего два с половиной месяца его ждала первая серьезная проверка в лице Дастина Порье.

Макгрегор побеждал еще на пресс-конференциях. До боя поведением и трештоком он вывел Порье из себя . Тот это признавал: «В первом бою я был слишком эмоциональным. Хотел просто сделать ему больно». При этом Макгрегор был спокоен и сосредоточен. «Уверенность Конора была на таком уровне, о котором многие только мечтают», – рассказывал ринг-анонсер Брюс Баффер.

Это продолжилось и в поединке. Макгрегор исполнил три кика за 12 секунд, у которых, конечно, не было цели попасть и нокаутировать, а показать полную уверенность в себе.

Хук-кик на первых секундах поединка

Порье тогда еще не был таким техничным боксером, как сейчас, к тому же на нем определенно сказывалась весогонка до 66 кг. Каждое попадание Макгрегора визуально было очень тяжелым для Порье, при этом ответные удары не останавливали прессинг Конора.

Спустя полторы минуты Макгрегор увеличил давление, прижал Порье к сетке и попал несколькими тяжелыми длинными боковыми. Конор превосходил Порье в размахе рук и работе ног. Это позволяло постоянно проваливать соперника.

Перед нокаутирующим ударом Порье выглядел слишком зажатым и загнанным в угол. На протяжении трех секунд он был статичен, что сделало его уязвимым перед Макгрегором.

Конор пробивает сдвоенный джеб, оба удара попадают по защите

После второго джеба Порье делает очень плохой нырок под левый прямой, Макгрегор достает его ударом прямо за ухо

После победы над Порье и Денисом Сивером Макгрегор должен был драться с Жозе Альдо, но слетел из-за травмы. На замену вышел Чед Мендес. Тот принял бой на очень коротком уведомлении, что стало испытанием для обоих бойцов. Мендесу требовалось быстро вернуться в хорошую форму, а Макгрегору – подготовиться к оппоненту с совершенно иным стилем.

Два ключевых фактора развития сюжета этого боя. Первый – разница в уровне борьбы. До поединка с Мендесом Макгрегор участвовал в длинных эпизодах борьбы только против молодого Макса Холлоуэя. По этому поединку было сложно оценить уровень борьбы Конора. Мендес, напротив, боролся в первом дивизионе NCAA All-American и имел отличные борцовские показатели в UFC: 55% успешных тейкдаунов, 4,13 успешных прохода в среднем за 15 минут.

Второй – разница в размерах. Главным был не рост, хотя и тут отличие значительное (167 см против 175 см). Пропасть в размахе рук имела ключевое значение. 20 см казались непреодолимым препятствием для Мендеса. Ему требовалось очень быстро сокращать дистанцию и уклоняться от контратак.

Чтобы уйти от опасности проходов, используя при этом разницу в росте, Конор контролировал центр клетки и постоянно атаковал киками и прямыми ударами руками по корпусу соперника. Постоянные тычки в корпус значительно сказались на выносливости неготового к пятираундовому поединку Мендеса, а постоянное движение назад еще больше его выматывало.

Макгрегор срезает угол клетки, не позволяя Мендесу уйти от сетки

Такая тактика имела один большой минус. Как только Конор немного ослаблял давление и давал Мендесу продохнуть, тот сразу же делал попытку прохода. И у Макгрегора не было сзади сетки, которая помогла бы защититься от тейкдауна. Напротив, за ним было очень много места, которое использовал Мендес.

Мендес делает попытку прохода, за спиной Макгрегора почти весь октагон

Конор оказывается на земле у клетки

Мендес атаковал Макгрегора эффективно, но мало. В стойке он попал 14 из 25 ударов. Конор попал больше, но с меньшей точностью: 39 из 84. Макгрегор не успевал отскакивать назад в момент блицей Мендеса, из-за чего в первом раунде пропустил несколько тяжелых ударов, но выстоял. «Макгрегор отлично держит удар», – сказал Джо Роган, комментировавший тот бой.

Во втором раунде на первый план вышла готовность бойцов к поединку. Пять минут контроля не помогли Мендесу передышать Макгрегора. Выход на коротком уведомлении, прессинг Конора, множество пропущенных ударов по корпусу и необходимость взрываться быстрыми атаками его измотали. В конце второго раунда он полностью выдохся, благодаря чему Макгрегор оформил очередной нокаут и подтвердил уровень против бывшего претендента на титул.

Поединок против Жозе Альдо – пример перформанса вне октагона. Конор ментально уничтожил соперника задолго до поединка. Макгрегор и Альдо планировали подраться на UFC 189 и провели большой медиа-тур (сейчас в UFC таких уже не делают).

Каждая пресс-конференция наносила огромный урон Альдо. Он проигрывал в каждой словесной перепалке. Даже в его родной Бразилии Макгрегор выдал такое: «Если бы это было другое время, я бы вторгся в его фавелу на лошади и убил каждого, кто не годен для работы».

Макгрегор кидал дротики в фото Альдо, а затем пожирал его на публике: учил фразы на португальском и кричал их в лицо на пресс-конференциях, называл себя папочкой, отбирал пояс. К концу медиа-тура было заметно, насколько Альдо устал от постоянных нападок, а сам Конор не останавливался и постоянно давил на соперника .

Ключевым моментом стал стердаун перед поединком на UFC 194. «Когда у нас была битва взглядов, я почувствовал, что его правая рука дергается. Это было для меня тонкой подсказкой. Ему не терпится меня ей ударить. Я чувствовал, что это приведет к поражению», – сказал Макгрегор.

Перед началом поединка считывалась ответственность Альдо за результат. Он выглядел напряженным и явно хотел выпустить весь гнев в первой же комбинации. Макгрегор же выглядел максимально расслабленным и спокойным. Это решило исход поединка.

Альдо начинает комбинацию с финта правой рукой

Не успевает вернуть правую руку к голове, Конор ловит его на этом и оформляет самый быстрый нокаут в истории титульников

После двух поединков в полусреднем весе против Нейта Диаза Макгрегор вышел на бой против Эдди Альвареса – обладателя пояса в легком весе. «Мой лучший перформанс был в легком весе», – вспоминал Макгрегор.

Несмотря на звание чемпиона в более тяжелом весе, чем у Конора, Альварес был андердогом. Его основной проблемой считали не очень надежную защиту. Альварес был бойцом с очень крепким подбородком, который часто устраивал войны в октагоне, но против такого ударника, как Макгрегор, это было проблемой.

В начале поединка Конор прессинговал, не так активно работая киками, но все равно зажимая Альвареса у сетки. После минуты аккуратной работы тот попытался наказать Макгрегора за прессинг с опущенными руками, но нарвался на идеальную контратаку.

Альварес врывается на близкую дистанцию с правым боковым и промахивается

Макгрегор контратакует снайперской левой

Успевая на отходе попасть еще одним ударом левой

Альварес выглядел потерянным. Если до первого нокдауна казалось, что он просто выбирает момент для атаки, то после него стало очевидно, что Альварес просто не понимает, как справиться с разницей в росте. Он смешивал множество финтов, иногда даже получая какую-то реакцию от Макгрегора, но все это не выглядело цельно.

Макгрегор, напротив, выглядел максимально собранным. Его скорость и точность была на пике, к этому добавилась аккуратность в прессинге и полный контроль в обороне. Конор сконтрил три попытки тейкдаунов, защитился от 32 из 41 удара. Макгрегор не так активно использовал кики, сохраняя энергию для поздних раундов в случае, если бы Альварес проявил магию стойкости.

Альварес улетел в три нокдауна за полтора раунда, последний из которых стал финальным. Макгрегор выдал великий перформанс, стал двойным чемпионом первым в истории UFC и ушел в бокс за поединком против Флойда Мейвезера. Так закончилась карьера того самого раннего Конора.

Макгрегор никогда не был универсальным бойцом. Его стиль был уникальным, но очень уязвимым

Конор Макгрегор и UFC были идеальным тандемом в 2013-2016 годах. Макгрегор стабильно выдавал великие перформансы, отправлял соперников в нокауты и был великолепен у микрофона, а UFC давали ему достаточно удобных соперников. До боя с Чедом Мендесом Макгрегор не сталкивался с серьезными базовыми борцами.

Как показали последующие бои, Макгрегор очень уязвим против неплохих борцов. Мендес перевел его четыре раза, Хабиб Нурмагомедов сделал три тейкдауна. Базовые джитсеры Нейт Диаз и Дастин Порье сделали по одному переводу в каждом из поединков.

Главная проблема была даже не в навыках борьбы. В бою против Хабиба Конор показал, что с полным тренировочным лагерем он может достаточно неплохо защищаться от тейкдаунов. Но его стиль оставлял слишком много шансов борцам. Конор был высоким прессингующим контрударником. Против обычных, классических ударников эта смесь была разрушительной, но против более тяжелых борцов в легком весе – принесла много проблем .

Чтобы такой геймплан работал, необходимо постоянно прессинговать соперника, форсируя неподготовленные попытки тейкдаунов. Как, например, было против Эдди Альвареса.

Макгрегор прессингует, Альварес пытается сделать проход с близкой дистанции

Конор успевает среагировать и заблокировать эту попытку

Но против Нурмагомедова уже на первых секундах Макгрегор совершил ошибку и оставил слишком много пространства сопернику.

Конор оставляет два метра пространства Хабибу для тейкдауна

Нурмагомедов удачно завершает попытку прохода

Проблемы были и с ударкой. Макгрегор – боец одного-двух раундов. Его стиль был слишком энергозатратен . Если ему попадались крепкие соперники, которые выдерживали первые раунды, то в последующих раундах они перехватывали инициативу. Так было в обоих поединках с Нейтом Диазом и во втором бою против Дастина Порье.

Кстати, Диаза и Порье помимо крепких подбородков объединяет и то, что они оба левши. Судя по всему, у Макгрегора есть проблемы с контролем дистанции против левшей. Он несколько раз попадался на чек-хуки Диаза и Порье.

Макгрегор проводит длинную комбинацию

Конор не успевает отскочить на дистанцию и пропускает чек-хук

В технике Макгрегора были и другие уязвимости: слишком сильная опора на переднюю ногу, из-за которой он проиграл второй бой против Порье, и много неподготовленных киков, приведших к перелому ноги в третьем поединке. Все это было незаметно в полулегком весе, но сразу же оголилось в легком весе против Порье.

Так был ли переоценен Макгрегор?

В 2016 году хайп Макгрегора находился на пике. Настолько, что некоторые реально думали, что у Конора есть шансы в поединке против Флойда Мейвезера. Тогда Макгрегор был действительно невероятно переоценен. Но сейчас?

После 2016 года наследие Конора получило несколько колоссальных ударов. Поражения от Хабиба, Порье, проблемы за пределами октагона, постоянные громкие слова о возвращении, которые не приводили ни к каким реальным результатам, кроме победы над Дональдом Серроне на серии поражений .

Даже статус первого двойного чемпиона сейчас перестал быть таким значительным. После Макгрегора были Кормье, Сехудо, Нуньес – двое из них защитили оба пояса хотя бы по одному разу, чего не сделал Конор.

Любая новость, связанная с возвращением Макгрегора, сейчас воспринимается со смехом в комментариях. Конор вне боев уже два года, хотя говорит о возвращении еще с весны 2022 года. Многие просто не верят в то, что он вернется, и посмеиваются над Майклом Чендлером, ждущим поединка.

Это может быть странно, но кажется, что сейчас Конор не просто перестал быть переоцененным, а стал скорее недооцененным. Какими бы удобными соперники Макгрегора на пути к титулу не были, чемпионов он побеждал – и делал это безоговорочно.

Его забег за чемпионством в полулегком весе – величие, перформанс в бою за титул в легком весе – исторический. Несмотря на все неудачи последних лет, Макгрегор 2013-2016 годов оставил великое наследие. Его у Конора не отнять.

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller; Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press