15 комментариев

От редакции: этот пост с разбором цитаты Артема Дзюбы – из телеграм-канала Graphball, где о футболе рассказывают в графиках, таблицах и цифрах. Подписывайтесь.

Артем Дзюба: «В российской команде должен быть костяк россиян. Так всегда было. В каждой стране костяк команды составляют свои игроки. Но каждому свое».

Неужели действительно в каждой стране местные футболисты настолько важны клубам? Нужно разобраться!

Для начала определимся, что такое «костяк». Поскольку Артем не задал никакой дефиниции, я возьму смелость на себя и ограничу это понятие 900 минутами в топ-5 лигах и 700 минутами в РПЛ. Что получилось:

• «Атлетик», «Вальядолид» и «Осасуна» м команды с наибольшей долей местных игроков. «Реал», «Ювентус» и «Специя» меньше всех полагаются на «своих».

• «Зенит» в этом рейтинге занял 61-е место с долей в 35%.

• Среднее значение по всем клубам – 41%, медианное – 39%.

• Среди только топ-клубов Европы и команд, которые идут в зонах еврокубков, показатель «Зенита» чуть выше среднего.

Получается, все-таки не у всех местные игроки составляют костяк команды, а «Зенит» – далеко не худшая команда в этом плане. Ну, или цифры просто боятся личности Артема и все подтасовано.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин