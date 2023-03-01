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«В каждой стране костяк команды – свои игроки». Дзюба абсолютно не прав

Зенит Зенит
Артем Дзюба Артем Дзюба
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Футбол Футбол

От редакции: этот пост с разбором цитаты Артема Дзюбы – из телеграм-канала Graphball, где о футболе рассказывают в графиках, таблицах и цифрах. Подписывайтесь.

Артем Дзюба: «В российской команде должен быть костяк россиян. Так всегда было. В каждой стране костяк команды составляют свои игроки. Но каждому свое».

Неужели действительно в каждой стране местные футболисты настолько важны клубам? Нужно разобраться!

Для начала определимся, что такое «костяк». Поскольку Артем не задал никакой дефиниции, я возьму смелость на себя и ограничу это понятие 900 минутами в топ-5 лигах и 700 минутами в РПЛ. Что получилось: 

• «Атлетик», «Вальядолид» и «Осасуна» м команды с наибольшей долей местных игроков. «Реал», «Ювентус» и «Специя» меньше всех полагаются на «своих». 

• «Зенит» в этом рейтинге занял 61-е место с долей в 35%.

• Среднее значение по всем клубам – 41%, медианное – 39%.

• Среди только топ-клубов Европы и команд, которые идут в зонах еврокубков, показатель «Зенита» чуть выше среднего. 

Получается, все-таки не у всех местные игроки составляют костяк команды, а «Зенит» – далеко не худшая команда в этом плане. Ну, или цифры просто боятся личности Артема и все подтасовано. 

Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

15 комментариев

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Veles3101
Ответ A.G
зачем вообще поднимать тему интервью этого футболиста? Ну дал и дал. Никто через 2 года не вспомнит его имя
К сожалению вспомнят. Будет что-то в стиле "депутат ГД Дзюба: Надо родину любить, а не удава душить!"
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garp
Ответ кривбасс
Да зачем эти уточнения? "Пипл хавает!" Минуты за три,я думаю,справились.
нет, это далеко не три минуты
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Don_Krebs
Нашли с кем спорить ) У Дзюбы IQ как у картошки.
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Eugn_eugn
Ответ A.G
зачем вообще поднимать тему интервью этого футболиста? Ну дал и дал. Никто через 2 года не вспомнит его имя
Чушь то не неси тоже, каким бы он человеком и дурачком не был, это лучший бомбардир в истории сборной. Разделяем личность и спортсмена, до определенного времени очень хорошего.
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igolp igolp
арсенал(Лондон) когда был чемпионам,ни одного своего игрока в составе не было
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кривбасс
Ответ garp
Отличная работа! Дорогая Редакция, это вы специально сделали для этого материала? Расскажите, пожалуйста, как это делается - источник данных, преобразования, инфографика, сколько времени всё заняло.
Да зачем эти уточнения? "Пипл хавает!" Минуты за три,я думаю,справились.
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-2
-2
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Atsuktuvas
В споре умного с глупым - умный всегда проиграет. Так как умный ограничен фактами, а глупость не ограничена ничем.
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-1
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Egor Aleksandrovich
Ответ Витя Малеев
Комментарий удален модератором
он уже давно сам с этой целью прекрасно справился.
+1
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Витя Малеев
Ответ U
Что-то сюрреалистическое есть в выкладках и графиках, собранных, чтобы опровергнуть слова Дзюбы.
Комментарий удален модератором
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LLiriKK
Ответ Правдоруб Денисов
Смысл всех этих графиков, если все его аргументы разобьет простой факт. Артем называет Боаша чуть ли не лучшим тренером в своей карьере. Так вот при португальце был абсолютно такой же костяк иностранцев. В основе выходило 3-4 русских. Достаточно просто прочитать с каким восхищение Дзюба вспоминает те времена, когда он забивал в ЛЧ с передач Халка. А сейчас уже не то все, и бразильцы не те. Просто кто-то перестал получать от них передачи, так как чаще начинал матчи на скамейке.
Лучший тренер для Дзюбы - тот, который предъявляет к нему минимум требований и не имеет никаких претензий.
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Правдоруб Денисов
Смысл всех этих графиков, если все его аргументы разобьет простой факт. Артем называет Боаша чуть ли не лучшим тренером в своей карьере. Так вот при португальце был абсолютно такой же костяк иностранцев. В основе выходило 3-4 русских. Достаточно просто прочитать с каким восхищение Дзюба вспоминает те времена, когда он забивал в ЛЧ с передач Халка. А сейчас уже не то все, и бразильцы не те. Просто кто-то перестал получать от них передачи, так как чаще начинал матчи на скамейке.
+18
0
+18
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A.G
зачем вообще поднимать тему интервью этого футболиста? Ну дал и дал. Никто через 2 года не вспомнит его имя
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garp
Отличная работа!
Дорогая Редакция, это вы специально сделали для этого материала? Расскажите, пожалуйста, как это делается - источник данных, преобразования, инфографика, сколько времени всё заняло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Peter Parker
просто, кое у кого в голове слишком много костяка
+1
0
+1
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Андрей Баженов
Всё по полочкам разложил., а то бла, бла, бла ,эксперты спортса. Респект!
+6
-1
+5
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U
Что-то сюрреалистическое есть в выкладках и графиках, собранных, чтобы опровергнуть слова Дзюбы.
+41
-1
+40
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