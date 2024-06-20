Блеск Мусиалы и Гюндогана, доминантный стиль. Победа Германии – в быстрых мыслях

От Артема Денисова.

Германия – первая команда с двумя победами на Евро. Против Венгрии (2:0) не так убедительно, как с Шотландией, но все равно много хороших впечатлений.

Вот быстрые мысли об игре.

Джонатан Та – пока самый недооцененный игрок Германии

Та провел образцовый матч с Шотландией. Тогда соперник мог хоть как-то выбраться на чужую половину только забросами, но их все перекусывала пара Та и Антонио Рюдигера. Та преуспевал особенно.

Против Венгрии Та снова был надежен, подчищал за партнерами. И именно с его агрессивного выпада началась первая голевая атака.

Конечно, Та не так влиятелен, как Тони Кроос, например. Но он отлично справляется с задачами, который ставит Юлиан Нагельсманн. То же самое и в «Байере» Хаби Алонсо: Та нужен именно как элитное средство против длинных забросов. Та перекусывает – владение восстановлено. Формула и для «Байера», и для сборной Германии.

Германия пытается доминировать над соперником, а не просто контролировать игру. Это очень приятно

Особенно актуально для первого тайма. Очень высокая линия защиты, очень высокая скорость игры в пас, много игры вперед, много комбинаций через центр.

Это рискованный подход – соперник способен наказать в быстрой контратаке. С Шотландией в этом смысле был эталонный матч, где Германия не позволила буквально ничего. Венгрия уже выбегала.

Во втором тайме Германия работала спокойнее, с оглядкой на счет и экономию сил.

Против топ-соперников (особенно тех, кто умеет контратаковать) Германии может быть непросто. Но желание играть в доминирующем стиле радует. И воплощение тренерских идей Юлиана Нагельсманна тоже радует. У Германии достаточно классных комбинаций и креативных решений.

Угловые Германии – лучшее доказательство, как Германия хочет доминировать

Посмотрите на расстановку Германии перед угловым.

Германия хочет вдавить соперника в ворота. Прямой угрозы с угловых не хватало, но после подач Германия продолжала наседать всем составом. Это смотрится мощно.

Очень полезные забросы Рюдигера

И против Шотландии, и против Венгрии были крайне востребованы вертикальные забросы Рюдигера на Кая Хавертца. Против Венгрии Рюдигер таким забросом создал для Хавертца голевой момент.

У Рюдигера необычная техника, присмотритесь. Мяч сначала очень высоко поднимается в воздух и затем мягко опускается. Такие забросы наверняка приятно принимать. Хавертц здорово открывался, но к его последующим действиям много вопросов.

В атакующей группе опять сияли Джамал Мусиала и Илкай Гюндоган

Мусиала шикарно открывался между линиями (Кроос награждал передачами), а потом шел в уже фирменный дриблинг. Скорость работы ног, техника, управление телом – просто восторг. Еще и гол.

Гюндоган второй матч подряд элитно врывается в штрафную. Против Шотландии его включения прямо или косвенно связаны с тремя голами. Против Венгрии – гол+пас. Он отлично распознает свободное пространство внутри штрафной. В то же время полезен и как десятка при связи полузащиты и атаки.

Венгрия явно напрягла сильнее, чем Шотландия

Венгрия, как и Шотландия, располагалась 5-4-1, но четверка полузащитников держалась гораздо компактнее, что затрудняло вскрытие центральной оси.

В отличие от Шотландии, Венгрия выбегала в контратаки. Обычно по флангам, и это объяснимо: немецкие крайние защитники Йозуа Киммих и Макси Миттельштедт очень высоко поднимаются при атаках, при потерях края Германии уязвимы.

Стоит проговорить, что Киммих и Миттельштедт важны для создания ширины и поддержки комбинаций, Миттельштедт так вообще сделал голевой пас, поэтому их высокие позиции оправданы. Но и в ответ можно получить болезненный удар. Венгрия старалась жалить.

***

Германия пока выглядит очень здорово. Понятно, что Шотландия и Венгрия – не самые сильные из возможных соперников на Евро, но нет ничего зазорного в том, чтобы похвалить Германию за эти два матча. Это приятно смотреть. И пока что это эффективно.

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Германия – в плей-офф Евро! 7:1 за два матча

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Фото: Christian Charisius/dpa, Bernd Weiaybrod/dpa/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Matthias Hangst