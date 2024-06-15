Уникальный язык Швейцарии – ретороманский. Мы поговорили с его главным знатоком в России

Спортс лингвистический.

Когда в детстве (лет в пять-шесть) читал книгу про разные страны мира, зацепило, что в Швейцарии аж четыре языка. Немецкий, итальянский, французский и ретороманский. Я легко соотносил немецкий с Германией, итальянский – с Италией, французский – с Францией.

Но что за ретороманский?

Вспомнил о нем подростком, почитал википедию, еще несколько статей в интернете: лишь 60 тысяч носителей, чуть больше половины из них считают ретороманский основным языком, говорят на нем лишь в одном из 26 кантонов (территориально-административные единицы Швейцарии).

Перед Евро-2024 снова подумал о ретороманском (вы знаете: каждый мужчина время от времени думает о Римской империи о ретороманском языке) и осознал, что будет здорово, если перед матчем сборной Швейцарии об уникальном языке узнают побольше людей.

Вдруг количество читателей текста превысит число носителей ретороманского языка?

Наш проводник – Галина Михайловна Горенко, кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой испанского языка МГИМО. Главный знаток ретороманского языка в России.

Как появился ретороманский и на что он похож

– На ретороманском говорят в одном кантоне Швейцарии – в немецкоязычном произношении Граубюнден, ретороманцы называют его Грижун.

Ретороманский – взрывная смесь элементов романских и германских языков. В основе, как и в других романских языках, конечно, латынь. Но в ретороманском закрепились периферийные элементы, которые редко встречаются в других языках этой группы, что делает его поистине уникальным. А вот по произношению он ближе к немецкому: только здесь встретишь такое изобилие странных для романской речи звуков: «ш», «ч», «шч», «щч» и других.

А путь ретороманского такой же, как у всех романских языков. Было римское завоевание – естественно, римляне приходили не на пустые земли. В этом случае – на территорию племен ретов; есть предположения, что реты связаны с этрусками. Римляне подчинили ретов, постепенно чистая латынь превратилась в народную латынь и смешалась с языком, на котором говорили реты.

Почему ретороманскому языку очень не повезло

– Ретороманскому не повезло. Каждый язык проходит стадию нормализации, когда вырабатывается его стандарт. С ретороманским произошла грустная история: по целому ряду причин ему не удалось выработать единую норму. Ретороманский язык – это совокупность вариантов, диалектов. Их целых пять. Представьте: всего 60 тысяч носителей, только 35 из них считают ретороманский основным, и у такого языка пять разных вариантов.

Так сложилось исторически. Раньше территории, где говорили на ретороманском, были гораздо обширнее и включали часть современных Швейцарии, Австрии, Германии, Италии. Но, к сожалению, не сформировалось единого государства, где доминирующим языком стал бы ретороманский. На этих территориях немецкий начинал играть ведущую роль, становился более престижным и вытеснял ретороманский. Германизация территорий проходила постепенно: это был мирный процесс без насильственного насаждения, немецкий органично перетягивал роль основного языка. Поэтому с течением времени ареал распространения ретороманского сужался и сократился до границ Граубюндена.

Тут вступает в игру географический фактор – горный ландшафт. Граубюнден – альпийский кантон Швейцарии, сплошь состоящий из гор и долин. А между долинами контакт затруднен, они изолированы. Такой специфический ландшафт повлиял на создание существенно отличающихся друг от друга вариантов ретороманского языка.

В случае с ретороманским важен еще и религиозный фактор. Долины разделились: часть из них приняла протестантизм, другие стали католиками. Практически одновременно (с разницей в несколько десятков лет) появились первые письменные памятники на нескольких диалектах. Принципиальные разногласия между католиками и протестантами, конечно, не способствовали процессу естественного объединения диалектов и выработке единой нормы ретороманского языка. Влияла и местечковость, психологический фактор: «Зачем под чужой вариант подстраиваться, мне и с моим хорошо живется».

Предпринимались регулярные попытки нормировать ретороманский, но все упиралось в споры и нежелание жителей одной долины принимать диалект другой.

При этом ретороманцы, несмотря на очевидные грамматические и лексические различия, друг друга понимают, даже если говорят на разных вариантах.

В 1938 году ретороманский признали четвертым национальным языком Швейцарии. В то время ретороманское самосознание переживало подъем, движение даже получило название «Ретороманское возрождение». В Швейцарии осознавали уникальность языка, хотели сохранить: он закреплен в Конституции, ретороманцы имеют право обращаться на этом языке в органы власти.

В Швейцарии пытались стандартизировать ретороманский. Что такое руманч грижун и что с ним не так

– Руманч грижун – не первая попытка создать единую письменную норму ретороманского. Это скорее жест отчаяния.

Естественно, государству выгоднее иметь дело с единым вариантом языка, а не с пятью. Школам нужны учебные пособия – до руманч грижуна чуть ли не для каждой школы издавались книги на конкретном диалекте. Это очень затратно. Гораздо удобнее стандартизировать язык.

Руманч грижун основан на хороших принципах, его можно назвать средним арифметическим между всеми диалектами. Но в этом и его проблема.

Дело в том, что с одной стороны Граубюндена популярен сурсильванский вариант, на другой стороне говорят на двух вариантах энгандинского: путер и валладер. По середине малочисленная группа сурмиранского и сутсильванского диалектов. Большинство слов для руманч грижуна взяты из срединного сурмиранского варианта, на котором говорит самая малочисленная группа ретороманцев. Естественно, носители крупнейших диалектов возмутились.

Другая сложность – общее количество языков и диалектов в Швейцарии. В школах обязательно учат минимум два, чтобы швейцарцы точно могли найти общий язык. Ретороманцам нужно знать немецкий (не забываем, что на улицах говорят на швейцарском немецком, а в школах преподают классический высокий немецкий), не мешало бы знать английский, еще хорошо бы знать один из официальных языков – французский или итальянский. Плюс родной диалект ретороманского, плюс руманч грижун как письменная норма ретороманского.

Представляете лингвистическую нагрузку? Это, кстати, и причина, почему ретороманский под угрозой: зачем его учить, когда проще знать только немецкий и при этом спокойно понимать большую часть жителей страны? Сейчас нет людей, которые говорят только на ретороманском. Любой ретороманец – билингв. Необходимости знать ретороманский нет. Это скорее гражданская позиция: «Хочу знать свой язык».

В общем, к руманч грижуну неласковое отношение. Он не выполнил функцию объединения ретороманцев и явно не усилил позиции диалектов.

Какое будущее у ретороманского языка

– В ближайшей перспективе ретороманский точно не исчезнет. У небольших народов большое национальное самосознание. Они гордятся языком. И Швейцария на государственном уровне помогает. Число носителей от десятилетия к десятилетию меняется незначительно.

Что важно: если спросить носителя любого диалекта ретороманского, кем он себя идентифицирует, он ответит: «Я ретороманец». Если спросить, на каком языке он говорит, ответит: «На ретороманском». И только потом добавит, на каком диалекте говорит. То есть вне зависимости от диалектов они осознают себя единой лингвистической общностью.

Как заинтересоваться ретороманским в России. Очень полезна поездка к монаху в Швейцарию!

– В России не так много исследователей занимались ретороманским, какое-то время я одна умела на нем говорить. Сейчас ситуация меняется, радостно, что в СПбГУ филологи вернулись к серьезному изучению ретороманского, продолжают славную питерскую традицию.

Со мной приключилась забавная история: я училась на филфаке МГУ, и моя научная руководительница Евгения Николаевна Мамсурова предложила заняться ретороманским. С лингвистической точки зрения это было очень интересно, так как информации о ретороманском на русском языке было крайне мало.

Начала достаточно поздно – уже почти на пятом курсе. На защиту диплома пригласили корреспондента одной швейцарской газеты, которая сама мало что знала про ретороманский. Произошло некоторое недопонимание: мы говорили, что в Москве мало материалов о ретороманском языке, а журналистка написала, что в принципе мало материалов по ретороманскому – не только в России.

Эту статью прочел известный активист, защитник ретороманского языка, монах бенедиктинского монастыря патер Флурин Майссен. Он страшно рассердился и прислал в редакцию гневное письмо: «Что за ерунду вы говорите? Как такое может быть? Пусть студентка приезжает на полтора месяца, я ей покажу, какой это богатый язык и сколько всего на нем опубликовано».

И вот так я, не зная ретороманского, поехала к старому монаху в Швейцарию.

Была очень долгая дорога: самолетом до Цюриха, поездом в Граубюнден, потом электричкой в сурсильванскую долину, от вокзала меня повезли в далекую деревню в горах. Я приехала еле живая с одной мыслью: «Господи, хоть бы мне дали поесть и положили спать».

Суровый монах, ему уже тогда было 87 лет, встретил вопросом: «Ну и чего ты приехала?» И после этого мы с ним еще два часа разговаривали о ретороманском языке. Общались на французском. Потом меня, наконец, отпустили отдохнуть. Только вот на следующий день п.Флурин позабыл, что я ретороманского не знаю и перешел исключительно на сурсильванский! А ведь от него зависело, как я тут буду жить, что буду есть.

Но п.Флурин обо мне позаботился: принес учебники, попросил знакомого переводить мне словарик с ретороманского на французский (учебники там, естественно, ретороманско-немецкие, а немецкого я тогда совсем не знала). В первой половине дня я училась в комнате, похожей на келью, а после обеда мы разговаривали. И через полтора месяца такой жизни я уже очень хорошо говорила на сурсильванском диалекте, давала интервью на радио, газетам.

Ретороманцы говорили: «Это какое-то чудо! За полтора месяца выучить язык!» Я отвечала, что никакое не чудо: просто если бы вас, 20-летнюю девчонку, поселить в глухой деревне со старичком-монахом, где только и делать, что учить язык, вы бы выучили и быстрее.

И с тех пор ретороманский – моя любовь.

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Фото: Janosch Diggelmann, Claudio Biesele, Damian Markutt/Unsplash ; Günter Gräfenhain, Guenter Fischer, Dr. Wilfried Bahnmüller, Fred de Noyelle / Godong/Global Look Press