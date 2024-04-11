Шикарный Левандовски, ужасный Асенсио, скрытая угроза Гюндогана. Быстрые мысли после «ПСЖ» – «Барса»

Тактика от Артема Денисова.

«ПСЖ» и «Барселона» подарили новый отличный матч в плей-офф ЛЧ: победа «Барсы» 3:2 с переменным лидерством в счете.

Здесь – лаконичные тактические наблюдения.

Шикарный первый тайм Левандовского. Элитная работа в подыгрыше

Вбросили аут – поставил корпус, развернулся, разогнал атаку.

Длинная передача от Тер Стегена – выиграл верх, сохранил мяч.

Длинная передача от Кубарси – выиграл верх, сохранил мяч.

Опять принял спиной к воротам – сохранил мяч.

Еще длинная от Тер Стегена – снова прием.

Партнер поборолся – Левандовски выиграл подбор.

Дембеле закопался – Левандовски в прессинге вернул мяч.

Именно Левандовски развил голевую атаку. Свой момент тоже нашел (угловой в первом тайме), но Мендеш вынес почти с линии ворот.

«Барса» будто бы прибавляла на протяжении всего первого тайма: смутное начало (первый удар лишь на 20-й минуте) и уверенный финиш (1:0 с контролем игры). Чем больше мячей выигрывал Левандовски, тем крепче выглядела «Барса».

На фоне Левандовского грустно выступил 20-летний центральный защитник «ПСЖ» Лукас Бералдо, приехавший в Европу зимой из «Сан-Паулу» за 20 млн евро. Случилось суровое знакомство с Робертом.

«ПСЖ» явно не хватило центрфорварда

Одна большая причина: был необходим человек, который ну хоть как-то бы присутствовал в центре штрафной, чтобы напрягать Араухо и Кубарси. Потому что все, что делали Роналд Араухо и Пау Кубарси, – страховали крайних защитников. Против Мбаппе, Дембеле, Барколя и так далее.

Страховали, страховали, страховали и не боялись, что забудут кого-то в центре штрафной. Потому что там никого не было.

Мбаппе и Дембеле тогда было бы явно проще. Араухо и Кубарси было бы явно тяжелее.

Но Луис Энрике видит футбол иначе.

Ситуация выглядит еще абсурднее со знанием, что на скамейке «ПСЖ» сидят готовые Коло-Муани (куплен за 95 млн евро) и Рамуш (65 млн евро). Они пришли в одно время с новым тренером – летом 2023-го. Бредовая трансферная стратегия.

Рамуш появился лишь на 85-й минуте. Коло-Муани остался в запасе.

Зато у «ПСЖ» в старте был Марко Асенсио! Как же это плохо

Без мяча он располагался слева в атаке (действовал против Жюля Кунде), при владении был атакующим центральным полузащитником, который изредка заходил в штрафную как нападающий.

Можно было бы покритиковать игру Асенсио разными способами, но оставим главный факт: это единственный футболист в обеих командах, не вышедший на второй тайм. Энрике убрал его в перерыве, выпустил Барколя.

Рокировки «ПСЖ» в перерыве. Что поменялось?

После перерыва не только спрятали Асенсио. На второй тайм справа в атаке вышел Барколя, а Дембеле передвинулся в левый полуфланг, поближе к Мбаппе. Поменялось и расположение в четверке защитников. Было (слева направо): Мендеш – Бералдо – Эрнандес – Маркиньос. Стало: Мендеш – Бералдо – Маркиньос – Эрнандес.

Кажется, смысл рокировки защитников в том, что Эрнандес быстрее Маркиньоса. Во-первых, это актуально против скоростного Рафиньи. Во-вторых, прессинг «ПСЖ» таков, что правый защитник выдвигался на левого защитника «Барсы» (Канселу). Маркиньосу не хватало резкости для этой роли.

Не сказать, что два гола «ПСЖ» на старте второго тайма – прямое следствие изменений Энрике. Понятно, что Дембеле вряд ли был бы там, где оказался при 1:1, в первом тайме, поскольку поменял фланг. И понятно, что вышедший на замену Барколя поучаствовал в атаке на 2:1 – но таким же образом Дембеле участвовал в подобных атаках в первом тайме. Так что скорее правильно говорить про конкретные эпизоды, а не про преображение игры за счет замен.

Гораздо понятнее влияние выхода Педри, когда «Барса» сделала 2:2. До него никто не исполнял в полузащите «Барсы» таких шикарных забросов. Тут молодой испанец великолепным пасом наградил Рафинью за все попытки открыться за спины.

А у «ПСЖ» во втором тайме выделялся Витинья: несколько вскрывающих передач в штрафную, дальний удар, гол с включением в штрафную. Кстати, забил не в своем стиле, гораздо чаще у него голы дальними ударами. Правда, Витинья мог и не доиграть – судья не показал вторую желтую в ситуации, где она была явно уместна.

Важное оружие «Барсы» – угловые. Гюндоган молодец

Угловых немного, всего пять. Но вспоминаются минимум три ярких розыгрыша.

Первый – удар Левандовского, когда спас Мендеш.

Второй – хитрый сильный пас низом Гюндогана на набегающего Рафинью. Свой же Кунде заблокировал удар.

Третий – победный гол Андреаса Кристенсена, датчанин выиграл борьбу у Уоррена Заира-Эмери уже во вратарской.

Все моменты разные, объединяет их фигура Гюндогана как исполнителя угловых. Очевидная польза, которая еще и повлияла на результат.

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Фото: East News /MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP, Anne-Christine POUJOULAT / AFP; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press