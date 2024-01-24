Сейчас вы зауважаете тренера сборной Намибии

Рассказ Артема Денисова.

1992-й, Намибия проиграла Замбии 0:4. 14-летний Коллин Бенджамин читал газету и увидел незнакомое слово – Beroepspelers. Так называли некоторых игроков Замбии. Коллин спросил у мамы, кто это такие. Оказалось, профессиональные игроки. Те, кто зарабатывает на жизнь футболом. 14-летний Бенджамин не знал, что так можно. Так родилась мечта.

Бенджамин улетел в Германию с чемоданчиком, где были только две пары бутс и свитер

В 1999 году Коллин улетел из Намибии в Германию, чтобы исполнить мечту. Коллину уже исполнилось 21, у него не было никакого профессионального образования в стране, где профессионального футбола попросту нет. Семья отговаривала. Сами подумайте: какой при таких вводных шанс на успех? Бенджамин учился в институте, изучал менеджмент. Мама видела потенциал только в академическом образовании.

Но Коллин хватался за соломинку. Ей оказалась переписка с агентом Джо Франкеном из Германии, который звал парня в Европу, чтобы встретиться и оценить уровень. Франкен рассмеялся, увидев тощего парня весом 68 кг, но все-таки пристроил Бенджамина в общежитие и организовал пару просмотров в команды третьего немецкого дивизиона. Каждый в этих командах был сильнее и быстрее Коллина.

Но Бенджамин не улетел обратно в Намибию с маленьким чемоданчиком, где были только две пары бутс и свитер. Свитер предусмотрительно заставила взять мама – в Германии холоднее, чем в Намибии.

Коллин начал с любительских команд: «Германия Шнельсен» и «Эльмсхорн». Зарабатывал на еду, работая уборщиком.

Уборщицей в больнице всю жизнь работала бабушка Коллина, а его мама трудилась разнорабочей на шоколадной фабрике. Конечно, Бенджамин очень хотел играть в футбол на топ-уровне. Но главная мотивация другая: «Я хотел разорвать порочный круг бедности. Моя бабушка жила в печальных условиях, моя мама жила в печальных условиях. Я просто подумал: «Хватит». Я хочу, чтобы моим детям не пришлось проходить то же самое».

Не подумайте, что в Намибии Коллин умирал от голода. Но жизнь непростая. Многие в его родном районе жили в дырявых жестяных лачугах.

Бенджамин тяжело привыкал к реалиям любительского футбола Германии. Он опешил, когда после первой игры за «Германию Шнельсен» в раздевалку занесли гигантский ящик с пивом. Коллин считал, что профессиональный футболист не может употреблять алкоголь. Эх, Коллин: немецкий любитель тем и похож на немецкого профи, что пьет пиво.

В другой раз Бенджамин, приехав раньше всех на тренировку, обнаружил поле, утонувшее под снегом. Пошел переодеваться обратно и, встретив товарищей, рассказал, что тренировка вряд ли состоится в таких условиях. Ребята рассмеялись, глядя на поставленного в тупик Бенджамина. В тот вечер Коллин впервые сыграл на снегу.

Поворотный момент – матч «Эльмсхорна» против второй команды «Гамбурга». Бенджамин забил, помог оформить второй, а «Эльмсхорн» не проиграл. После матча к Коллину подошел помощник тренера «Гамбурга» и дал визитку, чтобы договориться о встрече. Спустя пару дней этот же человек организовал просмотр в «Гамбурге», еще спустя через пару дней он уже вел персональную экскурсию по «Фолькспаркштадиону».

Коллину предложили стартовый контракт с зарплатой три тысячи марок. Через несколько месяцев Бенджамин уже тренировался с основой «Гамбурга». Он стал гораздо атлетичнее, вес увеличился до 75 кг, клуб радовался прогрессу. С переводом в главную команду зарплата намибийца поднялась до 15 тысяч марок: «Я прыгал от счастья и, вернувшись домой, позвонил маме и кричал: «Мама, я богат! Я добился этого».

Главное испытание карьеры Бенджамина – зарплата 15 тысяч марок. Он справился и стал любимчиком Гамбурга

«Ты не величайший футбольный талант, так что для успеха тебе нужно стремиться стать величайшим футбольным трудягой», – так наставлял Коллина тренер «Гамбурга» Курт Яра.

Однажды Яра, в очередной раз настраивая команду на биться-бороться, выпалил, что игрокам нужно бежать до тех пор, пока пятки не станут черными. Вся команда повернулась к Коллину. Черно-пяточный Бенджамин засмеялся, а следом за ним засмеялись и другие.

Коллин не выделялся уникальной техникой. Он много бегал, много боролся, никогда не сдавался. Понимал, что большинство соперников в Бундеслиге превосходит его по таланту, но мало кто из них превосходит Бенджамина в физике и мало у кого настолько стальная воля.

По мнению Бенджамина, он лишь раз за карьеру едва не дал слабину – когда узнал о зарплате 15 тысяч марок. Быстро все осознал и испугался, что вместе с хорошими деньгами пропадет тяга к бесконечному саморазвитию. На следующее утро проснулся с аналогией в голове, которая, вероятно, возникла во сне. Намибиец спросил себя, кем хочет быть: львом или антилопой-прыгуном? Лев атакует, антилопа убегает. Как только Коллин прекратит развиваться, он перестанет быть охотником – и станет жертвой. Другой лев, который больше выкладывается, сожрет антилопу. Сожрет Коллина.

Может звучать наивно, но Бенджамин уверяет, что встречал каждый новый день, вспоминая об этой аналогии.

В «Гамбурге» Коллин увидел многих ярких игроков. Самый талантливый – Рафаэл ван дер Варт. Но кумиром был не он, кумирами были Сергей Барбарез и Родольфо Кардосо: «Если тренировка планировалась в 10 утра, они приезжали на базу не позднее 8:30. Мои главные примеры для подражания с точки зрения профессионализма».

Бенджамин отыграл 191 матч за «Гамбург» с 2001-го по 2011-й. Удивительная универсальная затычка: выходил справа и слева в защите, поднимался справа в атаку, много играл опорником, по разу – в центре защиты, под нападающим и слева в атаке. Главным моментом карьеры считает матч против «Арсенала» и Тьерри Анри в Лиге чемпионов.

Коллин был любимцем фанатов «Гамбурга». Они распевали «Наш Коллин» на домашних матчах и называли его гамбургским парнем.

В 2006-м многие немецкие газеты удивились, что тяжело травмированный Бенджамин сам остановил контракт с «Гамбургом». Оказалось, он сделал это по просьбе руководства, чтобы «Гамбург» смог заявить форварда Аилтона. Недоступный Коллин занимал место в квоте на иностранцев – тогда можно было регистрировать не больше четырех игроков из стран вне УЕФА. Журналисты не понимали: «Коллин, вы не боитесь, что с травмой остались без клуба? А если «Гамбург» не предложит новый контракт?»

Но Коллин даже и не думал, что «Гамбург» предаст. Этого и не случилось – вскоре он вернулся в команду.

В 2011-м Бенджамин свободным агентом ушел в «Мюнхен 1860» из второй Бундеслиги, провел один сезон и закончил карьеру в 34 года. У него все получилось. Целое десятилетие работоспособный Бенджамин держался в элитном европейском чемпионате и заработал, вероятно, столько, сколько не заработали вместе многие поколения его предков.

Коллин не выбрал тихую приятную жизнь в Германии. Он закончил в Германии тренерские курсы и в 2016-м вернулся на родину.

Бенджамин с нуля развивает детский футбол в Намибии. С помощью знаний из Германии

У Бенджамина возникла новая мечта – строительство футбольной академии в Намибии:

«На примере Германии я изучил, какие условия нужны для развития молодых игроков. Требуется единый центр с приемлемой инфраструктурой, куда будут стягиваться юные ребята со всей страны, мечтающие стать профессиональными футболистами. На старте нужны минимум два искусственных поля, тренажерный зал, физиотерапевт, с организацией помогут мои немецкие друзья. Я вижу в этом проекте призвание. Просто задумался, что я мог бы дать своей стране – и в голову пришла эта идея».

Реализовать проект было мучительно сложно. Сначала Коллин искал инвесторов в Германии. Затем договаривался с местными властями, которые неохотно реагировали на просьбы выделить землю для академии – это ведь футбольная академия, а не академия всеми любимого тут регби. Когда Бенджамин договорился с властями, инвесторы переключились на реализацию схожего проекта в Кот-д’Ивуаре. Нашлись новые инвесторы – но началась пандемия коронавируса, затормозившая процесс.

И все-таки академия полноценно запустилась в 2021 году – спустя пять лет после озвучивания идеи. Центр CBS Talents – это не только пара искусственных полей, но и средняя школа с общежитием, где живут дети из разных уголков Намибии.

Бенджамин поддерживает и другой проект – он директор HopSol Youth Soccer League, которая организовывает юношеские турниры по всей Намибии. Коллин радуется, что в стране с каждым годом все больше детей, любящих футбол. С постепенным развитием академии верит, что в Германии и в других европейских лигах появятся намибийские звездочки. Те, кто освоил футбольную базу с ранних лет, а не те, кто с призрачными шансами летел в неизвестность в 21 год.

Кстати, в 2023-м один из учеников академии отправился на сборы в Германию, где поиграл с юношескими составами «Гамбурга» и «Нюрнберга». Очень круто!

Но и это еще не все. С 2018 года Коллин работает во взрослой сборной Намибии, в 2022-м он стал главным тренером и вывел команду на Кубок Африки. Это четвертый турнир для Намибии, но у команды до сих пор не было ни одной победы.

Бенджамин добился ее в стартовом матче: Намибия сенсационно победила Тунис, впечатлив удивительными по меркам Кубка Африки скоростями. Коллин признает, что в команде нет неординарных талантов, так что шанс Намибии – быть атлетичнее, мощнее, нацеленнее на результат, старанием сломить более сильных соперников. Во втором туре не получилось – 0:4 от ЮАР.

Решающая игра – против Мали. Чтобы железно пройти в плей-офф, нужно не проиграть. Теоретически можно пройти и проиграв, но для этого придется оглядываться на результаты других матчей.

Конечно, выход в плей-офф – потенциально фантастическое достижение для футбола Намибии. Но то, что Бенджамин делает с юношеским футболом, организуя его почти с нуля, восхищает не меньше. Как и собственный путь Коллина к успеху.

Фото: eastnews.ru/FADEL SENNA; Gettyimages.ru/Adam Pretty, Friedemann Vogel, Andreas Rentz, Sebastian Schupfner