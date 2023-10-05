«Ньюкасл» снес «ПСЖ» прессингом. Разгром по делу

Экспресс-разбор Артема Денисова.

«Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» – 4:1.

Тизер: сначала заслуженно поругаем «ПСЖ», потом заслуженно похвалим «Ньюкасл».

Что было не так с «ПСЖ»: ужасный эксперимент с Коло-Муани, неработающие стенки Мбаппе и поплывший под давлением Маркиньос

Луис Энрике выбрал максимально атакующий состав. Сразу два форварда Рандаль Коло-Муани и Гонсалу Рамуш, еще и заточенные на игру впереди Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, еще и открытый центр поля: в пару к Мануэлю Угарте отправлен Уоррен Заир-Эмери, а не стабилизирующий игру Витинья.

Энрике придумал позиционный эксперимент: слева в атаке играл не Мбаппе, а Коло-Муани. Мбаппе был вторым форвардом в паре с Рамушем.

Коло-Муани провалился в необычной роли. Ошибался в простых пасах, плохо простреливал, терял мяч при выходе из защиты, слабо искал свободное пространство. Возможно, худший его матч, что я видел (а видел я минимум штук 30).

Идея Энрике понятна – был нужен игрок, дающий ширину в атаке, пока Мбаппе смещается ближе к центру. Идея проверена в прошлых матчах. Сначала роль выполнял Витинья, которому не хватало креатива для этой позиции. Потом опробовали Брэдли Барколя, но он очень плохо сыграл в последней игре против «Клермона» (0:0). Теперь ради сохранения структуры Энрике поместил Коло-Муани в нетипичные условия. Тренерский просчет.

И ладно, если бы у «ПСЖ» был плох только Коло-Муани.

Гонсалу Рамуш порой нормально открывался в развитии атак, но как же деревянно и неуклюже он смотрелся в подыгрыше! Либо брак при приеме, либо медлительность в принятии решений, либо банальная неточность.

Килиан Мбаппе, качества которого Энрике хотел максимизировать с Коло-Муани на фланге, тоже провел разочаровывающий матч. Ощущение, что девять из десяти стеночек с участием Мбаппе заканчивались потерей мяча. У него лишь один удар – и тот из-за штрафной. «Ньюкасл» съел Мбаппе.

И слабой у «ПСЖ» была не только атака.

«Ньюкасл» явно победил «ПСЖ» в центре поля – тоже просчет Энрике, подобравшего состав без оборонительного баланса. Уоррен Заир-Эмери и Мануэль Угарте не справлялись с давлением: Угарте ошибался под прессингом, Заир-Эмери недоработал в ситуации с третьим пропущенным. Особенно разочаровал Угарте – явный контраст между предыдущими играми и «Ньюкаслом». Против «Лорьяна», «Тулузы», даже «Дортмунда» в той же ЛЧ Угарте будто действовал на скорости 3х – на фоне «Ньюкасла» скорость упала примерно до 0,5х.

Но худшим под давлением «Ньюкасла» явно был не Угарте. Интересно, с какой амплитудой в этом матче тряслись коленки Маркиньоса. Именно он неточной передачей под давлением запустил первую результативную атаку «Ньюкасла» и впоследствии несколько раз дрожал под давлением, раз за разом принимая нервные и – что важнее – неудачные решения.

«ПСЖ» поплыл под прессингом, в ответ не предложив контригры. Коло-Муани провалился, Рамуш ошибался, Мбаппе нейтрализовали.

В чем хорош «Ньюкасл»: прессинг. И еще прессинг. И еще прессинг

Четвертый гол «Ньюкасла» хорошо фиксирует дух этой команды. 3:1, 90 минут истекли, «Ньюкасл» встречает соперника у чужой штрафной, а не на своей половине. И давит всем составом – центральный защитник Фабиан Шер не просто шикарно пробил из-за штрафной; именно он инициировал отбор, высокий возврат владения, накрыв Рамуша на чужой половине.

Два гола после прессинга – шикарнейший результат. «Ньюкаслу» понадобилось примерно 10 минут, чтобы адаптироваться к «ПСЖ». На старте матча команда Энрике все-таки частенько выходила в атаку через крайних защитников Ашрафа Хакими и Люка Эрнандеса.

Симптоматично, как часто «ПСЖ» пытался играть длинными забросами, которые очень не любит Энрике. Правда, длинные забросы скорее напоминали безадресные выносы, которые раз за разом перекусывали защитники «Ньюкасла».

Особый шарм – празднования «Ньюкасла» после удачного прессинга. Игроки заводят стадион так, что он примерно одинаково празднует 4:1 и успешный агрессивный отбор.

Да, это не очень тонкий футбол, но удивительно эффективный в своей описательной простоте. И трудно представить, как тяжело физически вывести команду на такой футбол, чтобы, например, Фабиан Шер на 91-й минуте с такой визуальной легкостью продолжал агрессивно выдергиваться. Как и еще 10 полевых.

В цифрах давление «Ньюкасла» хорошо фиксируется вот чем: «ПСЖ» владел мячом 73% времени, но мяч больше был в первой трети поля «ПСЖ», чем в финальной трети перед воротами «Ньюкасла» (30% против 24%, еще 46% мяч держался в середине поля). Да, «ПСЖ» владел мячом, но «Ньюкасл» не пускал «ПСЖ» даже на свою половину поля. Мастерство агрессивной защиты.

Это настоящий разгром.

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP, AP Photo/Scott Heppell; Gettyimages.ru/Michael Regan; IMAGO/Andy Sumner/Global Look Press