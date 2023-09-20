10 комментариев

Вторник – день потрясений для «Марселя».

Утром тренер Марселино Гарсия Тораль уведомил игроков о том, что покидает клуб. Ближе к вечеру серьезные французские медиа L’Equipe и RMC Sport сообщили, что президент «Марселя» Пабло Лонгория, спортивный директор Хавьер Рибальта, финансовый директор Стефан Тиссье и генеральный директор Педро Ириондо временно отказались продолжать работать.

Все из-за жесткой встречи с фанатами «Марселя»

В понедельник боссы «Марселя» – упомянутая четверка и представитель тренерского штаба Марселино – встретились с лидерами фанатских групп «Марселя», недовольными стартом сезона и менеджерскими решениями. Встреча продлилась 45 минут.

Фанаты обвинили клуб в легком расставании с лидерами Димитри Пайетом и Маттео Гендузи, припомнив, как год назад «Марсель» избавился от легенды Стива Манданда. Другая претензия – кумовство при выборе детей в клубную академию. Уменьшается число ребят, для которых Марсель – родной город. Еще один пункт – учреждение Лонгорией консалтинговой компании, которая де-юре существует, но де-факто просто получает деньги из клубного бюджета.

Главное: фанаты угрожали боссам «Марселя».

Факт угроз подтвердили французские медиа, во вторник вечером это сделал и клуб, выпустив официальное заявление: «Представители фан-движения выразили пожелание об отставке нынешнего менеджмента «Марселя». Им угрожали войной (!) до тех пор, пока они не уйдут в отставку. Правление «Марселя» не может принять личные угрозы, члены руководства не потерпят личных нападок».

Как конкретно фанаты «Марселя» угрожали боссам

«Обращаюсь к вам четверым и вашему тренеру – сами увидите, что будет, если вы не уйдете», – эту фразу приписывают Рашиду Зеруалю, многолетнему лидеру самой влиятельной фан-группы «Марселя» South Winners. Зеруаль поставил ультиматум: Лонгория и остальные должны уйти из клуба до 8 октября, это день матча с «Гавром». До него еще четыре игры.

Официальные лица «Марселя» отказываются обсуждать детали встречи. Хоть что-то сказал только спортдир Хавьер Рибальта: «Я не могу говорить, что там было, извините».

L’Equipe поговорил с окружением Лонгории. Одному из друзей президент «Марселя» признался: прозвучавшие угрозы недопустимы. Другой товарищ Лонгории поделился подробностями: «Он провел бессонную ночь с понедельника на вторник, размышляя об уходе. Сказал, что постарается продолжить работу».

Президент фан-клуба «Марселя» Handi Рене Путе озвучил позицию фанатов: «Нужно остановить ложь – никаких угроз не было, уж точно не было угроз физической расправы. Были только требования об отставке со словами вроде «уйдите с дороги», «соберите чемоданы» – это все».

Путе настаивает, что говорил не только Зеруаль: «Каждый сказал то, что считал нужным. Это правда, что Зеруаль – мальчик, который говорит немного громче остальных. Все соглашались с его речью. Но говорили и другие фанаты».

Кто такой Рашид Зеруаль, угрожавший боссам «Марселя»

Для тех, кто его сейчас поддерживает, – страстный фанат «Марселя». Для тех, кто его сейчас презирает, – заурядный бандит.

Зеруаль – самый авторитетный представитель фан-движения «Марселя». Каждый новый президент клуба закреплял за ним место на стадионе, помогал финансово с фанатскими инициативами, предоставлял привилегии, договаривался о мире между руководством и фан-движением.

Если руководство «Марселя» не ценило Зеруаля, он переходил в атаку. Вот две самые показательные истории.

Когда «Марселем» руководил Дидье Дешам (2009-2012), Зеруаль выследил тренера в ресторане и сел к нему за стол.

«Я заставил его дрожать. Пригрозил, что могу снять голову с его плеч. Я сказал: если со мной что-то случится, он пойдет следом. Я не позволил маленькому карлику-наполеону громко кричать в моем городе», – сказал Зеруаль.

Вскоре Дешам ушел из «Марселя».

В январе 2021 года Зеруаль устроил налет на базу «Марселя» вместе с Кристофом Бургиньоном, лидером фан-группы CU84. 300 фанатов «Марселя» собрались возле тренировочного центра, требовали отставки президента Жака-Анри Эйро, бросали фейерверки и дымовые шашки, некоторые проникли на территорию базы и добрались до раздевалок.

Зеруаль и Бургиньон получили тюремные сроки – девять месяцев тюрьмы, пять из них условно.

В феврале 2021 года Эйро оставил пост президента. Не только из-за налета на базу, но и из-за этого тоже. Можно считать, что нападавшие добились своего.

Зеруаль гордился: «Мне всегда хватало ума выбрать лучший момент для атаки, чтобы взрывать президентов».

Французские болельщики поддерживают руководство «Марселя»

Вот самые заплюсованные комментарии обычных пользователей L’Equipe:

• «Эти безработные ультрас представляют только себя, максимум 10% стадиона. Они хотят стабильности, но требуют уволить тренера спустя пять дней. То же самое было год назад с Игором Тудором. Это не фанаты, а враги клуба».

• «Бандиты, переодетые в фанатов, – проклятье французского футбола. Просто мафиози, запугивающие президентов, игроков и тренеров».

• «Абсолютная поддержка Лонгории и его людей. У клуба есть проблемы, но за три года проделана большая работа, поэтому все нормальные фанаты «Марселя» должны выступить против псевдофанатов, которые думают только о собственных интересах».

Уже запущена петиция с призывом об отставке Зеруаля как лидера фан-движения «Марселя». Погруженные в контекст фанаты «Марселя» вскрывают неприятные детали деятельности Зеруаля – например, как тот обвиняет Лонгорию в коррупции, а сам втихую продает футболки своей фан-группы в буфете на домашнем стадионе.

Что будет дальше

В среду «Марсель» объявил об уходе тренера Марселино «по неспортивным причинам». Он пришел этим летом по приглашению Лонгории, который с ним давно знаком. Вероятно, Марселино счел уже случившееся тотально недопустимым, поэтому не намерен оставаться.

Ни один из руководителей «Марселя» не полетит в Амстердам на матч с «Аяксом» в Лиге Европы, который состоится в четверг. Официальной информации об отставке руководства нет – вероятно, клуб и менеджеры пока изучают реакцию более адекватных фанатов.

Фото: AFP/SEBASTIEN BOZON, NICOLAS TUCAT; Gettyimages.ru/Shaun Botterill; Pablo Longoria /Global Look Press