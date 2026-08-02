МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 2:2 с «Коламбусом», «Атланта» Миранчука уступила «Филадельфии», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Хьюстон Динамо»

В МЛС прошли матчи регулярного чемпионата.
В регулярном чемпионате МЛС «Интер Майами» сыграл вничью дома с «Коламбусом» (2:2). На счету Луиса Суареса 1+1, у Каземиро автогол, Лионель Месси вышел на замену на 53-й минуте.
«Атланта» Алексея Миранчука уступила в гостях «Филадельфии» (2:3), российский хавбек отметился голевой передачей.
«Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова проиграл дома «Хьюстон Динамо» (0:2).
МЛС
Регулярный чемпионат
Сильветти Preston Plambeck
Интер Майами
Риос, Аллен, Силва, Fricio David Caicedo Jaramillo, Мура, Брайт, Каземиро, Де Поль, Сильветти, Суарес, Dániel Pintér
Запасные: Diego Alejandro Rey, Брайт, Ian Urkidi, Cesar Ezequiel Abadia-Reda, Daniel Sumalla, Dániel Pintér, Мура, Сильветти, Сент-Клэр
Коламбус Крю:
Шульте, Камашо, Морейра, Farsi, Sean Gregory Zawadzki, Пикар, Андре Гомеш, Шамбос, Хабрун, Газдаг, Тиаре
Запасные: Cesar Ruvalcaba Perez, Пикар, Тиаре, Karumanchi, Амундсен, Шамбос, Газдаг, Хаген, Chase Mesner Adams
Cavan Ayaz Sullivan Бедойя
Elías de Jesús Báez Sotelo
Bruno Damiani Píriz Ezekiel Kwame Alladoh
Филадельфия Юнион
Блэйк, Вагнер, Харриэл, Neil Pierre, Francis Westfield, Василев, Лукич, Жан-Жак, Cavan Ayaz Sullivan, Илоски, Bruno Damiani Píriz
Запасные: Bender, Cavan Ayaz Sullivan, Bruno Damiani Píriz, Andrew Vincent Rick, Харриэл, Василев, Лукич, Geiner Arleyson Martínez Turner, Сери
Атланта Юнайтед:
Ойос, Алонсо, Михай, Tomás Jacob, Elías de Jesús Báez Sotelo, Муюмба, Reilly, Edwards, Миранчук, Альмирон, Пико
Запасные: Adrian Simon Gill, Тогаси, Муюмба, Пико, Хибберт, Торрес, Альмирон, Toto Majub, Миранчук
Felipe de Andrade Vieira Холмс
Kwaku Agyabeng Ману Гарсия
Москера Wyatt Thomas Meyer
Спортинг Канзас Сити
Кливленд, Карич, Блориан, Москера, Davis, Бассонг, Йонсен, Kwaku Agyabeng, Харрис, Капита, Йовелич
Запасные: Москера, Пулскамп, Davis, Бассонг, Kwaku Agyabeng, Капита, Miller, Африфа, Ian Alexander James
Хьюстон Динамо:
Бонд, Felipe de Andrade Vieira, Agustin Resch, Алтер, Ennali, Эррера, Артур, Боусат, Макглинн, Гильерме, Понсе
Запасные: Эррера, Понсе, Святченко, Ibrahim, Боусат, Гильерме, Matthew Arana Ibarra, Felipe de Andrade Vieira, Gillingham
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица МЛС
Статистика МЛС
У Лео в карьере 4074 успешных выполненных дриблинга в карьере и он в два раза с лишним превосходит идущего вторым Криштиану с 1959 дриблинг, также невероятные цифры и преимущество и всё у одного человека!
Ну и наконец не касаясь других личных наград Месси, где он также абсолютный лидер, как и количество трофеев с командой, сейчас 48… Удачи и новых побед Месси в Интер Майами и уже в этом сезоне достичь с клубом нового для себя невероятного результата с 50+ победами в карьере)🐐🇦🇷
21 гол
12 голевых
3 финала
2 МВП
Чемпион Мира
На стадии ПО 7 годов и 10 голевых
Величайший из величайших
роналду
11 голов
2 голевых
1 гол на стадии ПО
0 финалов
0 медалей
0 МВП
Худший из худших!:)
Ладно бывает, первый блин комом - нормально:)