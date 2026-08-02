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  4. МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 2:2 с «Коламбусом», «Атланта» Миранчука уступила «Филадельфии», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Хьюстон Динамо»

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МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 2:2 с «Коламбусом», «Атланта» Миранчука уступила «Филадельфии», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Хьюстон Динамо»
В МЛС прошли матчи регулярного чемпионата.

В регулярном чемпионате МЛС «Интер Майами» сыграл вничью дома с «Коламбусом» (2:2). На счету Луиса Суареса 1+1, у Каземиро автогол, Лионель Месси вышел на замену на 53-й минуте.

«Атланта» Алексея Миранчука уступила в гостях «Филадельфии» (2:3), российский хавбек отметился голевой передачей. 

«Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова проиграл дома «Хьюстон Динамо» (0:2).

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
2 августа 00:10, Nu Stadium
Логотип домашней команды
Интер Майами
Завершен
2 - 2
1.22xG0.69
Логотип гостевой команды
Коламбус Крю
Матч окончен
90’
+5’
Шульте
Сильветти   Preston Plambeck
86’
86’
Тиаре   Леннон
84’
  Браис Мендес
Каземиро
82’
Мура   Руис
75’
Брайт   Айяла
75’
74’
Бангура
72’
Пикар   Джакконе
61’
Шамбос   Бангура
61’
Газдаг   Браис Мендес
Dániel Pintér   Месси
53’
2тайм
Перерыв
  Аллен
45’
+5’
34’
  Каземиро
  Суарес
16’
Интер Майами
Риос, Аллен, Силва, Fricio David Caicedo Jaramillo, Мура, Брайт, Каземиро, Де Поль, Сильветти, Суарес, Dániel Pintér
Запасные: Diego Alejandro Rey, Брайт, Ian Urkidi, Cesar Ezequiel Abadia-Reda, Daniel Sumalla, Dániel Pintér, Мура, Сильветти, Сент-Клэр
1тайм
Коламбус Крю:
Шульте, Камашо, Морейра, Farsi, Sean Gregory Zawadzki, Пикар, Андре Гомеш, Шамбос, Хабрун, Газдаг, Тиаре
Запасные: Cesar Ruvalcaba Perez, Пикар, Тиаре, Karumanchi, Амундсен, Шамбос, Газдаг, Хаген, Chase Mesner Adams
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МЛС. Регулярный чемпионат
1 августа 23:30, Subaru Park
Логотип домашней команды
Филадельфия Юнион
Завершен
3 - 2
2.65xG0.52
Логотип гостевой команды
Атланта Юнайтед
Матч окончен
Cavan Ayaz Sullivan   Бедойя
90’
+9’
  Ezekiel Kwame Alladoh
90’
+7’
  Neil Pierre
90’
+6’
90’
+2’
Elías de Jesús Báez Sotelo
88’
Муюмба   Эрнандес
84’
Альмирон   Arif Kovac
78’
Миранчук   Грегерсен
78’
Пико   Бреннан
  Илоски
73’
Bruno Damiani Píriz   Ezekiel Kwame Alladoh
71’
Харриэл   Анелльо
71’
Bruno Damiani Píriz
68’
66’
  Муюмба
59’
Ойос
Василев   Салливан
56’
Лукич   Буэно
56’
Харриэл
53’
2тайм
Перерыв
30’
  Альмирон
Илоски
28’
26’
Михай
Филадельфия Юнион
Блэйк, Вагнер, Харриэл, Neil Pierre, Francis Westfield, Василев, Лукич, Жан-Жак, Cavan Ayaz Sullivan, Илоски, Bruno Damiani Píriz
Запасные: Bender, Cavan Ayaz Sullivan, Bruno Damiani Píriz, Andrew Vincent Rick, Харриэл, Василев, Лукич, Geiner Arleyson Martínez Turner, Сери
1тайм
Атланта Юнайтед:
Ойос, Алонсо, Михай, Tomás Jacob, Elías de Jesús Báez Sotelo, Муюмба, Reilly, Edwards, Миранчук, Альмирон, Пико
Запасные: Adrian Simon Gill, Тогаси, Муюмба, Пико, Хибберт, Торрес, Альмирон, Toto Majub, Миранчук
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МЛС. Регулярный чемпионат
2 августа 00:30, Чилдренс Мерси Парк
Логотип домашней команды
Спортинг Канзас Сити
Завершен
0 - 2
0.23xG1.83
Логотип гостевой команды
Хьюстон Динамо
Матч окончен
90’
Эррера   Самассеку
90’
Гильерме   Лингр
86’
Алтер
Бассонг   Jacob Bartlett
85’
82’
Боусат   Негри
82’
Felipe de Andrade Vieira   Холмс
Капита   Сулейманов
82’
71’
  Боусат
Davis   Reid
65’
Kwaku Agyabeng   Ману Гарсия
65’
Москера   Wyatt Thomas Meyer
65’
65’
Понсе   Магуайр
55’
  Гильерме
2тайм
Перерыв
Йонсен
45’
Йонсен
11’
Спортинг Канзас Сити
Кливленд, Карич, Блориан, Москера, Davis, Бассонг, Йонсен, Kwaku Agyabeng, Харрис, Капита, Йовелич
Запасные: Москера, Пулскамп, Davis, Бассонг, Kwaku Agyabeng, Капита, Miller, Африфа, Ian Alexander James
1тайм
Хьюстон Динамо:
Бонд, Felipe de Andrade Vieira, Agustin Resch, Алтер, Ennali, Эррера, Артур, Боусат, Макглинн, Гильерме, Понсе
Запасные: Эррера, Понсе, Святченко, Ibrahim, Боусат, Гильерме, Matthew Arana Ibarra, Felipe de Andrade Vieira, Gillingham
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?34937 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЛионель Месси
результаты
logoКоламбус Крю
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoАлексей Миранчук
logoХьюстон Динамо
logoАтланта Юнайтед
logoФиладельфия Юнион
logoМагомед-Шапи Сулейманов
logoКанзас-Сити
logoКаземиро
logoЛуис Суарес

Комментарии

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Каждый матч Месси - это очередное напоминание: возраст - цифра в паспорте, а класс - величина, у которой нет срока годности.
Надеюсь, что сегодня Месси появится в игре после небольшого перерыва связанного с ЧМ. Сейчас у великого аргентинца 919 голов и 418 передач в карьере. Хочу пожелать ему поскорее и до конца карьеры преодолеть рубеж в 1000+ забитых мячей и 500+ ассистов. Никто даже близко не сможет на таком высочайшем уровне в этих двух компонентах игры одновременно приблизиться к подобным значениям в ощутимом будущем!..
У Лео в карьере 4074 успешных выполненных дриблинга в карьере и он в два раза с лишним превосходит идущего вторым Криштиану с 1959 дриблинг, также невероятные цифры и преимущество и всё у одного человека!
Ну и наконец не касаясь других личных наград Месси, где он также абсолютный лидер, как и количество трофеев с командой, сейчас 48… Удачи и новых побед Месси в Интер Майами и уже в этом сезоне достичь с клубом нового для себя невероятного результата с 50+ победами в карьере)🐐🇦🇷
Месси на ЧМ

21 гол

12 голевых

3 финала

2 МВП

Чемпион Мира

На стадии ПО 7 годов и 10 голевых

Величайший из величайших

роналду

11 голов

2 голевых

1 гол на стадии ПО

0 финалов

0 медалей

0 МВП

Худший из худших!:)
Ответrigobersong
Месси на ЧМ 21 гол 12 голевых 3 финала 2 МВП Чемпион Мира На стадии ПО 7 годов и 10 голевых Величайший из величайших роналду 11 голов 2 голевых 1 гол на стадии ПО 0 финалов 0 медалей 0 МВП Худший из худших!:)
по факту у Месси третий МВП должен был быть , его просто обокрали позорники из фифа ! Сейчас Месси явный фаворит на ЗМ года он выиграл МЛС + отличное выступление на ЧМ 8+4 серебряный призёр ЧМ 2026 лучший игрок ЧМ 2026 по всем топ изданиям и все эти издании признают что Месси в соло затащил такую мертвую Аргентину в Финал + лидер по системе гол+пас за сезон! а что выиграл Мбаппе? занял 3тье место на ЧМ медаль Бронза? нет конечно он ничего не выиграл от слова вообще 0 трофеев человек занявший 4 место на ЧМ не должен претендовать на ЗМ
ОтветАнатолий Шарий
по факту у Месси третий МВП должен был быть , его просто обокрали позорники из фифа ! Сейчас Месси явный фаворит на ЗМ года он выиграл МЛС + отличное выступление на ЧМ 8+4 серебряный призёр ЧМ 2026 лучший игрок ЧМ 2026 по всем топ изданиям и все эти издании признают что Месси в соло затащил такую мертвую Аргентину в Финал + лидер по системе гол+пас за сезон! а что выиграл Мбаппе? занял 3тье место на ЧМ медаль Бронза? нет конечно он ничего не выиграл от слова вообще 0 трофеев человек занявший 4 место на ЧМ не должен претендовать на ЗМ
Комментарий скрыт
Величайший в запасе, возможно сегодня даже сыграет и осуществи мечту Каземиро, поиграть с лучшим игроком в истории футбола:)
Ответrigobersong
Величайший в запасе, возможно сегодня даже сыграет и осуществи мечту Каземиро, поиграть с лучшим игроком в истории футбола:)
Зато Суарес в порядке и очередной положил, кстати 610-й в карьере уже, неплохо)
ОтветAlex.K71
Зато Суарес в порядке и очередной положил, кстати 610-й в карьере уже, неплохо)
Еще 17 голов и будет в топ 10 лучших бомбардиров в истории
А вот и Каземиро отметился автоголом, неплохо начал за Интер, помочь выигрывать трофеи)
Ладно бывает, первый блин комом - нормально:)
ОтветAlex.K71
А вот и Каземиро отметился автоголом, неплохо начал за Интер, помочь выигрывать трофеи) Ладно бывает, первый блин комом - нормально:)
Пока что после медленной АПЛ, не вывозит уровень МЛС:)
Ох чуть не забил
Только появился щанс догнать 1 место и как обычно
Нужен утешительный суперфинал между клубами Миранчука и Сулейманова.
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