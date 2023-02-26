7 комментариев

Артем Денисов – о смелом ренессансе.

Алексис Санчес – конечно, не главный игрок 2010-х, но ценное имя для хроники десятилетия. Вспышка в «Удинезе», помощь «Барселоне», лидер Чили (между прочим, два Кубка Америки!), отличная игра за «Арсенал» с выдающимся сезоном-2016/17 – только в АПЛ набил 24+10. Дальше ушел за трофеями в «Ман Юнайтед», но в главе «Достижения» на странице Санчеса в Википедии этого клуба нет. «Интер» казался закатом карьеры сильного игрока, который так и не стал мегазвездой.

И все-таки в 34 года Санчес напоминает о себе в «Марселе». Нет, не рвет Лигу 1 результативностью: с 9 голами держится лучшим бомбардиром клуба, но это даже не топ-10 по чемпионату. И нет, не блистает в еврокубках, хотя именно об этом мечтал, отправляясь во Францию летом 2022-го.

Его персональный подвиг – условия, в которых Санчес снова в порядке. Совсем не тепличная пенсия с отдыхом без мяча и выкрутасами при владении. Алексис играет в одной из самых агрессивных и интенсивных команд Европы, где невозможно филонить.

Санчес никогда не был атлетом. В «Арсенале» бегал меньше Озила, в «МЮ» ускорялся хуже Маты, в «Интере» его казнил Конте

Важно: нет никакой прямой корреляции «игрок много/быстро/интенсивно бегает» и «игрок молодец». Все детали ниже важны, чтобы подчеркнуть мощь трансформации Санчеса. Происходящее сейчас резко контрастирует с остальной карьерой Алексиса.

Чилиец никогда не пахал без мяча. Его бойцовские качества подсвечивались настырностью при владении. Алекс Окслейд-Чемберлен за неуступчивость называл Санчеса батарейкой Duracell. Но атлетом Алексис никогда не казался, обходился без реактивных ускорений, гораздо важнее были резкость и скоординированность.

Даже в лучшие времена – например, в великом сезоне-2016/17 – он не выделялся беговым объемом. За первый круг АПЛ в 0 случаев из 19 пробегал больше 10+ километров. Для сравнения: Озил, который тоже, мягко говоря, не прессинг-машина, пробил отметку в 14 из 16 игр. Форма стала мемом: после 1:2 от «Ман Сити» в декабре подсвечивали, что 8,3 км Санчеса за 90 минут ближе к 5,05 км Петра Чеха, нежели к 12,15 км Гранита Джаки.

Всего в течение 5 сезонов в АПЛ (3,5 в «Арсенале», 1,5 в «МЮ») Санчес лишь 5 раз пробил 10+ км за игру. Рекорд – 10,5 за «МЮ» против «Ливерпуля» в сезоне-2017/18.

Арсен Венгер уходил от обсуждений: «У вас есть вся статистика, делайте выводы». Британские эксперты и делали выводы: Sky Sports, например, указывал, что число интенсивных рывков Санчеса снижается по ходу сезонов. Он выдыхается.

В «МЮ» была другая забавная деталь – The Telegraph сообщал, что на тренировках спринтов Санчес уступает даже Хуану Мате. Если не знаете, как на это отреагировать, подскажем: уступать Мате в спринте стыдно.

В «Интере» Антонио Конте проговаривал, что Санчес не удерживается в основе именно из-за слабой физической формы: «Чтобы выходить на поле, игроки должны быть физически готовы. Я не сумасшедший, не имбецил, который хочет навредить себе. Я не буду просто так держать готового игрока в запасе. Я не сумасшедший и не хочу делать харакири».

В «Марселе» восхищаются именно физической готовностью Санчеса. Он выдерживает нагрузки – Пайет, например, нет

Один из главных поклонников Санчеса в «Марселе» – Тьерри Анри. Вот любопытное наблюдение эксперта Amazon Prime: «Я завидовал, глядя на страсть Санчеса в игре с «Монако» (1:1). На следующий день приехал на тренировку «Марселя» и заметил, что Санчес после физически очень сложной игры делает спринты. И вокруг чувствуется, что это настоящий пример для подражания. Люди рядом видят: ему 34, он большой игрок, многое выиграл, но продолжает вкалывать. Сразу появляется ориентир».

«Марсель» быстро полюбил Санчеса. Спортивный директор Хавьер Рибальта анонсировал Алексиса с заходом, что деньги для него не главное. Чилиец согласился на три миллиона в год во Франции, хотя в менее престижных чемпионатах предлагали четыре (по слухам, это был «Галатасарай»). Жгучие фанаты «Велодрома» так встретили Санчеса в городе, что чуть не сожгли его файерами.

Игор Тудор, ставший тренером «Марселя» за месяц до приезда Санчеса, радовался Алексису: «Он ментальный чемпион. Талант, ум, страсть, профессионализм – нам нужен такой игрок. Он здесь не ради наслаждений, будет выкладываться, как и все остальные».

Тудор сдержал слово. «Марсель» слил предсезонку, хорватский тренер посадил в запас капитана Димитри Пайета, в раздевалке вроде бы готовились протесты (Маттео Гендузи с Пайетом запрашивали встречи с руководством, чтобы обсудить методы Тудора), но вот сухие цифры: «Марсель» идет 2-м после 24 туров, в 5 очках от «ПСЖ». А еще он вышвырнул этот «ПСЖ» из Кубка Франции.

И сделал это в мегаинтенсивном и агрессивном стиле: высокий прессинг, персональные ориентировки, к штрафной включаются даже центральные защитники. Так «Марсель» играет весь сезон. Предсезонные страдания окупились элитной физической формой.

Исключений нет. 35-летний Димитри Пайет так и не вернулся в основу, хотя еще в прошлом сезоне феерил с 12+10 только в Лиге 1. Он физически не тянет требований Тудора, хотя все еще может креативить и созидать. Пахать не может. А Санчес может.

Тудор это признает: «Я восхищен настроем Санчеса. За ним в хорошем смысле нужно присматривать на тренировках, потому что порой он выкладывается даже выше меры. Алексис из тех игроков, которые приезжают на базу за два часа до тренировки и уезжают спустя два часа после ее регламентированного окончания».

Партнер Санчеса Жонатан Клосс конкретизировал: «Алексис так хорош не потому, что Бог однажды сказал ему, что все получится, а потому что он вкалывает как сумасшедший. В нем до сих пор горит огонь. Я консультируюсь с ним по режиму сна, по диете, потому что не видел, чтобы кто-то другой так заботился о теле».

Как теперь играет Санчес?

Санчес – центральный нападающий в схеме 3-4-2-1.

Сразу две оговорки. Во-первых, схема у команды, играющей с персональной опекой, априори условная. Атакующее трио обычно просто разбирает у соперника либо двух центральных защитников + опорника, либо трех ЦЗ, из-за этого может быть и 3-4-2-1, и 3-4-1-2, и 3-4-3. Во-вторых, при владении Санчес, конечно, не чистая девятка, изолированная в штрафной. Он подыгрывает в опорной зоне и смещается к флангам, которые «Марсель» охотно перегружает.

Тепловая карта хорошо фиксирует зоны влияния Алексиса.

Санчес послушно прессингует. По данным Understat, у «Марселя» 2-й по продуктивности прессинг в Лиге 1 (PPDA – 8). У Алексиса формально самая простая задача: крыть одного из центральных защитников и при пасе вратарю поддавливать и кипера, при этом перекрывая траекторию паса на того самого защитника. Санчес с этой задачей справляется. Безоговорочно лучшая иллюстрация – гол «Спортингу» в Лиге чемпионов.

Посмотрите.

Почему у Санчеса самая простая задача? Потому что игрок, на которого у чилийца персональная ориентировка, в 99% случаях не удивит расположением. Центральный защитник останется центральным защитником. У других игроков «Марселя» больше трудностей. Например, идти ли центральному защитнику Самюэлю Жиго за Лионелем Месси, если тот спускается к своей штрафной? Что делать, если нападающие соперника постоянно взаимозаменяются? Всегда ли до талого следовать персоналке? И цена ошибки у Санчеса, конечно, ниже.

Так что интеллектуально без мяча у Алексиса одна из самых незначительных ролей, но у него, как и у других, не бывает отрезков, когда можно отдохнуть телом. У Тудора высочайшие требования к интенсивности. И Санчес справляется.

В этом смысле больше всего восхитил матч с «Монако», который упоминал Анри. «Монако» разрывал «Марсель» в контратаках весь первый тайм, но во втором «Марсель» просто смял соперника, десятиминутками не давая выйти на чужую половину. Санчес забил, резко сыграв на добивании, и превратился в опорника в чужой опорной: 3 отбора, 1 перехват, 6 возвратов мяча. И это в 34 года!

А как дела у Санчеса-форварда? Уже говорилось, что много помогает вне штрафной. Голы чаще всего забивает после прострелов. Особенно хорошо было против «Осера»: получил продвигающий пас, помог разогнать контратаку, при заходе в штрафную вроде бы ускорился, но на самом деле обманул защитника, оставшись у линии штрафной. Видео.

И постоянно дергает защитников открываниями. То за спины, то в недодачу. Старается везде цепляться. В Чили юного Санчеса называли Песадильей, «кошмаром» по-испански. Потому что не давал продохнуть. Амбалы под два метра, которых в Лиге 1 хватает, иногда тоже устают.

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Неизвестно, как долго 34-летний Санчес продержится в настолько интенсивной модели, но уже 7-й месяц все в порядке. Кстати, после паузы на ЧМ стал даже сильнее. Контракт с «Марселем» действует до лета 2024-го с опцией продления на год.

Вряд ли бы кто-то удивился новостям, что 34-летний Санчес накручивает защитников в чемпионате Турции. А вот 34-летний Санчес, с которого берут пример в физически монструозной команде, – красивая находка. Просто круто, что принял вызов. И справился.

Фото: AFP/THIERRY ZOCCOLAN; Gettyimages.ru/Catherine Ivill