Перерыв
Швейцария – Канада. Ларин и Джака в старте. Онлайн-трансляция
Швейцария играет с Канадой в 3-м туре ЧМ-2026.
Сборная Швейцарии играет с командой Канады в 3-м туре ЧМ-2026.
Матч проходит в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс».
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Встречу в прямом эфире показывает «Матч ТВ».
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура14538 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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