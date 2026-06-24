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  4. Швейцария – Канада. Ларин и Джака в старте. Онлайн-трансляция

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Швейцария – Канада. Ларин и Джака в старте. Онлайн-трансляция
Швейцария играет с Канадой в 3-м туре ЧМ-2026.

Сборная Швейцарии играет с командой Канады в 3-м туре ЧМ-2026.

Матч проходит в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Встречу в прямом эфире показывает «Матч ТВ».

Чемпионат мира. 3 тур
24 июня 19:00, Би-Си Плэйс
Логотип домашней команды
Швейцария
Перерыв
0 - 0
0.74xG0.31
0′
Логотип гостевой команды
Канада
Перерыв
Г. Джака
32’
32’
Ларин
Швейцария
Кобель, Р. Родригес, Аканджи, Эльведи, Хакес, Г. Джака, Фройлер, Варгас, Манзамби, Соу, Эмболо
Запасные: Джемерт, Аменда, Мвого, Видмер, Закария, Яшари, Эбишер, Амдуни, Фасснахт, Ридер, Ндойе, Окафор, Иттен, Келлер
1тайм
Канада:
Крепо, Ларейя, Корнелиус, де Фужроль, Джонстон, Ахмед, Шуэнье, Салиба, Бьюкенен, Ларин, Дэвид
Запасные: Дэвис, Эуштакиу, Осорио, Шаффелбург, Сент-Клэр, Олувасейи, Дэвид, Нелсон, Миллар, Уотермэн, Бомбито, Сигур, Гудмен
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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А что комментаторам матч тв, показывают трансляции с какими то ограничениями? Футболист Канады отпинывает мяч, прямо перед замахом Джаки, но он упорно говорит, что некрасиво поступил именно Джака
ОтветDanielCarvalho
А что комментаторам матч тв, показывают трансляции с какими то ограничениями? Футболист Канады отпинывает мяч, прямо перед замахом Джаки, но он упорно говорит, что некрасиво поступил именно Джака
Человек видимо далек от футбола
ОтветAleks Konst
Человек видимо далек от футбола
Вычёркиваем из списка нормальных комментаторов
Стрёмная какая-то форма у канадцев.

Где кленовый лист? Где шлем, коньки?
ОтветGuillermo
Стрёмная какая-то форма у канадцев. Где кленовый лист? Где шлем, коньки?
И Макдэвида нет...
ОтветGuillermo
Стрёмная какая-то форма у канадцев. Где кленовый лист? Где шлем, коньки?
И вратарь голый... Он что, бессмертный??
А хорошая пока интенсивность у этой игры!
ОтветПросто Павел
А хорошая пока интенсивность у этой игры!
Ну да. Без претензий, но живенько.
Думал две африканские команды играют, пока комментатор не сказал что гидро перерыв...
Какой же стремный комментатор на Матче сегодня🤦‍♂️
ОтветAleks Konst
Какой же стремный комментатор на Матче сегодня🤦‍♂️
журавель днище
ОтветГекдениз Кардениз
журавель днище
Это бесспорно. Но коментит Меламед
После Шнякина и Генича Меламеда прям с удовольствием слушать, человек хотя бы игру комментирует
ОтветЕбздрогыч
После Шнякина и Генича Меламеда прям с удовольствием слушать, человек хотя бы игру комментирует
После Шнякина можно и звук работающей дрели с кайфом послушать
ОтветЕбздрогыч
После Шнякина и Генича Меламеда прям с удовольствием слушать, человек хотя бы игру комментирует
МеламЁд
Кубок Африки какой-то
Эх, вспомните в ЮАР ЧМ, вот там реально были здравые сборные Африки, со своими легендами, в Европейских командах преимущественно Европеоиды, а сейчас почти всюду Африканцы(без негатива) просто как-то грустно стало
Вот, кстати интересный матч. Поболею за Канаду
ОтветДядя ТУРА
Вот, кстати интересный матч. Поболею за Канаду
Чот у них там негров больше половины
Блин, судьи на этом этапе ЧМ все какие-то трехзвездочные из пяти? Качество судейства такое себе в каждом матче
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