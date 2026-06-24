Клопп поздравил Месси с 39-летием: «Спасибо за объятия – теперь меня знает весь мир. Ты сделал меня знаменитым»

Клопп забавно поздравил Месси с 39-летием.

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поздравил Лионеля Месси с днем рождения.

24 июня нападающему «Интер Майами » и сборной Аргентины исполнилось 39 лет.

«Привет, Лео, с днем рождения! Спасибо тебе большое за объятия [после матча Аргентины и Австрии на ЧМ-2026 ]. Ты сделал меня по-настоящему знаменитым. Для тебя это было так просто. Теперь весь мир знает меня только потому, что ты обнял меня.

Наслаждайся этим днем. Пускай он будет отличным. Увидимся не позже твоего 40-го дня рождения. Пока», – сказал Клопп.