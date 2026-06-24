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  4. Клопп поздравил Месси с 39-летием: «Спасибо за объятия – теперь меня знает весь мир. Ты сделал меня знаменитым»

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Клопп поздравил Месси с 39-летием: «Спасибо за объятия – теперь меня знает весь мир. Ты сделал меня знаменитым»
Клопп забавно поздравил Месси с 39-летием.

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поздравил Лионеля Месси с днем рождения. 

24 июня нападающему «Интер Майами» и сборной Аргентины исполнилось 39 лет. 

«Привет, Лео, с днем рождения! Спасибо тебе большое за объятия [после матча Аргентины и Австрии на ЧМ-2026]. Ты сделал меня по-настоящему знаменитым. Для тебя это было так просто. Теперь весь мир знает меня только потому, что ты обнял меня.

Наслаждайся этим днем. Пускай он будет отличным. Увидимся не позже твоего 40-го дня рождения. Пока», – сказал Клопп. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Австрии по футболу
logoЮрген Клопп
logoИнтер Майами
logoЧемпионат мира по футболу
logoЛионель Месси

Комментарии

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У одного в поклонниках фрик Морган, у другого Клопп. ))
Ответvel
У одного в поклонниках фрик Морган, у другого Клопп. ))
Получается у одного фрик а другого фриц
Так вот кто это обнимал Клоппа...
Какой же Клопп остроумный !
Ответjt456p25p9
Какой же Клопп остроумный !
Я опоздал на 23 секунды ((
Какой же Клопп Месси обнимаемый
пожалуй лучший тренер мира после Гвардиолы
Клопп после Ливерпуля живет в свое удовольствие: непыльная работенка в Редбулле, ездит на ЧМ, обнимается с Месси и балагурит. Какой же Клопп чилловый!
сложно понять- шутка это или нет
Ответтигр настоящий
сложно понять- шутка это или нет
Это знаменитый немецкий юмор, 3 года тут живу и не понимаю
Немцы то известны своим легким чувством юмора))) 🤦‍♂️
Какой же Клоп скромный
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