История легендарного гола Бэйла. Его спринт против Бартры восхитил даже Усэйна Болта

Парадокс карьеры Гарета Бэйла: он забил бисиклетой в финале Лиги чемпионов, но есть гол, который затмевает акробатику против «Ливерпуля». Как минимум вспоминают его точно не меньше.

Да, речь про уничтожение Марка Бартры в финале Кубка Испании-2013/14 и уже легендарное ускорение.

Во всех деталях рассказываем историю спринта, который невозможно забыть.

Исторический контекст: первый сезон Бэйла в «Реале», сложности в Ла Лиге, играли в финале Кубка без Роналду

Финал Кубка Испании-2013/14 стал для «Реала» вторым подряд, год назад команда проиграла «Атлетико». Матч с «Барсой» назначен на 16 апреля, в Ла Лиге было жарко: после 33 туров «Атлетико» лидировал с 82 очками, «Реал» догонял с 79, Барса – с 78. В чемпионате «Реал» дважды проиграл «Барсе»: 1:2 на «Камп Ноу» и 3:4 на «Сантьяго Бернабеу». Теперь предстояла битва на нейтральной «Месталье».

«Реал» из-за повреждений колена и бедра лишился Криштиану Роналду. У «Барсы» вратарь Виктор Вальдес порвал кресты, и были вопросы к центру защиты: Жерар Пике пропускал матч из-за травмы бедра, 23-летнего Марку Бартру медики допустили к игре лишь за час до матча, опасаясь за его подколенное сухожилие. Бартра потом говорил, что не тренировался в течение недели и даже утром в день матча, а на последних минутах ему не хватало сил для ускорений. Из-за боли в подколенном сухожилии «Барса» потеряла и Жорди Альбу – это случилось прямо в перерыве финала.

Гарет Бэйл проводил первый сезон в «Реале» после трансфера из «Тоттенхэма» за 101 млн евро. Набил итоговые 15+12 по гол+пас в Ла Лиге, оформил шесть мячей в Лиге чемпионов (лучший результат в карьере), матч с «Барсой» стал пятым в Кубке Испании – никогда больше Гарет не играл в этом турнире так много. Правда, до финала он не забивал.

И в финале забил поздно. К 85-й минуте счет был 1:1: Анхель Ди Мария из-под Альбы открыл счет на 11-й, Марк Бартра сравнял на 68-й после навеса Хави с углового, позиционно победив Пепе (тогда еще с шевелюрой), который не рассчитал траекторию подачи.

Бэйл был очень заметен. Еще до раннего гола Ди Марии нашел пару полумоментов, а позже удачно поймал отскочивший мяч в опорной зоне. Бил с острых углов – это классика неожиданных голов Бэйла. Но против «Барсы» сработала другая любимая фишка – фирменное ускорение.

Победив 2:1, «Реал» прервал серию «Барсы» из пяти сезонов подряд, когда каталонцы выигрывали хотя бы Ла Лигу или Кубок Испании. В чемпионате оба топ-клуба так и не обогнали «Атлетико»: набрали по 87 очков, а команда Диего Симеоне – 90.

Карло Анчелотти, для которого Кубок Испании-2013/14 стал первым тренерским трофеем в «Реале», потом говорил, что победа над «Барсой» стала важнейшим импульсом на финал сезона. Уже через неделю, 23 апреля, «Реал» победил 1:0 в первом полуфинале ЛЧ против «Баварии», в ответном матче уничтожил ее 4:0 на «Альянц Арене», а в финале победил «Атлетико» 4:1 с голом Серхио Рамоса на 92:48 и разгромом в экстра-таймах.

В следующих четырех сезонах «Реал» забрал ЛЧ еще три раза.

Детали гола Бэйла. Тренер «Барсы» восхищался, что Гарет так ускорился аж на 85-й минуте

Все-таки без Марка Бартры никакого величия бы не было. Он невольно сделал все от него зависящее, чтобы момент вошел в историю.

По-хоккейному хитанул Бэйла, залез локтем под ребра, но не подумал, что футбольная боковая линия отличается от хоккейного защитного стекла. Бэйл не впечатался и просто пошел обгонять по более сложной дугообразной траектории.

Если бы Бэйл раскачался уже к тому моменту, от него бы отлетел сам Бартра.

Марк вдобавок не среагировал на неудачное касание Бэйла после того, как Гарет уже выиграл гонку. Идеальный защитник, вероятно, мог бы сориентироваться, из последних сил полететь в подкат, кое-как остановить Гарета хотя бы ценой фола у штрафной. Но здесь Бэйл поставил корпус и пошел дальше к воротам. С висящим на плечах Бартрой – так даже эпичнее. Он почти наверняка отвалился раньше, если бы Бэйл лучше обработал мяч.

Падение обессиленного Бартры после пропущенного и судорога в ноге – это, конечно, тоже сильно. Бэйлу уважение хотя бы за то, что в ногах еще были силы бежать и праздновать.

Хаби Алонсо восхищался: «Я не видел ничего подобного. Бэйл далеко отпустил мяч, его очень жестко встретили, он бежал уже за пределами поля, лишь бы все-таки обогнать Бартру. Просто потрясающе».

Тренер «Барсы» Херардо Мартино зафиксировал другой нюанс – Бэйл так ускорился аж на 85-й минуте, это делает момент еще ценнее: «Трудно осознать, что какой-то игрок вообще способен на такой спринт после целого матча позади».

Усэйн Болт после матча сказал, что Бэйл забил гол, о котором мечтал каждый профессиональный спринтер. И назвал Гарета быстрейшим футболистом в мире. Бэйл против Бартры разогнался до 34,7 км/ч – мощно, но даже не личный рекорд. Есть много цифр о главном ускорении Бэйла в карьере (вплоть до 40 км/ч), но GPS-данные в официальной игре фиксировали максимальные 36,9 км/ч, что все равно делало его ускорение самым мощным среди всех футболистов мира.

Бэйл всегда был быстрым. 14-летний Гарет в академии «Саутгемптона» пробегал 100 метров за 11,4 секунды и 1500 метров за 4 минуты и 8 секунд. Валлиец говорил, что серьезно улучшил технику благодаря бегу по пересеченной местности, которым много занимался с самого детства.

Бартра считал, что гол – не его ошибка, а заслуга Бэйла. И включал самоиронию

16 апреля 2020 года Икер Касильяс проводил стрим в соцсетях, гостем был Марк Бартра. Ровно спустя шесть лет после гола Бэйла. Сложно сказать, специально ли Касильяс подбирал дату, но вы понимаете, о чем чаще всего писали в чате стрима. Икер, естественно, не игнорировал сообщения, но аккуратно спрашивал Бартру, хочет ли он говорить на эту тему, ведь это может быть «неприятно и утомительно».

Бартра согласился. И вспомнил много стоящих деталей:

«Я превратился из героя матча в полное дерьмо. Когда удалось сравнять счет, подумал, что это будет одна из лучших игр в моей карьере. А потом этот эпизод… Против Бэйла было чертовски тяжело. Он слишком быстр.

Не нужно объяснять, что я чувствовал. Из необычного – раздражение, что этот матч с трибун смотрит Висенте Дель Боске (тогда главный турнир сборной Испании – Sports.ru). На эмоциях я посчитал, что Бэйл сейчас взял и закончил мою карьеру в сборной.

Еще запомнил, что одним из первых после пропущенного ко мне подошел судья Матеу Лаос. Подбодрил, сказал, чтобы я продолжал играть, что все будет хорошо. Было неожиданно.

Я сложно переживал случившееся. Прошел с самых низов, впервые вышел против мадридского «Реала». И тут такое».

Бартра отдельно поблагодарил Касильяса – за то, что Икер после матча подошел и подбодрил его: «Тогда я понял, что Касильяс очень хороший человек. Ты только что выиграл важный титул, но нашел меня, сказал теплые слова».

Есть ощущение, что спустя годы Бартра психологически справился, и дело не только в публичном анализе эпизода. В 2020-м Бэйл выложил в соцсети пост с фотографиями забега и гола. Марк пришел в комментарии и спросил: «Почему не отметил меня на фото?» Сообщение сопроводил эмодзи, отсылающим к мему с танцующими носильщиками гроба.

В одном из интервью Бартра подчеркивал: «Я не считаю гол Бэйла своей ошибкой. Это больше заслуга Гарета. Любой другой игрок остановился бы после контакта, упал на землю и ждал свистка судьи, и это справедливо, ведь игры в мяч с моей стороны не было. Но Бэйл не остановился. Он был невероятно хорош».

Бартра провел в «Барсе» еще два сезона (2014/15 и 2015/16), но так и не стал основным, дальше играл за «Дортмунд», «Бетис» и с лета 2022-го – за «Трабзонспор». Конечно, карьера могла сложится и пышнее, но в сборную его иногда все-таки вызывали, он даже ездил на Евро-2016 именно под руководством Дель Боске (вылет в 1/8 финала от Италии).

Правда, не выходил на поле.

А что Бэйл? Просто сравнил гол «Барсе» с голом за Уэльс (это тоже надо видеть!)

Сразу после матча Гарет лишь констатировал факты: «Я хорошо ускорился, но Бартра сильно толкнул меня, пытаясь преградить путь. Пришлось обходить его по сложной траектории. Получился классный гол, но главное, что мы победили. Я счастлив выиграть первый титул с «Реалом» в фантастической атмосфере, идеальный вечер».

Чуть позже Бэйл дал более содержательный комментарий: «Недавно я забил похожий гол за Уэльс. Тоже пришлось обегать соперника за пределами боковой линии, изо всех сил ускорился, лишь бы после рывка мяч остался у меня.

Как и тогда, я вообще не смотрел на Бартру. Просто выжал максимум из ускорения. Смотрел только на мяч».

И да, Бэйл не скромничает, сравнивая гол «Барсе» с голом за Уэльс. 5 марта 2014-го (до матча с «Барсой» – менее 1,5 месяца) Бэйл в таком же стиле забил в товарищеском матче против Исландии, зафиксировав итоговые 3:1. Тут соперник фолил гораздо заметнее Бартры, но Бэйлу плевать. Он прет дальше.

Уникальный атлет.

Фото: globallookpress.com/Dyd Fotografos/ZUMAPRESS.com, Xie Haining/ZUMAPRESS.com ; Gettyimages.ru/David Ramos / Stringer , Denis Doyle / Stringer