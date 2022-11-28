В Аргентине – сразу три Мартинеса. Что значит эта фамилия?

Вы наверняка и сами догадывались.

Нельзя смотреть футбол без Мартинесов, Фернандесов, Родригесов, Гонсалесов. Сборная Испании в этот раз подводит – на ЧМ-2022 поехал только запасной вратарь Роберт Санчес.

Зато не подкачала Аргентина, собравшая сет из Лаутаро, Лисандро и Эмилиано Мартинесов. Еще добавила к фундаменту Хулиана Альвареса, Энцо Фернандеса, Папу Гомеса и Гидо Родригеса. Мог быть Нико Гонсалес, но он пролетел мимо турнира из-за травмы.

Коротко: что значит фамилия Мартинес?

Все максимально просто: Мартинес означает «сын Мартина».

Такие фамилии, происходящие от имени отца (или от предка по отцовской линии), называются патронимическими. В русском языке их тоже хватает: Иванов, Петров, Федоров.

В испаноязычных странах механизм появления патронимических фамилий понятен: к имени отца/предка добавляется суффикс -ez, -oz, -iz, реже -az.

Споры возникают лишь вокруг происхождения феномена. Согласно Грамматике испанского филолога Мануэля Ларраменди, конструкция фамилий появилась в Стране Басков. В испанском ученом сообществе популярна версия о вестготском происхождении – у других древнегерманских племен подобного не было.

В других языках включаются иные суффиксы. Заметно на примере того же Мартина: Мартинс, Мартинсон, Мартини, Мартинер, Мартинек, Мартинов, Мартинелли, Мартинеску.

Кстати, даже в Испании есть смежные варианты: Сан Мартин и просто Мартин. Например, за «Майнц» играет левый защитник Аарон Мартин.

Мартинес – очень популярная фамилия. Но везде лидируют Родригесы, Гонсалесы и Эрнандесы

Мартинес – самая популярная фамилия в четырех провинциях Испании: Мурсия, Риоха, Куэнка и Наварра. Но в целом по стране Мартинес занимает лишь 6-е место (1,7 млн человек), пропустив вперед Гарсию, Гонсалеса, Фернандеса, Родригеса и Лопеса.

38,8% всех Мартинесов в мире (почти 4 млн) проживают в Мексике – это логично, ведь там просто больше всех испаноязычных людей на планете. Так как в разных испаноязычных странах разное население, логично оценить распространенность.

Лидирует Сальвадор: каждый 33-й сальвадорец носит фамилию Мартинес. В Мексике – 1 из 37. В Гондурасе – 1 из 38. В Никарагуа – 1 из 40. В Парагвае – 1 из 43. На Кубе – 1 из 49. В Испании – 1 из 54. В Доминиканской республике – 1 из 61. В Колумбии – 1 из 69. В Венесуэле и Гватемале – по 1 из 77. В Аргентине – 1 из 112. В Чили – 1 из 142. В Перу – 1 из 275.

Самый грустный факт: ни в одной стране Мартинес не занимает первое место. Даже в Мексике и Сальвадоре – там лидирует Эрнандес. То же самое в Гондурасе. В Уругвае, Колумбии и Коста-Рике – Родригес, в Чили, Венесуэле и Парагвае – Гонсалес. Выделились Эквадор (Самбрано) и Перу (Киспе).

В Аргентине Мартинесы царствуют только в сборной, а вообще по стране лидируют Гонсалесы, за ними Родригесы, Фернандесы, Гарсии и Лопесы. Тот же набор, что и в Испании, Мартинесы и тут на 6-м месте, отличается только последовательность обгоняющих.

Кстати, а что значит само имя?

Мартин (как и, например, Марко и Маркос) происходит от латинского имени Мартинус, а это имя отсылает к древнеримскому богу войны и плодородия Марсу.

Считается, что особую популярность имя приобрело в христианской Европе в IV веке благодаря Мартину Турскому (по названию города, где был провозглашен епископом), ныне одному из самых почитаемых французских святых. Впоследствии много Мартинов рождалось в протестантских семьях в честь Мартина Лютера (XVI век), и относительно молодой тренд (прошлое столетие) – в афроамериканских семьях благодаря Мартину Лютеру Кингу-младшему.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Molly Darlington; Gettyimages.ru/Marcelo Endelli / Stringer, Phil Cole