37-летний Модрич в Катаре восхищает и как разрушитель. Даже на ЧМ-2018 не выгрызал так много мячей

Физподготовка позволяет.

Во время турниров сборных Лука Модрич всегда срывает гигантское число комплиментов (гигантское даже в сравнении с похвалой за игру в клубе). Заслуженно: стабильно высокий уровень в сочетании с нереальным объемом работы и непрекращающимися восторгами партнеров. Модрич – и лидер на поле, и ориентир для игроков рядом. ЧМ-2022 не исключение, хотя Луке уже 37.

Необычная деталь его игрового портрета в Катаре – перекос в сторону разрушительных задач. Оставаясь тотальным полузащитником – то есть тем, кто отбирает, перехватывает, продвигает, созидает и даже бьет, – Модрич главным образом выделяется именно работой по возврату мячей.

Оборонительная статистика Модрича – космос. На прошлых крупных турнирах было хуже

По основным оборонительным статс-показателям Модрич держится в группе лидеров.

• По отборам из центральных полузащитников Луку обгоняют Шхири (Тунис), Рабьо (Франция), Амрабат (Марокко), Ковачич (Хорватия), Беллингем (Англия), Адамс (США) и Де Йонг (Нидерланды). Только Рабьо, Ковачич и Беллингем не шестерки (самый оборонительный полузащитник в составе). Модрич совершил 7 отборов во второй трети поля – лучший показатель на турнире.

• По перехватам Модрича чуть опередили Тчуамени (Франция), Ро-Ро (Катар) и Райс (Англия) – по 8, у Луки 7.

• По отборам+перехватам выше Шхири (Тунис), Де Йонг (Нидерланды} – у них по 17, в отрыве только Хакими (Марокко) – аж 23.

• По возвратам из центральных полузащитников Луку обошли Адамс (США), Амрабат (Марокко), Бентанкур (Уругвай) и Муй (Австралия).

• Фолы тоже стоит учитывать – почти всегда это результат единоборств, пускай и проигранных, но хорошее свидетельство объема работы. Здесь из полузащитников больше нарушений собрал лишь Чжон У Ен (Южная Корея) – 11.

Кстати, Модрич еще и заработал 6 фолов на себе и идет в сводной таблице на относительно высоком 30-м месте.

Как видим, Модрича по метрикам разрушения пару раз превзошли лишь опорники – Шхири, Амрабат, Де Йонг, Адамс. Среди более атакующих полузащитников Луке едва ли кто-то может составить конкуренцию. А ведь еще надо учитывать, что Хорватия много владеет мячом: 55%, 10-е место на турнире. Против Бразилии показатель почти наверняка упадет, но и у Модрича будет еще больше работы без мяча.

Может, результаты Модрича не очень удивляют – мы привыкли, что он ответственен вообще за все. Тогда держите сопоставление с Евро-2020 (тогда Модричу было 35 лет) и ЧМ-2018 (32 года).

Даже версия Модрича-2018, получившая по итогам года «Золотой мяч», уступает его результатам на ЧМ-2022. Очевидно, это не значит, что Модрич в 2018-м в защите играл хуже. Только фиксация объемов. 32-летний Лука восхищал работой без мяча. 37-летний Лука только нарастил объемы.

Особенно впечатляет на фоне ямы (по своим меркам, конечно) в виде Евро-2020.

Так что слова тренера Хорватии Златко Далича («Уверен, ЧМ-2022 – не последний турнир Модрича в сборной») звучат не так сюрреалистично.

У Хорватии очень безопасная структура при владении. Модрич даже так продвигает мяч – и делает неожиданно много навесов

Хорватия, как и многие сборные на турнире, страдает регулярными странностями в структуре позиционных атак. Вот скриншот из матча с Марокко – нездоровая ситуация, когда все три центральных полузащитника оказываются к своим воротам ближе, чем нападающий соперника. А ведь есть еще и два центральных защитника. Половина команды стерильно обозначает владение – просто ужас.

Разумеется, настолько плохая структура встречается редко. Но хорватские центральные полузащитники никогда не удивляют смелым расположением. Классический эпизод: Модрич спустился к центральным защитникам, Ковачич и Брозович ищут пространство в надежной марокканской обороне, не пытаясь взобраться между линиями защиты и полузащиты или уж тем более перегрузить последнюю линию, поднявшись к нападающему.

К этому добавляется специфическая атака: Крамарич формально играет справа, хотя в «Хоффенхайме» мечется между вторым форвардом и атакующим полузащитником. А нормального центрфорварда вовсе нет – с Японией в 1/8 финала было грустно наблюдать за Петковичем, которого на 62-й минуте сменил Анте Будимир (до этого на ЧМ не играл), которого на 106-й минуте сменил Марко Ливая, бездарно исполнивший пенальти в серии 11-метровых.

Модрич и в таких условиях остается гарантом стабильного продвижения. На его счету 27 точных продвигающих передач, больше на ЧМ-2022 только у Люка Шоу (28), Педри (33) и Лионеля Месси (34). Еще есть 8 точных передач в штрафную – 8-й результат на турнире. По пасам под удар все гораздо скромнее – лишь 3 штуки.

Визуальные впечатления схожие: Модрич, вероятно, понимает, что быть одновременно и разыгрывающим рядом с центральными защитниками, и плеймейкером под нападающим, уже невозможно. И без этого входит в лидирующую четверку игроков по бегу с мячом – 917 метров, больше лишь у Пулишича (965), Педри (972) и Месси (1187).

Пожалуй, относительно неожиданный нюанс игры Модрича на мяче – его смещения на фланги. Он сделал 3 точных навеса с игры (6-е место на турнире), всего у него 22 кросса (7-е место), из них на угловые приходится лишь 10 подач. Похоже на еще одну адаптацию под тренды сборных – здесь подачи и розыгрыши стандартов гораздо весомее, чем в клубном футболе. Да и под расстановку состава подходит – под подачи справа в штрафную открывается левый вингер Иван Перишич, который очень хорош на втором этаже. Так забили Японии в 1/8 финала – подавал Ловрен.

Кстати, у Хорватии с Модричем хватает необычных заготовок под стандарты. Например, подача с наката на линию штрафной.

Или розыгрыш на подключающегося третьего.

Правда, пока до сих пор обошлось без голевых эпизодов. Да и опасных мало.

Модрич тянет по физике? Пока да – после Бельгии даже тренировался в день отдыха

В матче с Японией Модрича заменили на 99-й минуте. Хорватские медиа переживали, что по ходу ЧМ в игровых паузах Лука сравнительно часто опирается руками на колени. В групповом этапе он отыграл два полных матча с Марокко и Бельгией и 85 минут против Канады.

И все-таки оптимизма больше, чем опасений. Персональный тренер Модрича Влатко Вучетич убеждал, что хорватский капитан подошел к турниру в лучшей физической форме, которая только может быть у 37-летнего игрока. В идеале закладывались на режим энергосбережения – например, замена в первом матче против Марокко при комфортном результате, но пришлось носиться 90 минут. При этом, по словам Вучетича, после Бельгии Модрич вместе с Андреем Крамаричем провел восстановительную тренировку, тогда как остальный состав Хорватии просто отдыхал.

Фитнес-тренер Лука Миланович пояснял: «У Луки есть четкие, годами проверенные протоколы восстановления – 48 часов после игры расписаны досконально. Медштаб сборной Хорватии прекрасно работает с Модричем, и сам он замечательно чувствует тело. Он привык к бешеным нагрузкам и интенсивности, не стоит беспокоиться о его состоянии».

Другой специалист Иво Катушич, работавший с молодым Модричем, утверждал, что Лука уникальным образом выдерживает нагрузки выше нормы – как бы ни был измотан, все равно находит силы пахать дальше.

***

Против Бразилии Модричу, как и всей Хорватии, будет очень сложно. Бразилия совершила 15 отборов в финальной трети поля – больше всех на турнире, ни у кого нет даже 11. Модрич вместе с Брозовичем и Ковачичем будут помогать обороне с выходом из-под давления.

По именам задача вроде бы выполнимая: троица играет за топ-клубы, и хорватский центр поля почти все называют одним из самых сильных на турнире. Но даже в такой конфигурации хватает оплошностей: обрезы в передачах, потери – и против выжидающего Марокко, и против активной в давлении Японии, а еще бывают проблемы со скоростью пасов и передвижений.

Но это только вводные. Когда в составе есть Модрич, шанс на успех остается всегда.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse, Albert Gea