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  4. Fan ID может появиться на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке в следующем сезоне («РБ Спорт»)

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Fan ID может появиться на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке в следующем сезоне («РБ Спорт»)
Fan ID может появиться на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке России.

Fan ID может появиться на домашних матчах клубов РПЛ в Фонбет Кубке России в следующем сезоне.

Сегодня в Министерстве спорта запланировано совещание рабочей группы по вопросам противодействия околофутбольной агрессии.

В числе участников, кроме представителей Минспорта и Минцифры, приглашены представители РПЛ и нескольких клубов лиги.

Одним из обсуждаемых вопросов станет внесение изменений в нормативно-правовые акты в части совершенствования безопасности проведения спортивных соревнований по футболу.

Вероятен вариант, при котором Fan ID может появиться и в матчах Кубка России с нового сезона. Речь идет только о домашних матчах команд РПЛ.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Fan ID
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoЛокомотив
logoЗенит
logoFONBET Кубок России
logoЦСКА
logoболельщики

Комментарии

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На трибунах во время матчей Кубка был праздником благодаря активным болельщикам - так негоже же создавать крутую атмосферу на матчах !
Всем Fan ID и точка ...
ОтветКирилл
На трибунах во время матчей Кубка был праздником благодаря активным болельщикам - так негоже же создавать крутую атмосферу на матчах ! Всем Fan ID и точка ...
"Крутая атмосфера" - звучит как явная угроза для чинуш. А то мало ли до чего эта атмосфера ещё доведет. Пусть уж лучше пустые кресла будут. Тут сорее удивительно, что столько времени фануйдм на кубке не вводили...
Теперь и на кубковые игры полупустые трибуны будут.
ОтветAlex Metallov
Теперь и на кубковые игры полупустые трибуны будут.
на кубок (особенно на групповой этап) вообще никто ходить не будет в таком случае
ОтветAlex Metallov
Теперь и на кубковые игры полупустые трибуны будут.
Да уже давно в РПЛ посещаемость выше чем на кубок, если не считать самые финальные стадии
лягуха варят медленно. Закончится это всё фан-айди в Пятёрочку, который будут блокировать за неправильный лайк, или переход светофора на красный (лицо срисует камера с ЕБС). Зима близко)))
ОтветАлексaндр Молодкин
лягуха варят медленно. Закончится это всё фан-айди в Пятёрочку, который будут блокировать за неправильный лайк, или переход светофора на красный (лицо срисует камера с ЕБС). Зима близко)))
И что ты сделаешь? Ничего. Ну правда можешь поменять комфортную квартиру на нары.
ОтветРостовский
И что ты сделаешь? Ничего. Ну правда можешь поменять комфортную квартиру на нары.
ты че там кубанского шмурдяка тяпнул че ты несешь?)))
Как это спасет от БПЛА , в случае чего ?

А точно , тупанул. Трибуны ведь будут почти пустые. Точно ! Зря быканул 🫠
Противодействие чему?! Агрессии? А где она была на матчах кубка в прошлом сезоне? А пьяный «кузьмич» болевший не то за ЦСКА, не то просто фанат бдсм провоцировал людей на кубке, или таки это было на матче с фанайди (подсказка, второе!), а многочисленные штрафы за мат зрителей клубы в этом сезоне собрали разве на матчах кубка (подсказка, почти все принципиальные матчи в чемпионате с работавшим фанайди), а из випа на матче чемпионата Спартака какой-то «фенат» кинул бутылку в представителей соперника сразу после игры (фанайди как то не заблокировался ему, не слышал про это)…где факты серьёзных нарушения на матчах без фанайди?!
Достало враньё! Видимо ждут, когда приложение болельщик удалят из апстора вслед за максом!
Кто бы сомневался. Наши чинуши умеют только запрещать. Это же самое лёгкое. Запретил, тем самым сбросил с себя ответственность. Для чинуш важнее всего их спокойствие и карман.
Прощай, стадион!
*далее следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений*
Даваай, добивай этот футбол 💪🏼
Ну что ж ждём провокацию на трибунах, если клубы пойдут в отказ😏
Очень беспокоятся, что провластный клуб оскорблён кричалкой ЗПРФ, доносящейся по всей стране от Хабаровска до Махачкалы.
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