Fan ID может появиться на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке в следующем сезоне («РБ Спорт»)

Fan ID может появиться на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке России.

Fan ID может появиться на домашних матчах клубов РПЛ в Фонбет Кубке России в следующем сезоне.

Сегодня в Министерстве спорта запланировано совещание рабочей группы по вопросам противодействия околофутбольной агрессии.

В числе участников, кроме представителей Минспорта и Минцифры, приглашены представители РПЛ и нескольких клубов лиги.

Одним из обсуждаемых вопросов станет внесение изменений в нормативно-правовые акты в части совершенствования безопасности проведения спортивных соревнований по футболу.

Вероятен вариант, при котором Fan ID может появиться и в матчах Кубка России с нового сезона. Речь идет только о домашних матчах команд РПЛ .