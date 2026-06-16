Fan ID может появиться на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке в следующем сезоне («РБ Спорт»)
Fan ID может появиться на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке России.
Fan ID может появиться на домашних матчах клубов РПЛ в Фонбет Кубке России в следующем сезоне.
Сегодня в Министерстве спорта запланировано совещание рабочей группы по вопросам противодействия околофутбольной агрессии.
В числе участников, кроме представителей Минспорта и Минцифры, приглашены представители РПЛ и нескольких клубов лиги.
Одним из обсуждаемых вопросов станет внесение изменений в нормативно-правовые акты в части совершенствования безопасности проведения спортивных соревнований по футболу.
Вероятен вариант, при котором Fan ID может появиться и в матчах Кубка России с нового сезона. Речь идет только о домашних матчах команд РПЛ.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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Всем Fan ID и точка ...
А точно , тупанул. Трибуны ведь будут почти пустые. Точно ! Зря быканул 🫠
Достало враньё! Видимо ждут, когда приложение болельщик удалят из апстора вслед за максом!
*далее следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений*