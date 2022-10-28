Месси блистает в «ПСЖ»: продвигает, обостряет, забивает. Больше никто не думает, что он топ только в «Барсе»

После сложного дебютного сезона в Париже Лионель Месси возвращается на топовый уровень и по результативности. Он лучший ассистент топ-5 лиг (9 ассистов, столько же у Кевина де Брюйне), набил 6+9 по гол+пас (1,4 результативных действия в пересчете на 90 минут), больше него набрали лишь Эрлинг Холанд (17+3), Роберт Левандовски (12+4) и Неймар (9+7).

В Лиге чемпионов все тоже замечательно: идет вторым по гол+пас с 4+3, преследуя того же Холанда с 6+2.

Разумеется, игровое влияние Месси выходит далеко за пределы главной статистики. Кажется, в этом сезоне он находит гармонию между продвижением мяча, созиданием и завершением.

Коротко: что не получалось в прошлом сезоне?

Напоминание: в Лиге 1-2021/22 Месси забил лишь шесть мячей. В Лиге 1-2022/23 он уже дошел до этой отметки, хотя прошло меньше трети сезона.

В плане бомбардирских качеств (ожидаемая угроза и реализация) Месси правда играл объективно хуже, чем в «Барселоне». И общее снижение числа моментов, и слабое завершение повлияли на результативность.

В пересчете на 90 минут Месси в «ПСЖ»-2021/22 забивал лишь 0,25 мяча за игру – его худшим результатом за карьеру были 0,46 гола в сезоне-2007/08. В следующих 13 сезонах за «Барсу» он ни разу не спустился ниже 0,78 (2019/20), в восьми случаях пробивал отметку в гол каждые 90 минут.

На контрасте с последними сезонами в «Барсе» заметно, что в «ПСЖ» сильно испортилась реализация (между прочим, лучшая в мире), ожидаемая угроза (xG) тоже значительно снизилась.

При этом в созидании и продвижении регресса вообще не было. Лишь в четырех сезонах Ла Лиги за «Барсу» Месси делал больше ассистов, чем в первый год за «ПСЖ» (14). По метрикам продвижения мяча Лео и вовсе превзошел показатели поздней «Барсы».

Вполне ожидаемо, что Месси сильно критиковали за слабую результативность, при этом редко отмечая его мощь в других стадиях. На защиту Месси встал даже Карим Бензема – он как никто другой знает, что быть очень полезным можно и без голов: «Недостаток голов терпим из-за периода адаптации. Лучше смотрите, что Месси делает на поле. Те, кто сейчас критикует Лео, ничего не смыслят в футболе».

Активно защищал и партнер по «ПСЖ» Андер Эррера: «От Месси требуют по 50 голов за сезон – это сложно. Не нужно забывать, что Месси попал в штанги и перекладины 10 раз, установив рекорд Лиги 1 всех времен. +10 голов – и все было бы лучше». Правда, в «Барсе» были сезоны и с 11, и с 12, и с 14 штангами – мы проверяли.

В системе Маурисио Почеттино Месси получил роль очень свободной десятки: курсировал по всей центральной оси, спускался к центру поля, иногда смещался на правый фланг. В центре полузащиты «ПСЖ» разрушителей всегда было больше, чем двигателей мяча, и этим двигателем становился Лео Месси. Аргентинец гарантировал постоянное продвижение, и в этом был очень хорош.

Но в завершающей стадии хватало проблем. Во-первых, та самая реализация – Месси был объективно плох. Во-вторых, долгий поиск связи с Неймаром и Мбаппе. Почеттино винил смазанную предсезонку из-за Евро и Кубка Америки и объяснял этим недопонимание в первой половине сезона. Мбаппе подмечал: «Жаль, что мы сыгрались лишь к апрелю 2022-го». В-третьих, микротравмы очевидно влияли на игровой тонус. Сказался и сам период адаптации с бытовыми нюансами – Почеттино говорил, что у Лео с этим возникли проблемы.

В-четвертых, система Почеттино.

Тренер выстроил крепкий каркас для защиты в случае потерь Месси, Мбаппе и Неймара. Атакующий фундамент оставался хлипким. Из центра полузащиты никто не мог постоянно включаться в линию нападения, когда Месси спускался за мячом. Крайние защитники не могли постоянно подниматься к чужой лицевой – схема 4-Х-Х априори накладывает больше оборонительных обязательств, чем позиции латералей в 3-Х-Х.

Почеттино при желании легко оправдать: ну как иначе играть с таким набором нападающих? Элитной тройке должно хватать креатива, чтобы добывать результат в атаке. Все остальные нужны для страховки и хорошей защиты в семь полевых.

Но теперь мы видим пример с тренером Кристофом Гальтье – «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе и атакует разнообразнее, и защищается не хуже версии Почеттино.

Гальтье подправил роль Месси: играет глубже, но все равно очень много обостряет и бьет

Важнейший факт об атакующем трио, который мы отмечали ранее, – понятное распределение ролей. Мбаппе – подвижный форвард-бомбардир, Неймар – мастер последнего паса, Месси – машина по продвижению мяча.

Продвижение в этом сезоне идеологически отличается от продвижения в прошлом. При Почеттино нападающие «ПСЖ» свободно спускались к центру поля и в броуновском движении должны были придумать момент, при желании подключая партнеров (желания обычно было немного).

Теперь из-за понятного распределения атакующий паттерн «ПСЖ» можно по-хорошему упростить до следующей схемы: спуск Месси в центр поля – поиск Неймара между линиями – пас на открывающегося за спины защитников Мбаппе.

От главного паттерна исходит большое количество уместных отступлений разной степени популярности. Неймар может: дождаться набегающего Лео и накатить под удар из опорной зоны, дождаться и запустить комбинационную карусель, дать на левый фланг Нуну Мендешу, чтобы растянуть защиту соперника, пойти в обводку, дать пас Витинье, который поднялся из центра поля, когда туда спустился Месси.

Тут Лео начинает атаку и сам бьет 15 секунд спустя.

Тут спускается вниз, пока его место в тройке нападения занимает Витинья.

Ниже – тепловые карты действий Месси в сезоне-2021/22 и 2022/23. Обратите внимание на красные зоны в штрафной соперника и в центральном полукруге на своей половине поля – этого не было раньше.

Месси стал спускаться еще ниже – нормально, учитывая, что теперь есть центральный полузащитник, который поднимается в линию нападения и сохраняет баланс. При этом Месси чаще касается мяча в штрафной – значит, его продвижения не захлебываются, и после паса из глубины он может угрожать сам, включаясь и на стадии завершения. Другая деталь: нет перекоса к правому флангу, Месси играет центрично.

Это работает. Ниже – список статистических показателей, где Лионель Месси занимает первое место в Европе. Не в «ПСЖ», не в Лиге 1, а во всех лигах топ-5.

Как видим, Месси сохраняет гигантскую атакующую вариативность: и в завершении (удары), и в созидании (ассисты, предударные действия, пасы в штрафную), и в продвижении (продвигающие пасы). Еще по многим метрикам – от общего веса ударов в xG до пасов в финальную треть – Месси входит в топ-5/топ-10.

Вдумайтесь: Месси делает больше продвигающих передач (и в абсолютном значении, и в пересчете на 90 минут), чем, например, Йозуа Киммих и Тони Кроос – признанные мастера дела, с которыми и ассоциируются блестящие пасы вперед. И ведь они правда прекрасны в этой роли. Но Месси все равно обходит их, при этом доминируя и в других стадиях атаки.

Луис Энрике, тренировавший Месси в «Барсе», красиво говорил о мультизадачном влиянии Лео: «Если Месси играет девятку, он лучшая девятка в мире. Если восьмерку – лучшая восьмерка в мире. Если шестерка – лучшая шестерка».

Лео сам рефлексировал на тему сложного первого сезона: «Тяжелое время – иногда казалось, что я не мог обрести себя. Сейчас все хорошо: чувствую комфорт в «ПСЖ», у нас прекрасная атмосфера в раздевалке, мне нравятся мои партнеры и игра команды. И я снова наслаждаюсь собственной игрой».

Важная деталь успехов Месси – его прогресс в командных механизмах с другими игроками «ПСЖ». Гальтье красиво проговаривал очевидную вещь: «Особенность Месси – ему очень нравится играть на партнеров. Он футбольный альтруист».

• Работа с Неймаром и Мбаппе – топ. Никакие скриншоты не раскроют магию Лео и Нея – просто смотрите матчи «ПСЖ» и наслаждайтесь, это чистый футбол.

Мбаппе иногда ошибается в розыгрышах накоротке (да и Месси тоже, он не робот), но и с Килианом порой бывают красивейшие атаки. Самый стабильный вариант – пас Месси за спины защитникам (так забили «Лиллю» на седьмой секунде матча), главный хайлайт – гол Месси в ворота «Аяччо» после паса Мбаппе пяткой.

Неймар защищал Месси и в прошлом сезоне, а после мощного старта новой кампании лишь отсылал к старым словам: «Лео остается Лео. Он никогда не изменится, этот игрок всегда делает разницу».

• Отличное взаимопонимание с новым центром поля Верратти – Витинья. Про новичка «Порту» уже сказали – очень четко поднимается к штрафной, реагируя на спуски Месси в полузащиту. Верратти стал гораздо лучше обыгрываться с Лео в стенку, а еще при необходимости Марко отлетает в линию защиты, вытягивая соперника повыше и выискивая коридор для паса Месси в центр поля.

Верратти оригинально хвалил Месси: «Его игра – это простые вещи, благодаря которым влюбляешься в футбол».

• Улучшение связи с латералями Нуну Мендешем (слева) и Ашрафом Хакими (справа).

Мендеш – регулярный адресат для диагональных пасов низом из центра поля ближе к краю штрафной. Против «Лилля» вдвоем соорудили красивый гол.

Пока рано говорить о сходстве с легендарной связкой Месси и Альбы в «Барселоне» – португальцу не хватает чтения игры для постоянных забеганий в штрафную под черпачки Месси из опорной зоны. Зато Мендеш дает великолепные прострелы. И Лео так полюбил Мендеша, что поставил его на второе место в голосовании на приз Раймона Копа лучшему игроку до 21 года (выше только Гави).

Хакими – адресат для вертикальных передач Месси из глубины за спины защитникам.

Вот пример из матча с «Аяччо», где Месси сначала продвигает мяч в атаку, а затем обостряет пасом на ускоряющегося Хакими.

Месси может стать еще лучше?

Самый очевидный запрос – помощь с выходом из-под прессинга.

Из атакующего трио тут выделяется Неймар: регулярно спускается к штрафной, чтобы через пас или смелый дриблинг быстро выбежать в контратаку. Мбаппе интегрировали своеобразно – в некоторых матчах Лиги 1 он служил своеобразным таргетменом, который должен принимать на грудь забросы от штрафной. Работало не очень, центральные защитники продавливали из-за спины. Месси включается в игру лишь с выходом на контратаку.

Его устойчивость под давлением и дриблинг вполне актуальны для помощи с преодолением прессинга. К тому же сложная дилемма для защитников: либо очень высоко подниматься за Лео (при персональной опеке), либо передавать полузащитникам, которым придется следить за еще одним игроком (при зонном прессинге).

Другой момент – эффективность дриблинга. Да, Месси обводит больше всех в топ-5 лигах, но процент успешных попыток – 56,4. Это хороший результат, с учетом числа обводок даже отличный, но мы говорим об абсолютном топ-уровне. За 5 последних сезонов показатель аргентинца ни разу не спускался ниже 59,8%, так что в этом году Лео чуть просел.

Месси много идет в обводку в центральной оси, так что ставки повышаются: успех – шанс сразу сделать атаку опаснее, неудача – риск получить быстрый выпад в ответ. Против цепких опорников (например, Камара из «Монако») Лео иногда уже не хватает ускорения и резкости, и из-за этого «ПСЖ» может обжечься.

Игра без мяча – понятный пункт, который «ПСЖ» просто принимает и ищет адаптации. Главная из них – выдвижения латералей для прессинга крайних защитников соперника, мы разбирали этот инструмент здесь. Другой важный пункт на контрасте со слабой игрой Месси в защите – ценная оборонительная работа Неймара.

Из-за вынужденного перехода после травм центральных защитников с 3-4-3 на 4-4-2 ромб «ПСЖ» стало сложнее. Учитывая особенности игры Месси, Мбаппе и Неймара без мяча, «ПСЖ» гораздо проще обороняться пятеркой в линию, а не четверкой. Потери Месси в центре поля выглядят еще опаснее – меньше страховки сзади. Прессинг тоже проседает: Хакими и Мендеш уже не могут выдвигаться как прежде. Так что и для Лео, и особенно для команды возвращение на 3-Х-Х будет полезно.

Наконец, реализация! Да, в новом сезоне с ней остаются проблемы – Месси забил 6 голов в Лиге 1 при 7,1 xG. Это неприятный результат для любого игрока атаки, и уж точно разочаровывающий для Лео, который сам ставил рекорды аномальной реализации. Вероятно, даже гении не способны игнорировать регрессию к среднему.

Но и с учетом этих нюансов Месси претендует на статус лучшего в мире. Впереди важнейшая (сам Лео говорил, что последняя) попытка взять ЧМ с Аргентиной и новый квест по борьбе за ЛЧ с «ПСЖ». Сложное путешествие, но тем интереснее следить за Месси – он все еще очень хорош.

Фото: Gettyimages.ru/Octavio Passos / Stringer, David Ramos; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Naoki Morita/AFLO; REUTERS/Sarah Meyssonnier TPX IMAGES OF THE DAY, Pedro Nunes