Серхио Рамос – снова топ! Мирит Мбаппе с Неймаром и бегает в атаку нападающим

Лишь бы без травм.

36-летний Серхио Рамос ворвался в основу «ПСЖ». В этом сезоне он выходил в каждом официальном матче (11 штук), 10 из них начинал в старте. В Лиге 1 испанец уже набил 624 минуты – за весь чемпионат-2021/22 накопилась лишь 801.

Тогда мешали травмы: Рамос пропустил четыре месяца из-за травмы икроножной мышцы левой ноги, два месяца – из-за повреждения икры правой ноги, еще пару недель из-за «мышечной усталости».

Трансфер быстро сочли провальным, но вот Рамос вернулся и напоминает: когда здоров, он все еще отличный игрок. Как бонус – модератор-психолог для звездной раздевалки.

Рамос – лидер раздевалки. Он мирил Мбаппе с Неймаром и давал Гальтье советы по общению с топ-игроками

Главная заслуга Рамоса за пределами поля – его взаимодействие с Месси, Неймаром и Мбаппе. Французские медиа уверяют: атакующее трио высоко оценивает игровые, человеческие и лидерские качества Рамоса, он один из немногих в составе «ПСЖ», кто может в спорных вопросах задавить нападающих авторитетом.

L’Equipe сообщал, что именно Рамос вместе с главным тренером Кристофом Гальтье и спортивным директором Луишем Кампушем общался с Неймаром и Мбаппе, чтобы погасить конфликт из-за пенальти.

Гальтье уточнял роль Рамоса: «Он один из главных игроков в раздевалке. Такой игрок влияет на команду, даже если не выходит на поле». Cерхио делится с тренером опытом и помогает ему общаться со звездами.

Другой инсайд от L’Equipe – постоянные нагоняи от Рамоса на тренировках. Он может жестко раскритиковать партнера, который слабо работал между играми.

«Хочется улучшать игру, когда рядом с тобой великий чемпион, – говорил капитан Маркиньос. – Я бы назвал Рамоса чемпионом по жизни, он выглядит таковым и на тренировках, и в повседневной жизни. Бесконечно ценю его качества: страсть и спортивную ярость. Он вдохновляет на хорошую игру».

Для команды и Рамоса очень хорошо, что испанец прошел полную предсезонку, съездил в тур по Японии – там Серхио был одним из главных лиц для фанатов, на уровне Месси, Неймара и Мбаппе. В «ПСЖ» ценят, что с весны 2022-го Рамос больше полагается на рекомендации клубного медштаба, а не персональной фитнес-команды.

«Я очень хорошо себя чувствую, – говорил Рамос в конце августа. – Могу сказать, что теперь счастлив в «ПСЖ».

В прошлом сезоне испанские медиа давили регулярными инсайдами о том, что Рамос не очень ладит с Неймаром и Месси из-за историй в принципиальных матчах «Реала» и «Барсы». Был и реальный конфликт, о котором узнали лишь в сентябре. С другим латиноамериканцем.

В матче «ПСЖ» и «Ювентуса» Рамос поскандалил с Леандро Паредесом, который уехал в аренду из Парижа. Марко Верратти после матча все объяснил: «Я мог бы заложить дом, чтобы поставить на ссору Рамоса и Паредеса. Они постоянно ругались и на тренировках».

Теперь Паредеса нет, зато с трансферами прибавились знакомые испанцы: Фабианом Руиc, Карлос Солер, еще и Пабло Сарабия вернулся из аренды.

Так что в иерархии у Серхио уже отличное положение. А его качество игры только усиливает позиции.

Рамос реально хорош на поле. У него замечательная связка с Хакими

«ПСЖ» в этом сезоне играет только с формацией 3-Х-Х. Три основных центральных защитника – Маркиньос, Преснель Кимпембе и Серхио Рамос, из полевых игроков «ПСЖ» больше минут только у Лионеля Месси.

Схему пробовал и Маурисио Почеттино весной 2022-го – тогда уже вылетели из ЛЧ, а Рамос наконец встроился в состав после череды травм. Правда, была совсем другая система: Серхио играл самого центрального в трио, его главной функцией без мяча была борьба за верховые мячи после навесов, а при владении он лишь модерировал атаку поперечными пасами.

С Гальтье все интереснее. Новый тренер максимизирует сильные стороны Рамоса: спортивная агрессия, мощь в верховых единоборствах, хорошее чувство партнера, адаптивность к разной высоте защитной линии.

Теперь Рамос – правый в тройке ЦЗ с гибридной схемой. «ПСЖ» без мяча регулярно переходит на четверку в линию: латераль поднимается выше, а его фланг прикрывает ближайший ЦЗ. На правом фланге работает так: Хакими выдергивается, Рамос страхует его зону на позиции правого защитника, Кимпембе и Маркиньос держат центр, Нуну Мендеш – левый защитник.

Для Серхио это не уникальная позиция – он поигрывал на фланге в «Севильи» и на раннем отрезке за «Реал».

Без подобного гибрида не работал бы прессинг «ПСЖ». Атакующее трио при Гальтье пусть и лучше отрабатывает без мяча, но очень инертно реагирует на фланговые выходы соперника из защиты в атаку. Хакими (или Мендеш на другом фланге) вылетает в давление, именно когда соперник делает пас на флангового защитника.

Рамосу нравится новая модель: «Гальтье сбалансировал игру и подстроился под нападающих. Мы спокойно перекрываем фланги, раньше с этим были проблемы».

Серхио может и включиться в командный прессинг, забирая мяч уже на чужой половине поля.

Разумеется, при низкой позиционной защите «ПСЖ» спокойно обороняется пятеркой в линию (три ЦЗ + два латераля). Рамос порой выдергивается за игроком, который спускается за мячом к центру поля. Получается нормально, хотя иногда приходится фолить. Явных провалов нет, за зоной испанца присматривают Маркиньос и Хакими.

Рамос лидирует в «ПСЖ» и по числу верховых единоборств (19), и по победам в воздушных дуэлях (14, элитный показатель успешности в 73,7%). Он занимает второе место по перехватам (12) и третье место по возвратам мяча (51).

Пока бывают проблемы с выходом из-под прессинга. Случались и неприятных обрезы (например, против «Клермона»), и даже один очевидный привоз (с «Тулузой» перехватили его пас на Доннарумму). Проскакивают выносы наобум. Это одна из главных трудностей «ПСЖ» на старте сезона: вся линия защита может теряться под давлением. Помогает элитная прессинг-устойчивость Верратти и подъемы Маркиньоса в опорную зону при розыгрышах от ворот. На флангах «ПСЖ» порой захлебывается.

И еще один минус – регулярные зевки при навесах в штрафную. Если Рамос вовремя включается в борьбу, он почти наверняка убивает опасность. Но если запаздывает с реакцией, форвард получает хорошую позицию для удара без противодействия. Против команд, которые территориально прижмут «ПСЖ» (такое может случиться в плей-офф ЛЧ), это будет проблемой.

При владении у Серхио тоже интересные задачи. Даже тут «ПСЖ» не всегда держит стройную тройку защитников в линию – Верратти спускается ниже, Кимпембе и Рамос снова оказываются ситуативными крайними защитниками.

Полезно для еще одного коридора с пасом между линиями (главный атакующий инструмент «ПСЖ»). Другой важный смысл – подключения Рамоса в финальную треть. Для этого Верратти даже необязательно спускаться, Серхио скорее ориентируется на позицию Хакими: если Ашраф идет высоко, Рамос поднимается за ним.

Их взаимодействие не магия постоянных комбинаций. «ПСЖ» вообще мало атакует через правый фланг, лишь 28% атак в Лиге 1 – с отрывом самая маленькая доля в чемпионате. Обычно Хакими ждет мяча в изоляции, когда «ПСЖ» перегружает другую бровку. Рамос в высокой позиции нужен:

а) как страховка и опция для паса, если после перевода мяча на Хакими не получается создать прямую угрозу;

б) как подающий из глубокой позиции – в таком варианте Хакими может пойти в штрафную на позицию форварда;

в) как большой нападающий с включением под навес с левого фланга, пока Хакими располагается шире.

Хакими в интервью сайту «ПСЖ» рассказывал о связке с Рамосом: «Мы хорошо ладим, и за пределами поля тоже. Могу назвать его другом. Мы много разговариваем во время матчей, он постоянно дает подсказки и советы».

Последние два пункта ярче всего проявились в игре с «Брестом» (6-й тур). Есть ощущение, что Рамос постепенно наращивает объем смелых подключений, в первых матчах сезона осторожничал с выдвижениями. Пользоваться мощной игрой Рамоса в воздухе – вполне рациональный подход. Самим фактом подключений крайнего ЦЗ в тройке не удивить, но у Рамоса хорошая вариативность таких выпадов.

Еще один плюс от испанца в тонусе – его длинные передачи. Он может как кинуть мяч за спины защитникам на Хакими или кому-то из атакующего трио, так и в позиционной атаке дать диагональ на другой фланг Мендешу. Особенно ценен второй паттерн – вроде бы пустяк, но таких резких переводов очень не хватало «ПСЖ» при Почеттино. Рамос умеет ускорять игру, взвинчивать темп, играя при этом точно.

За игрой Рамоса приятно следить. Очень характерный игрок: смелый в стыках, постоянно играющий на чередовании резких выпадов и спокойного плассирования, еще и с ролью на мяче, которой у него никогда не было: крайний ЦЗ с включениями во фланг и даже забеганиями нападающим в штрафную. Пока справляется хорошо.

Красивый тренд: у Гальтье в каждом клубе был отличный возрастной ЦЗ: Фонте в «Лилле», Данте в «Ницце» и теперь Рамос

В командах Кристофа Гальтье почти всегда есть центральный защитник 35+ лет с важнейшей ролью в команде. В «Лилле» был Жозе Фонте (37 на момент победы в Лиге 1-2020/21), в «Ницце» тащил Данте (38 лет на момент ухода Гальтье в «ПСЖ»). Еще был суровый седой ЦЗ «Сент-Этьена» Лоик Перрен, которому в 2017-м (последний год Гальтье в клубе) исполнилось 32. Вроде бы мало, но он тогда проводил 14-й сезон в родном клубе и тоже воспринимался опытным дядькой.

Фонте – топ-профессионал. Раньше всех приезжает на тренировки «Лилля», постоянно следит за сном (ложится не позднее 23:00, встает не позднее 7:00), соблюдает строгую диету. Гальтье подчеркивал лидерские качества португальца, а Жозе в ответ много хвалил тренерский подход Кристофа: «От него веет особенной аурой, очень приятный и веселый человек. Всегда четко объясняет задачи – и общекомандные, и индивидуальные.

Гальтье любит долгие наставления. Но его монологи увлекательно слушать, они пронизаны страстью. Он знает, как зарядить игроков так, чтобы они искренне хотели пахать на максимум».

Данте видел в Гальтье схожие качества: «Настоящий джентльмен. Я бы назвал его стиль управления личностно ориентированным. Предлагает четкую игровую модель, но не требует, чтобы она сработала по щелчку пальцев. С такими людьми приятно работать в долгосрочной перспективе. Он умен и строг, но хорошо понимает людей».

Тактически Данте и Фонте очень подходили футболу Гальтье в «Лилле» и «Ницце». Удобный средний блок скрывал недостаток скорости, а уверенная позиционная защита подсвечивала мощь в единоборствах. Защитники приносили пользу и на стандартах у чужих ворот. Рамос в «ПСЖ» играет в более доминирующей структуре, но те же сильные качества – агрессия в стыках и превосходство в воздухе – очень полезны и в новой команде Гальтье.

Рамос тоже хвалил тренера, при этом шутил, что иногда бывает сложно из-за плохого знания французского, но ради испанца Кристоф говорит медленно и с четкой артикуляцией. L’Equipe писал, что Рамосу нравится честность Гальтье и спортдира Кампуша – те сказали, что у Серхио будет конкуренция, нет гарантии места в старте.

Другое дело, что «ПСЖ» так и не обеспечил конкуренцию – без трансфера Милана Шкриньяра из «Интера» у команды лишь три явных игрока старта (Рамос, Маркиньос, Кимпембе), непрофильный игрок для ротации (Данилу Перейра, который приходил в клуб опорником, но сейчас явно претендует лишь на место в защите) и очевидная затычка (Норди Мукиеле – сменщик Хакими на правом фланге, способный закрыть и место в центре).

Уже есть проблема: Кимпембе вылетел на 6 недель из-за травмы бедра, так что либо придется делать Данилу временно основным, а Маркиньос и Рамос будут играть постоянно при очень нагруженном календаре, либо «ПСЖ» перейдет на четверку защитников, с которой обычно играли при Почеттино.

За последние два сезона Рамос пропустил из-за травм 398 дней (да, больше года), так что для Серхио намечается тяжелое испытание: сохранять хорошую игровую форму с учетом тяжелейшего графика.

Может, Рамос вернется и в сборную Испании?

Рамос попал в расширенный состав Испании на сентябрьский сбор перед матчами против Швейцарии и Португалии, но не вписался в окончательную заявку.

В последний раз Серхио играл за сборную 31 марта 2021-го против Косово – прошло уже полтора года. Рамос не попал в состав Испании на Евро-2020, который проходил летом 2021-го. Энрике рассказывал, что у них был сложный приватный диалог, но Луис «должен принимать наилучшие решения на благо команды». Рамос в Ла Лиге-2020/21 отыграл лишь 15 матчей – наименьшее число за 16 сезонов в «Реале». Недостаток практики считался главной причиной жесткого решения Энрике.

После того, как Рамос и теперь не поехал на сбор, Энрике буднично отбился: «Он может вернуться. Здорово видеть, что Рамос снова в строю – он не играл из-за травм целый сезон. Сейчас я вызвал в сборную лучших из тех, кто играет на позиции Рамоса».

Пока тренер доверяет Эрику Гарсии («Барселона»), Диего Льоренте («Лидс»), Пау Торресу («Вильярреал») и Уго Гильямону («Валенсия», в клубе сейчас играет опорника).

Конкуренция серьезная – не поехал, например, и Иньиго Мартинес из «Атлетика», стабильно получавший шансы в основе сборной в 2022-м. Он пропустил первые туры из-за травмы, выздоровел, но не был приглашен. Мимо пролетел и Эмерик Лапорт из «Ман Сити» – он уже три месяца восстанавливается после операции на колене.

Рамос в текущей форме явно мог рассчитывать хотя бы на приглашение. Сомнения тоже понятны: во-первых, слишком мало времени до ЧМ, чтобы выиграть конкуренцию, во-вторых, Энрике играет с четырьмя защитниками в линию. Схема знакома Рамосу, но сейчас он играет в другой модели. Это точно не повод отказываться от Серхио, но при успехе в системе, похожей на сборную Испании, у него было бы наверняка больше шансов.

Но все еще возможно, если Рамос удержит форму в ближайшие полтора месяца.

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe, Nir Elias; globallookpress.com/Yoshio Tsunoda; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO