Я хочу, чтобы у Гальтье все получилось в «ПСЖ»

Желание Артема Денисова.

Когда выяснилось, что Зинедина Зидана не будет в «ПСЖ», Кристоф Гальтье остался единственным заметным кандидатом на смену Маурисио Почеттино.

Есть несколько очевидных причин сомневаться в выборе Гальтье.

1. Никакого опыта работы в топ-клубе;

2. Команды Гальтье никогда не играли с позиции силы. Именно на дистанции – в отдельных играх были и 70% владения, и 30%;

3. Бывали конфликты с боссами. И ладно уж «Лилль» – президент Оливье Летанг сильно обиделся, только когда узнал, что Кристоф точно уйдет из клуба. А вот в «Ницце» все серьезнее: спортивный директор Жюльен Фурнье заявил, что Гальтье не оправдал надежд;

4. Пост главного тренера «ПСЖ» – это всегда история об атмосфере пассивной агрессии и сжигающей токсичности. Либо публичные скандалы (Тухель против Леонардо), либо глотание проблем (Почеттино почти никак не комментировал зарубы внутри клуба и получал ноготочками в спину – например, жена Паредеса ретвитнула запись, где тренера назвали убийцей, потому что он не ставит игрока в старт).

5. У Гальтье нет бэкграунда игрока-звезды. В этом, конечно, ничего страшного, пункт – скорее предостережение, чтобы быть готовым к казни от Александра Мостового в эфире «Все на Матч!» после какого-нибудь неловкого поражения «ПСЖ» в группе ЛЧ. Или – еще банальнее – после вылета из турнира.

Но по-человечески хочется, чтобы у Гальтье все получилось. Вижу два генеральных повода для симпатии.

Первый прост: Кристоф еще никогда не проваливался. Ни в одном клубе. Вполне достойная характеристика для тренера, который трудится в Лиге 1 почти 13 лет без пауз. Это не непонятый гений, который вроде бы придумывает уникальный стиль, но не может конвертировать качество игры в результат.

В его «Сент-Этьене» раскрылись Димитри Пайет, Пьер-Эмерик Обамеянг, Курт Зума. Стали локальными легендами Лоик Перрен, Стефан Рюффье и Ромен Амума. Здорово, что за 7,5 лет Гальтье зацепил трофей – Кубок лиги.

«Лилль», еще трясущийся в судорогах от Марсело Бьелсы, стартовал неподалеку от зоны вылета – и через пару лет сотворил сказку с победой в Лиге 1.

«Ницца» сразу уверенно боролась за место в ЛЧ. Команда забарахлила во второй половине сезона-2021/22, но это лишь кризис, а не крах. Пятое место – приятный старт.

Наверное, для планомерного развития хорошо бы и остаться в амбициозной «Ницце», но Гальтье точно заслужил пробу в топ-клубе.

Второй повод – его восприятие футбола. Любовь Гальтье по-хорошему обыкновенна и естественна.

Например, он называет Дидье Дешама лучшим тренером – странноватый выбор, но не для обычного французского фаната, в глазах которого Дешам – пусть и слишком уж прагматично – выиграл со сборной чемпионат мира. Мечта у Гальтье тоже простая – хочет тренировать Францию. И объяснение заурядное: любой тренер-француз мечтает возглавить сборную.

Кумир Гальтье – Зинедин Зидан. Это просто изумительный сюжет. Представьте себя на месте Гальтье: «ПСЖ» хотел либо Кристофа, либо Зизу. И понятно, что фактически все решил отказ Зидана. Если бы «ПСЖ» при согласии обоих выбрал бы Гальтье, а не Зидана – это уже какое-то мелодраматичное кино. А тут жизнь.

Вообще у Гальтье любопытный список любимых тренеров: к Дешаму и Зидану добавляются Алекс Фергюсон и Карло Анчелотти. Ремарка по Пепу: «Я уверен, что Гвардиола великий, но его футбол далек от меня».

Оригинальная позиция для современного тренера – среди них мало кто назовет Фергюсона личностным ориентиром. Тут важно разграничивать факт уважения (вероятно, уважают все) и персональную любовь (как в случае с Гальтье).

Как видим, ориентиры Гальтье – большие личности, мощные мотиваторы, умеющие зарядить звезд. Они не предлагают уникальных тактических идей, но умеют максимизировать качества лучших в составе. «ПСЖ» нуждается именно в этом. Да и большой футбол не проиграет, если останется вариативность между системными командами («Ман Сити», «Ливерпуль», «Бавария») и командами, где импровизация важнее структуры («Реал»).

Сам Гальтье – не новатор. Не футбольный революционер. Его много называют прагматиком, и это вполне подходящее определение, если не вкладывать в него чересчур радикальное значение. Прагматизм Гальтье упирается в надежную защиту. Это не бронебойный автобус, не уверенная персональная опека с бесконечной физикой, просто средний компактный блок, который работает.

И главное – прагматизм Гальтье не убивает индивидуальность. Обамеянг, Джонатан Дэвид, Амин Гуири, Виктор Осимхен, Николя Пепе, Жонатан Бамба – эти ребята обладают очевидными персональными талантами, и они точно стали лучше, оказавшись под руководством Гальтье.

Наконец, сложно пройти мимо антонимичности «ПСЖ» и Гальтье. Вероятно, самая мощная команда мира (если оцениваем только имена в составе) вдруг выбирает тренера, который мало того, что не работал в топ-клубах – он вообще боялся начать карьеру главного тренера! Ален Перрен, в штате которого Гальтье работал в 2000-х, рассказывал, что еле-еле уговорил Кристофа сделать шаг вперед.

Так что вот простое объяснение, почему за Гальтье хочется болеть: если все получится, это будет успех обычного человека. Обычного француза, который искренне любит французский футбол. И обычного тренера, который обожает игру – и не хочет ее менять.

Фото: globallookpress.com/ JB Autissier