Месси нет, из «ПСЖ» только двое. Сборная сезона Лиги 1

35-летний Пайет на месте.

Увлекательный сезон Лиги 1. Три главных пункта:

1. Здоровая борьба за еврокубки. Наконец без поддавков, с достойными проектами: «Марсель», «Ренн», «Ницца». Барахлящий «Монако» выдал один из самых красивых камбэков весны. Выбивается провал «Лиона», но клуб не выглядит безнадежным.

2. Несколько отличных середняков: «Страсбур», «Ланс», «Нант». Тренерские команды, при этом без лишнего догматизма. И очень приятно, что одна из них забрала Кубок Франции.

3. Сюрреалистическая борьба за выживание: «Бордо» пропустил 91 мяч (91!), «Сент-Этьен» вылетел в стыках и попал под истребление фанатов. Минус две легендарных команды – может, не очень для имиджа, зато настоящая драма.

Давайте закрепим символическую сборную.

Вратарь: Вальтер Бенитес, «Ницца»

Лучший по числу сухих игр (14) и второй после Нубеля («Монако») по разнице ожидаемых и пропущенных голов – уберег команду от 4,8 мяча. «Ницца» получила 36 мячей (топ-1 вместе с «ПСЖ»).

Классический спаситель на линии без смелых выходов или важной функции в развитии атак. С ролью справился отлично, выше процент отраженных ударов только у Кейлора Наваса (77,5 против 78,9). Лучший матч сезона – победа 3:0 против «Бреста»: 9 сэйвов при 70 минутах в меньшинстве. Бенитес тащил, а нападающие расправлялись в контратаках – базис «Ниццы».

Чуть испортил эффект слабой концовкой сезона, но на дистанции примерно 25 туров был сильнейшим с серьезным отрывом.

Центральный защитник: Вильям Салиба, «Марсель»

21-летний француз – лидер «Марселя» по сыгранным минутам (даже больше вратарей): 36 полных матчей. И это в системе Сампаоли, который обожает ротацию.

Идеальное попадание на уровне игрок-тренер. ЦЗ в командах Сампаоли – техничные и смелые – чередуют контроль громадного пространства с агрессивным персональным прессингом. Салиба регулярно следует по своему игроку на чужую половину. А ведь Вильяму еще нужно страховать правый фланг, где в защите чаще всего выходит Ронжье (центральный полузащитник), который при владении меняется с Гендузи (тоже центральный полузащитник).

Главная сила Салиба – работа с мячом. Среди защитников он отдает больше всех передач в Лиге 1 – и в абсолютном значении, и в пересчете на 90 минут. Один из лучших ЦЗ чемпионата по передачам в финальную треть, обводкам, продвигающим проходам с мячом.

Яркое впечатление по обороне – классно комбинирует эпизоды с рискованными выбросами на соперника и аккуратным отступлением.

Центральный защитник: Маркиньос, «ПСЖ»

Когда пишут о проблемах «ПСЖ», Маркиньоса постоянно обособляют. На всякий случай зафиксируем: это не идеальный игрок. Тоже попадает под спады – в этот раз особенно грустно, потому что кризис выпал к ответной игре против «Реала» (и на несколько матчей после).

Но бразилец остается безусловным топ-игроком. Старт атак уместными забросами и вскрывающими пасами, вечная подстраховка неряшливого Кимпембе, мощь у чужих ворот (5 голов, персональный рекорд за 9 сезонов) – глыба.

Зритель, малознакомый с Лигой 1, может думать, что «ПСЖ» почти всегда доминирует над соперниками. Это не так – если говорить о качестве игры, а не о результатах. Но когда в эпизоде участвует Маркиньос, тезис почти всегда верен.

Левый защитник: Кайо Энрике, «Монако»

Нуну Мендеш («ПСЖ»), Мелвин Бар («Ницца»), Мелинг/Труффер («Ренн»), Кантен Мерлен («Нант»), Димитри Лиэнар («Страсбур»), Гислен Конан («Реймс») – достаточно сильных игр, но никто не тянет на игрока в команду года. Мендеш, например, чересчур часто упускал соперников на дальней штанге. Ровный уровень по лиге хорошо символизирует парочка из «Ренна»: два добротных крайка, но даже внутри клуба нет первого номера.

Кайо выглядит чуть органичнее из-за безусловной атакующей мощи (2+8 по гол+пас). Во второй половине сезона бразилец еще и стал чуть надежнее в обороне. Первый среди равных.

Правый защитник: Жонатан Клосс, «Ланс»

Сказка продолжается: в 20 лет он раздавал листовки, в 25 попал в настоящий футбол, в 29 дебютировал за сборную Франции. 5+11 по гол+пас! Пускай и закрывает всю бровку в схеме с тремя ЦЗ, но ведь сумасшедшая статистика.

Фишка Клосса – подачи. И с угловых, и со штрафных, и из глубоких позиций, и с лицевой. Делает это так хитро, что дважды забил навесами. Постоянно штурмует фланг, вариативно простреливает (и на ближнюю, и в опорную), пробует смещения с ударами.

Очень хочется, чтобы его история не заканчивалась. Впереди ЧМ.

Центральный полузащитник: Орельен Тчуамени, «Монако»

Атлетичный универсал. Закрепим все развитые навыки: перехваты, отборы, единоборства (и внизу, и на втором этаже), средний и длинный пас, устойчивость под прессингом, силовой дриблинг, мобильность и, как следствие, гигантский объем перемещений.

Тчуамени – главный разрушитель «Монако», при этом на мяче остается ключевым игроком в позиционной структуре. Спускается к ЦЗ для помощи на подготовительном этапе, двигается к флангам для создания перегрузов, в центре поля связывает линии и дает контроль.

Главный вопрос: сможет ли вывести качества с хороших показателей на элитные? Пока на уровне лучших футболистов мира он перехватывает мячи и снимает верх. Потенциал бесконечный.

Центральный полузащитник: Маттео Гендузи, «Марсель»

Самый трудный выбор: либо Гендузи, либо Секо Фофана из «Ланса». Пусть и игроки одной позиции, но абсолютно разные.

Гендузи ожил в структуре Сампаоли с вечной взаимозаменяемостью: разыгрывающий в центре и на фланге защиты, создатель ширины в атаке, десятка в полуфланге, даже нападающий (ладно, вот это было не очень). Маттео тащит мяч в ногах, аккуратно забрасывает между линий, дирижирует комбинациями на ограниченных пространствах. В «Марселе» не так заметна его странная, инстинктивная игра без мяча.

Фофана ударил по воротам 98 раз – второй результат в лиге. Он забил 8 мячей, все – в матчах, когда «Ланс» не проигрывал. И да, он центральный полузащитник. Забирает мяч в центре, тараном несется в штрафную, либо стреляет сразу (поставленный удар издали), либо скидывает на фланг и бежит в штрафную ситуативным форвардом.

Почему все-таки Гендузи? Фофана ярче, но не так стабилен. Гендузи на дистанции выглядел увереннее. Главное, что оба провели отличный сезон.

Левый вингер: Килиан Мбаппе, «ПСЖ»

Лучший футболист Лиги 1-2021/22: 28 голов, 17 ассистов. Не главный год Мбаппе-бомбардира (забивал 33 мяча в сезоне-2018/19), но с отрывом самый успешный Мбаппе-ассистента (не делал больше 8 передач, это было еще во времена «Монако»).

Забавно, учитывая возросшее число игр на позиции центрального нападающего. Конечно, тут заметная условность из-за свободы Килиана в перемещениях. Левая часть поля остается любимой.

Мбаппе разрывает Францию дриблингом (103 обводки, первое место) и прокачивает игру в комбинационной системе. Прогресс мог быть заметнее, если бы не инертная структура Почеттино.

И удивительный факт: с 45 очками по гол+пас получается, что Мбаппе напрямую участвовал в половине голов «ПСЖ» в Лиге 1 (90). Выше процент только у Байо из «Клермона». Это и восхищает (оценивая Мбаппе), и пугает (оценивая «ПСЖ»).

Центральный атакующий полузащитник: Димитри Пайет, «Марсель»

Схемы в ТВ-трансляциях обычно рисуют Пайета либо левым полузащитником, либо форвардом. Они лгут. Пайет везде. Это марсельская креативная индустрия.

Его так никто и не перегнал в топ-5 лигах по предударным действиям. Диапазон приемов Пайета бесконечен: пасы-парашюты, игра на третьего, элегантный дриблинг, тонкие пасы за спины защитникам, комбинации слева в атаке, справа в атаке, в опорной зоне, в штрафной.

35-летний капитан «Марселя» физически выдерживает страстный футбол Сампаоли. Бегает, даже когда мяч у соперника. Правда, с таким Пайетом мяч у соперника бывает редко.

Если не видели Пайета-2022 в деле, хотя бы посмотрите его гол в ворота ПАОК. Это даже не Лига 1, а Лига конференций – такой мяч можно прикреплять и из товарищеской игры.

Правый вингер: Бенжамен Бурижо, «Ренн»

Возможно, самый сильный исполнитель стандартов в этом сезоне: 5 ассистов (больше всех в Лиге 1), 61 созданный голевой шанс (больше всех в топ-5 лигах). Еще одна важная статистическая деталь: только Бурижо, Пайет и Мбаппе пробили двузначные числа по гол+пас. У Бенжамена 11+12. А еще он лучший в топ-5 лигах по ожидаемым ассистам (13,2).

Вообще-то он центральный полузащитник, но весь сезон провел справа в атаке. Прекрасная находка: на фланге у «Ренна» трудится мозговой центр Бурижо-Майер-Траоре. Они постоянно меняются позициями и позиционно вскрывают любую оборону. Ни у одного из них нет выдающегося дриблинга – тут торжествует культура паса. Можно снова вернуться к обманчивому доминированию «ПСЖ» – вот это трио реально доминирует и находит ключи к автобусам.

Отличный фланговый плеймейкер.

Нападающий: Виссам Бен-Йеддер, «Монако»

Второй по голам (25) после Мбаппе. Бен-Йеддер тяжело входил в сезон (0 мячей в стартовых 5 турах), зато потом ни одной засухи дольше двух игр подряд. Особенно важны последние 10 матчей, когда «Монако» взлетел в зону ЛЧ – Виссам положил десятку.

Он подходит Лиге 1. Может взрываться в контратаках, при этом ловко ищет шансы против атлетичных автобусов. Полезен в подыгрыше, умело влетает в ситуативный прессинг. Открывания любых типов – архиважный навык. В этом сезоне Бен-Йеддер блестяще реализовывал моменты: превысил ожидаемый результат на 7,7 гола, больше в топ-5 лигах только у Де Брюйне.

Хороших нападающих было много: Мартен Терье (21 гол, «Ренн») – еще один гений реализации и мастер второго темпа, Мусса Дембеле (21, «Лион») очнулся и постоянно забивал после открываний за спины защитникам, Анди Делор (18, «Ницца») – коллекционер всех бесхозных мячей в штрафной.

Тренер: Брюно Женезьо, «Ренн»

«Ренн» обидно упустил путевку в ЛЧ, но по качеству футбола был самой доминирующей командой Франции. Тут еще важно учитывать формулу ожидание-реальность: хорошо закупились летом, но точно не казались фаворитами в борьбе за топ-3.

Итог: самая мощная позиционная атака среди нетоповых клубов. Матчи «Ренна» просто очень приятно смотреть. От нейтрального зрителя это лучшая благодарность тренеру.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/JB Autissier, IMAGO/Norbert Scanella; East News/FRANCK FIFE / AFP