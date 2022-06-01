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Месси нет, из «ПСЖ» только двое. Сборная сезона Лиги 1

Маркиньос Маркиньос
Бенжамен Бурижо Бенжамен Бурижо
ПСЖ ПСЖ
Монако Монако
Ницца Ницца
Виссам Бен-Йеддер Виссам Бен-Йеддер
Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Вальтер Бенитес Вальтер Бенитес
Брюно Женезьо
Вильям Салиба Вильям Салиба
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Маттео Гендузи Маттео Гендузи
Димитри Пайет Димитри Пайет
Кайо Энрике Кайо Энрике
Жонатан Клосс Жонатан Клосс
Ренн Ренн
Ланс Ланс
Марсель Марсель
Футбол Футбол

35-летний Пайет на месте.

Увлекательный сезон Лиги 1. Три главных пункта: 

1. Здоровая борьба за еврокубки. Наконец без поддавков, с достойными проектами: «Марсель», «Ренн», «Ницца». Барахлящий «Монако» выдал один из самых красивых камбэков весны. Выбивается провал «Лиона», но клуб не выглядит безнадежным. 

2. Несколько отличных середняков: «Страсбур», «Ланс», «Нант». Тренерские команды, при этом без лишнего догматизма. И очень приятно, что одна из них забрала Кубок Франции.

3. Сюрреалистическая борьба за выживание: «Бордо» пропустил 91 мяч (91!), «Сент-Этьен» вылетел в стыках и попал под истребление фанатов. Минус две легендарных команды – может, не очень для имиджа, зато настоящая драма. 

Давайте закрепим символическую сборную.

Вратарь: Вальтер Бенитес, «Ницца»

Лучший по числу сухих игр (14) и второй после Нубеля («Монако») по разнице ожидаемых и пропущенных голов – уберег команду от 4,8 мяча. «Ницца» получила 36 мячей (топ-1 вместе с «ПСЖ»). 

Классический спаситель на линии без смелых выходов или важной функции в развитии атак. С ролью справился отлично, выше процент отраженных ударов только у Кейлора Наваса (77,5 против 78,9). Лучший матч сезона – победа 3:0 против «Бреста»: 9 сэйвов при 70 минутах в меньшинстве. Бенитес тащил, а нападающие расправлялись в контратаках – базис «Ниццы». 

Чуть испортил эффект слабой концовкой сезона, но на дистанции примерно 25 туров был сильнейшим с серьезным отрывом. 

Центральный защитник: Вильям Салиба, «Марсель»

21-летний француз – лидер «Марселя» по сыгранным минутам (даже больше вратарей): 36 полных матчей. И это в системе Сампаоли, который обожает ротацию. 

Идеальное попадание на уровне игрок-тренер. ЦЗ в командах Сампаоли – техничные и смелые – чередуют контроль громадного пространства с агрессивным персональным прессингом. Салиба регулярно следует по своему игроку на чужую половину. А ведь Вильяму еще нужно страховать правый фланг, где в защите чаще всего выходит Ронжье (центральный полузащитник), который при владении меняется с Гендузи (тоже центральный полузащитник). 

Главная сила Салиба – работа с мячом. Среди защитников он отдает больше всех передач в Лиге 1 – и в абсолютном значении, и в пересчете на 90 минут. Один из лучших ЦЗ чемпионата по передачам в финальную треть, обводкам, продвигающим проходам с мячом. 

Яркое впечатление по обороне – классно комбинирует эпизоды с рискованными выбросами на соперника и аккуратным отступлением. 

Центральный защитник: Маркиньос, «ПСЖ»

Когда пишут о проблемах «ПСЖ», Маркиньоса постоянно обособляют. На всякий случай зафиксируем: это не идеальный игрок. Тоже попадает под спады – в этот раз особенно грустно, потому что кризис выпал к ответной игре против «Реала» (и на несколько матчей после). 

Но бразилец остается безусловным топ-игроком. Старт атак уместными забросами и вскрывающими пасами, вечная подстраховка неряшливого Кимпембе, мощь у чужих ворот (5 голов, персональный рекорд за 9 сезонов) – глыба.

Зритель, малознакомый с Лигой 1, может думать, что «ПСЖ» почти всегда доминирует над соперниками. Это не так – если говорить о качестве игры, а не о результатах. Но когда в эпизоде участвует Маркиньос, тезис почти всегда верен. 

Левый защитник: Кайо Энрике, «Монако»

Нуну Мендеш («ПСЖ»), Мелвин Бар («Ницца»), Мелинг/Труффер («Ренн»), Кантен Мерлен («Нант»), Димитри Лиэнар («Страсбур»), Гислен Конан («Реймс») – достаточно сильных игр, но никто не тянет на игрока в команду года. Мендеш, например, чересчур часто упускал соперников на дальней штанге. Ровный уровень по лиге хорошо символизирует парочка из «Ренна»: два добротных крайка, но даже внутри клуба нет первого номера. 

Кайо выглядит чуть органичнее из-за безусловной атакующей мощи (2+8 по гол+пас). Во второй половине сезона бразилец еще и стал чуть надежнее в обороне. Первый среди равных.

Правый защитник: Жонатан Клосс, «Ланс»

Сказка продолжается: в 20 лет он раздавал листовки, в 25 попал в настоящий футбол, в 29 дебютировал за сборную Франции. 5+11 по гол+пас! Пускай и закрывает всю бровку в схеме с тремя ЦЗ, но ведь сумасшедшая статистика. 

Фишка Клосса – подачи. И с угловых, и со штрафных, и из глубоких позиций, и с лицевой. Делает это так хитро, что дважды забил навесами. Постоянно штурмует фланг, вариативно простреливает (и на ближнюю, и в опорную), пробует смещения с ударами.

Очень хочется, чтобы его история не заканчивалась. Впереди ЧМ.

Центральный полузащитник: Орельен Тчуамени, «Монако»

Атлетичный универсал. Закрепим все развитые навыки: перехваты, отборы, единоборства (и внизу, и на втором этаже), средний и длинный пас, устойчивость под прессингом, силовой дриблинг, мобильность и, как следствие, гигантский объем перемещений. 

Тчуамени – главный разрушитель «Монако», при этом на мяче остается ключевым игроком в позиционной структуре. Спускается к ЦЗ для помощи на подготовительном этапе, двигается к флангам для создания перегрузов, в центре поля связывает линии и дает контроль.

Главный вопрос: сможет ли вывести качества с хороших показателей на элитные? Пока на уровне лучших футболистов мира он перехватывает мячи и снимает верх. Потенциал бесконечный.

Центральный полузащитник: Маттео Гендузи, «Марсель»

Самый трудный выбор: либо Гендузи, либо Секо Фофана из «Ланса». Пусть и игроки одной позиции, но абсолютно разные. 

Гендузи ожил в структуре Сампаоли с вечной взаимозаменяемостью: разыгрывающий в центре и на фланге защиты, создатель ширины в атаке, десятка в полуфланге, даже нападающий (ладно, вот это было не очень). Маттео тащит мяч в ногах, аккуратно забрасывает между линий, дирижирует комбинациями на ограниченных пространствах. В «Марселе» не так заметна его странная, инстинктивная игра без мяча. 

Фофана ударил по воротам 98 раз – второй результат в лиге. Он забил 8 мячей, все – в матчах, когда «Ланс» не проигрывал. И да, он центральный полузащитник. Забирает мяч в центре, тараном несется в штрафную, либо стреляет сразу (поставленный удар издали), либо скидывает на фланг и бежит в штрафную ситуативным форвардом. 

Почему все-таки Гендузи? Фофана ярче, но не так стабилен. Гендузи на дистанции выглядел увереннее. Главное, что оба провели отличный сезон.

Левый вингер: Килиан Мбаппе, «ПСЖ»

Лучший футболист Лиги 1-2021/22: 28 голов, 17 ассистов. Не главный год Мбаппе-бомбардира (забивал 33 мяча в сезоне-2018/19), но с отрывом самый успешный Мбаппе-ассистента (не делал больше 8 передач, это было еще во времена «Монако»). 

Забавно, учитывая возросшее число игр на позиции центрального нападающего. Конечно, тут заметная условность из-за свободы Килиана в перемещениях. Левая часть поля остается любимой. 

Мбаппе разрывает Францию дриблингом (103 обводки, первое место) и прокачивает игру в комбинационной системе. Прогресс мог быть заметнее, если бы не инертная структура Почеттино. 

И удивительный факт: с 45 очками по гол+пас получается, что Мбаппе напрямую участвовал в половине голов «ПСЖ»  в Лиге 1 (90). Выше процент только у Байо из «Клермона». Это и восхищает (оценивая Мбаппе), и пугает (оценивая «ПСЖ»).

Центральный атакующий полузащитник: Димитри Пайет, «Марсель»

Схемы в ТВ-трансляциях обычно рисуют Пайета либо левым полузащитником, либо форвардом. Они лгут. Пайет везде. Это марсельская креативная индустрия. 

Его так никто и не перегнал в топ-5 лигах по предударным действиям. Диапазон приемов Пайета бесконечен: пасы-парашюты, игра на третьего, элегантный дриблинг, тонкие пасы за спины защитникам, комбинации слева в атаке, справа в атаке, в опорной зоне, в штрафной. 

35-летний капитан «Марселя» физически выдерживает страстный футбол Сампаоли. Бегает, даже когда мяч у соперника. Правда, с таким Пайетом мяч у соперника бывает редко. 

Если не видели Пайета-2022 в деле, хотя бы посмотрите его гол в ворота ПАОК. Это даже не Лига 1, а Лига конференций – такой мяч можно прикреплять и из товарищеской игры.

Правый вингер: Бенжамен Бурижо, «Ренн»

Возможно, самый сильный исполнитель стандартов в этом сезоне: 5 ассистов (больше всех в Лиге 1), 61 созданный голевой шанс (больше всех в топ-5 лигах). Еще одна важная статистическая деталь: только Бурижо, Пайет и Мбаппе пробили двузначные числа по гол+пас. У Бенжамена 11+12. А еще он лучший в топ-5 лигах по ожидаемым ассистам (13,2). 

Вообще-то он центральный полузащитник, но весь сезон провел справа в атаке. Прекрасная находка: на фланге у «Ренна» трудится мозговой центр Бурижо-Майер-Траоре. Они постоянно меняются позициями и позиционно вскрывают любую оборону. Ни у одного из них нет выдающегося дриблинга – тут торжествует культура паса. Можно снова вернуться к обманчивому доминированию «ПСЖ» – вот это трио реально доминирует и находит ключи к автобусам. 

Отличный фланговый плеймейкер. 

Нападающий: Виссам Бен-Йеддер, «Монако»

Второй по голам (25) после Мбаппе. Бен-Йеддер тяжело входил в сезон (0 мячей в стартовых 5 турах), зато потом ни одной засухи дольше двух игр подряд. Особенно важны последние 10 матчей, когда «Монако» взлетел в зону ЛЧ – Виссам положил десятку.

Он подходит Лиге 1. Может взрываться в контратаках, при этом ловко ищет шансы против атлетичных автобусов. Полезен в подыгрыше, умело влетает в ситуативный прессинг. Открывания любых типов – архиважный навык. В этом сезоне Бен-Йеддер блестяще реализовывал моменты: превысил ожидаемый результат на 7,7 гола, больше в топ-5 лигах только у Де Брюйне. 

Хороших нападающих было много: Мартен Терье (21 гол, «Ренн») – еще один гений реализации и мастер второго темпа, Мусса Дембеле (21, «Лион») очнулся и постоянно забивал после открываний за спины защитникам, Анди Делор (18, «Ницца») – коллекционер всех бесхозных мячей в штрафной. 

Тренер: Брюно Женезьо, «Ренн»

«Ренн» обидно упустил путевку в ЛЧ, но по качеству футбола был самой доминирующей командой Франции. Тут еще важно учитывать формулу ожидание-реальность: хорошо закупились летом, но точно не казались фаворитами в борьбе за топ-3. 

Итог: самая мощная позиционная атака среди нетоповых клубов. Матчи «Ренна» просто очень приятно смотреть. От нейтрального зрителя это лучшая благодарность тренеру. 

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Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/JB Autissier, IMAGO/Norbert Scanella; East News/FRANCK FIFE / AFP

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