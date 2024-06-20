Что за фокусы в первых приказах Дегтярева-министра? Сначала наградил соратника по ЛДПР медалью, потом – отобрал

Михаил Дегтярев провел на посту министра спорта месяц гиперактивности.

Вот неполный список его проявлений с официального сайта Минспорта в хронологической последовательности:

● Сделал символическое вбрасывание перед хоккейным матчем на международном детском турнире (международный статус привезла команда из Беларуси) – в паре с Романом Ротенбергом.

● Поприветствовал участников суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба».

● Поочередно встретился с министрами спорта Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

● Поприветствовал участников шествия на ВДНХ, посвященного 105-летию первого спортивного парада в Москве, где анонсировал парад на Красной площади в 2025-м.

● Принял участие в открытии легкоатлетического забега «Зеленый Марафон» в Москве.

● Посетил Калужскую область, где принял участие в открытии ледовой арены

● Осмотрел объекты на территории футбольного «Спартака» в Тушине.

● Ознакомился с новым теннисным центром – тоже в Москве.

● Обсудил строительство спорткомплекса с губернатором Кировской области.

Плотный график для первого месяца в министерской должности, не правда ли?

Но самый таинственный поступок министра Дегтярева – два первых приказа, которые он последовательно подписал 20 мая, едва получив ключи от нового кабинета.

Вот первый – под номером 138 НГ:

«За значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи приказываю:

наградить памятной медалью в честь 10-летия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи Свищева Дмитрия Александровича».

На первый взгляд – ничего странного.

Обычный наградной приказ чиновника (в 2014-м Свищев возглавлял федерацию керлинга России, которая, правда, в Сочи-2014 осталась без пьедестала) медалью, которую Минспорт учредил в декабре 2023-го для вручения «работникам в области физической культуры и спорта, государственным гражданским служащим, муниципальным служащим, должностным лицам органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественным и государственным деятелям, а также иным лицам и организациям, внесшим значительный вклад в подготовку и проведение Игр».

Но есть нюанс: впервые этой медалью наградили 70 человек в феврале 2024-го (в марте – список пополнился, еще плюс 40 медалистов). Тот приказ под номером 24-НГ подписывал предыдущий министр Олег Матыцин – и в нем уже была фамилия Свищева.

В этой отдельной детали не было бы ничего удивительного. Уж если Минспорт способен присвоить нелегитимные звания, которые спустя 10 лет приходится отзывать , объясняя технической ошибкой, то и Свищева могли наградить дважды одной и той же медалью – с кем не бывает.

Но нет, все намного сложнее.

Следующий приказ Дегтярева (второй в его министерской карьере) вообще превращает историю в мистическую.

Вот он – под номером 139-НГ, тоже от 20 мая:

«В целях реализации приказа Минспорта РФ «Об учреждении памятной медали в честь 10-летия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи» от 28 декабря 2023 года №1106 приказываю:

Внести в приказ Минспорта РФ от 01.02.2024 №24-НГ следующие изменения: а) слова «Свищев Дмитрий Александрович исключить».

🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

Короткая расшифровка этой многоходовки – министр спорта Дегтярев двумя подряд приказами (дебютными в должности) выполняет кардинально противоположные действия:

а) сначала награждает давнего коллегу по ЛДПР Свищева памятной медалью, которая у того уже есть;

б) следующим приказом (спустя буквально несколько часов или даже минут) вычеркивает Свищева из предыдущего списка награжденных этой медалью, подписанного парой месяцев ранее другим министром.

Именные изменения в приказах не редкость, но обычно они связаны с допущенными ошибками при оформлении – фамилиях, именах, датах рождения и других персональных данных. Но в случае со Свищевым никаких исправлений нет – новый министр просто повторно наградил его медалью, зачем-то отменив идентичную награду от министра предыдущего.

Зачем?

Разумной версии не подобрать, а официальное разъяснение получить сейчас сложно – после всех перестановок обратная связь в Минспорте работает в одностороннем режиме.

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Владимир Астапкович