Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта

Минспорт порадовал официальной статистикой о массовом спорте в России за 2023 год.

По данным ведомства, за год спорт стал еще популярнее среди населения, динамично развивался и мощно финансировался.

«Для нас вовлечение людей в массовый спорт, что отражено в концепции-2030, даже важнее, чем медали. Сейчас очень важно быть здоровым телом и духом, уметь защищать страну. Это возможно за счет развития массового спорта», – объяснял государственные приоритеты министр Олег Матыцин еще в 2022-м.

Для развития массового спорта в стране работает федеральная программа «Спорт – норма жизни», главная цель которой – 70% регулярно занимающихся спортом россиян к 2030 году . Об этих цифрах постоянно говорят Матыцин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и президент Владимир Путин.

Минспорт в отчетах движется к 70-процентной цели опережающими темпами. В 2023-м, по данным Министерства, показатели снова улетели в космос.

Вот примеры из статистических документов министерства (Сводный отчет 1-ФК по РФ и Показатели развития физической культурой и спортом в 2023 году) – других официальных данных о спорте в России нет.

● Теперь в России систематически занимаются спортом или физической культурой 75,729 млн человек (в 2022-м цифры были на 6 млн меньше – 69,829 млн) – это 56,8% от всего населения в возрасте от 3 до 79 лет. По сравнению с 2022-м мощный прогресс – прибавка 3,85%.

Любопытно, что еще в 2008-м в России, по официальным данным, занималось спортом всего 15,9% населения, а 4 года назад доля составляла 43%.

Колоссально! Теперь Россия точно – спортивная страна?

Важное уточнение: по нормативам, занятия спортом считаются систематическими, если человек соблюдает необходимый двигательный режим в объеме от 90 до 125 минут в неделю (в зависимости от возраста), проводя не менее 8 занятий в месяц . Условный пример – чтобы попасть в статистику, 30-летнему мужчине достаточно 7,5 часа физической активности в месяц.

● Самым массовым видом в России неизменно остается футбол – сейчас им занимаются 3,408 млн человек. Отрыв большой – идущее вторым плавание отстает почти на 700 тысяч занимающихся.

● В топ-5 по сравнению с 2022-м неожиданный новичок – спортивное программирование , которым по статистике Минспорта уже занимается около 2,25 млн человек. Для России это сравнительно новый вид – Минспорт официально признал его только в 2022-м.

2,25 млн спортивных программистов за два года – даже интересно, как их подсчитывали и во многих ли спортшколах открыты отделения программирования. Но если вы захотите пополнить их ряды, то готовьтесь выполнить нормативы, прописанные в федеральном стандарте: бег на разные дистанции, наклон вперед, подъем туловища и тест по печати текста на клавиатуре за 60 секунд.

● Кроме футбола в топ-10 уверенно держатся плавание, волейбол, легкая атлетика, баскетбол и фитнес – дисциплины с аудиторией более 1,5 млн человек каждая.

● Впервые в десятку попал спортивный туризм, вытеснив оттуда настольный теннис. Все логично – одна дисциплина вошла в топ-5 самых прогрессирующих, другая – в антирейтинг теряющих популярность.

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● В топ самых прогрессирующих в массовости дисциплин ворвался воркаут – почти полмиллиона новых подписчиков за год. Простыми словами это уличная гимнастика на турниках, брусьях и других конструкциях, которых становится все больше на площадках и во дворах. Приличный прирост у скейтбординга и бодибилдинга, а плавание и туризм второй год среди самых растущих дисциплин.

● Второй год подряд антирейтинг теряющих массовость видов возглавляет фигурка: если год назад оттуда исчезли почти 75 тысяч занимающихся, то сейчас еще 375 тысяч. Теперь фигурным катанием в стране официально занимается всего 247 тысяч человек, хотя еще в 2021-м их было почти 700 тысяч.

Наверное, у чиновников из ФФКР (если они в курсе, конечно) найдется объяснение, куда за 2 года делись больше половины фигуристов.

● Самым спортивным регионом остается Сахалинская область – здесь физкультурой и спортом по отчетам занимаются 67,1% населения в возрасте от 3 до 79 лет. Хуже всего дела внезапно обстоят в Северной Осетии, где к регулярным занятиям спортом приобщилось всего 39%.

Для сравнения – по Москве этот показатель в 2023-м составил 52%, в Московской области – 60,2%, в Санкт-Петербурге и Татарстане – 58,1%.

● Прибавилось массовом спорте и денег – по крайней мере, так считают в Министерстве. За год на физкультуру и спорт израсходовано 844,36 млрд рублей – на 173 млрд рублей больше, чем в 2022-м. Основная часть денег – 439 млрд – пошла на зарплату сотрудникам в сфере физической культуры и спорта.

Отдельная деталь – распределение денег между двумя почти непересекающимися пространствами: на спорт высших достижений (сборные, подготовка топ-спортсменов, их сборы, экипировка, соревнования) и в 2022-м, и в 2023-м уходило в разы больше, чем на массовый спорт. Теперь пропорция получилась такой: 175 млрд на спорт высших достижений, 70 млрд – на массовый.

Останавливаться на достижениях 2023-го Минспорт не собирается. Вот главные целевые показатели, к которым спортивная Россия должна прийти к 2030 году:

90% – доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

45% – доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой.

30% – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

70% – доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом.

20% – доля средств внебюджетных источников в общих расходах на финансирование физической культуры и спорта.

74% – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

70% – уровень удовлетворенности гражданами созданными условиями для занятий физической культурой и спортом.

70% – доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

При написании текста использованы данные из следующих статистических отчетов Минспорта за 2021, 2022 и 2023 годы: показатели развития физической культурой и спортом, сводный отчет 1-ФК по Российской Федерации.

Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏

Фото: РИА Новости /Алексей Никольский, Рамиль Ситдиков