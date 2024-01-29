Как открывали Спартакиады в СССР: портреты Ленина, ракета на Луну из «Лужников», США на церемонии

В Россию вернулись спартакиады – летом 2022-го прошла летняя, а уже через пару недель придет время зимней.

Это не инновация российских чиновников – первую спартакиаду в СССР провели почти 100 лет назад. В 1928-м они стали противовесом Олимпиадам.

С 1956 года соревнования стали называть спартакиадой народов СССР – это были самые массовые спортивные старты страны, а церемонии открытия и закрытия на финальных турнирах проводились с олимпийским размахом.

Торжественная церемония открытия II Спартакиады народов СССР на Центральном стадионе имени Ленина в Москве.

Примерно в те же годы с Красной площади на стадионы спартакиады переехал парад спортсменов – теперь атлеты маршировали на торжественных церемониях.

Парад участников II летней Спартакиады народов СССР в Москве

Любопытно, что в 1959-м у спортсменов, представлявших национальные республики, была надпись на спортивной форме – за исключением команды РСФСР.

Для примера, экипировка призеров соревнований в метании диска (слева направо): Альгис Валтушникас (Литва), Отто Григалка (Москва) и Каупо Метсур (Эстония).

Толкатель ядра из Армении Вартан Овсепян.

Еще один из атмосферных маркеров того времени – яркие лозунги на стадионах.

«Юноши и девушки! Боритесь за массовость физкультурного движения, совершенствуйте свое спортивное мастерство!» – на центральном стадионе «Динамо» во время волейбольного матча между женскими сборными РСФСР (Москва) и Латвийской ССР.

Гигантский портрет Ленина на торжественном открытии III летней Спартакиады народов СССР в 1963-м.

На церемонии открытия в 1963-м правили ракеты – одну из них из «Лужников» запустили на Луну.

Театрализованные массовые номера с каждым годом только совершенствовались: в 1967-м из гимнастов на стадионе имени Кирова в Ленинграде выложили число 50 в честь годовщины революции.

Москва в год 50-летия Октября не отставала.

В «Лужниках» на трибуне сначала нарисовали серп и молот...

...а затем смайл того времени.

Выступления на спартакиадах были максимально разнообразными и передавали весь культурный актуал.

«Лужники» на открытиях забивались всегда, немного менялся только профиль Ленина...

... и то, во что он позже трансформировался.

Представлен был и детский спорт.

Кроме республик команды на спартакиады выставляли спортивные общества – «Динамо», «Трудовые резервы», «Спартак».

На зимних спартакиадах тоже были аншлаги (Красноярск-1982).

Спортсмены маршировали прямо по льду и не падали – даже в морозном Свердловске 1978-го.

Барабанщицы вообще шагали на каблуках.

Огонь тоже зажигали – точь-в-точь как на Олимпиадах.

Будущий олимпийский мишка впервые появился именно здесь.

На Спартакиаду-1979 впервые позвали иностранцев – для подготовки к Играм-80.

Участвовали не только делегации дружественных стран – Венесуэлы, Вьетнама, Бангладеш, Кубы, но и команды из США, Франции, ФРГ, а всего из 84 стран. Сейчас такое представить сложно.

Фото: РИА Новости/Игорь Уткин, Давид Шоломович, Владимир Гребнев, Б. Елин, У. Лавлейс, Борис Елин, Юрий Долягин, Алексей Федосеев, Дмитрий Донской, Владимир Федоренко, Владимир Вяткин, Владимир Родионов, Сергей Гунеев, Юрий Сомов, Леонид Доренский