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Как открывали Спартакиады в СССР: портреты Ленина, ракета на Луну из «Лужников», США на церемонии

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Спартакиада
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В Россию вернулись спартакиады – летом 2022-го прошла летняя, а уже через пару недель придет время зимней.

Это не инновация российских чиновников – первую спартакиаду в СССР провели почти 100 лет назад. В 1928-м они стали противовесом Олимпиадам.

С 1956 года соревнования стали называть спартакиадой народов СССР – это были самые массовые спортивные старты страны, а церемонии открытия и закрытия на финальных турнирах проводились с олимпийским размахом.  

Торжественная церемония открытия II Спартакиады народов СССР на Центральном стадионе имени Ленина в Москве. 

Примерно в те же годы с Красной площади на стадионы спартакиады переехал парад спортсменов – теперь атлеты маршировали на торжественных церемониях.

Парад участников II летней Спартакиады народов СССР в Москве

Любопытно, что в 1959-м у спортсменов, представлявших национальные республики, была надпись на спортивной форме – за исключением  команды РСФСР.

Для примера, экипировка призеров соревнований в метании диска (слева направо): Альгис Валтушникас (Литва), Отто Григалка (Москва) и Каупо Метсур (Эстония).

Толкатель ядра из Армении Вартан Овсепян.

Еще один из атмосферных маркеров того времени – яркие лозунги на стадионах.

«Юноши и девушки! Боритесь за массовость физкультурного движения, совершенствуйте свое спортивное мастерство!» – на центральном стадионе «Динамо» во время волейбольного матча между женскими сборными РСФСР (Москва) и Латвийской ССР. 

Гигантский портрет Ленина на торжественном открытии III летней Спартакиады народов СССР в 1963-м. 

На церемонии открытия в 1963-м правили ракеты – одну из них из «Лужников» запустили на Луну.

 

Театрализованные массовые номера с каждым годом только совершенствовались: в 1967-м из гимнастов на стадионе имени Кирова в Ленинграде выложили число 50 в честь годовщины революции.

Москва в год 50-летия Октября не отставала.

 

В «Лужниках» на трибуне сначала нарисовали серп и молот...

...а затем смайл того времени.

Выступления на спартакиадах были максимально разнообразными и передавали весь культурный актуал.

«Лужники» на открытиях забивались всегда, немного менялся только профиль Ленина...

... и то, во что он позже трансформировался.

Скоро Спартакиада – главный старт сезона в России (с билетами за 100 рублей)

Представлен был и детский спорт.

Кроме республик команды на спартакиады выставляли спортивные общества – «Динамо», «Трудовые резервы», «Спартак».

На зимних спартакиадах тоже были аншлаги (Красноярск-1982).

Спортсмены маршировали прямо по льду и не падали – даже в морозном Свердловске 1978-го.

 

Барабанщицы вообще шагали на каблуках.

Огонь тоже зажигали – точь-в-точь как на Олимпиадах.

Будущий олимпийский мишка впервые появился именно здесь.

На Спартакиаду-1979 впервые позвали иностранцев – для подготовки к Играм-80. 

Участвовали не только делегации дружественных стран – Венесуэлы, Вьетнама, Бангладеш, Кубы, но и команды из США, Франции, ФРГ, а всего из 84 стран. Сейчас такое представить сложно.

 

Фото: РИА Новости/Игорь Уткин, Давид Шоломович, Владимир Гребнев, Б. Елин, У. Лавлейс, Борис Елин, Юрий Долягин, Алексей Федосеев, Дмитрий Донской, Владимир Федоренко, Владимир Вяткин, Владимир Родионов, Сергей Гунеев, Юрий Сомов, Леонид Доренский

7 комментариев
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Смотря на все эти фотографии в голове конечно заиграло "Дельфин - Весна"
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Помню финал Спартакиады 1979 по футболу , Москва - Грузия 2-1 и дубль Саши Максименкова.
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Сколько мы ни пели – все равно, что молчали
Поэтому мертвой стала наша святая вода
По нам проехали колеса печали
И вот мы идем на Праздник урожая во Дворце труда

Время уклонятся, но как уклонится?
Уйти с этой зоны, вырвать из себя провода
А Роза из колхоза и Мария Подвенечная птица
Готовы отдать все, что есть
За билет на Праздник урожая во Дворце труда

Мы знаем, что машина вконец не исправна
Мы знаем, что дороги нет и не было здесь никогда
Закрой глаза, чтоб не видеть крадущегося по полю фавна
В двери стучит сорвавшаяся с неба звезда
Праздник урожая во Дворце труда

В красных котлах черная сажа
В античных руинах разорванные в хлам поезда
Под ногами прохожих холсты Эрмитажа
Дирижер абсолютно глухой
Праздник урожая во Дворце труда

Сколько мы не пели – все равно, что молчали
Поэтому мертвой стала наша святая вода
Беззвездной ночью я буду ждать на причале
Мы в самом начале.
Праздник урожая во Дворце труда
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красиво, очень красиво! всё, что популяризует спорт, продвигает его в массы и сделано также качественно с точки зрения перфоманса, как это - это всё хорошо. да и для спортсменов это особенное мероприятие. такие события можно только приветствовать
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Какая мощь! А кто-то вообще заметил летнюю Спартакиаду-2022? Хочется что-то подобное по масштабу хоть на Играх Дружбы в этом году увидеть
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Хорошие времена, добрые люди, мощные международные соревнования, рекорды били и устанавливали...
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Марши спортсменов на Красной площади возродили, нечто подобное и на Играх ЖЭКа увидим, а может тренировкой будут Игры БРИКС.
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