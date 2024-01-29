Как открывали Спартакиады в СССР: портреты Ленина, ракета на Луну из «Лужников», США на церемонии
В Россию вернулись спартакиады – летом 2022-го прошла летняя, а уже через пару недель придет время зимней.
Это не инновация российских чиновников – первую спартакиаду в СССР провели почти 100 лет назад. В 1928-м они стали противовесом Олимпиадам.
С 1956 года соревнования стали называть спартакиадой народов СССР – это были самые массовые спортивные старты страны, а церемонии открытия и закрытия на финальных турнирах проводились с олимпийским размахом.
Торжественная церемония открытия II Спартакиады народов СССР на Центральном стадионе имени Ленина в Москве.
Примерно в те же годы с Красной площади на стадионы спартакиады переехал парад спортсменов – теперь атлеты маршировали на торжественных церемониях.
Парад участников II летней Спартакиады народов СССР в Москве
Любопытно, что в 1959-м у спортсменов, представлявших национальные республики, была надпись на спортивной форме – за исключением команды РСФСР.
Для примера, экипировка призеров соревнований в метании диска (слева направо): Альгис Валтушникас (Литва), Отто Григалка (Москва) и Каупо Метсур (Эстония).
Толкатель ядра из Армении Вартан Овсепян.
Еще один из атмосферных маркеров того времени – яркие лозунги на стадионах.
«Юноши и девушки! Боритесь за массовость физкультурного движения, совершенствуйте свое спортивное мастерство!» – на центральном стадионе «Динамо» во время волейбольного матча между женскими сборными РСФСР (Москва) и Латвийской ССР.
Гигантский портрет Ленина на торжественном открытии III летней Спартакиады народов СССР в 1963-м.
На церемонии открытия в 1963-м правили ракеты – одну из них из «Лужников» запустили на Луну.
Театрализованные массовые номера с каждым годом только совершенствовались: в 1967-м из гимнастов на стадионе имени Кирова в Ленинграде выложили число 50 в честь годовщины революции.
Москва в год 50-летия Октября не отставала.
В «Лужниках» на трибуне сначала нарисовали серп и молот...
...а затем смайл того времени.
Выступления на спартакиадах были максимально разнообразными и передавали весь культурный актуал.
«Лужники» на открытиях забивались всегда, немного менялся только профиль Ленина...
... и то, во что он позже трансформировался.
Скоро Спартакиада – главный старт сезона в России (с билетами за 100 рублей)
Представлен был и детский спорт.
Кроме республик команды на спартакиады выставляли спортивные общества – «Динамо», «Трудовые резервы», «Спартак».
На зимних спартакиадах тоже были аншлаги (Красноярск-1982).
Спортсмены маршировали прямо по льду и не падали – даже в морозном Свердловске 1978-го.
Барабанщицы вообще шагали на каблуках.
Огонь тоже зажигали – точь-в-точь как на Олимпиадах.
Будущий олимпийский мишка впервые появился именно здесь.
На Спартакиаду-1979 впервые позвали иностранцев – для подготовки к Играм-80.
Участвовали не только делегации дружественных стран – Венесуэлы, Вьетнама, Бангладеш, Кубы, но и команды из США, Франции, ФРГ, а всего из 84 стран. Сейчас такое представить сложно.
Фото: РИА Новости/Игорь Уткин, Давид Шоломович, Владимир Гребнев, Б. Елин, У. Лавлейс, Борис Елин, Юрий Долягин, Алексей Федосеев, Дмитрий Донской, Владимир Федоренко, Владимир Вяткин, Владимир Родионов, Сергей Гунеев, Юрий Сомов, Леонид Доренский
Поэтому мертвой стала наша святая вода
По нам проехали колеса печали
И вот мы идем на Праздник урожая во Дворце труда
Время уклонятся, но как уклонится?
Уйти с этой зоны, вырвать из себя провода
А Роза из колхоза и Мария Подвенечная птица
Готовы отдать все, что есть
За билет на Праздник урожая во Дворце труда
Мы знаем, что машина вконец не исправна
Мы знаем, что дороги нет и не было здесь никогда
Закрой глаза, чтоб не видеть крадущегося по полю фавна
В двери стучит сорвавшаяся с неба звезда
Праздник урожая во Дворце труда
В красных котлах черная сажа
В античных руинах разорванные в хлам поезда
Под ногами прохожих холсты Эрмитажа
Дирижер абсолютно глухой
Праздник урожая во Дворце труда
Сколько мы не пели – все равно, что молчали
Поэтому мертвой стала наша святая вода
Беззвездной ночью я буду ждать на причале
Мы в самом начале.
Праздник урожая во Дворце труда