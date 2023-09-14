27 комментариев

«Нужно руководствоваться интересами спортсменов, решение за ними», – кажется, слова президента Путина поставили точку во внутренней дилемме, должна ли Россия оставаться в мировом спорте и участвовать в олимпийском движении.

Чуть раньше (и более конкретно) высказался пресс-секретарь Дмитрий Песков: «Все-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх. Я убежден, что надо принимать участие таким образом».

Коллективный бойкот, выход из МОК, железный спортивный занавес – то, к чему так призывали голоса из ток-шоу на разных кнопках – теперь отменяются?

Но на самом деле, чиновники, от которых зависит судьба спорта в России, и раньше не бросались радикальными лозунгами.

Министр спорта Олег Матыцин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента Игорь Левитин, даже глава комитета по спорту Госдумы Дмитрий Свищев – все они много раз повторяли, что Россия остается частью олимпийского спорта и не собирается разрушать прежние связи.

«Мы находимся в олимпийской семье, и большинство стран мира нас поддерживают», – дипломатичный слоган от Левитина, главного советника президента по спорту.

«Мы не разрываем отношения с международным спортом. Россия – неотъемлемая его часть, развитие олимпийского движения без нас просто невозможно», – а это Чернышенко, с которым Путин обсуждает спортивные темы публично.

Но слышно всегда тех, кто громче кричит – призывы порвать с МОК, Олимпийскими играми, международными федерациями регулярно звучали от людей, которые причастны (или считают себя такими) к спорту.

Кто же они – главные ястребы выхода России из олимпийского движения? И какие у них аргументы?

Кто против поездки на Олимпиаду – и, получается, не согласен с президентом?

● Депутат Роман Терюшков категоричен:

«МОК верен курсу своих хозяев – стран коллективного Запада, и окончательно встал на путь отмены России. Спортсменам России и Беларуси предписано отказаться от своих стран и предложено стать, по сути, беженцами. Расходы по смене гражданства и места жительства возьмет на себя МОК.

Мы не должны были ждать, когда нам щелкнут по носу. Правильным был бы выход России из организаций, где нарушаются нормы права и морали. Все российские граждане понимают, что МОК – иностранный агент, недружественная организация для России, а все нейтральные спортсмены – предатели нашей родины».

● Босс российских лыж Елена Вяльбе поддержала тезис о предателях:

«Я категорически против нейтрального статуса. Мое мнение: не нужны нам на таких условиях их международные соревнования. Если сейчас поехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом, то мы вызовем определенную ненависть, нагнетание и негодование со стороны наших болельщиков. Это приведет к расколу в обществе.

Буду убеждать своих спортсменов, что мы не должны быть предателями родины. Конкретно скажу – я запрещаю. Не должны они в этой сложной ситуации быть людьми, кто раскалывает нашу страну на тех, кто будет продолжать ее любить и кто будет ее ненавидеть. Конкретно скажу – я запрещаю. Думаю, большая часть нашего народа будет нас за это больше уважать. Мне кажется, это гораздо круче, чем любые звания и регалии».

Естественно, постоянный охотник на Вяльбе Дмитрий Губерниев припомнил эти слова, дождавшись наконец позиции Путина: «Ребята, вы не в курсе? Елена Вяльбе уже возразила Владимиру Путину по поводу нейтрального статуса? Уже горячо начала спорить владычица морская с президентом РФ?»

Ради справедливости: Дмитрий всегда был за поездку на Игры при нейтральном статусе.

● Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов внезапно ввязался в спортивную дискуссию:

«Сейчас олимпийское движение – это разукрашенный труп, которого жулики от политики и бизнеса дергают за руки и ноги, чтобы тот выглядел живым. Не нужно нам участвовать в этом фарсе. Лезть в окно, после того как указали – и не единожды – на дверь, да еще изображать при этом, что шагаешь по парадной лестнице с ковровой дорожкой, – стратегия, провальная во всех смыслах.

Пока мы мыслим себя «придатками» чего-либо, ничего путного не выйдет. Россия должна взять на себя инициативу возрождения олимпизма, в котором не будет места дискриминации, делячества, отказа от гендерной идентичности. Олимпизм должен объединять, а не разъединять людей. Это трудный путь, но любой другой ведет в тупик».

● Бывшая биатлонистка Ольга Зайцева не считает пропуск Игр катастрофой:

«Без флага и гимна нельзя ехать. После Сочи к нам постоянно поворачивались спиной больше и больше. И мы не должны больше идти у них на поводу, соглашаться на их условия. Пусть соревнуются без нас. Нам надо делать старты свои, и это делается. Спортсменам не стоит переживать, что они не едут на Игры. Да, без мировых звезд наши будут соревноваться. Но и наши спортсмены – тоже мировые звезды.

Я думаю, что это неинтересно – завоевывать медали в нейтральном статусе. Этим предложением они уничтожают сущность человека. Мы должны упасть перед ними на колени, как говорят простые люди, подписаться, расписаться, можно поехать на Олимпиаду. Думаю, у кого спортивная молодость закончилась, они уже немного заработали себе, если для них это в приоритете стоит. А те, кто молодые сейчас, начинают набирать свою спортивную форму, у них все впереди, заработают.

Спорт – не сиюминутный результат. Спорт – когда ты поучаствовал не в одной Олимпиаде, а в двух-трех. Ну, пропустили там раз Олимпиаду, у тебя впереди еще несколько. Я не считаю, что это смертельно. У нас весь сезон был в стартах, пропусков не было, призы денежные очень хорошие. У спортсменов сейчас есть все возможности, чтобы улучшить свое материальное положение».

● Лыжница-блогер Вероника Степанова даже процитировала Пушкина:

«А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой международной комиссии разбирать мои взгляды и убеждения и решать допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае. Условия МОК унизительны и глупы. Очевидно, что они ломают общество изнутри. Как мы должны дать ответ МОК? Ответ здесь не требуется. Он очевиден.

Современный спорт высших достижений – это командная работа. Лыжник без полноценной группы поддержки – просто турист. Зачем ехать туристом, да еще с кучей унизительных ограничений? Чтобы «клеветникам России» удовольствие доставить – глядите, как русские под санкциями ослабли?»

Кто изменил мнение после слов Путина?

● Хозяйка художественной гимнастики Ирина Винер сначала выступала против поездки в Париж.

«Нам не нужны никакие Олимпийские игры! Мы будем делать для этих детей альтернативные соревнования с нашими дружественными странами. Давайте сделаем свою лигу наподобие НХЛ, КХЛ, будем выступать клубами и сделаем свою альтернативную Олимпиаду. Если нас не допустят, то трагедии никакой не будет.

Возможно ли это осуществить? А почему нет? Если объединятся страны Латинской Америки, ШОС, БРИКС, СНГ, то можно сделать Азиатские игры. Россия – наполовину азиаты. Все нормально».

Но после речи президента пошла по классической схеме Валерия Газзаева и его легендарного «у меня такое же мнение, как у вас, Владимир Владимирович».

«Мы пока не знаем, допустят ли вообще кого‑то из российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже. Но как наш президент скажет, так и будем действовать в вопросе участия».

И уже ищет варианты, как туда попасть: «В художественной гимнастике у нас остался один шанс на (олимпийскую) путевку – это чемпионат Европы, путевка достанется единственной участнице из Белоруссии или России, которая займет первое место вслед за теми, кто уже отобрался».

● Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова немного запуталась в собственных принципах (три высказывания уместились в три дня):

До выступления президента считала, что не все согласятся: «Может, все спортсмены скажут, что они не готовы ехать. Кроме теннисистов, потому что они полноценно отбираются. Думаю, многие россияне скажут, что они не хотели бы, чтобы наши спортсмены поехали на Олимпиаду в нейтральном статусе, в той ситуации, которая сейчас в стране».

Потом похвалила Путина, потому что и сама говорила, что решать должны спортсмены: «Абсолютно правильные слова президента, которые к тому же напрочь лишают западных критиков возможности сказать, что российских спортсменов к чему-то склонили. Видно полное понимание ситуации Владимиром Владимировичем».

Но вернулась к тому, что поездка на Игры – не лучшая идея: «Честно говоря, мне бы не хотелось сейчас Олимпиады, настрой не тот. Мне было важно приезжать туда за страну, за родителей, за своего ребенка. В нынешней обстановке сложно, лично для себя я бы никогда не выступала. Не могу быть солидарная в том, что нужно точно ехать на Олимпиаду».

Хорошо, что теперь все понятно

● Бывший глава Олимпийского комитета России, опытный апаратчик Леонид Тягачев после слов Пескова о том, что надо ехать, все-таки выжидал: «Для начала надо понять, выражал ли Песков свое мнение или мнение президента».

● Ну а глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик радовался, что Путин обозначил позицию, которой и надо придерживаться: «Слова нашего президента об участии спортсменов в Олимпиаде были долгожданными, потому что единого общественного мнения по этому поводу не было».

● Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова не меняла мнение – она всегда была за поездку наших на Олимпиаду в любом статусе. И сейчас на коне: «Абсолютно согласна с президентом и благодарна ему за то, что он высказал эту позицию. Никто не сбавляет темпа, все готовятся, все трудятся. Жизненный путь спортсмена важен».

В тексте использованы цитаты с сайтов «Матч ТВ», ТАСС, «Спорт-Экспресс», RT, «Р-Спорт».

Фото: РИА Новости/Павел Быркин, Валерий Мельников, Екатерина Чеснокова, Григорий Сысоев; пресс-служба депутата Терюшкова