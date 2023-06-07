44 комментария

История релокации Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в Грузию – слишком прямолинейная и очевидная, чтобы искать в ней этические сюжеты в поведении фигуристов.

Она не про честность, не про патриотизм и даже не про блат – очевидно, что пара искала способ воскресить карьеру, в которую вложено слишком многое, чтобы все бросить и гастролировать дальше с Навкой. Диана с Глебом были согласны на любой вариант – Россия, США, Израиль, Грузия – лишь бы кататься в элитных турнирах. Пожалуй, единственное, в чем можно их обвинить – скрытость и долгое избегание правды.

Но в этом сюжете стыдно совсем не за фигуристов. Они лишь идут к своей цели дорогой, которую каждый выбирает сам: одни – желтую кирпичную, другие – красную ковровую.

Неловко становится от аргументов и объяснений наших чиновников – почему одним можно то, что другим нельзя .

1. «Ситуация однозначная. Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги. Если человек хочет уйти, есть правила, в ISU существует карантин, который нужно выдержать, многие выдерживали карантин и уходили. В дальнейшем пускай подает заявку, а сейчас вопрос так решен».

2. «Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили».

Это две цитаты от 83-летней Елены Чайковской – главного тренера фигурной сборной России, которые разделили примерно две недели .

Первая – о танцоре Дарио Чиризано, который посреди прошлого сезона остался без партнерши, уехал в Монреаль, чтобы тренироваться с чешкой Денисой Цимловой и выступать вместе с ней за Чехию, но не разрешили. Вторая – о Дэвис и Смолкине, которых легко отпустили кататься за Грузию.

Главная мотивация в словах Чайковской – деньги. И не имеет значения – вынуждена она озвучивать чужие решения или действительно так думает. Важна причина – деньги, потраченные на конкретных фигуристов: Чиризано и Дэвис со Смолкиным.

И вот здесь хочется разобраться подробнее.

• Чиризано, Дэвис и Смолкин оставались членами сборной на протяжении всего сезона-2022/23 – независимо от количества проведенных турниров (у Дарио – два с половиной, у Дианы с Глебом – действительно ни одного). Их не исключали из списков сборной по ходу сезона, а значит, официально не снимали с бюджетного финансирования.

«У нас есть ставка в Федерации фигурного катания России, которая исходит из прошлого сезона, из успехов в прошлом году. Спасибо за то, она есть, но на нее даже один билет в Америку купить нельзя. Даже если сложить эти ставки. Европу и Олимпиаду нам оплачивала федерация», – рассказывал Смолкин в декабре 2022-го.

Согласитесь, что-то не сходится? Чайковская убеждена, что на Чиризано тратились огромные деньги, а на Дэвис и Смолкина – нет. Хотя Глеб признается, что зарплату в федерации, пусть и мизерную, они продолжали получать в 2022-м, даже не приезжая в Россию. Или ставка Чиризано была настолько выше, что позволяла купить несколько билетов в Америку?

Тут вообще возникает много нехороших вопросов к федерации, ЦСП и Минспорту – организациям, которые распределяют бюджетные деньги среди фигуристов .

Действительно ли Дэвис и Смолкин получали зарплату, не участвуя в российских турнирах и находясь в поисках новой страны? Если получали, то за что? Если нет, то кто получал вместо них? Да и вообще, как тратились средства, выделенные на танцевальную сборную, если пять из шести дуэтов, внесенных в списки на финансирование, по сути, пропустили сезон – частично или полностью?

• Наверное, честнее всего – если уж деньги стали решающей аргументацией в монологах Чайковской – назвать суммы. Выпустить специальный пресс-релиз, как умеют только в ФФКР: «С 2019 года (они даже в сборную попали одновременно) из бюджета на подготовку Дарио Чиризано затрачено столько-то миллионов рублей, на подготовку Дианы Дэвис и Глеба Смолкина – 0 рублей 00 копеек. Смета, печать, подпись главного бухгалтера».

• Еще один простой вопрос: если потраченные деньги – единственный шлагбаум для перехода фигуриста в другую страну, то существует ли механизм их возмещения?

Ведь от того, что Чиризано высидит карантин до конца, деньги не вернутся в бюджет федерации. Не логичнее ли тогда назвать потраченную на него сумму и запросить компенсацию – неважно, кто ее будет выплачивать: сам фигурист, его семья или новая федерация.

Когда-то похожая схема негласно прижилась в низовьях нашего футбола. РФС придумал оброк для самых бедных клубов из третьего дивизиона: при подписании первого контракта с молодым футболистом их заставляли платить компенсацию за подготовку спортшколам, в которых тот тренировался. Тратиться никто не хотел, поэтому выплаты ложились на плечи самого футболиста и его родителей – они собирали деньги, чтобы клуб отчитался: компенсация выплачена.

И если для ФФКР так принципиален вопрос денег (хотя история Дэвис и Смолкина показывает, что не все измеряется деньгами), то почему бы не попробовать их вернуть хотя бы таким способом?

• Еще один аргумент от Чайковской в пользу Дэвис и Смолкина – они полтора года не соревновались.

Действительно, весь сезон их ждали на российских стартах – сначала на контрольных прокатах, затем на этапах Кубка в Москве и Перми, даже на чемпионате России. Но пара всякий раз ускользала без внятной причины .

Чиризано с Ириной Хаврониной, наоборот, честно толкались в танцевальной очереди на Кубке России – вторые в Сочи вслед за падающими Худайбердиевой и Базиным, третьи – в Москве. Пятое место после ритм-танца на чемпионате России стало финалом их общей карьеры – с произвольного танца пара снялась из-за болезни партнерши.

Даже интересно, на каком из трех турниров на Чиризано потратили больше денег?

Но куда любопытнее логика Чайковской: избегать стартов и прокатов перспективнее, чем гонять по российским турнирам – это в случае чего могут и припомнить .

Конечно, Чайковская – лишь спикер, которая озвучивает чужие решения, но не принимает их. Понятно, что причина этих решений совсем не в деньгах, а в других подземных вещах – связях, отношениях, договоренностях, на которых, по большому счету, и создавалась карьера Дэвис и Смолкина. В этом контексте их одобренный переход – максимально ожидаем, и странно, если бы вышло иначе.

Но как же грустно и неловко от того, что оправдывать его приходится пожилой женщине, которая, кажется, не понимает, насколько цинично и лицемерно выглядит аргументация.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф, Владимир Астапкович; globallookpress.com/Raniero Corbelletti