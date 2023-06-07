44 комментария

Олимпийские виды
Блог

В истории с переходом Дэвис и Смолкина хуже всех выглядят не они

танцы на льду танцы на льду
сборная Грузии
ФФКР
Диана Дэвис Диана Дэвис
Дарио Чиризано Дарио Чиризано
сборная России сборная России
Елена Чайковская Елена Чайковская
Глеб Смолкин Глеб Смолкин
Фигурное катание Фигурное катание

История релокации Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в Грузию – слишком прямолинейная и очевидная, чтобы искать в ней этические сюжеты в поведении фигуристов.

Она не про честность, не про патриотизм и даже не про блат – очевидно, что пара искала способ воскресить карьеру, в которую вложено слишком многое, чтобы все бросить и гастролировать дальше с Навкой. Диана с Глебом были согласны на любой вариант – Россия, США, Израиль, Грузия – лишь бы кататься в элитных турнирах. Пожалуй, единственное, в чем можно их обвинить – скрытость и долгое избегание правды.

Но в этом сюжете стыдно совсем не за фигуристов. Они лишь идут к своей цели дорогой, которую каждый выбирает сам: одни – желтую кирпичную, другие – красную ковровую.

Неловко становится от аргументов и объяснений наших чиновников – почему одним можно то, что другим нельзя

1. «Ситуация однозначная. Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги. Если человек хочет уйти, есть правила, в ISU существует карантин, который нужно выдержать, многие выдерживали карантин и уходили. В дальнейшем пускай подает заявку, а сейчас вопрос так решен».

2. «Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили».

Это две цитаты от 83-летней Елены Чайковской – главного тренера фигурной сборной России, которые разделили примерно две недели.

Первая – о танцоре Дарио Чиризано, который посреди прошлого сезона остался без партнерши, уехал в Монреаль, чтобы тренироваться с чешкой Денисой Цимловой и выступать вместе с ней за Чехию, но не разрешили. Вторая – о Дэвис и Смолкине, которых легко отпустили кататься за Грузию.

Тупик фигуриста Чиризано: попрощался с Россией, нашел супертренеров и партнершу из Чехии – а его не отпустили

Главная мотивация в словах Чайковской – деньги. И не имеет значения – вынуждена она озвучивать чужие решения или действительно так думает. Важна причина – деньги, потраченные на конкретных фигуристов: Чиризано и Дэвис со Смолкиным.

И вот здесь хочется разобраться подробнее.

Чиризано, Дэвис и Смолкин оставались членами сборной на протяжении всего сезона-2022/23 – независимо от количества проведенных турниров (у Дарио – два с половиной, у Дианы с Глебом – действительно ни одного). Их не исключали из списков сборной по ходу сезона, а значит, официально не снимали с бюджетного финансирования.

«У нас есть ставка в Федерации фигурного катания России, которая исходит из прошлого сезона, из успехов в прошлом году. Спасибо за то, она есть, но на нее даже один билет в Америку купить нельзя. Даже если сложить эти ставки. Европу и Олимпиаду нам оплачивала федерация», – рассказывал Смолкин в декабре 2022-го.

Согласитесь, что-то не сходится? Чайковская убеждена, что на Чиризано тратились огромные деньги, а на Дэвис и Смолкина – нет. Хотя Глеб признается, что зарплату в федерации, пусть и мизерную, они продолжали получать в 2022-м, даже не приезжая в Россию. Или ставка Чиризано была настолько выше, что позволяла купить несколько билетов в Америку?

Тут вообще возникает много нехороших вопросов к федерации, ЦСП и Минспорту – организациям, которые распределяют бюджетные деньги среди фигуристов.

Действительно ли Дэвис и Смолкин получали зарплату, не участвуя в российских турнирах и находясь в поисках новой страны? Если получали, то за что? Если нет, то кто получал вместо них? Да и вообще, как тратились средства, выделенные на танцевальную сборную, если пять из шести дуэтов, внесенных в списки на финансирование, по сути, пропустили сезон – частично или полностью?

• Наверное, честнее всего – если уж деньги стали решающей аргументацией в монологах Чайковской – назвать суммы. Выпустить специальный пресс-релиз, как умеют только в ФФКР: «С 2019 года (они даже в сборную попали одновременно) из бюджета на подготовку Дарио Чиризано затрачено столько-то миллионов рублей, на подготовку Дианы Дэвис и Глеба Смолкина – 0 рублей 00 копеек. Смета, печать, подпись главного бухгалтера».  

• Еще один простой вопрос: если потраченные деньги – единственный шлагбаум для перехода фигуриста в другую страну, то существует ли механизм их возмещения?

Ведь от того, что Чиризано высидит карантин до конца, деньги не вернутся в бюджет федерации. Не логичнее ли тогда назвать потраченную на него сумму и запросить компенсацию – неважно, кто ее будет выплачивать: сам фигурист, его семья или новая федерация.

Когда-то похожая схема негласно прижилась в низовьях нашего футбола. РФС придумал оброк для самых бедных клубов из третьего дивизиона: при подписании первого контракта с молодым футболистом их заставляли платить компенсацию за подготовку спортшколам, в которых тот тренировался. Тратиться никто не хотел, поэтому выплаты ложились на плечи самого футболиста и его родителей – они собирали деньги, чтобы клуб отчитался: компенсация выплачена.

И если для ФФКР так принципиален вопрос денег (хотя история Дэвис и Смолкина показывает, что не все измеряется деньгами), то почему бы не попробовать их вернуть хотя бы таким способом?

• Еще один аргумент от Чайковской в пользу Дэвис и Смолкина – они полтора года не соревновались.

Действительно, весь сезон их ждали на российских стартах – сначала на контрольных прокатах, затем на этапах Кубка в Москве и Перми, даже на чемпионате России. Но пара всякий раз ускользала без внятной причины.

Чиризано с Ириной Хаврониной, наоборот, честно толкались в танцевальной очереди на Кубке России – вторые в Сочи вслед за падающими Худайбердиевой и Базиным, третьи – в Москве. Пятое место после ритм-танца на чемпионате России стало финалом их общей карьеры – с произвольного танца пара снялась из-за болезни партнерши.

Даже интересно, на каком из трех турниров на Чиризано потратили больше денег?

Но куда любопытнее логика Чайковской: избегать стартов и прокатов перспективнее, чем гонять по российским турнирам – это в случае чего могут и припомнить.

Конечно, Чайковская – лишь спикер, которая озвучивает чужие решения, но не принимает их. Понятно, что причина этих решений совсем не в деньгах, а в других подземных вещах – связях, отношениях, договоренностях, на которых, по большому счету, и создавалась карьера Дэвис и Смолкина. В этом контексте их одобренный переход – максимально ожидаем, и странно, если бы вышло иначе.

Но как же грустно и неловко от того, что оправдывать его приходится пожилой женщине, которая, кажется, не понимает, насколько цинично и лицемерно выглядит аргументация. 

Почему переход Дэвис и Смолкина в Грузию – лицемерие

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф, Владимир Астапкович; globallookpress.com/Raniero Corbelletti

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Верю-не верю
Годная статья, все по делу!
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
buturlinomo
Ответ nikolett
Ой, ну сколько можно мусолить одну тему? Выжата уже. Не надо опаздывать. Всё сказано-пересказано. Зачем повторяться? Так и запишем... Федра - лицемеры, Дэвисы - хитрые и блатные. Этери тоже не айс. Что ещё осталось? Ну ещё все дураки, в общем. А так то у Чиризано в этом году закончится бан, и он тоже уйдёт. Тренироваться с новой партнершей ему никто не запрещает вроде. Пока скатаются, всё наладится. Блин, приходится защищать как-будто всех. Хотя всем по большому счёту пофигу. Особенно в условиях санкций. Кто там ушёл. кто пришёл.
потому что внятного ответа от чиновников нет, почему избегать участия во внутреннем чемпионате теперь выгоднее и по деньгам, и на перспективу.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
unknownman
Когда трактуешь регламент в пользу одних спортсменов, жди, что и другие захотят так же. Создан плохой прецедент: просто сидеть на зарплате и ничего не делать, нигде не выступать, оказывается, выгоднее, чем выступать на российских соревнованиях. Думаю, все уже сделали выводы.
Хотя в российском ФК все регламенты написаны неоднозначно и многое отдается на откуп "тренерскому совету" и иным органам ФФКР, которые могут решать что угодно и как угодно, так что многое решается не по написанным правилам, а в закулисье.
Думаю в ФФКР многие выдохнули, расставшись с ДС. В последние годы федерации приходилось частенько марать свою репутацию ради этой пары. Впрочем, никто не заставлял это делать, хотя, кто знает.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кошка Матраскина
Можно понять ДС: в Росси в их сторону летит немало обвинений в растрачивании средств, в блате, покровительстве Тутберидзе, а так ушли и все, и кто что теперь скажет в их адрес? Ни влиятельной федры, чтоб обвинить в грибах, ни российского финансирования. Ну разве что особо упоротые будут кричать о предательстве...
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анастасия Внукова
А чего реплики ТАТ не упомянули? И Авербуха? Врала про Диану с Девисом не одна Чайковская.
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tan Tan
По большому счёту весь шум вокруг Дэвис-Смолкина только из-за Тутберидзе. Я вот прям готов съесть свою шляпу, если бы любая другая пара проделала бы то же самое, никто б бровью не повёл, 1-2 статейки бы проскочили малозамеченными и всё)
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Неволяшка
Почему то я не думаю, что Дэвис и Смолкин будут занимать призовые места на международных стартах даже в отсутствие российских фигуристов. А вот в в Дарио Чиризано я верю, все покажет время. К нему все равно более лояльное отношение, потому что его пара рассталась не по его вине, а ФФКР могли бы и проявить инициативу в поиске партнерши для него в РФ. Он уходит по необходимости, а не так, как хитрые Дэвис и Смолкин.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Действительно, пусть покажут с 2019 года сколько на кого потратили.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verysia
По мне, так надо было ДС объявить сразу о переходе в другую федерацию, с этого времени отсчитывать карантин, вопросов бы ни у кого не возникло. А то полтора года не выступали, но числились, ожидались их выступления. У Дарио другая история - ушла партнерша, другую не подобрали. Может, и дальше бы выступал в РФ, но пришлось искать пару в другой федерации. Если поступать по правилам, то эти правила должны быть одинаковы для всех.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AAPolyansky
трудно согласиться с тем, что Дэвис-Смолкин такие прям все ради спорта, только хотят кататься, и потому борются за то, чтобы кататься 1. им никто не мешал кататься на российских стартах в прошлом сезоне. готовы они были, судя по шоу, хорошо, они могли выиграть чемпионат России - но они отказались выступать на российских стартах, потому что хочет кататься Смолкин где угодно, но не в России. и именно поэтому они не поехали на российские старты и пересиживали, чтобы не дай Бог их не связывали с российской федерацией - токсичной, поддерживающей войну и пр. 2. "хотеть кататься" в фигурном катании можно где угодно, но хотеть побеждать можно прежде всего в сильной федерации - к числу которых, несмотря на нынешний бан, относится российская. бан рано или поздно снимут - не в этом сезоне, так в следующем, к олимпиаде его точно снимут, а завоевывать место под солнцем в другой сильной федерации крайне тяжело, даже топовой паре, а не только паре с потенциалом. несмотря на пропуск сезона, им ничто не мешало вернуться. но для Смолкина неприемлема была сама мысль выступать за Россию. попытки перехода в американскую и израильскую федерацию не удались. потому делается следующий по рациональности шаг: происходит переход в дружественную федерацию с амбициями взять медаль на командных соревнованиях олимпиады. Итого: первично как раз нежелание спортсменов выступать за Россию, а не поиск способа самовыразиться в спорте
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarumian
Она не про честность, не про патриотизм и даже не про блат – очевидно, что пара искала способ воскресить карьеру, в которую вложено слишком многое, чтобы все бросить и гастролировать дальше с Навкой.

И рыбку съест и что-то там ещё. Не прокатит.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
в ISU существует карантин, этот карантин год (2c Rule 109)
https://www.isu.org/inside-isu/rules-regulations/isu-statutes-constitution-regulations-technical/29326-constitution-general-regulations-2022/file
Если же парню нужно ждать два и более года, то значит, что ФФКР обратилась в ISU за дисквалификацией Чиризано по сомнительному rule 102, по которому, например, ФФКР изымает доход за коммерческие старты и шоу. Что мягко говоря мерзковато.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ABCflo
Давайте тогда послушаем про всех сборников, не выступавших в этом сезоне. И не будем кричать, что это другое, они заслужили, им можно в декрет и на шоу и прочие уважительные причины, по которым спортсмены -сборники вели активный образ жизни, но не появлялись на соревнованиях. Или разнарядка пришла только на ДС?
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Петров
Слова Чайковской про потраченные деньги на Чиризано - просто глупость. В таких ситуациях деньги хоть и важный, но второстепенный фактор.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Не они. А ФФКР со своей тайной про их переход. Особенно позорно, что разоблачил их американский блогер.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгения Гринева
Чиризано тоже интересный персонаж, сам говорил, что переходить никуда не планирует и одновременно паковал чемоданы в АЭ, он себе русскую партнершу собирался искать на курортах Дубая? Все ему при этом сочувствуют, отпустят его через полгода, не переживайте, не будет его никто тут 2 года держать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ostinato
"Но куда любопытнее логика Чайковской: избегать стартов и прокатов перспективнее, чем гонять по российским турнирам – это в случае чего могут и припомнить." Это не логика Чайковской, это логика переходов и карантинов. Да, если захотели уйти, то соревноваться не нужно и это не Чайковская придумала, так везде, не только у Чайковской в голове.
Про деньги мы ничего не знаем. По словам ДС они тренировались за свой счет заграницей (и тренировались они там еще до олимпиады), так что они должны возмещать? Перелеты на ЧЕ и ОИ? Чиризано тренировался в России у российского тренера. И из приведенных цитат совершенно не ясно были ли выставлен условия ДС по компенсации или нет.
Опять таки не стоит забывать, что конкретно со сборной Грузии у нашей федерации хорошие отношения, собственно вся сборная Грузии состоит из российских ребят, а вот Чехия не особо настроена на выстраивание добрых отношений и вполне вероятно, что это не вопрос к Чиризано, а вопрос к федерации Чехии.

А то, что ДС молча делали то, что им нужно, лично меня совсем не смущает. Их жизни-их дело, не понимаю почему все требуют от них гласности на основании того, что они спортсмены. Куча переходов случается в мире и почему-то именно ДС должны оповещать о каждом своем шаге. Все всегда это делают негласно, никто не оповещает никого о своем желании сменить федерацию, но прилетает за это только ДС. Тот же Чиризано разве говорил о Чехии? А Самоделкина говорила в СМИ о том, что хочет уйти от тренера и ищет новый штаб? А Муравьева? А Косторная? А Медведева? А БК? Обо всех переходах все болельщики узнают по факту самого перехода, но ведь понятно, что это не за секунду решение принимается, но никак никто в мире не освещает поиски спортсмена новой гавани. А тут привязались.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Не в бровь, а в глаз.

Протухла давно наша фигурнокатательная бюрократическая верхушка.
Общеизвестно, что рыба тухнет с головы.
Давно пора менять всю систему социального обеспечения спорта.
Ни в одной стране мира такого безобразия нет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Очень правильная стать, даже удивлен
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amneris
Отличная статья. Как правильно отписались комментаторы, у вас есть материал на целых цех "товарищей" по переходу аскетов. Пишите еще! Думаю, будет неплохо "подсветить" героев.

И абсолютно точно подмечено: следуя логике проплаченной Федры, спортсменам лучше не выступать на внутренних водокачках, чем стараться, участвовать в развитии спорта забаненной страны, потому что вот такие вот аскеты нахаляву получали ставку за сидение в (на минуточку!) стране-визави (словами наших топов). Жаль, что их в Грузию запихнули - надо было в Украину. Вот потеха была бы.

Хотя не удивлюсь, если в один день выяснится, что Этери и туда пыталась "дозвониться" ради бревна и подставки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Ответ ABCflo
Давайте тогда послушаем про всех сборников, не выступавших в этом сезоне. И не будем кричать, что это другое, они заслужили, им можно в декрет и на шоу и прочие уважительные причины, по которым спортсмены -сборники вели активный образ жизни, но не появлялись на соревнованиях. Или разнарядка пришла только на ДС?
Если они захотят на основании этого перейди в другую сборную то да будем кричать
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ABCflo
Ответ Неволяшка
Почему то я не думаю, что Дэвис и Смолкин будут занимать призовые места на международных стартах даже в отсутствие российских фигуристов. А вот в в Дарио Чиризано я верю, все покажет время. К нему все равно более лояльное отношение, потому что его пара рассталась не по его вине, а ФФКР могли бы и проявить инициативу в поиске партнерши для него в РФ. Он уходит по необходимости, а не так, как хитрые Дэвис и Смолкин.
Пара МН расстались по чьей вине? Значит давайте жалеть пары, которые внутри сезона разваливаются, но продолжают получать финансирование, а травить будем ДС, которые не развалились и сказали, что хотят выступать на международке? Как финансово освоить «расстались не по своей вине»?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Ответ codetalker
Сколько можно ныть по поводу Чиризано? Он очень талантливый юноша! Он нам самим нужен. Тут Федерация абсолютно правильно поступила. Что касательно Дэвисов... О главном спортс молчит. Оно и ясно, этот вопрос вызывает истерику как у всего ФК бомонда, так и у большинства фанатов ФК и комментаторов спортсру. Но тем не менее, переход под другие флаги из нашей сборной сейчас - это ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Это ясно как божий день, тут нет никаких полутонов, "а давайте поговрим", "рыба ищет где глубже" и тд. Особенно ярко это видно на примере Дэвисов. Им ничего не светит на международных стартах (про наших девушек еще можно в этом плане какие-то аргументы придумать). Они перешли только, что бы не ассоциироваться с Россией в будущем. И, казалось бы, скатертью дорога, пара третьей категории. Но... это дочь Тутберидзе. Нашего ведшего тренера. Она всю свою тренерскую карьеру построила на российский государственный (наш с вами) ресурс. Что-то в штатах она не состоялась... Вопрос, а нужны ли нам такие тренеры?
Речь секретаря райкома .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ABCflo
Ответ AAPolyansky
трудно согласиться с тем, что Дэвис-Смолкин такие прям все ради спорта, только хотят кататься, и потому борются за то, чтобы кататься 1. им никто не мешал кататься на российских стартах в прошлом сезоне. готовы они были, судя по шоу, хорошо, они могли выиграть чемпионат России - но они отказались выступать на российских стартах, потому что хочет кататься Смолкин где угодно, но не в России. и именно поэтому они не поехали на российские старты и пересиживали, чтобы не дай Бог их не связывали с российской федерацией - токсичной, поддерживающей войну и пр. 2. "хотеть кататься" в фигурном катании можно где угодно, но хотеть побеждать можно прежде всего в сильной федерации - к числу которых, несмотря на нынешний бан, относится российская. бан рано или поздно снимут - не в этом сезоне, так в следующем, к олимпиаде его точно снимут, а завоевывать место под солнцем в другой сильной федерации крайне тяжело, даже топовой паре, а не только паре с потенциалом. несмотря на пропуск сезона, им ничто не мешало вернуться. но для Смолкина неприемлема была сама мысль выступать за Россию. попытки перехода в американскую и израильскую федерацию не удались. потому делается следующий по рациональности шаг: происходит переход в дружественную федерацию с амбициями взять медаль на командных соревнованиях олимпиады. Итого: первично как раз нежелание спортсменов выступать за Россию, а не поиск способа самовыразиться в спорте
Теперь так же подробно расскажите про других членов сборной, не появившихся ни на одних соревнованиях этого сезона. Только про «это другое» не надо. Рассматривать, так всех.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Ответ Viks
Не они. А ФФКР со своей тайной про их переход. Особенно позорно, что разоблачил их американский блогер.
То что в федре крот, это нехорошо. А так , раз вы не сотрудник ФФКР , в любом случае получили бы информацию позже , официально.. Спортсмены тоже не обьязаны докладывать о своих планах . Когда все уладили , оформили переход тогда мы и узнали. Что не так ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий