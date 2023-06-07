44 комментария

В истории с переходом Дэвис и Смолкина хуже всех выглядят не они
История релокации Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в Грузию – слишком прямолинейная и очевидная, чтобы искать в ней этические сюжеты в поведении фигуристов.
Она не про честность, не про патриотизм и даже не про блат – очевидно, что пара искала способ воскресить карьеру, в которую вложено слишком многое, чтобы все бросить и гастролировать дальше с Навкой. Диана с Глебом были согласны на любой вариант – Россия, США, Израиль, Грузия – лишь бы кататься в элитных турнирах. Пожалуй, единственное, в чем можно их обвинить – скрытость и долгое избегание правды.
Но в этом сюжете стыдно совсем не за фигуристов. Они лишь идут к своей цели дорогой, которую каждый выбирает сам: одни – желтую кирпичную, другие – красную ковровую.
Неловко становится от аргументов и объяснений наших чиновников – почему одним можно то, что другим нельзя.
1. «Ситуация однозначная. Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги. Если человек хочет уйти, есть правила, в ISU существует карантин, который нужно выдержать, многие выдерживали карантин и уходили. В дальнейшем пускай подает заявку, а сейчас вопрос так решен».
2. «Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили».
Это две цитаты от 83-летней Елены Чайковской – главного тренера фигурной сборной России, которые разделили примерно две недели.
Первая – о танцоре Дарио Чиризано, который посреди прошлого сезона остался без партнерши, уехал в Монреаль, чтобы тренироваться с чешкой Денисой Цимловой и выступать вместе с ней за Чехию, но не разрешили. Вторая – о Дэвис и Смолкине, которых легко отпустили кататься за Грузию.
Тупик фигуриста Чиризано: попрощался с Россией, нашел супертренеров и партнершу из Чехии – а его не отпустили
Главная мотивация в словах Чайковской – деньги. И не имеет значения – вынуждена она озвучивать чужие решения или действительно так думает. Важна причина – деньги, потраченные на конкретных фигуристов: Чиризано и Дэвис со Смолкиным.
И вот здесь хочется разобраться подробнее.
• Чиризано, Дэвис и Смолкин оставались членами сборной на протяжении всего сезона-2022/23 – независимо от количества проведенных турниров (у Дарио – два с половиной, у Дианы с Глебом – действительно ни одного). Их не исключали из списков сборной по ходу сезона, а значит, официально не снимали с бюджетного финансирования.
«У нас есть ставка в Федерации фигурного катания России, которая исходит из прошлого сезона, из успехов в прошлом году. Спасибо за то, она есть, но на нее даже один билет в Америку купить нельзя. Даже если сложить эти ставки. Европу и Олимпиаду нам оплачивала федерация», – рассказывал Смолкин в декабре 2022-го.
Согласитесь, что-то не сходится? Чайковская убеждена, что на Чиризано тратились огромные деньги, а на Дэвис и Смолкина – нет. Хотя Глеб признается, что зарплату в федерации, пусть и мизерную, они продолжали получать в 2022-м, даже не приезжая в Россию. Или ставка Чиризано была настолько выше, что позволяла купить несколько билетов в Америку?
Тут вообще возникает много нехороших вопросов к федерации, ЦСП и Минспорту – организациям, которые распределяют бюджетные деньги среди фигуристов.
Действительно ли Дэвис и Смолкин получали зарплату, не участвуя в российских турнирах и находясь в поисках новой страны? Если получали, то за что? Если нет, то кто получал вместо них? Да и вообще, как тратились средства, выделенные на танцевальную сборную, если пять из шести дуэтов, внесенных в списки на финансирование, по сути, пропустили сезон – частично или полностью?
• Наверное, честнее всего – если уж деньги стали решающей аргументацией в монологах Чайковской – назвать суммы. Выпустить специальный пресс-релиз, как умеют только в ФФКР: «С 2019 года (они даже в сборную попали одновременно) из бюджета на подготовку Дарио Чиризано затрачено столько-то миллионов рублей, на подготовку Дианы Дэвис и Глеба Смолкина – 0 рублей 00 копеек. Смета, печать, подпись главного бухгалтера».
• Еще один простой вопрос: если потраченные деньги – единственный шлагбаум для перехода фигуриста в другую страну, то существует ли механизм их возмещения?
Ведь от того, что Чиризано высидит карантин до конца, деньги не вернутся в бюджет федерации. Не логичнее ли тогда назвать потраченную на него сумму и запросить компенсацию – неважно, кто ее будет выплачивать: сам фигурист, его семья или новая федерация.
Когда-то похожая схема негласно прижилась в низовьях нашего футбола. РФС придумал оброк для самых бедных клубов из третьего дивизиона: при подписании первого контракта с молодым футболистом их заставляли платить компенсацию за подготовку спортшколам, в которых тот тренировался. Тратиться никто не хотел, поэтому выплаты ложились на плечи самого футболиста и его родителей – они собирали деньги, чтобы клуб отчитался: компенсация выплачена.
И если для ФФКР так принципиален вопрос денег (хотя история Дэвис и Смолкина показывает, что не все измеряется деньгами), то почему бы не попробовать их вернуть хотя бы таким способом?
• Еще один аргумент от Чайковской в пользу Дэвис и Смолкина – они полтора года не соревновались.
Действительно, весь сезон их ждали на российских стартах – сначала на контрольных прокатах, затем на этапах Кубка в Москве и Перми, даже на чемпионате России. Но пара всякий раз ускользала без внятной причины.
Чиризано с Ириной Хаврониной, наоборот, честно толкались в танцевальной очереди на Кубке России – вторые в Сочи вслед за падающими Худайбердиевой и Базиным, третьи – в Москве. Пятое место после ритм-танца на чемпионате России стало финалом их общей карьеры – с произвольного танца пара снялась из-за болезни партнерши.
Даже интересно, на каком из трех турниров на Чиризано потратили больше денег?
Но куда любопытнее логика Чайковской: избегать стартов и прокатов перспективнее, чем гонять по российским турнирам – это в случае чего могут и припомнить.
Конечно, Чайковская – лишь спикер, которая озвучивает чужие решения, но не принимает их. Понятно, что причина этих решений совсем не в деньгах, а в других подземных вещах – связях, отношениях, договоренностях, на которых, по большому счету, и создавалась карьера Дэвис и Смолкина. В этом контексте их одобренный переход – максимально ожидаем, и странно, если бы вышло иначе.
Но как же грустно и неловко от того, что оправдывать его приходится пожилой женщине, которая, кажется, не понимает, насколько цинично и лицемерно выглядит аргументация.
Почему переход Дэвис и Смолкина в Грузию – лицемерие
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф, Владимир Астапкович; globallookpress.com/Raniero Corbelletti
Хотя в российском ФК все регламенты написаны неоднозначно и многое отдается на откуп "тренерскому совету" и иным органам ФФКР, которые могут решать что угодно и как угодно, так что многое решается не по написанным правилам, а в закулисье.
Думаю в ФФКР многие выдохнули, расставшись с ДС. В последние годы федерации приходилось частенько марать свою репутацию ради этой пары. Впрочем, никто не заставлял это делать, хотя, кто знает.
И рыбку съест и что-то там ещё. Не прокатит.
https://www.isu.org/inside-isu/rules-regulations/isu-statutes-constitution-regulations-technical/29326-constitution-general-regulations-2022/file
Если же парню нужно ждать два и более года, то значит, что ФФКР обратилась в ISU за дисквалификацией Чиризано по сомнительному rule 102, по которому, например, ФФКР изымает доход за коммерческие старты и шоу. Что мягко говоря мерзковато.
Про деньги мы ничего не знаем. По словам ДС они тренировались за свой счет заграницей (и тренировались они там еще до олимпиады), так что они должны возмещать? Перелеты на ЧЕ и ОИ? Чиризано тренировался в России у российского тренера. И из приведенных цитат совершенно не ясно были ли выставлен условия ДС по компенсации или нет.
Опять таки не стоит забывать, что конкретно со сборной Грузии у нашей федерации хорошие отношения, собственно вся сборная Грузии состоит из российских ребят, а вот Чехия не особо настроена на выстраивание добрых отношений и вполне вероятно, что это не вопрос к Чиризано, а вопрос к федерации Чехии.
А то, что ДС молча делали то, что им нужно, лично меня совсем не смущает. Их жизни-их дело, не понимаю почему все требуют от них гласности на основании того, что они спортсмены. Куча переходов случается в мире и почему-то именно ДС должны оповещать о каждом своем шаге. Все всегда это делают негласно, никто не оповещает никого о своем желании сменить федерацию, но прилетает за это только ДС. Тот же Чиризано разве говорил о Чехии? А Самоделкина говорила в СМИ о том, что хочет уйти от тренера и ищет новый штаб? А Муравьева? А Косторная? А Медведева? А БК? Обо всех переходах все болельщики узнают по факту самого перехода, но ведь понятно, что это не за секунду решение принимается, но никак никто в мире не освещает поиски спортсмена новой гавани. А тут привязались.
Протухла давно наша фигурнокатательная бюрократическая верхушка.
Общеизвестно, что рыба тухнет с головы.
Давно пора менять всю систему социального обеспечения спорта.
Ни в одной стране мира такого безобразия нет.
И абсолютно точно подмечено: следуя логике проплаченной Федры, спортсменам лучше не выступать на внутренних водокачках, чем стараться, участвовать в развитии спорта забаненной страны, потому что вот такие вот аскеты нахаляву получали ставку за сидение в (на минуточку!) стране-визави (словами наших топов). Жаль, что их в Грузию запихнули - надо было в Украину. Вот потеха была бы.
Хотя не удивлюсь, если в один день выяснится, что Этери и туда пыталась "дозвониться" ради бревна и подставки.