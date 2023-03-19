20 комментариев

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Неужели наш клуб пустили на Кубок мира по мини-футболу? Да, но есть нюанс

Кубок мира среди молодежных клубных команд
Торпедо
Константин Маевский
Мини-футбол Мини-футбол

Наш мини-футбол ворвался в новостные тренды: пока российские футбольные клубы и сборные отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА, нижегородское «Торпедо» неожиданно очутилось на турнире с громким названием Copa Mundo do Futsal SUB-21.

Еще и российский флаг там не под запретом.

Турнир проходит в бразильском Паранагуа с участием 15 команд – кроме нижегородцев здесь 4 бразильских клуба, по два испанских и аргентинских и по одной команде из Японии, Канады, Эквадора, Колумбии, Австралии и Парагвая. Молодые торпедовцы в групповом раунде уже разгромили японскую «Альму» (8:2) и аргентинский «Пасифико» (7:1).

• В России этот скромный турнир сразу попал в число статусных.

Например, «Матч ТВ» взялся за прямые трансляции, а в анонсах и новостях называет этот турнир клубным чемпионатом мира среди молодежных команд, хотя (почему – объясним ниже) это сильное преувеличение.

Пафосное сообщение в своем телеграм-канале опубликовал и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

«Уникальный случай в текущих условиях! Наша команда по мини-футболу бьется под родным флагом на международных соревнованиях, где участвуют команды как из дружественных, так и из недружественных нам стран.

В то время как российский спорт пытаются всеми силами изолировать, наши спортсмены прорывают блокаду! И это нижегородцы! Спасибо всем, кто приложил силы, чтобы футзальное «Торпедо» выступало в Бразилии! Гордимся и болеем за наших!»

• На самом деле, турнир в Бразилии – неофициальный и не имеет никакого отношения ни к ФИФА, ни к чемпионату мира. Его организатор – Бразильская конфедерация футзала (CBFS), а яркое название – Copa Mundo do Futsal SUB-21 – лишь коммерческая вывеска, на которую отлично клюют местные болельщики.

Официальных клубных турниров по футзалу в мире не существует – лишь в Европе проходит Лига чемпионов, и там наши по-прежнему отстранены. Получается, ниша свободна?

Возможно, но неофициальный статус клубного Кубка мира среди молодежи бразильскому турниру вряд ли по плечу – просто потому, что участвуют совершенно рандомные команды.

Взять то же «Торпедо» – ни в одном из официальных внутренних турниров нижегородская молодежка не заслужила титул лучшего клуба России. В Высшей лиге нижегородский «Норман», на базе которого собрана команда, вылетел в четвертьфинале (а например, дублеры КПРФ добрались до финала), а само «Торпедо» в Суперлиге остановилось на первой стадии плей-офф.

Аналогичная ситуация и с другими участниками: играют не лучшие команды мира, а те, кого пригласили и кто захотел приехать. Хотя есть и топы. Например, испанская «Пальма», основа которой недавно взяла Лигу чемпионов, на турнир заявлена, а три другие команды из Финала четырех – «Бенфика», «Спортинг» и «Андерлехт» – нет.

• Президент «Торпедо» Николай Ходов объяснил приглашение молодежной команды в Бразилию просто:

«Эффект, произведенный на зрителей и специалистов выступлением «Норманочки» на первом Кубке мира среди женских клубных команд в 2022 году, проложил дорогу всей России и нашему клубу на международную футзальную арену в других категориях. Как результат, организаторы Кубка мира и Конфедерация футзала Бразилии пригласили мужскую молодежную команду «Торпедо» принять участие в Copa Mundo do Futsal SUB-21».

«Норманочка» действительно приезжала в Бразилию в августе 2022-го на женский аналог турнира и заняла 4-е место, уступив в решающих матчах двум бразильским командам.

«Зрители выстраивались в очереди за фото и автографами, прониклись уважением и теплом не только к нашему футболу, но и к позиции нашей великой страны России. Мы стали послом нашей родины. И не случайно американские футболистки в своем инстаграме по итогам турнира разместили и шарф «Норманочки», – подводил итоги того турнира Николай Ходов, у которого, похоже, налажены шикарные связи с Бразилией. Так, за последние три сезона в «Торпедо» успели поиграть сразу пять бразильцев.

• Но вернемся к турниру с непростой формулой – три группы по пять команд. Чтобы выйти в плей-офф, нижегородцам нужно занимать первое или второе место, хотя может хватить и третьего – еще две лучшие команды проходят в четвертьфинал по дополнительным показателям.

Кстати, в Паранагуа нижегородцы добирались почти двое суток по сложному маршруту: Нижний – Москва – Аддис-Абеба – Сан-Паулу – Паранагуа.

«Это турнир высочайшего международного уровня, с учетом сегодняшней обстановки и развития мини-футбола у нас в стране, переоценить просто невозможно. Уровень Кубка мира не имеет аналогов в молодежном футзале.

Что могу сказать по соперникам? Это самые сильные молодежные команды мира. Тренерский штаб и игроки уже обрабатывают информацию, анализируют и смотрят видеоматериалы. Мы должны очень внимательно и правильно отнестись как к турниру в целом, так и к соперникам», – готовился к турниру главный тренер нижегородской молодежки Константин Маевский.

Впереди у «Торпедо» еще два матча в группе: 19 мая – против испанской «Пальмы» и 20-го – против бразильской «Кризиумы».

Фото: VK/torpedofutsal

20 комментариев

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Mypta3uh23
Вот по этому и нужно спорт изолировать пока у власти данные личности.
Васька со двора к другу побухать в Турцию поедет, раздуют до уровня чемпионата вселенной по литроболу, где идёт борьба за жизнь РФ
+77
-38
+39
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Zheka Nikitin
Ответ Диандерталец
Для ленивых сообщите, пожалуйста, в чём нюанс?
что это левый коммерческий турнир
+16
-2
+14
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Павел Зайцев
Ответ Russ Ivan
Надо выводы делать не по сотне зумерков на сайте, воспитанных в духе "живи для себя", а по тем же парням нижегородского Торпедо, что играют сейчас на турнире и получат возможность сразиться с лучшим клубом мира в этой категории. Удачи пацанам!
Да и этот опыт они могут запомнить надолго, а журналисты свой хлеб едят - для одних это клубный чемпионат Мира, для других битва соседних дворов. Но главное то - эмоции пацанов, удачи им и побед
+18
-5
+13
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Антон Киселёв
Ответ Mypta3uh23
Вот по этому и нужно спорт изолировать пока у власти данные личности. Васька со двора к другу побухать в Турцию поедет, раздуют до уровня чемпионата вселенной по литроболу, где идёт борьба за жизнь РФ
Ну да, пост в телеге нижегородского губера - это конечно повод наплевать на устав МОК🤦‍♂️
+12
-3
+9
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Заборостроитель
Молодой технократ из штанов выпрыгивает, блокада прорвана!🤣
+15
-10
+5
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Vvild
Ответ Russ Ivan
Надо выводы делать не по сотне зумерков на сайте, воспитанных в духе "живи для себя", а по тем же парням нижегородского Торпедо, что играют сейчас на турнире и получат возможность сразиться с лучшим клубом мира в этой категории. Удачи пацанам!
Как будто "жить для себя" что-то плохое.
+8
-3
+5
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Ape1sin
когда в следующий раз не позовут, губер будет возмущаться, что спорт вне политики должен быть
+5
-3
+2
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Arty Novikoff
"Зрители выстраивались в очереди за фото и автографами, прониклись уважением и теплом не только к нашему футболу, но и к позиции нашей великой страны России."

Тошни от таких вот идиотских фраз и эпитетов..."великая страна"...особенно сейчас вна Украине видно ее величие. В том, что в Россию и в русских плюют даже ничтожества и карлики типа прибалтийских политиков. В том, что унижают сейчас Россию и русских чуть ли не по всему миру.
+3
-2
+1
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Russ Ivan
Ответ Julius Nwosu
Комментарий удален модератором
Надо выводы делать не по сотне зумерков на сайте, воспитанных в духе "живи для себя", а по тем же парням нижегородского Торпедо, что играют сейчас на турнире и получат возможность сразиться с лучшим клубом мира в этой категории. Удачи пацанам!
+31
-30
+1
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Диандерталец
Ответ Zheka Nikitin
что это левый коммерческий турнир
ЛЛГС
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Creol
Почему тренер не Роман?!
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Julius Nwosu
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Диандерталец
Для ленивых сообщите, пожалуйста, в чём нюанс?
0
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Pol Belov
а по случаю прорыва "блокады" празднования в РФ будут? пару недель оплаченных выходных - были бы кстати...
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travelodessa
А потом эти же персонажи у власти будут утверждать, что спорт вне политики 🤡
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