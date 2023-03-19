20 комментариев

Наш мини-футбол ворвался в новостные тренды: пока российские футбольные клубы и сборные отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА, нижегородское «Торпедо» неожиданно очутилось на турнире с громким названием Copa Mundo do Futsal SUB-21.

Еще и российский флаг там не под запретом.

Турнир проходит в бразильском Паранагуа с участием 15 команд – кроме нижегородцев здесь 4 бразильских клуба, по два испанских и аргентинских и по одной команде из Японии, Канады, Эквадора, Колумбии, Австралии и Парагвая. Молодые торпедовцы в групповом раунде уже разгромили японскую «Альму» (8:2) и аргентинский «Пасифико» (7:1).

• В России этот скромный турнир сразу попал в число статусных.

Например, «Матч ТВ» взялся за прямые трансляции, а в анонсах и новостях называет этот турнир клубным чемпионатом мира среди молодежных команд , хотя (почему – объясним ниже) это сильное преувеличение.

Пафосное сообщение в своем телеграм-канале опубликовал и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

«Уникальный случай в текущих условиях! Наша команда по мини-футболу бьется под родным флагом на международных соревнованиях, где участвуют команды как из дружественных, так и из недружественных нам стран.

В то время как российский спорт пытаются всеми силами изолировать, наши спортсмены прорывают блокаду! И это нижегородцы! Спасибо всем, кто приложил силы, чтобы футзальное «Торпедо» выступало в Бразилии! Гордимся и болеем за наших!»

• На самом деле, турнир в Бразилии – неофициальный и не имеет никакого отношения ни к ФИФА, ни к чемпионату мира . Его организатор – Бразильская конфедерация футзала (CBFS), а яркое название – Copa Mundo do Futsal SUB-21 – лишь коммерческая вывеска, на которую отлично клюют местные болельщики.

Официальных клубных турниров по футзалу в мире не существует – лишь в Европе проходит Лига чемпионов, и там наши по-прежнему отстранены. Получается, ниша свободна?

Возможно, но неофициальный статус клубного Кубка мира среди молодежи бразильскому турниру вряд ли по плечу – просто потому, что участвуют совершенно рандомные команды.

Взять то же «Торпедо» – ни в одном из официальных внутренних турниров нижегородская молодежка не заслужила титул лучшего клуба России. В Высшей лиге нижегородский «Норман», на базе которого собрана команда, вылетел в четвертьфинале (а например, дублеры КПРФ добрались до финала), а само «Торпедо» в Суперлиге остановилось на первой стадии плей-офф.

Аналогичная ситуация и с другими участниками: играют не лучшие команды мира, а те, кого пригласили и кто захотел приехать . Хотя есть и топы. Например, испанская «Пальма», основа которой недавно взяла Лигу чемпионов, на турнир заявлена, а три другие команды из Финала четырех – «Бенфика», «Спортинг» и «Андерлехт» – нет.

• Президент «Торпедо» Николай Ходов объяснил приглашение молодежной команды в Бразилию просто:

«Эффект, произведенный на зрителей и специалистов выступлением «Норманочки» на первом Кубке мира среди женских клубных команд в 2022 году, проложил дорогу всей России и нашему клубу на международную футзальную арену в других категориях. Как результат, организаторы Кубка мира и Конфедерация футзала Бразилии пригласили мужскую молодежную команду «Торпедо» принять участие в Copa Mundo do Futsal SUB-21».

«Норманочка» действительно приезжала в Бразилию в августе 2022-го на женский аналог турнира и заняла 4-е место, уступив в решающих матчах двум бразильским командам.

«Зрители выстраивались в очереди за фото и автографами, прониклись уважением и теплом не только к нашему футболу, но и к позиции нашей великой страны России . Мы стали послом нашей родины. И не случайно американские футболистки в своем инстаграме по итогам турнира разместили и шарф «Норманочки», – подводил итоги того турнира Николай Ходов, у которого, похоже, налажены шикарные связи с Бразилией. Так, за последние три сезона в «Торпедо» успели поиграть сразу пять бразильцев.

• Но вернемся к турниру с непростой формулой – три группы по пять команд. Чтобы выйти в плей-офф, нижегородцам нужно занимать первое или второе место, хотя может хватить и третьего – еще две лучшие команды проходят в четвертьфинал по дополнительным показателям.

Кстати, в Паранагуа нижегородцы добирались почти двое суток по сложному маршруту: Нижний – Москва – Аддис-Абеба – Сан-Паулу – Паранагуа.

«Это турнир высочайшего международного уровня, с учетом сегодняшней обстановки и развития мини-футбола у нас в стране, переоценить просто невозможно . Уровень Кубка мира не имеет аналогов в молодежном футзале.

Что могу сказать по соперникам? Это самые сильные молодежные команды мира. Тренерский штаб и игроки уже обрабатывают информацию, анализируют и смотрят видеоматериалы. Мы должны очень внимательно и правильно отнестись как к турниру в целом, так и к соперникам», – готовился к турниру главный тренер нижегородской молодежки Константин Маевский.

Впереди у «Торпедо» еще два матча в группе: 19 мая – против испанской «Пальмы» и 20-го – против бразильской «Кризиумы».

Фото: VK/torpedofutsal