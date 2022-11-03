Лучший прыжок в истории фигурки: Чен или Самарин (да-да)? У женщин в топе Трусова и Валиева, но есть номинация и для Загитовой

В Питере стартовал новый турнир в фигурке – прыжковый.

Эксперимент уже проходил в рамках шоу «Первого канала», но только в этом сезоне ему придали официальный статус чемпионата России по прыжковым элементам.

Формат все еще остается расплывчатым, но известна, пожалуй, самая важная деталь – в этот раз оценивать прыжки будут профессиональные судьи (а не жюри из «Ледникового периода») по международным правилам ISU.

Прыжки – вероятно, самые интуитивно понятные элементы в фигурном катании, которые многие различают на уровне упал/не упал. Но на самом деле, нюансов намного больше: кроме количества оборотов судьи должны отслеживать еще тонну параметров (высота и длина прыжка, отрыв, приземление, шаги перед прыжком, сложность захода, положение тела в воздухе, попадание в музыку), за впечатление от которых выставляют оценку (GOE).

Несмотря на то, что все критерии прописаны, баллы за прыжки остаются суммой субъективных оценок судей.

И все равно прыжковый чемпионат – отличный повод задуматься, кто же является лучшим прыгуном в истории фигурки хотя бы по мнению судей? И вообще – кто исполнил лучший прыжок на льду за все время?

Выбор вышел сложным – справедливых инструментов для рейтинга слишком много. Мы остановились на следующих номинациях:

1. Самый ценный одиночный прыжок (лучший сольный прыжок в абсолютных баллах): базовая стоимость + надбавка за качество исполнения (GOE).

2. Самый ценный каскад (лучший каскад в абсолютных баллах): базовая стоимость + надбавка за качество исполнения (GOE).

3. Самый качественный ультрапрыжок по мнению судей: только надбавка за качество исполнения.

4. Самый качественный ультракаскад по мнению судей: только надбавка за качество исполнения.

Бонус: лучшее исполнение каждого из прыжков: а) баллы за элемент с надбавкой за качество; б) только баллы за качество исполнения.

И коротко об условиях: в наш чарт не вошли прыжки, выполненные на национальных стартах или коммерческих шоу-турнирах вроде командного чемпионата мира – там у оценок еще менее понятная логика, чем на обычных международных турнирах.

У мужчин внезапная тройка рекордсменов – Малинин, Чен и Самарин, а Ханю только в утешительной номинации

• Четверной аксель Ильи Малинина на октябрьском Skate America стал самый дорогим сольным прыжком в истории фигурного катания – 16,61 балла. Прыжок, за которым давно гонялись мужчины, не покорился даже японцу Юдзуру Ханю, но теперь он официально стал реальностью – усилиями тогда еще 17-летнего американца.

• До Малинина автором самого ценного прыжка был, конечно, Нэтан Чен – в произвольной на Играх-2022 в Пекине американец исполнил четверной лутц на 16,43 балла и максимальную в истории фигурки надбавку за прыжок вне каскада в 4,93 балла. До него рекорд долго держал китаец Боян Цзинь – его четверной лутц на Чемпионате четырех континентов-2018 оценили в 16,31 балла – правда, тогда базовая стоимость этого прыжка была выше на 2,1 балла.

• Самый дорогой элемент в мужском фигурном катании – каскад из четверного лутца и тройного тулупа. В короткой Пекина-2022 Чен получил за него 21,21 балла – с учетом надбавки за исполнение во второй части программы. Ни один элемент в истории фигурки не стоил больше.

• Но общая оценка за элемент – не единственный инструмент для измерения качества прыжка. Например, одновременно самым сложным и качественным элементом в истории фигурного катания внезапно считается каскад 4 лутц – 3 тулуп от Александра Самарина на международном этапе Гран-при-2019 в Москве – надбавка за качество исполнения от судей составила рекордные 5,42 балла.

Никто и никогда в фигурном катании не зарабатывал GOE мощнее, а каскад Чена стоит выше только благодаря исполнению во второй половине программы. Забавно, что и второе место по наивысшему GOE у Самарина – в короткой на том же этапе он получил за такой же каскад 5,09 балла.

• Еще один доступный критерий для выбора, возможно, лучшего прыжка в истории – средний балл судей. Здесь эталоном остается триксель Юдзуру Ханю на Skate Canada-2019 – тогда 8 судей из 9 (все кроме австралийки Лизы Единек) оценили его прыжок высшим баллом.

• Отдельно о владельцах лучших прыжков в России.

Михаилу Коляде принадлежат лучшие аксель (12,23 балла на Гран-при Финляндии-2018) и тулуп (13,62 на Гран-при Китая-2017), у Дмитрия Алиева вышел топ-лутц на Ломбардия Трофи-2019 (15,87), у Марка Кондратюка – сальхов в олимпийском команднике (13,16), а на Ростелекоме-2020 случились флип Андрея Мозалева (14,30) и риттбергер Макара Игнатова (13,86).

Удивительно, но Трусова не собрала роял-флеш, а до Чена не хватило 1,31 балла

• Пока девушки не научились прыгать четверной аксель, самым дорогим одиночным прыжком в истории считается четверной флип – его сделала Александра Трусова на предолимпийском Евро-2022 в Талинне. Он же остается рекордным по надбавке за качество исполнения (GOE) – 4,71 балла от судей.

• Самый ценный каскад (4 лутц – 3 тулуп) тоже принадлежит Трусовой – в Пекине-2022 его оценили в 19,90 балла. До суммы Чена не хватило 1,31 балла, хотя Трусова тоже прыгала его во второй части программы.

• А вот максимальная за все время надбавка за каскад досталась Камиле Валиевой – на российском этапе Гран-при-2021 она прыгнула четверной тулуп с тройным на плюс 4,21 балла. Не самая привычная история – у женщин максимальный GOE за сольный прыжок выше, чем за каскад.

• В топ-30 по максимальному GOE за прыжковые элементы только россиянки: 13 строчек занимает Валиева, 11 – Трусова, 6 – Анна Щербакова.

• Но сильнее всего судьям нравятся прыжки японки Каори Сакамото – ее двойной аксель в короткой на ЧМ-2022 удостоили высшим баллом 8 судей из 9. Еще два прыжка Каори – тройной риттбергер на ЧМ-2019 и второй аксель на ЧМ-2019 – получили 7 максимальных оценок.

И только следом идут четверной сальхов Валиевой на Евро-2022 и каскад из тройных флипа и тулупа Алены Косторной – пять пятерок из девяти. Алина Загитова с каскадом лутц-риттбергер из короткой ЧМ-2109 – 25-я благодаря двумя высшим баллам из девяти.

• Короткая программа – главная константа в женской фигурке, куда еще не добрались четверные прыжки. Здесь лучший сольный прыжок – тройной лутц – сделала Елизавета Туктамышева на Finlandia Trophy-2018 (8,36 балла), наибольший GOE за лутц через год на том же турнире собрала Алена Косторная (2,26), а у Алины Загитовой на победном ЧМ-2019 случилась рекордная (без учета юниорских турниров) надбавка за каскад лутц-риттбергер – 2,44 балла.

В парах самые древние рекорды – из 2015-го и даже из 2010-го

В прыжковом турнире, давайте не забывать, участвуют и пары – вот наиболее мощные элементы в их истории:

• Самый дорогой выполнили в финале Гран-при-2015 Ксения Столбова и Федор Климов – за каскад 3 тулуп – 3 тулуп 2 тулуп на 10,90 балла.

Правда, на сентябрьском юниорском этапе пара из Японии Харуна Мураками/Сумитада Моригучи прыгнули сложнейшую комбинацию из тройных сальхова и тулупа с двойным акселем (3S+3T+2A+SEQ) на 13,09 балла, а за год до них российские юниоры Наталья Хабибуллина/Илья Княжук за каскад 3 лутц – ойлер – 3 сальхов получили 11,71 балла, но юниорские истории не всегда считаются релевантными.

• Максимальный GOE за прыжковые элементы держится с 2010 года и принадлежит двум парам: немцам Алене Савченко и Роберту Шолковы (комбинация 3 тулуп – 3 тулуп+SEQ на Евро-2010) и китайцам Сюэ Шень и Хунбо Чжао (3 тулуп в финале Гран-при-2010).

• Тройной выброс в произвольной на Играх-2022 принес китайцам Вэньцзинь Суй и Цун Хань дополнительные 2,65 балла к базе в 5,30. Но рекордные GOE – 3 балла – принадлежат Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову за тройную подкрутку (этот элемент тоже входит в программу прыжкового чемпионата) в Пекине-2022 – в произвольной они получили от судей максимально возможные 9 пятерок из 9.

Фото: Gettyimages.ru/Lintao Zhang, David Ramos; globallookpress.com/Mathieu Belanger, Naoki Nishimura/AFLO, Enrico Calderoni/AFLO; РИА Новости/Александр Вильф