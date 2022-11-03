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Лучший прыжок в истории фигурки: Чен или Самарин (да-да)? У женщин в топе Трусова и Валиева, но есть номинация и для Загитовой

Юдзуру Ханю Юдзуру Ханю
Анна Щербакова Анна Щербакова
Александра Трусова Александра Трусова
Камила Валиева Камила Валиева
Нэтан Чен Нэтан Чен
Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
Илья Малинин Илья Малинин
Фигурное катание Фигурное катание

В Питере стартовал новый турнир в фигурке – прыжковый.

Эксперимент уже проходил в рамках шоу «Первого канала», но только в этом сезоне ему придали официальный статус чемпионата России по прыжковым элементам.

Формат все еще остается расплывчатым, но известна, пожалуй, самая важная деталь – в этот раз оценивать прыжки будут профессиональные судьи (а не жюри из «Ледникового периода») по международным правилам ISU.

Прыжки – вероятно, самые интуитивно понятные элементы в фигурном катании, которые многие различают на уровне упал/не упал. Но на самом деле, нюансов намного больше: кроме количества оборотов судьи должны отслеживать еще тонну параметров (высота и длина прыжка, отрыв, приземление, шаги перед прыжком, сложность захода, положение тела в воздухе, попадание в музыку), за впечатление от которых выставляют оценку (GOE).

Несмотря на то, что все критерии прописаны, баллы за прыжки остаются суммой субъективных оценок судей. 

И все равно прыжковый чемпионат – отличный повод задуматься, кто же является лучшим прыгуном в истории фигурки хотя бы по мнению судей? И вообще – кто исполнил лучший прыжок на льду за все время?

Выбор вышел сложным – справедливых инструментов для рейтинга слишком много. Мы остановились на следующих номинациях:

1. Самый ценный одиночный прыжок (лучший сольный прыжок в абсолютных баллах): базовая стоимость + надбавка за качество исполнения (GOE).

2. Самый ценный каскад (лучший каскад в абсолютных баллах): базовая стоимость + надбавка за качество исполнения (GOE).

3. Самый качественный ультрапрыжок по мнению судей: только надбавка за качество исполнения.

4. Самый качественный ультракаскад по мнению судей: только надбавка за качество исполнения.

Бонус: лучшее исполнение каждого из прыжков: а) баллы за элемент с надбавкой за качество; б) только баллы за качество исполнения. 

И коротко об условиях: в наш чарт не вошли прыжки, выполненные на национальных стартах или коммерческих шоу-турнирах вроде командного чемпионата мира – там у оценок еще менее понятная логика, чем на обычных международных турнирах.

У мужчин внезапная тройка рекордсменов – Малинин, Чен и Самарин, а Ханю только в утешительной номинации

• Четверной аксель Ильи Малинина на октябрьском Skate America стал самый дорогим сольным прыжком в истории фигурного катания – 16,61 балла. Прыжок, за которым давно гонялись мужчины, не покорился даже японцу Юдзуру Ханю, но теперь он официально стал реальностью – усилиями тогда еще 17-летнего американца.

Исторический момент в фигурке: покорен особый прыжок – его сделал американец Илья Малинин, который называет себя богом квадов

• До Малинина автором самого ценного прыжка был, конечно, Нэтан Чен – в произвольной на Играх-2022 в Пекине американец исполнил четверной лутц на 16,43 балла и максимальную в истории фигурки надбавку за прыжок вне каскада в 4,93 балла. До него рекорд долго держал китаец Боян Цзинь – его четверной лутц на Чемпионате четырех континентов-2018 оценили в 16,31 балла – правда, тогда базовая стоимость этого прыжка была выше на 2,1 балла.

• Самый дорогой элемент в мужском фигурном катании – каскад из четверного лутца и тройного тулупа. В короткой Пекина-2022 Чен получил за него 21,21 балла – с учетом надбавки за исполнение во второй части программы. Ни один элемент в истории фигурки не стоил больше.

• Но общая оценка за элемент – не единственный инструмент для измерения качества прыжка. Например, одновременно самым сложным и качественным элементом в истории фигурного катания внезапно считается каскад 4 лутц – 3 тулуп от Александра Самарина на международном этапе Гран-при-2019 в Москве – надбавка за качество исполнения от судей составила рекордные 5,42 балла. 

Никто и никогда в фигурном катании не зарабатывал GOE мощнее, а каскад Чена стоит выше только благодаря исполнению во второй половине программы. Забавно, что и второе место по наивысшему GOE у Самарина – в короткой на том же этапе он получил за такой же каскад 5,09 балла.

• Еще один доступный критерий для выбора, возможно, лучшего прыжка в истории – средний балл судей. Здесь эталоном остается триксель Юдзуру Ханю на Skate Canada-2019 – тогда 8 судей из 9 (все кроме австралийки Лизы Единек) оценили его прыжок высшим баллом.

• Отдельно о владельцах лучших прыжков в России.

Михаилу Коляде принадлежат лучшие аксель (12,23 балла на Гран-при Финляндии-2018) и тулуп (13,62 на Гран-при Китая-2017), у Дмитрия Алиева вышел топ-лутц на Ломбардия Трофи-2019 (15,87), у Марка Кондратюка – сальхов в олимпийском команднике (13,16), а на Ростелекоме-2020 случились флип Андрея Мозалева (14,30) и риттбергер Макара Игнатова (13,86).

Удивительно, но Трусова не собрала роял-флеш, а до Чена не хватило 1,31 балла

• Пока девушки не научились прыгать четверной аксель, самым дорогим одиночным прыжком в истории считается четверной флип – его сделала Александра Трусова на предолимпийском Евро-2022 в Талинне. Он же остается рекордным по надбавке за качество исполнения (GOE) – 4,71 балла от судей.

• Самый ценный каскад (4 лутц – 3 тулуп) тоже принадлежит Трусовой – в Пекине-2022 его оценили в 19,90 балла. До суммы Чена не хватило 1,31 балла, хотя Трусова тоже прыгала его во второй части программы.

• А вот максимальная за все время надбавка за каскад досталась Камиле Валиевой – на российском этапе Гран-при-2021 она прыгнула четверной тулуп с тройным на плюс 4,21 балла. Не самая привычная история – у женщин максимальный GOE за сольный прыжок выше, чем за каскад.

• В топ-30 по максимальному GOE за прыжковые элементы только россиянки: 13 строчек занимает Валиева, 11 – Трусова, 6 – Анна Щербакова.

• Но сильнее всего судьям нравятся прыжки японки Каори Сакамото – ее двойной аксель в короткой на ЧМ-2022 удостоили высшим баллом 8 судей из 9. Еще два прыжка Каори – тройной риттбергер на ЧМ-2019 и второй аксель на ЧМ-2019 – получили 7 максимальных оценок.

И только следом идут четверной сальхов Валиевой на Евро-2022 и каскад из тройных флипа и тулупа Алены Косторной – пять пятерок из девяти. Алина Загитова с каскадом лутц-риттбергер из короткой ЧМ-2109 – 25-я благодаря двумя высшим баллам из девяти.

• Короткая программа – главная константа в женской фигурке, куда еще не добрались четверные прыжки. Здесь лучший сольный прыжок – тройной лутц – сделала Елизавета Туктамышева на Finlandia Trophy-2018 (8,36 балла), наибольший GOE за лутц через год на том же турнире собрала Алена Косторная (2,26), а у Алины Загитовой на победном ЧМ-2019 случилась рекордная (без учета юниорских турниров) надбавка за каскад лутц-риттбергер – 2,44 балла.

В парах самые древние рекорды – из 2015-го и даже из 2010-го

В прыжковом турнире, давайте не забывать, участвуют и пары – вот наиболее мощные элементы в их истории:

• Самый дорогой выполнили в финале Гран-при-2015 Ксения Столбова и Федор Климов – за каскад 3 тулуп – 3 тулуп 2 тулуп на 10,90 балла. 

Правда, на сентябрьском юниорском этапе пара из Японии Харуна Мураками/Сумитада Моригучи прыгнули сложнейшую комбинацию из тройных сальхова и тулупа с двойным акселем (3S+3T+2A+SEQ) на 13,09 балла, а за год до них российские юниоры Наталья Хабибуллина/Илья Княжук за каскад 3 лутц – ойлер – 3 сальхов получили 11,71 балла, но юниорские истории не всегда считаются релевантными.

• Максимальный GOE за прыжковые элементы держится с 2010 года и принадлежит двум парам: немцам Алене Савченко и Роберту Шолковы (комбинация 3 тулуп – 3 тулуп+SEQ на Евро-2010) и китайцам Сюэ Шень и Хунбо Чжао (3 тулуп в финале Гран-при-2010).

• Тройной выброс в произвольной на Играх-2022 принес китайцам Вэньцзинь Суй и Цун Хань дополнительные 2,65 балла к базе в 5,30. Но рекордные GOE – 3 балла – принадлежат Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову за тройную подкрутку (этот элемент тоже входит в программу прыжкового чемпионата) в Пекине-2022 – в произвольной они получили от судей максимально возможные 9 пятерок из 9.

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Фото: Gettyimages.ru/Lintao Zhang, David Ramos; globallookpress.com/Mathieu Belanger, Naoki Nishimura/AFLO, Enrico Calderoni/AFLO; РИА Новости/Александр Вильф

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