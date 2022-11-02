Кто из фигуристов отобрался на чемпионат России? Щербакова, Дэвис и Смолкин пропустили полсезона, но для них есть лазейка

В России завершился фигурный Гран-при – альтернатива международной серии, которая проходила в это же время.

Шесть этапов позади – пришло время итогов для первой половины сезона, которую наши топ-фигуристы провели не только в Москве, но и в Перми, Самаре, Казани, Сочи.

Сначала несколько официальных подробностей, в которых многие путаются:

• Наша серия Гран-при состояла из шести этапов, а еще являлась квалификацией сразу для двух турниров – чемпионата России (конец декабря в Красноярске) и финала Кубка России (начало марта в Сочи).

Но этот отбор не был прямым (как на международном Гран-при, где в финал выходят строго топ-6 в каждом виде), а спрятался за бюрократическими формулировками в регламенте федерации .

• На чемпионат России пустят не больше 18 фигуристов в одиночном катании, 15 танцевальных дуэтов и 12 пар – на основании суммы очков, набранных на двух этапах Гран При.

На первый взгляд, очевидный критерий в регламенте дополнен интуитивно непонятным примечанием: «в исключительных случаях по решению Исполкома федерации также могут быть допущены спортсмены основного состава кандидатов в сборную команду России, не имевшие возможности по уважительной причине принять участие в Гран-При России».

Список уважительных причин не указан, поэтому спортсмены с последних зачетных мест, которые вроде бы добыли путевку в Красноярск, теоретически могут подвинуться ради кого-то из основного состава сборной, пропустившего серию, но захотевшего на ЧР . Правом приехать в Красноярск без отбора могут воспользоваться Анна Щербакова, Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым, Александра Степанова с Иваном Букиным, Диана Дэвис с Глебом Смолкиным и Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным – по большому счету, уважительная причина есть у всех.

Правда, никто о таком желании пока не объявлял.

• С финалом Гран-при (он же финал Кубка России) еще сложнее. Во-первых, допуск на него жестче (по 12 участников в каждом виде), а во-вторых, еще больше неопределенности – по регламенту на него также допускаются «участники чемпионата России и первенства России среди юниоров-члены сборных команд страны».

Важно, что речь уже не только об основной сборной – круг кандидатов расширяется, а 11-12-е места в общем зачете Гран-при тоже не гарантируют поездку в весенний Сочи.

Но хватит документальной скуки – в итогах Гран-при много любопытных деталей.

Валиева все еще круче всех в России (и, похоже, в мире, хотя суммы несравнимы), но в короткой правит Туктамышева, а произвольной – Акатьева

Камила Валиева и Елизавета Туктамышева выиграли по два этапа, а разница в баллах между ними уже не выглядит пропастью из прошлого сезона. Бросается в глаза 6-е место Александры Трусовой, пропустившей вперед тройку бывших юниорок, и 16-я позиция Аделии Петросян с единственным стартом – на второй она не вышла из-за травмы.

Именно Аделия может попасть в финал Гран-при вне конкурса. Она не пробилась в топ-12, но входит в основной состав сборной – а значит, может поехать в Сочи по итогам чемпионата России. Если, конечно, успеет восстановиться.

Из приятных 15-летних открытий серии – Вероника Яметова с 9-й суммой сезона и мощная произвольная в Перми от Алины Горбачевой.

Валиева с лучшей суммой на первом этапе в Москве (244,66) на 26,55 балла превосходит лучший взрослый результат сезона в мире от японки Каори Сакамото на Skate America, но цифры обманчивы – у Камилы пока ни одного чистого ультра-прыжка.

Возможно, поэтому российские рекорды в короткой и произвольной программах принадлежат не ей: Туктамышева с могучим трикселем сильнее всех в короткой, а произвольную – причем в очной борьбе с Камилой на «Золотом коньке Москве» – забрала Софья Акатьева.

Алиев – внезапный лидер со слабостями, но наверху очень плотно, а Коляда даже не в топ-6

Мужскую серию неожиданно выиграл Дмитрий Алиев – единственный фигурист с двумя победами этапах. Дмитрию если и повезло со жребием, то скорее постфактум: один этап против Коляды, Лутфуллина и Самарина; другой – с Мозалевым и Даниеляном.

Глеб Лутфуллин и Илья Яблоков закрепились в элитной группе – приятное послевкусие не только от их подиумов, но и солидных прокатов.

Разочарований совсем немного: привычное – от Михаила Коляды (лишь одна бронза) и ожидаемое – от Макара Игнатова, который без попаданий в топ-4 и, похоже, мимо финала Гран-при. Хотя шанс остается: Игнатов – член сборной (пусть и резервной), а значит может проникнуть в Сочи через чемпионат страны.

Лучшие баллы серии (292,99) у Евгения Семененко – это больше, чем набрал Илья Малинин на Skate America (280,37), но в сказочных способностях российских судей давно нет сомнений. Алиев, Петр Гуменник и Марк Кондратюк, как и Малинин, отстают от Семененко на 12-13 баллов, еще чуть поодаль плотная группа.

Показательно, что у Кондратюка лучшие в России баллы за короткую, но в произвольной его сумма только 7-я – теперь понятно, где Марк может прибавить. Похожая история с Алиевым: мощная произвольная (и в Казани, и в Москве) и серьезный недобор в короткой.

В парах две схватки: внутри топ-3 и среди тех, кто мечтает их догнать

Анастасия Мишина и Александр Галлямов на Играх-2022 внезапно потеряли статус первой пары страны, но вроде бы возвращают хотя бы заочно – и победами, и баллами.

Три лучшие российские пары развели по этапам без пересечений, но Евгения Тарасова и Владимир Морозов умудрились проиграть первый этап Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку – лучшей юниорской паре страны прошлого года. Теперь они строят взрослую карьеру и уже доказали, что могут обыграть олимпийских призеров в их неудачный день.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский снова в очереди – вторые в общем зачете и по сумме баллов, а отдельно в оценке за короткую и произвольную даже третьи.

Кстати, если бы Тарасова с Морозовым выдали два лучших проката на одном этапе, а не на разных, то собрали бы вторую сумму на Гран-при – всего в 4 баллах от Мишиной и Галлямова.

Спор за статус четвертой пары страны остро развернется на чемпионате России – желающих даже больше, чем кажется по нашей замечательной инфографике.

В танцах новые фавориты, которые очень часто падают

Пока три главных дуэта из прошлого цикла осмысляют собственное будущее, России важно определиться с первым номером – сезон в танцах интересен хотя бы этой интригой.

Кажется, выбор пал на Елизавету Худайберидиеву и Егора Базина – по баллам заметно, как резко возлюбили их судьи.

247,72 балла Лизы и Егора в Сочи – заоблачно выше не только беста нынешнего сезона от канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье (219,49), но и прошлогоднего мирового рекорда Пападакис и Сизерона (229,82).

Вдвойне круто, что такие баллы Худайбердиева с Базиным получили с падением в произвольном танце (на втором этапе падений было уже два, но оценка почти не изменилась), а значит прогресс неизбежен.

Похоже, ясность наступает и с остальными рангами – Аннабель Морозов и Девид Нарижный тоже никому не проигрывали, но получали оценки немного скромнее, а третьим дуэтом страны на какое-то время станут Софья Тютюнина и Андрей Багин – у них тоже отличные отзывы судей.

А следующий большой старт в нашей фигурке совсем скоро – новый прыжковый турнир пройдет в Питере 3 и 4 декабря.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Астапкович