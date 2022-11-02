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Кто из фигуристов отобрался на чемпионат России? Щербакова, Дэвис и Смолкин пропустили полсезона, но для них есть лазейка

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Егор Базин Егор Базин
Александра Трусова Александра Трусова
Владимир Морозов Владимир Морозов
Дмитрий Алиев Дмитрий Алиев
Елизавета Худайбердиева Елизавета Худайбердиева
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Александр Галлямов Александр Галлямов
Михаил Коляда Михаил Коляда
Аннабель Морозов Аннабель Морозов
Александр Самарин Александр Самарин
Анастасия Мишина Анастасия Мишина
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Евгения Тарасова Евгения Тарасова
Марк Кондратюк Марк Кондратюк
Софья Акатьева Софья Акатьева
Девид Нарижный Девид Нарижный
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Камила Валиева Камила Валиева
Софья Муравьева Софья Муравьева
Фигурное катание Фигурное катание

В России завершился фигурный Гран-при – альтернатива международной серии, которая проходила в это же время.

Шесть этапов позади – пришло время итогов для первой половины сезона, которую наши топ-фигуристы провели не только в Москве, но и в Перми, Самаре, Казани, Сочи.  

Сначала несколько официальных подробностей, в которых многие путаются:

• Наша серия Гран-при состояла из шести этапов, а еще являлась квалификацией сразу для двух турниров – чемпионата России (конец декабря в Красноярске) и финала Кубка России (начало марта в Сочи).

Но этот отбор не был прямым (как на международном Гран-при, где в финал выходят строго топ-6 в каждом виде), а спрятался за бюрократическими формулировками в регламенте федерации.

• На чемпионат России пустят не больше 18 фигуристов в одиночном катании, 15 танцевальных дуэтов и 12 пар – на основании суммы очков, набранных на двух этапах Гран При.

На первый взгляд, очевидный критерий в регламенте дополнен интуитивно непонятным примечанием: «в исключительных случаях по решению Исполкома федерации также могут быть допущены спортсмены основного состава кандидатов в сборную команду России, не имевшие возможности по уважительной причине принять участие в Гран-При России».

Список уважительных причин не указан, поэтому спортсмены с последних зачетных мест, которые вроде бы добыли путевку в Красноярск, теоретически могут подвинуться ради кого-то из основного состава сборной, пропустившего серию, но захотевшего на ЧР. Правом приехать в Красноярск без отбора могут воспользоваться Анна Щербакова, Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым, Александра Степанова с Иваном Букиным, Диана Дэвис с Глебом Смолкиным и Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным – по большому счету, уважительная причина есть у всех. 

Правда, никто о таком желании пока не объявлял.

• С финалом Гран-при (он же финал Кубка России) еще сложнее. Во-первых, допуск на него жестче (по 12 участников в каждом виде), а во-вторых, еще больше неопределенности – по регламенту на него также допускаются «участники чемпионата России и первенства России среди юниоров-члены сборных команд страны».

Важно, что речь уже не только об основной сборной – круг кандидатов расширяется, а 11-12-е места в общем зачете Гран-при тоже не гарантируют поездку в весенний Сочи.

Но хватит документальной скуки – в итогах Гран-при много любопытных деталей.   

Валиева все еще круче всех в России (и, похоже, в мире, хотя суммы несравнимы), но в короткой правит Туктамышева, а произвольной – Акатьева

Камила Валиева и Елизавета Туктамышева выиграли по два этапа, а разница в баллах между ними уже не выглядит пропастью из прошлого сезона. Бросается в глаза 6-е место Александры Трусовой, пропустившей вперед тройку бывших юниорок, и 16-я позиция Аделии Петросян с единственным стартом – на второй она не вышла из-за травмы.

Именно Аделия может попасть в финал Гран-при вне конкурса. Она не пробилась в топ-12, но входит в основной состав сборной – а значит, может поехать в Сочи по итогам чемпионата России. Если, конечно, успеет восстановиться.

Из приятных 15-летних открытий серии – Вероника Яметова с 9-й суммой сезона и мощная произвольная в Перми от Алины Горбачевой.

А давайте о фигуристке, которая всех очаровала! Тренеры называют ее «живчиком», а она рвется к Тутберидзе

Валиева с лучшей суммой на первом этапе в Москве (244,66) на 26,55 балла превосходит лучший взрослый результат сезона в мире от японки Каори Сакамото на Skate America, но цифры обманчивы – у Камилы пока ни одного чистого ультра-прыжка.

Возможно, поэтому российские рекорды в короткой и произвольной программах принадлежат не ей: Туктамышева с могучим трикселем сильнее всех в короткой, а произвольную – причем в очной борьбе с Камилой на «Золотом коньке Москве» – забрала Софья Акатьева. 

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!

Алиев – внезапный лидер со слабостями, но наверху очень плотно, а Коляда даже не в топ-6 

Мужскую серию неожиданно выиграл Дмитрий Алиев – единственный фигурист с двумя победами этапах. Дмитрию если и повезло со жребием, то скорее постфактум: один этап против Коляды, Лутфуллина и Самарина; другой – с Мозалевым и Даниеляном.

Глеб Лутфуллин и Илья Яблоков закрепились в элитной группе – приятное послевкусие не только от их подиумов, но и солидных прокатов.

Разочарований совсем немного: привычное – от Михаила Коляды (лишь одна бронза) и ожидаемое – от Макара Игнатова, который без попаданий в топ-4 и, похоже, мимо финала Гран-при. Хотя шанс остается: Игнатов – член сборной (пусть и резервной), а значит может проникнуть в Сочи через чемпионат страны.  

Лучшие баллы серии (292,99) у Евгения Семененко – это больше, чем набрал Илья Малинин на Skate America (280,37), но в сказочных способностях российских судей давно нет сомнений. Алиев, Петр Гуменник и Марк Кондратюк, как и Малинин, отстают от Семененко на 12-13 баллов, еще чуть поодаль плотная группа.

Показательно, что у Кондратюка лучшие в России баллы за короткую, но в произвольной его сумма только 7-я – теперь понятно, где Марк может прибавить. Похожая история с Алиевым: мощная произвольная (и в Казани, и в Москве) и серьезный недобор в короткой.

В парах две схватки: внутри топ-3 и среди тех, кто мечтает их догнать

Анастасия Мишина и Александр Галлямов на Играх-2022 внезапно потеряли статус первой пары страны, но вроде бы возвращают хотя бы заочно – и победами, и баллами.

Три лучшие российские пары развели по этапам без пересечений, но Евгения Тарасова и Владимир Морозов умудрились проиграть первый этап Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку – лучшей юниорской паре страны прошлого года. Теперь они строят взрослую карьеру и уже доказали, что могут обыграть олимпийских призеров в их неудачный день.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский снова в очереди – вторые в общем зачете и по сумме баллов, а отдельно в оценке за короткую и произвольную даже третьи. 

Кстати, если бы Тарасова с Морозовым выдали два лучших проката на одном этапе, а не на разных, то собрали бы вторую сумму на Гран-при – всего в 4 баллах от Мишиной и Галлямова.  

Спор за статус четвертой пары страны остро развернется на чемпионате России – желающих даже больше, чем кажется по нашей замечательной инфографике.

В танцах новые фавориты, которые очень часто падают

Пока три главных дуэта из прошлого цикла осмысляют собственное будущее, России важно определиться с первым номером – сезон в танцах интересен хотя бы этой интригой.

Кажется, выбор пал на Елизавету Худайберидиеву и Егора Базина – по баллам заметно, как резко возлюбили их судьи.

247,72 балла Лизы и Егора в Сочи – заоблачно выше не только беста нынешнего сезона от канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье (219,49), но и прошлогоднего мирового рекорда Пападакис и Сизерона (229,82).

Вдвойне круто, что такие баллы Худайбердиева с Базиным получили с падением в произвольном танце (на втором этапе падений было уже два, но оценка почти не изменилась), а значит прогресс неизбежен.

Похоже, ясность наступает и с остальными рангами – Аннабель Морозов и Девид Нарижный тоже никому не проигрывали, но получали оценки немного скромнее, а третьим дуэтом страны на какое-то время станут Софья Тютюнина и Андрей Багин – у них тоже отличные отзывы судей.

А следующий большой старт в нашей фигурке совсем скоро – новый прыжковый турнир пройдет в Питере 3 и 4 декабря.

Неожиданный взгляд на изоляцию фигуристов: в парах нашли мотивацию, усложнились и без конца рискуют 👏

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Астапкович

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