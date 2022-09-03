😱 Бунт в мини-футболе: топ-клубы придумали альтернативную Суперлигу, главный революционер – Григорий Иванов

В нашем мини-футболе раскол – семь топ-клубов объявили о создании Суперлиги и организации альтернативного чемпионата России.

Нет, это не косплей на провалившийся в 2021-м проект Суперлиги от двенадцати богатейших клубов Европы, хотя аналогия предельно точная. Но если «Реал», «Ювентус» и «МЮ» множили бюджеты, то наши клубы, похоже, просто устали от безразличия, с которой Ассоциация мини-футбола России (АМФР) проводила чемпионат в последние годы.

Революцию возглавил Григорий Иванов из Екатеринбурга – президент футбольного «Урала» и футзальной «Синары». На учредительном собрании, которое прошло 30 августа в Тюмени, его назначили президентом новой структуры – Ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов «Суперлига».

«Признавая заслуги Ассоциации мини-футбола России, подавляющее большинство клубов пришло к выводу, что в части профессионального мини-футбола назрела, если не перезрела, необходимость качественного изменения, своего рода прорыва в совершенствовании проведения чемпионата страны, создания в области мини-футбола не только спортивного, но и коммерчески привлекательного продукта.

Создавая лигу, рассчитываем на поддержку других мини-футбольных клубов и, конечно, на поддержку со стороны РФС. Есть твердая уверенность, что вместе сможем создать в такой огромной стране больше сильных и коммерчески успешных мини-футбольных клубов», – первая программная речь Иванова в новой должности.

Были ли предпосылки у мини-футбольной революции?

Среди ее зачинщиков (официально их пока не называют) угадываются клубы-участники предсезонного турнира на призы Тюменской области, проходившего в Тюмени в те же сроки, что и учредительное собрание будущей Суперлиги: победитель прошлогоднего регулярного чемпионата «Синара», единственный из выживших московских клубов КПРФ, а еще «Тюмень», «Новая генерация» из Сыктывкара и новосибирский «Сибиряк». Из клубов, пока не поддержавших проект, инсайдеры называют югорскую «Газпром-Югра», «Норильский Никель» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Но Иванов со сподвижниками настроены серьезно – в их планах проведение альтернативного чемпионата уже в этом сезоне. Проблема в том, что до официального старта сезона от АМФР остается всего неделя (первый тур прежней Суперлиги намечен на 16 сентября, а суперкубок между «Синарой» и «Газпром-Югрой» – вообще на 9-е) – и теперь эти турниры на грани срыва.

«Вероятность того, что чемпионат стартует позднее есть, но в этом нет ничего страшного. Руководители клубов решили, что не надо торопиться со стартом. Никого не пугает, что чемпионат начнется чуть позже, возможно, в начале октября. Главное, чтобы мы получили оперативную поддержку РФС», – излучает спокойствие руководитель попечительского совета новосибирского «Сибиряка» Алексей Толоконский.

Клубы пока не формулировали претензий к АМФР, которые привели к бунту, но их за последние сезоны накопилось бесконечно много:

• Пожалуй, главная проблема футзала – сжатие элиты с каждым сезоном. В 2016-м в Суперлиге играли 12 клубов, в 2017-м – 11, в 2018 – 9, в 2019-м – 8. Прошлый сезон заканчивали лишь 7 команд, не набрав кворума даже на первый раунд плей-офф.

• В нашем мини-футболе вообще максимально высокая смертность клубов – ни в одном другом виде спорта не погибают так массово и безжалостно. Например, по ходу прошлого сезона в Суперлиге не стало «Динамо-Самары», а в Вышке – двух «Спартаков» (из Москвы и Ростовской области) и ставропольского «Голден Игла».

• Снятия клубов по ходу сезона – визитная карточка. За последние пять лет только один сезон Суперлиги команды доиграли так же, как начинали. Мемориальные таблички появлялись регулярно: легендарные «Дина» и «Динамо», питерский «Политех», «Прогресс» из Глазова, смоленский «Автодор», «БЛиК» из Нефтеюганска, грозненский «Беркут» – и это только в Суперлиге.

• АМФР не обращает внимания на финансовое благополучие клубов и совсем не участвует в их спасении – все выплывают (или нет) сами. Главное требование – своевременная оплата взносов, а дальше начинается игра на выживание: никакой прибыли от ассоциации клубы не получают: ни за результаты, ни за трансляции, ни от спонсорского контракта с «Париматч» – титульным спонсором прошлогодней Суперлиги.

Для понимания цифры из регламента прошлогодней Суперлиги: 3,8 млн рублей – взнос от каждого клуба на уставные цели АМФР, еще 2,45 млн – взнос на судейство, еще 300 тысяч – заявка каждого легионера. И это не все – каждый клуб обязан дополнительно оплачивать расходы судей и инспекторов, назначенных на их матчи: перелеты, переезды, проживание, питание.

Понятно, что терпение президентов клубов, которых заставляли много тратить, но совсем не помогали зарабатывать, лопнуло.

«Время диктует свои требования, и мы должны позаботиться о создании современного спортивного, коммерчески состоятельного, широко популярного продукта, который бы показал и руководителям регионов, и бизнес-сообществу, что в развитие мини-футбола надо вкладывать средства и раскручивать этот замечательный вид спорта.

Перед новой Ассоциацией профессиональных мини-футбольных клубов стоит задача – за несколько лет привлечь в сильнейшую лигу новые команды и создать конкурентную, интересную лигу», – мечты руководителя попечительского совета «Сибиряка» Алексея Толоконского.

Что говорят в АМФР?

В реакции на происходящее АМФР смесь растерянности и тревоги. Релиз на официальном сайте ассоциации переполнен скринами июньских гарантийных писем от десяти клубов Суперлиги, в которых они подтверждали участие в турнире под эгидой АМФР:

«Комментируя сообщения ряда источников о создании отдельной от АМФР Суперлиги, заявляет, что по состоянию на настоящий момент получены официальные письма от десяти клубов, подтвердивших свое участие в PARI-Суперлиге в сезоне 2022/23 гг. На основании полученных документов был сформирован календарь первого этапа соревнований.

Ассоциация не располагает иными официальными документами, которые ставили бы под угрозу срыва проведение национального чемпионата, права на который были переданы АМФР решением Исполкома РФС от 15 ноября 2019 до окончания сезона-2023/24», – дежурное заявление АМФР.

«АМФР находится на связи с президентом РФС Александром Дюковым. Он взял эту ситуацию под контроль. Не сомневаюсь, что он во всем разберется, а чемпионат страны не будет сорван», – успокаивал всех в интервью «Матч ТВ» почетный президент АМФР Семен Андреев.

Главный аргумент президента АМФР Эмиля Алиева (на фото) тот же – надежда на поддержку РФС.

«АМФР в своей деятельности руководствуется поддержкой РФС и лично президента Дюкова. В ноябре 2019 года исполком РФС передал нам права на проведение чемпионата России до сезона-2023/24. В этой связи мы и планируем свою деятельность: организацию вертикали соревнований, общую стратегию работы, взаимодействие с партнерами – целый комплекс вопросов, на данный момент никаких других документов и извещений, опровергающих эти полномочия, у нас нет.

И если группа людей решает провести собственный чемпионат, то это их полное право, но официальный статус такой чемпионат иметь не может. Я уверен, что РФС как гарант стабильности всей системы отечественного футбола не допустит первого в истории срыва чемпионата России за две недели до его начала», – президент АМФР Эмиль Алиев прячется за юридическими формальностями и спиной Дюкова.

Но с момента официального заявления о создании новой структуры прошло уже несколько дней, а в РФС даже немного демонстративно выдерживают паузу – ни одного комментария по острой теме сепаратизма в мини-футболе.

Возможно, самая важная и показательная деталь из коридоров РФС – и Эмиль Алиев (глава АМФР), и Григорий Иванов (глава новой Суперлиги) в равном статусе являются членами подкомитета РФС по мини-футболу комитета разновидностей футбола. И чье влияние в РФС выше – большой вопрос.

«В общении с руководством РФС мы почувствовали твердую поддержку. С такой поддержкой можно идти вперед уверенно, при этом, конечно, не забывая о высоком уровне коллективной ответственности за результат нашей работы – мы должны оправдать доверие руководства РФС и соответствовать ожиданиям и интересам любителей футбола в нашей стране», – а после этих слов руководителя попечительского совета «Сибиряка» Алексея Толоконского, кажется, понятно, почему в РФС такая загадочная тишина.

Возможно, у Григория Иванова все получится иначе, чем у Флорентино Переса с компанией год назад.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Натрускин; VK/mfcviz