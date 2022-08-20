В России возрождают производственную гимнастику – главный фитнес СССР: говорят, что занимаются уже 400 тысяч

В Россию вернулось много спортивных фишек из СССР: нормы ГТО, внутренние Спартакиады, Игры Дружбы, призыв хоккеистов на армейскую службу, культ числа занимающихся массовым спортом, детские «Кожаный мяч» и «Золотая шайба».

Кажется, следующим атрибутом из прошлого, который телепортируется в нашу жизнь, станет производственная гимнастика.

В 2021 году Минспорт выделил грант в 4,4 миллиона рублей на проект «Производственная гимнастика. Перезагрузка», а в 2022-м – еще 5,96 миллиона на его продолжение – проект «Гимнастика в кармане».

«Принцип производственной гимнастики заключается в том, чтобы в течение рабочего дня было время, и некая активность стала частью трудового расписания . Надо очень аккуратно подходить к этому вопросу. Это не должно быть мерой административного воздействия на людей, «чтобы 70% занимались спортом. Предлагаем рассмотреть вопрос о преференциях, в том числе предоставлении налоговых льгот предприятиям и организациям, создающим условия для занятий физической культурой и спортом своим сотрудникам

Важно, чтобы в сознании людей была культура здорового образа жизни. Чтобы человек понимал, что, сидя целый день на рабочем месте, возможно думать и о своем здоровье. В советской системе производственная гимнастика разрабатывалась с учетом каждой категории работающих. В офисах это одно, в научных коллективах другое, на заводах третье. Должно быть комфортно для всех», – объяснял в интервью ТАСС министр спорта Олег Матыцин.

Коротко о том, каким видят проект организаторы – Минспорт и получатель грантов некоммерческая организация «Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта».

• Уже составлены 6 гимнастических комплексов с учетом особенностей трудового процесса :

1) для офисных сотрудников и тех, кто выполняет работу сидя и когда необходима концентрация внимания (швейное производство, сотрудники колл-центров, студенты);

2) для тех, кто весь день за рулем или в положении сидя выполняет работу, связанную с ручным управлением различными механизмами, автоматикой, пультами (водители, машинисты, операторы, крановщики);

3) для тех, кто работает на конвейерном производстве или руками выполняет однотипные операции, требующие концентрации внимания;

4) для тех, кто занят тяжелым физическим трудом и большую часть рабочего дня выполняет физические работы силового характера;

5) общая (незаметная) гимнастика для всех профессий и ситуаций, когда отдых и восстановление работоспособности нужны, но выполнять упражнения по каким-то причинам неудобно; 6) для медицинских работников и бортпроводников – почему-то эти две профессии попали в одну категорию.

• Для каждой категории разработаны несколько комплексов упражнений продолжительностью от 3 до 10 минут – есть видео- и аудиоформаты . Например, так выглядит один из комплексов для офисных сотрудников – можно пробовать.

• По данным сайта проекта по программе «Производственная гимнастика», в России сейчас занимаются более 400 тысяч человек из 62 регионов и примерно на 500 предприятиях – на первый взгляд, не самая массовая поддержка, но по официальной статистике в России такой же охват занимающихся, например, дзюдо, боксом или шашками.

• На грант в 2022-м организаторы обещают разработать мобильное приложение, новые гимнастические комплексы, руководство по внедрению производственной гимнастики на предприятиях и провести масштабное исследование для выявления мотивации граждан по занятиям физической культурой и спортом.

Впрочем, инициатива пока выглядит немного искусственной. Возможно, дело в целях из федерального проекта «Спорт норма жизни»: «Проект «Гимнастика в кармане» способствует реализации задачи президента Владимира Путина по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом. К 2030 году не менее 70% россиян должны быть вовлечены в спорт» .

К оптимистичной статистике (49% занимающихся спортом) Минспорт за 8 лет нужно добавить еще 21 процент. Задача сложная, но производственная гимнастика – отличный способ подтянуть цифры, которые в России ниже всего именно среди работающего населения.

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Зато в СССР производственная гимнастика была настоящим культурным явлением и, возможно, самым массовым спортом в стране.

Вот как это выглядело несколько десятилетий назад.

Сборочный цех Львовского телевизионного завода, 1969 год.

В цехах минского часового завода «Луч» в 1985-м таким фитнесом занимались каждые два часа.

Каждый рабочий день советские предприятия в определенное время (чаще всего – в 11:00) вставали на паузу – цехами, отделами, кабинетами, учебными аудиториями. Народ выходил в проходы, вестибюли или свободные от столов и станков пространства на зарядку – считалось, что это увеличивает производительность труда, снимает утомление и улучшает здоровье советских граждан.

На московском заводе «Микромашина» в 1983 году ради производственной гимнастики останавливали конвейер.

Так конструкторское бюро в Москве вставало на паузу в 1966-м.

Исследования показывали, что гимнастика на треть сокращает фазу вхождения в рабочий ритм, а упражнения предлагалось подбирать с учетом моделирования трудовых действий сотрудников.

Цех Ленинградского оптико-механического объединения в 1971 году.

А так в 1976-м проходила зарядка на главном конвейере Московского автомобильного завода имени Ленинского комсомола.

Трикотажное объединение в Ленинакане (сейчас Гюмри, Армения), 1978 год.

Впервые производственную гимнастику на предприятиях ввели в 1956-м постановлением президиума ВЦСПС «Об организации производственной гимнастики на предприятиях и в учреждениях». В первое время она не была предельно массовой и регулярной – ее применяли выборочно, искали подходящие форматы.

Начало рабочего дня на московской фабрике «Трехгорная мануфактура» в 1960-м.

В 1972-м в штатных расписаниях заводов и фабрик появилась должность инструктора-методиста по производственной гимнастике и физкультурно-оздоровительной работе. Он разрабатывал комплекс упражнений, отвечал за организацию производственной гимнастики и пропаганду физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Закон гласил, что «государственные органы, профессиональные союзы, комсомольские и кооперативные организации, спортивные общества, предприятия, учреждения организации должны содействовать внедрению производственной гимнастики».

Зарядка на Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина в Свердловске.

В 1981-м году постановлением Совмина «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта» практику распространили на колхозы и учебные заведения.

«В целях повышения эффективности производства, укрепления трудовой дисциплины и профилактики заболеваний рекомендовать руководителям предприятий, совхозов, колхозов, учреждений, высших и средних специальных учебных заведений, профессионально-технических училищ вместе с профсоюзными, комсомольскими и спортивными организациями обеспечить внедрение производственной гимнастики на предприятиях и в учреждениях, где позволяют условия труда и учебы».

Режиссер Эльдар Рязанов вырезал сцену производственной гимнастики из финального варианта «Служебного романа» – фильм получался слишком объемным.

В приказе для гимнастической паузы оговаривалось два 10-минутных окна на выбор – за 2 часа до обеденного перерыва или за 2 часа до окончания смены.

Зарядка длилась около 10 минут. На нее выходили прямо в рабочей одежде – спецовках, юбках, пиджаках, белых халатах. Принудительно делать упражнения никого не заставляли – например, из-за плохого самочувствия можно было оставаться на рабочем месте.

Снова цех Московского автомобильного завода имени Ленинского комсомола.

Стандартный комплекс упражнений был максимально простым и доступным: ходьба на месте, потягивания, наклоны, повороты, приседания.

Гомельский завод сельскохозяйственных машин «Гомсельмаш», 1972 год.

В школах производственную гимнастику заменяли физкультминутки. «Мы писали, мы писали, наши пальчики устали», – ученики советских школ помнят наизусть это стихотворение.

По первой программе всесоюзного радио производственная гимнастика выходила ежедневно в 11 часов – ее обычно включали на предприятиях через громкую связь.

Второй Московский часовой завод в 1978-м.

Ведущим радиопередачи – ее вы точно слышали – был Николай Гордеев, методист Центрального института физкультуры. Он разрабатывал комплексы упражнений, которые почти 50 лет звучали его голосом на всю страну – первый озвученный им выпуск утренней гимнастики (еще не производственной) вышел до войны – в 1934-м.

Производственную гимнастику тоже вел Гордеев.

В 80-е отношение к производственной гимнастике стало совсем формальным – где-то ее заменили настольным теннисом в обеденный перерыв, где-то от нее постепенно отказались совсем. Шутки об этом даже появлялись в журнале «Крокодил».

В 2017-м Минспорт совместно с Министерством образования выпустили методические рекомендации по производственной гимнастике, в которых предлагалось модернизировать и возобновить практику. Стимулировать сотрудников на выполнение упражнений Минспорт планировал несколькими способами, в том числе материальным поощрением и личным примером руководителя. Но не пошло – к возрождению проекта вернулись только в 2021-м.

Фото: vk.com/Министерство спорта Российской Федерации; РИА Новости/Дмитрий Донской, Владимир Родионов, Анатолий Гаранин, Василий Малышев, Сергей Соловьев, Владимир Богатырев, Юрий Иванов, Б. Криштул, Игнатович, Миранский; kdnv.ru/Елена Любителева; kamgov.ru; 150.zik.ru