Победа Сотниковой в Сочи-2014 – главная загадка женской фигурки. Вокруг много подозрений: объятия с нашей судьей и зашифрованные оценки

Золото Аделины Сотниковой в Сочи-2014 – одна из самых энигматичных историй в фигурном катании, о справедливости которой спорят до сих пор.

Ее действительно окружают легенды, загадки и странности – многие с тех пор так и не стали понятнее.

Возможно, самое время вернуться на 8 лет назад, чтобы восстановить подробности внезапной победы российской фигуристки на Олимпиаде.

В России еще не было культа женской фигурки, а фаворитами в мире считались совсем другие

Если вы начали интересоваться фигурным катанием во времена противостояния Медведевой и Загитовой, то точно не представляете, в каком положении находилось наше женское катание перед Сочи-2014.

Российские фигуристки еще ни разу не побеждали на Олимпиадах, да и на подиум поднимались редко и давно: Кира Иванова в 1984-м, Ирина Слуцкая – в 2002-м и 2006-м. С чемпионатами мира тоже все было печально – ни одной победы после 2005-го, единственное серебро Алены Леоновой в 2012-м.

Новое поколение только-только осваивалось в статусе серьезных фигур, взяв на Евро-2013 усилиями Сотниковой и Туктамышевой первые медали за 7 лет, а тренер Этери Тутберидзе еще не считала себя великой, проверяя будущие методики на Юле Липницкой – первой большой удаче в своей карьере.

В олимпийском цикле перед Сочи-2014 женской фигуркой правили совсем другие:

• кореянка Ю-На Ким – безусловно, главная фигуристка конца нулевых/начала десятых. Два титула чемпионки мира, олимпийское золото Ванкувера-2010 и десятки мировых рекордов – для того времени ее катание считалось эталонным, а победа с грандиозным отрывом на ЧМ-2013, казалось, не оставляла шансов никому.

• 23-летняя Мао Асада выиграла предолимпийский финал Гран-при, который кореянка пропускала – это выглядело заявкой на конкуренцию. У японской фигуристки в арсенале хранился тройной аксель – единственной из того поколения, а значит – потенциально самая сложная база в мире.

• итальянку Каролину Костнер тоже ценили и судьи, и зрители – к 27 годам она выиграла пять чемпионатов Европы и один чемпионат мира. Серьезный набор, к которому всегда добавлялся статус одной из самых компонентных фигуристок – круче вторую оценку обычно ставили только Ким.

15-летняя Липницкая ворвалась в круг избранных прямо перед Олимпиадой – после серебра в финале Гран-при и победы на Евро-2014 со второй суммой в истории, хотя начала взрослую карьеру еще в предыдущем сезоне – по правилам тех лет на Гран-при допускали даже 14-летних. «Не отрекаются любя» в короткой и «Список Шиндлера» в произвольной быстро стали хитами, а ее красное платье-пальто – возможно, самый знаковый костюм из тех, что придумывали в фигурном катании.

Сотникова на фоне Липницкой выглядела вторично – фигуристка без международных титулов (два скромных серебра на Евро и 9-е место на предолимпийском ЧМ), с нестабильным катанием и сложными, но рандомными прыжками, которые на взрослых турнирах получались время от времени.

Например, до Сочи-2014 каскад лутц-тулуп – самый сложный для того времени – Аделина сделала лишь однажды. Второй раз получился уже на Олимпиаде.

Нет, в России верили в победу, но ставили на Липницкую – особенно после командника, которым ее, похоже, и измотали

Командный турнир в Сочи, в котором Липницкая уверенно выиграла и короткую, и произвольную программы сделал Юлю символом российской фигурки – ее имя вышло в глобальные тренды соцсетей, фотографии попадали на обложки мировых изданий, а популярность дико зашкаливала.

Тот же командник подсветил деталь, которая иллюстрировала отношение чиновников из ФФКР (Федерация фигурного катания России) к Сотниковой – замены, которые после коротких программ, по сути, превратились в торжественное присвоение золота избранным фигуристам.

Две возможные замены потратили на пары – титулы олимпийских чемпионов подарили Ксении Столбовой с Федором Климовым и танцорам Елене Ильиных с Никитой Кацалаповым. Отказ от замены Липницкой на Сотникову, возможно, был верным шагом на короткой дистанции, но, видимо, вывел Юлю из борьбы за личное золото – и физически, и психологически.

«Ситуация на тренировке перед личным турниром – там присутствовали зрители. Мы с Юлей были в одной разминке, ее начали приветствовать громко: Юля, давай! А сказали Аделина Сотникова, и я просто слышу, как трибуны: а кто это такая? У нас еще одна девочка есть? Сотникова? Хм, интересно, не знаем такую. И тут опять эта эмоция, злость: я еще вам покажу, вы еще меня услышите», – возможно, недоверие федерации даже дополнительно зарядило Сотникову.

Отказ от услуг Аделины в команднике на самое деле не выглядел несправедливым. Сотникову уже и воспринимали топ-фигуристкой, но еще из второго эшелона – даже несмотря на сильный январский Евро в Будапеште, где она обошла Костнер и даже выиграла там короткую. Весь сезон она словно раскачивалась на качелях: два крепких, но все равно проигранных – американке Эшли Вагнер и Анне Погорилой – этапа Гран-при, провал в финале на 5-е место с шестью испорченными прыжками из семи, а затем яркая победа на чемпионате России.

Но даже после четвертого титула на ЧР вопрос о включении Сотниковой в олимпийскую команду оставался открытым – хотя чемпионов страны обычно брали на главный старт автоматом. В этот раз распределение двойной олимпийской квоты отложили до Евро, где Аделина хоть и ошиблась, проиграв Липницкой, но на 17 баллов опередила Алену Леонову.

«После такого проката никаких сомнений не осталось – Липницкая и Сотникова заслужили место в олимпийской команде», – провозгласил сразу после Евро министр спорта Виталий Мутко.

Короткая программа вынесла Сотникову в лидеры сборной – все из-за ошибки Липницкой

Главной эмоцией после короткой программы в Сочи-2014 стало, конечно, не второе место Сотниковой в 0,28 балла от Ким, а 5-е – Липницкой. Юля упала с флипа – своего самого стабильного прыжка (14 из 14 до этого в сезоне) – и отпустила кореянку почти на 10 баллов. Отставание, при котором олимпийское золото выглядело почти невероятным.

Юля выступала раньше Аделины и неудачным прокатом поменяла приоритеты в сборной России – теперь шанс стать первым номером команды (а вместе с ним и собрать все судейские бонусы) хотя бы на один турнир получила Сотникова. И выдержала, откатав чисто короткую – заоблачные 76,64 балла от судей почти на 4 балла превышали ее личный рекорд.

Второе место россиянки, на которую никто не ставил, и щедрая оценка вызвали некоторые вопросы – в первую очередь к баллам за компоненты, которые у Сотниковой по сравнению с недавним Евро подскочили сразу на 2 балла.

«Каким образом Сотникова стала выше Костнер, грация и лиризм которой на несколько световых лет лучше, можно только догадываться», – писала эксперт USA Today Кристин Бреннан. Итальянка – тоже откатав без ошибок – осталась после короткой программы третьей в 0,52 балла за Аделиной.

Но по-настоящему в Сотникову перед произвольной не верили даже в России.

«Я бы сравнил Аделину с футбольным «Спартаком», который может в одночасье обыграть кого угодно, но мы не знаем, что будет завтра. Сотникова – блестящая фигуристка, но у нее в этом сезоне не получается ровно откатать и короткую, и произвольную программы», – отшучивался Илья Авербух.

«Аделина – большая труженица и просто отличная девочка, но основная работа будет завтра», – тренер Сотниковой Елена Буянова тоже берегла слова на произвольную.

Перед ней случилось первое событие из цепи фактов, которыми позже станут оправдывать подозрения в нечестной победе Сотниковой – замена четырех арбитров. Вместо американца Роберта Розенблюта, британки Дайаны Стивенс, шведки Катарины Хенриксон и кореянки Сун-Хи Ко, судивших короткую, в бригаде появились новые лица: Элен Кукуфа из Франции, а также россиянка Алла Шеховцова, украинец Юрий Балков и эстонка Жанна Кулик.

Как они отсудили произвольную и повлияли ли их оценки на победу Сотниковой – засекречено до сих пор: по правилам тех лет судейство было анонимным, а авторов конкретных оценок компьютер зашифровывал под новыми номерами для каждого фигуриста. И все равно разброс в баллах выглядел удивительным: у Сотниковой он скакал от 141,83 балла (судья №8) до 157,93 балла (судья №7); у Ким – от 134,09 (судья №2) до 151,79 (судья №3).

Всем судейством на протяжении обоих дней управлял технический контролер женского турнира – эта деталь, пожалуй, известна всем – неизменный Александр Лакерник, на тот момент вице-президент Федерации фигурного катания России.

Дальше несколько фактов из протокола произвольной об оценках Сотниковой и Ким.

• Базовая стоимость элементов в программе Сотниковой оказалась выше на 3,94 балла – показатель, который в фигурном катании наименее субъективен и подвержен судейскому влиянию. Да, судьи снизили два элемента кореянки до третьего уровня (об этом будут подробности), но даже в идеальном раскладе разрыв составлял бы три балла в пользу Аделины – в первую очередь за счет двух каскадов, которые у Сотниковой были сложнее почти на 5 баллов.

Аделина имела вторую среди всех фигуристок базовую сложность – вслед за Мао Асадой, которая собрала заоблачные по тем временам 66,34 балла, но откатала грязно, с двумя недокрутами и неверным ребром на лутце, и осталась без бронзы даже с тройным акселем.

• Абсолютно все непрыжковые элементы (три вращения и дорожка шагов) Аделины получили максимальный 4-й уровень – с такой щедростью от технической бригады она не встречалась ни разу в сезоне. На чемпионате России ей снизили до третьего уровня комбинированное вращение и дорожку шагов, на Евро – дорожку и вращение в заклоне, а за комбинированное вращение – вообще поставили первый.

Теперь все вышло идеально – и такое совпадение позже тоже назовут подозрительным.

• Ю-На, наоборот, в произвольной схватила сразу два понижения до третьего уровня – за дорожку шагов и вращение в заклоне, точно как и в короткой. Суммарно эта потеря обошлась ей в незначительные 0,9 балла, но важнее тот факт, что до Олимпиады Ким получала третий уровень за дорожку лишь на двух заштатных турнирах – в 2013-м на Golden Spin в Загребе и в 2012-м на NRW Trophy.

И вот еще два раза – сразу на Олимпиаде.

• Сотникова допустила единственную ошибку – в каскаде флип-тулуп-риттбергер приземлила последний прыжок на две ноги. Три арбитра оценили этот брак в два минуса, остальные – в один, в сумме это привело к снижению на 0,9 балла базы в 9,24 балла.

• У Ким не было ни одной ошибки – все прыжки вошли в плюсовую зону, а никто из судей не нашел повода для минуса. Но даже так ее оценки оказались выше только за два элемента: каскад из тройных лутца и тулупа и одиночный тройной лутц, который Аделина не прыгала, заменив его более дешевым риттбергером.

В остальных девяти элементах Сотникова, по мнению судей, была лучше – на надбавках за качество исполнения Аделина выиграла 1,91 балла.

• В оценках за компоненты судьи раздали лидерам почти идентичные баллы: 74,41 – Аделине, 74,50 – Ким.

Тренд не вмешивать в олимпийские разборки вторую оценку стал модным еще с Ванкувера-2010 и битвы Лайсачек-Плющенко, а отчасти продолжился и в противостоянии Пхенчхана-2018 между Медведевой и Загитовой.

Но оценка за компоненты для Сотниковой действительно получила мощную прибавку к личному рекорду – на международных стартах ей никогда не ставили больше 70 баллов. Даже при домашнем судействе на победном чемпионате России было меньше (всего 73,38). Но прибавила в компонентах и Ю-На – за год до Олимпиады на победном ЧМ ей выдали всего 73,61 балла.

Победа Сотниковой вызвала возмущения, но предельно абстрактные – конкретики не было даже в протесте Южной Кореи

Итоги женского турнира мгновенно взорвали ледовую общественность – комментарии посыпались сразу после проката закрывавшей произвольную Ким, а уже через пару дней петиция за пересмотр результатов в женском турнире собрала 2 миллиона подписей.

Правда, в возмущениях почти не звучали конкретные аргументы – только эмоции, чувства, привычки.

«Не понимаю, как Ю-На Ким и Сотникова оказались так близки по оценкам за компоненты. Я был шокирован. Российская спортсменка вдруг за ночь стала лучшей? Не знаю, что случилось. Я все еще пытаюсь это осмыслить», – в вопросе канадского чемпиона мира Курта Браунинга звучала главная претензия к победе 17-летней Сотниковой: внезапность.

«Это нечестно. Каролина Костнер и Ю-На Ким прекрасно откатались, у них огромное мастерство. Прыжки, подача, зрелость, выразительность – как за такой набор можно ставить оценки на 6 баллов ниже, чем кому-то с впечатляющими навыками, но только пришедшей из юниоров? Если сравнивать Сотникову с Костнер или Ким – тут что-то не так», – француза Гвендаля Пейзера не устроило неуважение к тому, что позже назовут зрелым женским катанием.

Дополнительным триггером для возмущения стала сцена в подтрибунном помещении, попавшая в трансляцию на весь мир: только что отсудившая прокаты Алла Шеховцова обнимала Аделину, празднуя вместе с ней победу.

Иностранные журналисты быстро откопали подробности, которые прежде знали только в России: Шеховцова является супругой генерального директора ФФКР Валентина Писеева – и назвали это конфликтом интересов.

Именно эта деталь станет базой для южнокорейской жалобы, которую они отправят в ISU (Международный союз конькобежцев) только спустя два месяца – якобы, формирование судейской бригады противоречило кодексу этики.

Протест благополучно отклонили с формальными объяснениями уже после того, как его бессмысленность признала Ю-На: «Оценки выставляются судьями, поэтому я не в том положении, чтобы комментировать, и мои слова ничего не изменят. Самым важным для меня было принять участие в этих Играх».

Не успокоились только корейские болельщики, которые до сих пор протестуют против женских результатов в Сочи-2014, а иногда наведываются в соцсети к Сотниковой.

«Даже сейчас некоторые никак не угомонятся, продолжают бомбить. То матом обругают, то смерти пожелают, то еще что-нибудь приятное», – год назад рассказывала Аделина в интервью «СЭ».

К сожалению, олимпийское золото так и осталось ее единственной большой победой.

Сотникова не поехала на послеолимпийский чемпионат мира, который забрала Мао Асада, и пропустила следующий сезон почти целиком. Приехала лишь на этап Кубка России в Сочи, чтобы обыграть там Серафиму Саханович и Диану Первушкину.

Попытка вернуться в сезоне-2015/16 оказалась совсем непосильной: с уймой ошибок Аделина проиграла «Мордовские узоры» Погорилой, вслед за Евгенией Медведевой и Еленой Радионовой завершила домашний этап Гран-при, а на чемпионате России стала только шестой – правда, опередив там Липницкую. Этот турнир стал последним в карьере Аделины – хотя еще несколько следующих лет она анонсировала возвращение на лед.

Весной 2017-го Сотникова даже объявила о переходе к Евгению Плющенко, но официально в завершении карьеры призналась только через три года.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Максим Богодвид, Владимир Сергеев; Gettyimages.ru/Dave Sandford, Ronald Martinez, Matthew Stockman; East News/AP Photo/Darron Cumming, Brian Cassella/Chicago Tribune/MCT, AP Photo/Bernat Armangue