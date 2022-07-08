В нашем зимнем спорте почти не осталось иностранных тренеров. Дело не в политике – их начали выживать еще после Сочи-2014

Еще недавно наш зимний спорт двигали вперед иностранцы. Например, перед Играми-2014 в Сочи в сборных России работали 73 легионера: тренеры, консультанты, механики, сервисмены.

Остаются они и сейчас – хоть и меньше. Удивительно, но сокращение почти не связано с политикой – зарубежных специалистов точечно собрали под домашние Игры, после которых сделали ставку на импортозамещение.

Восстановим хронологию прихода и исхода иностранных работников в наш спорт.

К Сочи-2014 были почти безлимитный бюджет и задача ликвидировать безнадежные виды спорта. И иностранцы принесли большинство медалей

Иностранцы в зимних сборных вошли в моду в олимпийском цикле перед Сочи-2014 – их приглашали в дисциплины, где Россия отставала в результатах (горные лыжи, прыжки с трамплина), методике (фристайл, сноуборд, коньки), технологиях (сани, бобслей) или имидже (биатлон, лыжи после допинговых скандалов).

Это были не просто громкие фамилии, а явления, которые перезапускали наш спорт. Вы точно их помните, даже если не очень внимательно следили за олимпийскими видами: Вольфганг Пихлер в биатлоне, Джимми Джен и Себастьян Крос в шорт-треке, Пьер Людерс в бобслее, Костя Полтавец и Маурицио Маркетто в коньках, Вильфред Шнайдер в скелетоне, толпы австрийцев, словенцев и североамериканцев во фристайле, сноуборде и горных лыжах.

Не требовалась помощь иностранцев только в хоккее и фигурке – дисциплинах, которые всегда считались спортивными скрепами.

Денег не жалели – федерации имели почти безлимитные райдеры: сборы в любом месте земного шара, идеальные условия, самое дорогое оборудование и инвентарь, натурализация и, конечно, шикарные контракты с иностранными тренерами и специалистами. Задача стояла максимально понятная – выиграть медали в условно своих дисциплинах и вырастить конкурентных спортсменов даже в самых безнадежных видах.

Итог работы иностранцев в Сочи-2014 получился шикарным: их спортсмены принесли России 20 медалей из 33, 7 золотых из 13.

«Сейчас делаем аналитику по зимним видам: кто-то дал результат, кто-то не дал, где-то привлечение иностранного специалиста признано не совсем оправданным. Если привлекать иностранного тренера, то он должен быть талантливее, успешнее, профессиональнее, чем тот специалист, который есть внутри России», – анализировал итоги Сочи-2014 министр спорта Виталий Мутко (на фото ниже).

К Пхенчхану-2018 стало меньше денег – появились долги, и тренеры засобирались в другие команды

После Сочи-2014 Россия начала отказываться от иностранцев в зимнем спорте – постепенно, но целенаправленно.

Самый мощный исход случился перед сезоном-2016/17 – Россию покинули сразу 28 иностранцев. Главной причиной стало финансирование – бюджет на спорт высших достижений урезали на 5,3 млрд рублей, а деньги ОКР сгорели в обанкротившемся «Внешпромбанке».

Иностранцы месяцами не получали зарплаты, выносили недовольство в паблик и постепенно искали другие локации для работы. Уехали Рето Бургемайстер и Изабель Кнауте, перезапустившие карьеры Александра Легкова, Ильи Черноусова и Сергея Устюгова, Себастьян Крос, который поднял русский шорт-трек на топ-уровень, Пьер Людерс и Вилли Шнайдер, устроившие прорыв в бобслее и скелетоне.

«Никто из иностранцев не получил денег, десять месяцев никому не платили», – выступал летом 2016-го от имени легионеров прямолинейный канадец Пьер Людерс.

«Пора уже поработать и нашим тренерам. Это, можно сказать, своеобразный вариант импортозамещения, плюс немаловажным является и языковой фактор», – а это универсальное объяснение того времени от президента конькобежной федерации Алексея Кравцова.

К Пхенхчану-2018 количество иностранцев в сборных России сократилось почти вдвое – с 73 до 35 человек. И все равно это были статусные специалисты с именем, которые оставались в России, несмотря на допинговое расследование и нейтральный статус на Играх-2018.

Появлялись серьезные дебютанты – в основном из Германии: Рико Гросс (на фото ниже) пытался отстроить мужскую сборную по биатлону, к лыжниками пришел Маркус Крамер, а Михаэль Шрайбер безуспешно учил двоеборцев – люди с немецким знаком качества.

Саночников консультировал итальянец Вальтер Плайкнер, в керлинг привезли мощного шведа Сорена Грана, с конькобежцами оставался голландец Костя Полтавец, в прыжках с трамплина, фристайле и параллельном сноуборде работали чехи и словенцы, а в горнолыжной сборной числилось сразу 12 иностранцев.

Но после Пхенчхана-2018, где Россия выступала усеченным составом, интерес к иностранным тренерам стал еще ниже.

Пекин-2022 и после: остался только технический блок

К Играм-2022 в сборных России осталось 18 иностранных специалистов, половина из которых сконцентрировалась в горных лыжах – эти 9 человек прижились в команде еще с Сочи-2014.

В остальных видах выбирали максимально точечно: немца Дирка Матшенца выцепили в сборную по скелетону для настройки инвентаря, канадец Даниэль Рафаэль курировал женскую сборную по керлингу, Маркус Крамер готовил к Играм Сергея Устюгова и Юлию Ступак, Вальтер Плайкнер продолжал консультировать саночников, а конькобежцы оставили в команде итальянского физиотерапевта Массимилиано Дидони и конструктора комбинезонов из Нидерландов Берта Ван дер Туука.

Теперь в нашем зимнем спорте осталось 12 иностранцев, и это в основном технический список – без топ-тренеров, громких имен и масштабных планов:

• горнолыжная сборная по-прежнему задает темп – в ней остались 6 словенцев и один черногорец: мужскую сборную тренируют Митя Валентич, Само Фурлан и Янеш Хладник, юниорскую – Миха Файон, а Младен Минич, Райко Самсал и Марсель Смоле – отвечают за трассы и инвентарь.

• Дирк Матшенц формально еще продолжает работу со скелетонистами – правда, пока не очень понятно, в каком формате.

• в лыжной сборной еще востребован швейцарский менеджер по маркетингу Ханс Игнас Хоби – он отвечает за сотрудничество с иностранными экипировщиками.

• стаж Вальтера Плайкнера в сборной по саням – 10 лет, и он по-прежнему в обойме – помогает с инвентарем и оборудованием.

• поляк Збигнев Камински и австриец Йозеф Перхт (супруг биатлонистки Екатерины Юрловой) – тренеры по ски-кроссу во фристайле.

• американец Брайан Идальски почему-то находится в списках женской хоккейной сборной, хотя числится главным тренером китайского клуба «Ванке Рэйз» и национальной сборной Китая.

Все – если говорить об официальных должностях в зимних сборных.

Пожалуй, самая знаковая потеря после Пекина-2022 – лыжный тренер Маркус Крамер (на фото ниже), продлить контракт с которым не позволила обстановка после 24 февраля.

«Вяльбе была уверена, что все закончится через несколько недель. Мы периодически общались. Но в конце марта — начале апреля она сказала: «Мы не знаем, что будет дальше и насколько это затянется».

В середине апреля пришло сообщение от Елены. Она благодарила за хорошую работу. Писала, что я принес с собой вещи, которые многому научили россиян и сделали их лучше. Я сидел дома один и плакал. Было очень приятно это читать», – прощальные откровения Крамера, который отработал с командой почти 8 лет.

Курс на импортозамещение в нашем спорте в последние месяцы коснулся почти всех блоков: инвентарь, сборы, соревнования, медицинское сопровождение, экипировка. Но начинался он именно с тренеров – еще несколько лет назад.

«Никакие иностранные тренеры-волшебники нас не спасут. Без кадров – детских тренеров, профессиональных тренеров – мы не решим свои задачи. Здорово приглашать иностранных тренеров, получать их опыт, но надо развивать собственные кадры. Централизованной политики в подготовке тренерских кадров не было до сих пор.

Одним из наших приоритетных направлений будет оптимизация подготовки и переподготовки кадров с участием федераций», – два года назад обозначал позицию государства Олег Матыцин, только назначенный на должность министра спорта.

Наверное, в чем-то он прав – вопрос с иностранными тренерами в сборных России слишком тонкий и деликатный: на каждого Хиддинка, Гамбу и Крамера приходятся десятки тех, у кого не получилось ничего, кроме больших контрактов.

Но, похоже, на ближайшие годы это вопрос надежно закрыт.

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов, Александр Вильф, Павел Лисицын, Василий Пономарев ; globallookpress.com/Hendrik Schmidt/dpa, Dan Yuqi/Xinhua; Gettyimages.ru/Kay Nietfeld/picture alliance; vk.com/russkiteam