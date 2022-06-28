Думаете, возрастной ценз только в фигурке? Нееет – в гимнастике поднимали дважды (но не спаслись от обмана), а пловцы испугались 10-летней девочки

Авдохин – с исследованием.

Фигурное катание ожидает, пожалуй, главная перемена после введения новых правил судейства – поднятие возрастного ценза. С сезона-2024/25 выступать во взрослых соревнованиях можно только с 17 лет – и это максимально спорное решение, которое точно перевернет фигурку.

Официальное объяснение от Международного союза конькобежцев (ISU) – забота о физическом и психологическом здоровье спортсменов. Но разве только в фигурном катании актуальны эти причины?

Разберемся, как управляют возрастом в других видах.

Сразу важная деталь: олимпийская хартия никак не ограничивает возраст спортсменов, отдавая все инструменты международным федерациям .

Главные подростковые дисциплины – сложнокоординационные: фигурное катание, акробатические фристайл и сноуборд зимой; гимнастика, прыжки в воду – летом. Здесь часто получают преимущество юные спортсмены – особенно это заметно в женском кластере.

Спортивные ученые объясняют это физиологией: сенситивный период для развития координационных способностей – возраст от 5 до 12 лет. Дальше наступает сложное время, связанное с пубертатом и изменением структуры тела, которое девушкам дается сложнее.

Пробежимся по смежным с фигуркой дисциплинам.

Фристайл и сноуборд оставляют шанс 15-летним

Экстремальные зимние дисциплины тоже требуют от спортсменов идеальной координации – в чем-то тренировки в акробатике, могуле, слоуп-стайле и биг-эйре напоминают фигурные.

Международная лыжная федерация разрешает выступления во взрослых турнирах спортсменам, которым исполнилось (или исполнится в текущем году) 15 лет с единственным исключением: в ски-кроссе возраст согласия на год больше – 16 лет. Это объясняется риском и фактором контактной гонки – опасность выше, чем в изолированных дисциплинах.

В гимнастике дважды увеличивали возрастной порог, но живут с побочкой – обманом возраста (в этом подозревали наших, а Китай и правда хитрил)

Здесь для мужчин и женщин действуют разные ограничения: девушки могут соревноваться со взрослыми с 16 лет, парни – с 18 (в летних видах требуемого возраста необходимо достичь в течение всего календарного года).

В гимнастике к поднятию ценза шагали постепенно: до 1981-го минимальная планка составляла 14 лет, а до 1997-го – 15.

15-летняя Доминик Мочану в Атланте-1996

Аргументы за новое ограничение звучали в совместном исследовании американских ученых и Международной федерации гимнастики (FIG):

«Спортсмен, кости которого все еще растут, с большей вероятностью, чем взрослый, получит травму скелета, потому что кости более пористые, а суставы еще не полностью сформированы. Повреждения, которые являются предвестниками стрессовых переломов, встречаются у 11% юных гимнасток по сравнению с 2,3% девочек и женщин в целом.

Интенсивные физические нагрузки, которые испытывают гимнасты на элитном уровне, влияют на функционирование гормонов роста, возможно, вызывая задержку роста костей и наступление полового созревания, хотя организм способен восстанавливаться, если ему предоставлены необходимые периоды отдыха».

Возрастные ограничения принесли в гимнастику неожиданное последствие – фальсификацию возраста, с которой в фигурном катании пока не сталкивались. Впрочем, дело не в повышении ценза – первые случаи происходили еще при минимальном ограничении в 14 лет.

Самый громкий пример – китаянка Дун Фансяо. Вместе с командой она выиграла олимпийскую бронзу в Сиднее-2000, но спустя 10 лет оказалась в заявке на технической должности уже с другой датой рождения. Расследование Международной федерации подтвердило, что возраст гимнастки переписан минимум на 3 года – за этим последовало лишение медалей и серьезный штраф для сборной Китая.

Случай Фансяо не единичный: в 80-е в подделке возраста подозревали советских гимнасток Ольгу Бичерову и Ольгу Мостепанову, в разные годы было несколько доказанных кейсов о румынской сборной (Джина Годжан, Александра Маринеску, Даниэла Силиваш, Лавиния Агачи), а северокорейской спортсменке Хон Су Чжон, выступавшей на ЧМ-2007, изменили возраст сразу на 4 года.

Тем не менее, в спортивной гимнастике сейчас обсуждают новое повышение возраста для девушек до 18 лет в целях защиты их права – триггером стала история врача американской сборной Ларри Нассара, которого приговорили к пожизненному заключению за насилие над несовершеннолетними гимнастками.

В художке ограничение мягче, а в России вообще отменили ценз – свежее решение Винер

У художниц минимальный возраст для выхода на взрослые турниры – 15 лет (по правилам Минспорта). Отличие от требований FIG (16 лет) объясняется тем, что нагрузки на скелет в художественной гимнастике якобы носят иной характер и не ведут к критическим изменениям.

Впрочем, недавно босс российской художественной гимнастики Ирина Винер совсем отменила международные ограничения на территории России – по новым правилам Всероссийской федерации художественной гимнастики выступать по взрослым можно с 13 лет.

«Относительно возрастных ограничений: любая гимнастка может выступать по программе, которая существует. Нормативными могут быть только баллы. Спортсменка в 13 лет может показывать прекрасные результаты, выполняя уникальные программы, соревноваться со взрослыми гимнастками, а в 16-17 лет уже не показать подобного результата.

Ирина Винер с 17-летней Маргаритой Мамун

В истории спорта известны случаи, когда молодые спортсменки выполняли нормы мастеров спорта в юном возрасте. Также известны примеры, когда спортсменки поздно начинали заниматься тем или иным видом спорта и в последствии тоже выполняли нормативы мастеров спорта.

Нам необходимо создавать свою систему правил для прогрессивного развития художественной гимнастики, чтобы она впоследствии стала основой для международных правил соревнований», – написала Винер в апрельском открытом письме и тут же официально довела эти новшества до региональных федераций.

Легкая атлетика выстроила градацию – в зависимости от сложности дисциплин

В легкой атлетике плавающий ценз: самый строгий подход к изнурительным марафону и ходьбе на 50 км – здесь к взрослым допускают только тех, кому исполнилось 20 лет.

Следующая граница – 18-летие: в этом возрасте можно заявляться во все дисциплины, кроме метаний, многоборья и бега на 10 тысяч метров. Остальные виды во взрослых турнирах доступны с 16 лет – требования основаны на актуальных рекомендациях спортивных физиологов.

В прыжках воду самый мягкий ценз (14 лет), но выигрывают и 30-летние. А в синхронке юный возраст – даже недостаток

Прыгуны могут соревноваться со взрослыми даже в 13 при условии, что в текущем году им исполнится 14 лет. В синхронном плавании ограничение – 15 лет, но здесь возраст никакого преимущества не дает – скорее наоборот.

«У нас если девочка легенькая, она так хорошо в воде не смотрится, нужно созревать. В фигурном катании, наоборот, сначала девочки легкие, порхают, а потом тяжелеют и не могут такие элементы делать. Как, кстати, и в прыжках воду, надо успеть поймать эту легкость», – объяснение от тренера синхронной сборной России Татьяны Покровской.

Несмотря на высокие требования к координации, прыжки в воду – максимально демократичная дисциплина с точки зрения возраста. Например, на последнем ЧМ-2019 в Южной Корее двум чемпионкам из Китая было по 27 лет, а еще двум – по 13; а лучшая иллюстрация – карьера Дмитрия Саутина, который первую олимпийскую медаль выиграл в 18, а последнюю – в 34.

Дмитрий Саутин (22 года) в Атланте-96

Скейт – новый спорт без правил и ограничений

Вы точно помните олимпийский пьедестал Токио-2020 в женском скейтбординге: золото и серебро взяли 13-летние Момидзи Нисия и Раиса Леал, бронзу – 16-летняя Фуна Накаяма, а из восьми финалисток лишь трем уже исполнилось 20 лет.

В скейтбординге отсутствуют возрастные ограничения – просто из-за того, что этот молодой спорт почти случайно стал олимпийским, по сути, не имея ни внятных правил, ни даже полноценной международной федерации.

Эксперимент привел к детскому утреннику на подиуме, но сразу после Олимпиады разговоры о возрастном цензе в скейтбординге максимально активизировались. Вдобавок здесь обострилась и еще одна тема: накануне 29-летний трансгендер Риччи Трес на женском турнире в США обыграл детский сад – серебро взяла 13-летняя, в топ-5 вошла 10-летняя.

Международные федерации, не получив четких рекомендаций от МОК, решают вопрос с допуском трансперсон по-разному – но это тема для другого материала.

В плавании тоже не было лимита, но все изменилось в 2015-м, когда Бахрейн привез на ЧМ 10-летнюю девочку

Не считали нужным вводить возрастной ценз и в консервативном плавании – виде, где, вероятно, лучше всего сберегают здоровье.

Но на ЧМ-2015 в Казань приехала 10-летняя пловчиха из Бахрейна Алзаин Тарек – малышка выглядела настолько нелепо и странно, что Международной ассоциации (FINA) пришлось оправдываться.

«Каждый год тонет 370 тысяч человек, среди них много детей, и мы не можем игнорировать эту проблему. Для нее это игра и лучше, чтобы дети развлекались плаванием, а не начинали в 10 лет принимать марихуану или кокаин, курить или употреблять алкоголь», – отвечал на претензии глава Международной ассоциации плавания Хулио Маглионе.

К следующему чемпионату мира в уставе FINA появилось дополнение: «Минимальный возраст пловцов, участвующих в Олимпийских играх и чемпионатах мира, должен быть таким же, как минимальный возраст для чемпионата мира по плаванию среди юниоров: женщинам 14 лет, а мужчинам 15 лет».

В боксе ограничение с другой стороны – можно выступать до 40 лет

Удивительная подробность о любительском боксе – это единственный вид, в котором возрастное ограничение работает еще и сверху: спортсмен не должен быть старше 40 лет. Причем ценз подняли в 2013-м – раньше заканчивать карьеру приходилось в 35 лет.

41-летний Виталий Кличко в профессиональном боксе

И здесь ограничение связано с опасением за здоровье спортсменов – согласно исследованиям, удары в голову с возрастом несут больше последствий и ведут к необратимым изменениям мозга.

В игровых видах тоже есть ценз – даже в футболе

Да-да, и в игровых видах спорта не все просто. Футболисту и баскетболисту для дебюта во взрослых турнирах должно исполниться 14 лет, хоккеисту и волейболисту – 15, а ватерполисту – почему-то 16.

Отдельная история – североамериканские профессиональные лиги: там юных спортсменов окутывают максимальной заботой и опекой.

Например, на драфт в НФЛ (американский футбол) можно попасть только спустя три года после окончания школы – это правило призвано гарантировать, что игроки физически и морально готовы стать частью лиги. В НБА установлен запрет на подписание контрактов с игроками, не достигшими 19 лет; а играть в НХЛ можно только с 18.

Джек Хьюз, дебютировавший в НХЛ в 18 лет

Эти ограничения объясняются защитой молодых спортсменов от физических травм, необходимостью их эмоционального созревания и получения ими образования, но все равно пережили несколько судебных разбирательств.

Одним из главных аргументов адвокатов стал синдром «сверхчеловека» – когда физические способности спортсмена опережают его социальную и эмоциональную зрелость, а слава и большие деньги в юном возрасте приводят к ложному восприятию реальности и нехватке самоконтроля.

Американский суд признал, что возрастной ценз помогает предотвратить вероятные негативные сценарии при формировании личности юных спортсменов. Возможно, в фигурном катании к этим аргументам тоже стоило бы прислушаться.

Фото: Gettyimages.ru/Jed Jacobsohn /Allsport, Mike Powell, Patrick Smith, Lars Baron/Bongarts; globallookpress.com/Yohei Osada/AFLO SPORT, Xue Yuge, Joel Marklund; РИА Новости/Владимир Песня, Игорь Уткин