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🤷‍♂️ Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет

Уралочка Уралочка
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Айлама Монталво Айлама Монталво
Андрей Воронков Андрей Воронков
ВФВ
Волейбол Волейбол

Реплика Алексея Авдохина.

Неделю назад волейбольный тренер Андрей Воронков взорвал пространство тайм-аутом, в котором обозвал обезьяной, вероятно, одну из соперниц – темнокожую кубинку «Уралочки-НТМК» Айламу Монталво.

«Внимательно! Концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? (обращаясь к Валерии Зайцевой – Sports.ru) Иди сюда. Почему опять ловишь эту обезьяну?» – Воронков с калининградским «Локомотивом» хоть и выиграл решающий матч золотого плей-офф, но оставил захватывающую серию в истории благодаря глупости и несдержанности.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы

Сегодня дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) «в связи с широким общественным резонансом» потребовала дисквалифицировать Воронкова сроком до 2 лет (окончательное решение примет исполком 31 мая).

Наказание серьезное – круги после перформанса тренера, которому сегодня исполнилось 55 лет, устроили мощный водоворот в российском спорте.

В Воронкова крепко вцепились главные питбули нашего спорта – Дмитрий Губерниев («Воронков ведет себя как хам, быдло, ненавистник и расист»), Александр Тихонов («Его надо отстранять от тренерской работы, гнать его, дать лопату, пусть пожары тушит и картошку сажает, если с головой непорядок») и Дмитрий Свищев («Его молчание означает, что он согласен со своими словами? Тогда однозначно будет наказание»).

История долетела даже до министра спорта.

«Минспорт считает неприемлемыми любые проявления расизма и неуважительного отношения к сопернику. Воронков допустил оскорбительное высказывание в адрес кубинки Монталво. Необходимо принять меры дисциплинарного характера в отношении тренера «Локомотива», – после заявления Олега Матыцина спустить это дело на тормозах возможности уже не было.

Кубинская волейболистка Айлама Монталво так и не дождалась извинений

Пожалуй, самая удивительная деталь в этом скандале – тишина Воронкова. Прошла неделя, за которую он не произнес ни слова, хотя простые человеческие слова перевели бы ситуацию в эмоциональное недоразумение, а самого тренера из невежды и самодура – в обычного человека со слабостями, но и умением признавать ошибки.

В идеальном мире спасательным кругом для Воронкова могла стать реакция Айламы – достойная и максимально дипломатичная, но тренер за ответ кубинки в соцсетях даже не ухватился.

«Слова, которые он (Воронков – прим Sports.ru) сказал, совершенно не задевают меня. Человеку, который не может контролировать свое ненасытное эго, мало просто достичь результата – он должен кого-то обидеть. Это показывает отсутствие профессиональной этики.

Если я отвечу злом на зло, это не сделает меня хорошим человеком. К тому же я не позволяю себе опускаться до такого уровня. Я чувствую удовлетворение от того, что даже нанесенная обида не может сломать меня, помешать мне выполнять свою работу и играть.

Я мысленно победила его в этом финале и сегодня с этим сообщением я делаю это снова, потому что знаю, что выросла душевно, не отвечая ненавистью тому, кто послал мне ненависть», – написала Монталво, которая позже решила покинуть «Уралочку». Непонятно – только из-за скандала или по другим причинам.

«Мне нравится цвет моей кожи, я не стыжусь». Кубинская волейболистка красиво отвечает тренеру Воронкову, который замолк после «обезьяны»

Наверное, главный посыл, который можно разглядеть в мудрых словах 21-летней кубинки: оскорбление Воронкова – не тот расизм, который проходят на уроках истории, а вполне может восприниматься иначе – как слабость, дремучесть, дурное воспитание, злоба, нервный срыв или просто неумение проигрывать.

Если вы занимались игровым спортом, наверняка встречали таких людей: неудачи – собственные, любимой команды или близкого человека – сваливают их в оскорбления/унижения соперника.

Эпитет Воронкова действительно похож на реакцию слабого человека в стрессовых и тревожных обстоятельствах. Вспомните контекст, который предшествовал скандальному тайм-ауту: в третьем сете «Уралочка» оторвалась в счете (21:18), а «Локомотив» и Воронков, ведя 2-0 по партиям, почувствовали, как уплывает игра. Главным инструментом этого перелома стали атаки Айламы, с которыми «Локомотив» долго не мог ничего сделать. 

Так ли важно для адекватного восприятия – задумывал Воронков что-то расистское, отводя в сторону на пару слов блокирующую Валерию Зайцеву, или нет? Конечно, это ничего не меняет.

Оскорбление от тренера женской команды выглядит одинаково стыдным и безумным, независимо от интерпретации – расизм это, сексизм, лукизм или банальное бытовое хамство.

Возможно, Воронкова изолируют от волейбола на два года

Трудно проникнуть в голову Воронкову, который и сегодня принципиально отказался от извинений (понять бы еще, в чем принцип?), а затем проигнорировал вопрос журналиста «Неужели так трудно извиниться перед девушкой?». Сухие строки из пресс-релиза на сайте федерации:

«Несмотря на очевидность ситуации, ВК «Локомотив» (Калининградская область) и персонально А. Г. Воронков принципиально отказались приносить извинения в адрес ВК «Уралочка-НТМК» и лично перед игроком Айламой Монтальво. Со стороны клуба в адрес ВФВ было направлено письмо, которое было изложено в юридической стилистике и смещало фокус внимания в сторону беспочвенных обвинений в адрес главного тренера». 

Вердикт дисциплинарного комитета – пожалуй, логичный и справедливый итог этой странной истории, где тренер и клуб так и не признали ошибку, закрылись и поджали губы.

Даже если они в чем-то не согласны – это можно было объяснить. Молчание – всегда поражение. Особенно в такой ситуации.

Дальше Воронкову жить и, возможно, тренировать с таким бэкграундом, который не забудется с отъездом из России Айламы. И дело даже не в эмоциональном тайм-ауте и оскорблении – то ли расистском, то ли нет, а в тотальном вакууме после.

Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Михаил Голенков

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