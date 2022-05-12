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«Куда ты бьешь, Сссссвета?!» Карполь настолько легендарен, что пародия на него подарила хит «Уральских пельменей»

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Сегодня в нашем волейболе главный матч женского сезона – «Уралочка-НТМК» из Свердловской области зарубится с калининградским «Локомотивом» в пятой игре плей-офф (начало – в 20:00 мск).

Эта встреча – шанс для «Уралочки» и ее великого тренера Николая Карполя вернуть золото спустя 17 лет: в 2006-м прервалась 20-летняя серия побед в национальном чемпионате.  

84-летний Карполь – легенда не только нашего спорта, но и всего Екатеринбурга: «Уралочку» он возглавил в 1969-м, в 1991-м стал почетным гражданином города, а год назад здесь открылась Академия волейбола, названная в его честь.  

Пик популярности Карполя пришелся на 80-90-е – его знала вся Россия. Колоритного тренера запоминали не только благодаря титулам женской сборной (два олимпийских золота и три подиума, четыре подряд медальных чемпионата мира), которой он неизменно руководил почти 25 лет, но и по диким эмоциям во время тайм-аутов, которые превращались в отдельные спектакли.

В 2000-м номер КВН про Николая Карполя от команды «Уральские пельмени» стал мемом, а цитаты оттуда мгновенно ушли в народ.

Помните?

1) Тайм-ауты:

– Куда ты бьешь, Сссссвета?!

– Что ты делаешь?! Что ты делаешь сегодня вечером?!

2) Карполь в подземном переходе, и ему по ошибке подали в кепку милостыню:

– Кто так подает?!

3) Карполь в библиотеке услышал – «вот у нас стеллажи с Пушкиным, здесь Добролюбов» – и:

– А где Блок?! Где Блок?!

Это миниатюра из осеннего полуфинала КВН в сезоне 2000 года – если вам немного за 30, вы точно ее видели.

Короткий флешбэк на 22 года – только что закончилась Олимпиада в Сиднее, где сборная России под руководством Карполя эмоционально проиграла остросюжетный финал Кубе, выигрывая 2-0 по сетам.

Именно в том матче Карполь выдал тайм-аут, который, похоже, стал прообразом для создания номера (таймкод – 1:27:45).

В самом начале четвертого сета при счете 1:4 тренер пытался вернуть уплывающий матч экспрессивным выступлением перед волейболистками.

«Куда бьешь?! (обращается к пробившей только что в блок Елене Годиной – прим Sports.ru). Косо! Люба!!! (это уже в адрес Любови Соколовой – Sports.ru). Что за ... (неразборчиво). Вы сейчас загнали себя в угол! Все! Вам хоть немножко взять себя в руки! Понять! Понять, кем вы можете стать! А вы что делаете?! Ты не падаешь за мячом! Как можно?! Как можно стать чемпионками и так бояться?! Как?!» – огненная речь Карполя не спасла команду от поражения.

«Уральские пельмени» – команда тоже из Екатеринбурга – не упустили актуальную возможность показать легендарного земляка.  

Согласитесь, актер Дмитрий Брекоткин максимально точно поймал образ Карполя в гневе: расстегнутый свисающий пиджак, сверлящий взгляд, выступающая вперед нижняя губа, яростная мимика и рубленные фразы-крики – именно таким тренера знала вся Россия.

Еще одна важная деталь из КВН 2000-х – реакция зрителей на пародию: весь зал знает и понимает, о каком тренере идет речь, даже несмотря на второстепенный статус женского волейбола.

Спроецируйте ситуацию на наши дни – многие из ваших знакомых вспомнят фамилию тренера женской сборной на последней Олимпиаде и готовы узнать пародию на него с первой же секунды? 

В «Уралочке» екатеринбургскому изданию E1.ru рассказывали, что Карполь не раз видел пародию на себя, но никогда не обижался. А на 50-летие клуба даже состоялась видеовстреча с участием тренера и «Уральских пельменей» – для нее юмористы записали поздравление и повторили фрагмент пародии.

Десятилетия спустя Карполь по-прежнему в деле и все так же ярок у площадки (уже в роли старшего тренера, а главный – его внук Михаил). Решающую игру сезона и, конечно, тайм-ауты Карполя можно посмотреть сегодня в прямом эфире – трансляция в 19:55 на основном «Матче».

Думали, Карполь давно закончил? Нееет, в 84 разбудил «Уралочку» и мчит к золоту, в тайм-аутах перекрикивает внука – главного тренера

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

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