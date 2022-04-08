Олимпийские виды
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А что сейчас с Усмановым, Лисиным и Кремлевым – последними людьми из России, которые рулят международными федерациями?

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Наш спорт изолирован от международных турниров, но – удивительная деталь – существуют международные федерации, которыми продолжают руководить россияне.

На начало 2022 года фехтование (FIE) возглавлял Алишер Усманов, спортивную стрельбу (ISSF) – Владимир Лисин, а Международную ассоциацию бокса (IBA) – Умар Кремлев. Важно: здесь мы говорим только об олимпийских видах, но помним, что и многими неолимпийскими (шахматы, самбо, хоккей с мячом и др) руководят люди с российским паспортом.

В начале марта Усманов объявил о приостановке президентских обязанностей, но Лисин и Кремлев остаются на постах до сих пор. А еще три эти федерации крепко зависят от руководителей из России, несмотря на призывы к их смене.

Разберемся, что происходит.

Усманов потратил на развитие фехтования почти $100 млн, оставил должность сразу после санкций

Усманов управлял Международной федерацией фехтования (FIE) 14 лет – президентом его впервые избрали в 2008-м, а затем трижды переизбирали. На последние выборы в ноябре 2021-го (да-да, всего пять месяцев назад) Усманов выдвигался без альтернативы и выиграл их единогласно.

О приостановлении обязанностей в должности президента он объявил в начале марта – все дело в жестких санкциях.

«28 февраля 2022 года я попал под санкции Евросоюза. Считаю это решение несправедливым, а причины, которыми санкции оправдываются, представляют собой набор ложных обвинений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Я буду использовать все законные средства, чтобы защитить свою честь и репутацию. Таким образом, я приостанавливаю выполнение обязанностей в качестве президента FIE до тех пор, пока правосудие не восторжествует», – написал Усманов в заявлении на официальном сайте FIE.

Его обязанности временно перешли греку Эммануэлю Кациадакису, бывшему генеральному секретарю. Но без Усманова, если он по-настоящему уйдет из федерации, мировому фехтованию придется туго.

Дело в том, что, по данным Forbes, Усманов ежегодно вкладывал в федерацию около $5 млн личных пожертвований, а суммарно его взносы за время руководства приближаются к $100 млн.

И это серьезная доля в бюджете FIE: в олимпийские сезоны взносы Усманова составляли примерно 25% (больше 70% поступали от МОК за трансляции и другие доходы от Олимпиады), а в неолимпийские – больше 95% всех доходов FIE.

«Это моя любовь и моя страсть, это дух рыцарства, уважения к сопернику, которые сохранились еще с тех времен, когда от того, насколько умело ты владеешь шпагой, зависела твоя жизнь. Тем и прекрасно фехтование — азарт, борьба характеров и интеллектов. Пусть прошло много времени, пусть изменились экипировка и условия, но суть его осталась прежней», – рассказывал ТАСС Усманов, который с детства увлекался фехтованием, входил в юношескую сборную Узбекской ССР и заработал звание мастера спорта.

Международная федерация заблокировала участие в международных стартах фехтовальщиков из России и Беларуси, а московский этап Кубка мира прервала прямо по ходу – 27 февраля.

Кремлев принял любительский бокс: борется за олимпийский статус и привел деньги «Газпрома» 

Полномочия Кремлева на посту президента Международной федерации бокса (IBA) истекают через месяц – в мае 2022-го пройдет конгресс, на котором выберут нового босса. Окончательный список кандидатов объявят 22 апреля, но альтернативы Кремлеву до последнего времени не было – в IBA капитальная перестройка, срыв которой может окончательно разрушить любительский бокс.

Кто не помнит, Кремлев ворвался в бокс антикризисным менеджером: ассоциация настолько погрязла в коррупции и скандалах, что МОК отстранил ее от организации боксерского турнира на Играх-2022 и запустил процесс исключения бокса из олимпийской программы уже с 2028 года.

IBA нуждалась в кардинальной реконструкции, которую сразу после избрания в декабре 2020-го начал Кремлев, не входящий в список олигархов из России.

При Кремлеве ассоциация бокса пережила ребрендинг (в 2021-м стала называться IBA, потеряв в аббревиатуре букву A, которая означала аmateur, любительский), вернулась в правовое поле, и, пожалуй, главное – обрела щедрого спонсора: в апреле 2021-го генеральным партнером стал «Газпром».

Конкретные суммы не раскрываются, но прямо сейчас в IBA заявляют, что отказ от контракта с российской компанией станет критическим для организации и ее будущего – в отличие, например, от УЕФА, которая расторгала спонсорский договор с «Газпромом».

«Благодаря партнерству с «Газпромом» IBA смогла преобразовать организацию и эффективно поддерживать национальные федерации, соревнования и спортсменов, а также погасить долги, которые угрожали нашему будущему. В настоящее время полностью отменить контракт с «Газпромом» невозможно», – писал в марте генеральный секретарь IBA Иштван Ковач руководителям национальных федераций. 

IBA запретила спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях 4 марта, а на следующий день Федерация бокса России (ФБР), в которой начиналась управленческая карьера Кремлева, ответила пресс-релизом. В нем это решение называлось неправомерным и попирающим основы международного олимпийского движения: «спортсменов недопустимо использовать как заложников в интересах достижения целей различных геополитических сил».

Спустя 10 дней на сайте федерации появилась новость об участии боксерского сообщества в праздничном концерте в «Лужниках»: «Времена, когда объединившись, мы сможем противостоять всем угрозам и трудностям. Боксеры России приняли участие в праздничном концерте в честь восьмой годовщины присоединения Республики Крым и в поддержку российской армии, которая проводит спецоперацию и выражает полное доверие и поддержку Владимиру Путину. Трудности временны. И преодолеть мы сможем их только вместе!»

Спорт вне политики – миф. Такого никогда не было и не будет

Лисин тоже поддерживает стрельбу из личных средств – санкций против него нет, но выборы-2022 подвисают

В апреле 2022-го, по данным Forbes, Владимир Лисин возглавил список богатейших россиян с состоянием в $18,4 млрд (87-я строчка в мире) – ему принадлежат контрольный пакет акций Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и несколько крупных транспортных компаний.

Президентом Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Лисин стал в 2018-м, а до этого 16 лет управлял Стрелковым союзом России и 9 лет – Европейской стрелковой конфедерацией. При нем ISSF заметно увеличила расходы на развитие – так в 2020/21 годах отдельные страны и континентальные федерации получили в общей сложности около $3 млн от ISSF.

Лисин избежал санкций и остается президентом, даже несмотря на призывы немецкой, швейцарской и украинской стрелковых федераций принять меры против официальных лиц ISSF из России и Беларуси.

ISSF также оперативно отстранила россиян и белорусов от соревнований и предложила гуманитарную помощь украинской стрелковой федерации из средств собственного фонда развития, который в 2019-м создал Лисин, внеся на его счет $10 млн из личных средств.

«Когда спортсмену предписано временное отстранение, это не трагедия. Гораздо проще смягчать конфликт, даже если обвинение несправедливо. А вот превращать ситуацию в поток брани и судебных процессов – это и есть несдержанность.

Если же обострять ситуацию начинают госорганы, которые вообще не должны вмешиваться в деятельность общественных спортивных организаций, то ни к чему, кроме отстранения спортсменов от международных соревнований, это не приведет. Видимо, забыли, что пять наших национальных федераций уже ограничены в правах. Это гораздо более серьезная проблема, чем неучастие в текущих стартах», – объяснял в интервью «Коммерсанту» Лисин.

Полномочия Лисина истекают осенью 2022-го – в прежних условиях переизбрание на второй срок стало бы формальностью, но теперь фамилию будущего президента ISSF не назовет никто.

И хотя в МОК пояснили, что рекомендации об отстранении российских и белорусских спортсменов и чиновников не направлены против непричастных к нарушению олимпийского перемирия, есть вероятность, что скоро в международном фехтовании, стрельбе и боксе наступят серьезные изменения.

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев, Владимир Трефилов, Григорий Сысоев

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