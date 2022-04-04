Политика уже раскалывала спорт: СССР не поехал на Олимпиаду в США и придумал «Дружбу-84» – участвовали даже британцы и американцы

Первая половина 1980-х – предельно сложное время для мирового спорта, когда его в предыдущий раз придавила политика.

США и еще 65 государств бойкотировали Олимпиаду-80 из-за ввода советских войск в Афганистан – СССР (вместе с социалистическими странами) ответил ассиметричным отказом от летних Игр-1984 в Лос-Анджелесе.

Как объяснило Политбюро ЦК КПСС – «ввиду грубого нарушения американской стороной Олимпийской хартии, отсутствия должных мер обеспечения безопасности для делегации СССР и развернутой в США антисоветской кампании».

О бойкоте Игр-1984, которые стартовали 28 июля, СССР объявил в начале мая – для спортсменов, которые до последнего сидели на сборах, это стало полной неожиданностью.

«Прозвучало как гром среди ясного неба. Тучи, конечно, сгущались, но все равно получилось резко и неожиданно. Первое ощущение: под ногами разверзлась земля, и все туда полетело. Вокруг – как будто вакуум. Цель, на которую ты работал несколько лет, исчезла, какое-то время мы работали в оцепенении. Что делать дальше, было непонятно», – рассказывал Sports.ru нынешний президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, к тому времени 3-кратный олимпийский чемпион.

«Мы вернулись со сборов, а там уже полным ходом развернулась мощная антиолимпийская кампания с привлечением известных спортсменов: мол, правильное решение, ехать в Лос-Анджелес небезопасно и прочая чушь. Меня, кстати, тоже подключали. Журналисты сочиняли тексты, а мы подписывали. А что? Время было такое.

Но если честно, ни тогда, ни сейчас не знаю ни одного спортсмена, кто в самом деле бы так считал», – признавалась в 2000-х «Советскому спорту» бегунья Людмила Кондратьева.

«Нас начали потихоньку обрабатывать где-то с апреля. Приезжал лектор и рассказывал: Америка во всеоружии готовится к приему советских спортсменов. И чем дальше, тем выражения были резче: наша разведка точно знает, где рассядутся их снайперы… И дальше такая чушь», – вспоминал в интервью Sports.ru легендарный метатель молота Юрий Седых.

Почти сразу после отказа от Олимпиады перед советскими чиновниками встал вопрос: чем занять спортсменов, которые остались без главного турнира четырехлетия?

Поначалу СССР думал о полноценной альтернативной Олимпиаде, но довольно быстро выяснилось, что контролимпийский статус любого турнира грозит исключением из МОК не только организаторам, но и всем странам-участницам.

«Москва не поддержит никаких альтернативных игр, устроенных для конкуренции с Олимпиадой», – убеждал мир глава Олимпийского комитета СССР Марат Грамов.

Возможно, из-за вероятных рисков первая новость о серии спортивных турниров для спортсменов, которые пропустят Олимпиаду, прозвучала не в СССР. С идеей выступил президент чехословацкого олимпийского комитета Антонин Химл – он говорил о необходимости соревнований, которые «дадут возможность спортсменам, добросовестно готовившимся в течение последних четырех лет, показать свои способности».

24 мая 1984 года, спустя пару недель после объявления бойкота, об организации новых соревнований по девизом «Спорт – дружба – мир» объявили официально.

Турнир получил название «Игры Дружбы» (Friendship Games) или просто «Дружба-1984» – совпадение или нет, но в феврале 1984-го под тем же названием прошли общевойсковые учения СССР и стран Варшавского договора.

Первыми очевидными участниками «Дружбы-1984», конечно, стали социалистические страны, поддержавшие бойкот Игр-1984: СССР, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Чехословакия, КНДР, Куба, Монголия, Вьетнам.

Но довольно быстро статус турнира стал максимально открытым – количество стран в итоге выросло до пяти десятков, подключились спортсмены из Италии, Великобритании и даже США.

Доходило до курьезов: на альтернативные Игры приезжали спортсмены, которые спустя несколько дней возьмут медали в Лос-Анджелесе, но проигрывали. Например, немка Клаудия Лош в толкании ядра и американка Элис Браун на 100-метровке не попали даже на подиум «Дружбы-1984».

Еще несколько спортивных подробностей об альтернативном турнире:

• всего выступили около 2,3 тысячи спортсменов из более чем 50 стран;

• на «Дружбе» установлено 48 мировых рекордов: 4 – в легкой атлетике, 7 – в велоспорте, 5 – в плавании, 4 – в стрельбе и 28 – в тяжелой атлетике;

• соревнования продолжались 2,5 месяца – с начала июля до середины сентября. При этом церемония открытия состоялась 18 августа в Москве, «Лужники» принимали второй день соревнований легкоатлетов.

Первый турнир в рамках «Дружбы-1984» 2 июля приняла Северная Корея – почти за месяц до старта Олимпиады (и за полтора до открытия «Дружбы») здесь прошли соревнования по настольному теннису, тогда еще неолимпийскому виду спорта.

Остальные дисциплины разделили между странами по принципу наибольшей популярности: Куба взяла бокс и мужской волейбол, ГДР – байдарки, каноэ, велоспорт и гандбол, Венгрия – фехтование и плавание, Болгария – художественную гимнастику, борьбу и тяжелую атлетику; Чехословакия – спортивную гимнастику и стрельбу из лука.

СССР оставил себе мужскую легкую атлетику, баскетбол, академическую греблю, стрельбу, а еще открытие и закрытие.

Церемония открытия, по масштабу и сценарию сравнимая с олимпийской, прошла в «Лужниках» 18 августа – с олимпийскими факелами, зажжением огня, массовыми выступлениями и парадом делегаций, которые представляли не страны, а спортивные общества.

На трибунах присутствовали пять членов Политбюро – Дмитрий Устинов, Михаил Горбачев, Григорий Романов, Виталий Воротников и Виктор Гришин.

«Нам выдали олимпийскую форму сборной СССР, в которой должны были выступать в Лос-Анджелесе. Столько экипировки на один сезон я раньше никогда не получал, – вспоминал в интервью Delfi эстонский копьеметатель Хейно Пуусте.

Еще один спортсмен из Эстонии, шпажист Андрус Каяк запомнил другую подробность: «Когда получил экипировку, в кармане парадного пиджака обнаружил золотистую визитку с надписью Участник XXIII летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Жаль, что я тогда разорвал ее со злости – сегодня это была бы раритетная вещь».

Спортсмены из СССР, выступавшие на «Дружбе», запомнили главные эмоции турнира – разочарование и полное моральное опустошение.

«Прыгали через силу, без особых эмоций. А так руководство старалось сделать все как на Олимпиаде – только жили мы не в деревне, а по гостиницам», – рассказывал Sports.ru чемпион «Дружбы» Константин Волков. Турнир в прыжках с шестом он выиграл с результатом на 5 см выше того, с которым золото Лос-Анджелеса-1984 завоевал француз Пьер Киньон.

Советский Союз спокойно забрал медальный зачет «Дружбы» со 126 золотыми медалями – это больше, чем у остальных стран вместе взятых. Государство щедро поощрило победы, приравняв выплаты за медали к олимпийским – так выглядела компенсация за упущенную мечту.

«Мы получали те же суммы призовых, которые выплачивали в те годы олимпийцам.

Мне заплатили за вычетом налогов 3 400 рублей — деньги, которые я мог бы получить и за второе место на Олимпиаде. В те времена это были неплохие деньги, что называется, половина автомобиля «Жигули». Их я получил, но так и остался олимпийцем без Олимпиады», – говорил в интервью «БИЗНЕС Online» боксер-тяжеловес Валерий Абаджян, проигравший финал кубинцу Теофило Стивенсону.

Кроме премиальных советские чиновники обещали приравнять призеров «Дружбы-84» к олимпийским чемпионам и гарантировали все бонусы, полагавшиеся в те годы за Олимпиады – спортивные звания, оклады, привилегии.

В советские годы так и было, но в 2002-м – уже в России – при назначении олимпийским чемпионам разных времен пожизненных президентских стипендий ни одного победителя «Дружбы-84» в списках не значилось.

***

Спортсмены, которые считались фаворитами перед Играми-1984, но так и не стали олимпийскими чемпионами:

• Ольга Мостепанова, спортивная гимнастика. На «Дружбе-84» в личном многоборье получила высшие баллы на всех четырех снарядах, а через год завершила карьеру из-за травм – в 16 лет.

• Наталья Юрченко, спортивная гимнастика. Лучшая гимнастка мира 1983 года, в 1986-м закончила со спортом.

• Марина Степанова, бег на 400 м с барьерами. Мировая рекордсменка в 31 год вернулась после рождения дочери ради Олимпиады-1984. В 1986-м (ей было уже 36) установила мировой рекорд, а в следующем сезоне завершила карьеру.

• Юрий Думчев, метание диска. В 1983-м он закинул диск дальше всех в истории, а на «Дружбе-84» его бросок оказался на 10 см дальше победного олимпийского.

• Сергей Копылов, велоспорт, трек. Лучший спринтер трех предолимпийских чемпионатов мира проиграл полуфинал на московской Олимпиаде и 4 года ждал нового шанса. В 1987-м ушел из спорта из-за упавших результатов.

• Александр Зиновьев, велоспорт, шоссе. Выиграл два чемпионата мира в групповой гонке – перед Играми в Лос-Анджелесе и после. На Олимпиаде не был ни разу.

• Виктор Солодов, тяжелая атлетика. На «Дружбе-84» установил мировой рекорд, который никто не превзошел, пока их не обнулили из-за изменения весовых категорий. На следующие Игры не отобрался из-за проблем со здоровьем.

• Анатолий Писаренко, тяжелая атлетика. Автор 17 мировых рекордов появился на Олимпиадах только в статусе президента украинской федерации. Победивший в Лос-Анджелесе австралиец поднял в сумме 412,5 кг, Писаренко на «Дружбе-84» – 465.

• Бенур Пашаян, борьба. Лучший борец-легковес двух предолимпийских чемпионатов мира. Через год после победы на «Дружбе-84» стал тренером.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин, Юрий Сомов, Сергей Гунеев, Вольдемар Мааск, Г. Вайдла, Игорь Уткин, Александр Макаров, Юрий Абрамочкин, Дмитрий Донской, Юрий Простяков