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Метания Косторной не остановить: ушла от Тутберидзе к Плющенко, вернулась к Тутберидзе, а теперь идет к Буяновой

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Алена Косторная Алена Косторная
Елена Буянова (Водорезова) Елена Буянова (Водорезова)
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Алена Косторная объявила об уходе от Этери Тутберидзе – второй раз в карьере.

«Да, мы прекратили сотрудничество с Этери Георгиевной. Новым тренером будет Елена Германовна Буянова», – рассказала Алена в интервью «Матч ТВ».

Все, что происходит с Косторной после феноменального сезона-2019/20, напоминает метания в поиске самой себя – и на льду, и в жизни. И новый переход – шаг в неизвестность.

• Алена выходила во взрослое катание рядом с Трусовой и Щербаковой точно не главной звездой – без четверных и больших юниорских побед (исключение – финал юниорского Гран-при-2019), но неожиданно выиграла пять международных турниров из пяти: Finlandia Trophy, этапы Гран-при во Франции, Японии, затем финале и наконец Евро-2020.

Взлет Косторной прервала пандемия – сезон поставили на паузу, чемпионат мира не состоялся.

• А после паузы длиной почти в полгода Косторная внезапно объявила о переходе к Евгению Плющенко – вслед за Александрой Трусовой. «У Плющенко чувствую себя счастливой. Я готова тренироваться ради новых побед и целей», – поменяв обстановку, Алена познала свежие эмоции, но потеряла результаты.

Сезон-2020/21 был максимально скомканным из-за ковидных ограничений, но у Косторной по-настоящему не получился ни один из трех стартов: вторые места сначала на этапе Кубка России, а затем на чемпионате страны, провальное 6-е – в финале Кубка, потерянный триксель.

• В марте 2021-го Косторная вернулась к Тутберидзе на строгих условиях: извинения в эфире Первого канала, испытательный срок, максимально жесткое включение в процесс, восстановление тройного акселя.

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Конечно, главной целью возвращения были Игры-2022. Ради них Алена заходила на триксель в четырех прокатах олимпийского сезона из шести; и хоть идеально так и не прыгнула, на этапах Гран-при выглядела вполне конкурентной: 3-е место в Канаде, 2-е – во Франции.

• Но тренерам этого было недостаточно.

«На данный момент это не ее максимум. Думаю, все это понимают. Количество ее прокатов не соответствует остальным спортсменам в группе. Почему так происходит? Это вам ответит сама Алена, я не могу ей влезть в голову», – выступил после канадского этапа Даниил Глейхенгауз.

«Слава богу, Алена ходит на все тренировки. Практически». В чем проблема Косторной, на которую теперь жалуются тренеры?

«Я не хочу возвращения той Косторной. Я хочу быть новой. Я новая, другая. Хочу вернуться к лучшей версии себя — намного лучшей, чем та, что была раньше. Я выросла, уже не маленький ребенок. Немного другие жизненные позиции, мысли… Наверное, просто стала старше и могу донести что-то более серьезное, чем было раньше», – ноябрьский манифест Косторной случился за месяц до рокового перелома кисти, который вывел ее из олимпийской гонки.

Алена пообещала остаться в фигурном катании еще на четыре года, затем получила второй перелом руки, но было понятно – с Тутберидзе ее дороги расходятся все дальше.

«Алена давно не появляется на тренировках, только по пиару ходит. Когда-то она была чемпионкой Европы, а сейчас – никто», – в словах хореографа Железнякова, пожалуй, позиция всего тренерского штаба «Хрустального» к Косторной.

В новой группе все будет иначе – у Буяновой давно не было больших фигуристок (последняя – Мария Сотскова), а за 8 лет после победы Аделины Сотниковой в Сочи-2014 она соскучилась по серьезной работе. В прошедшем сезоне первым номером в группе Буяновой был Артур Даниелян, но после 13-го места на чемпионате России его перспективы затянуло туманом.

Косторная – не первая фигуристка, которая пробует перезапустить карьеру у Буяновой после Этери – эксперименты с Полиной Цурской и Адъяном Питкеевым получились неудачными.

Попытка Алены – важный вызов, но возвращать в фигурное катание девушку, которой летом исполнится 19, неимоверно сложно. Особенно если она сама этого не захочет.

Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO

Косторная вернется в лучшую форму у Буяновой?
1953 голосa
Да
26%
Елена Буянова (Водорезова)
Нет
74%
Этери Тутберидзе

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