9 комментариев

Павел Тихонов выяснил.

Обсуждение трансфера Кейна в «Баварию» в какой-то момент свелось к очень странному вопросу.

«Я буду просто ошеломлен, если он не захочет побить рекорд АПЛ [Ширера по голам в АПЛ], если он пойдет в «Баварию, – говорил еще несколько дней назад Гари Невилл, самый громкий английский эксперт. – Да-да, они большой клуб, но для меня пока этот вариант не просматривается».

Пока Гари Невилл ошеломлен, а Алан Ширер празднует, давайте вспомним, как далеко Кейн от Ширера в бомбардирской гонке. Какие у него были шансы на рекорд и остаются ли они с учетом потери времени на поездку в Германию?

Итак, сейчас гонка выглядит так:

1. Ширер – 260 голов

2. Кейн – 213

Кейну до рекорда 48 мячей.

Сколько времени понадобилось легенде «Ньюкасла» для рекорда и сколько Кейну до его двух сотен?

Ширер дебютировал в АПЛ через два дня после 22-летия. Кейн на момент старта топ-карьеры был на полтора года младше, но дольше раскачивался. Ширер оформил дубль уже в первой игре, тогда как у Кейна на гол ушло почти два года – забил только к апрелю второго сезона в АПЛ, но это объяснимо очень скромным игровым временем и в «Тоттенхэме», и в «Норвиче».

Для сотни мячей Кейну понадобилось полторы сотни матчей, а вот Ширеру – всего 123. Но мы видим, что форвард «Тоттенхэм» достиг этой отметки на год раньше (по возрасту).

До второй сотни Кейн добрался в феврале 2023-го, почти нагнав Ширера по голевому темпу (200 голов за 315 матчей против 306 у легенды «Ньюкасла»), а отрыв по возрасту увеличился уже до двух лет. А к маю Кейн приблизился к Ширеру еще на 13 голов.

Простая математика: Кейн, сохраняя средний темп карьеры (0,64 гола за матч), вышел бы на первое место через 75 игр – то есть через два полных сезона. Конечно, это грубейший прогноз, мы прекрасно понимаем, что все зависит от команды, от формы и здоровья футболиста.

Но значит ли отъезд в Германию отказ от рекорда? Как будто бы нет. Например, если Кейн отработает четырехлетний контракт с «Баварией», осуществит мечту, выиграв ЛЧ, и вернется в АПЛ, то ему будет 34.

Мы видим, что Ширер продолжал забивать до 35,5 лет. Явно Кейн не планирует заканчивать раньше. Но важно обратить внимание, что форвард «Ньюкасла» в финальном сезоне немного замедлился. Что будет с Кейном, никто не знает – даже сам Кейн. При этом ясно, что время на рекорд у него пока есть – несмотря на командировку в «Баварию». Все зависит от ее длительности.

Но…

Есть еще один претендент на рекорд

Масштабируем голевой график Ширера и Кейна до стартовых 37 матчей в АПЛ и добавляем еще одного персонажа.

Да, один сезон – вообще не показатель, но темп форварда «Сити» Эрлинга Холанда игнорировать точно нельзя.

Он дебютировал в АПЛ почти в том же возрасте, что и Ширер и превзошел по голам на старте и легенду «Ньюкасла», и легенду «Тоттенхэма». Причем с запасом. У Ширера на отрезке 29 голов, у Кейна 6, у Холанда 38.

Сохранение темпа норвежца (гол за матч) – фантастический расклад. И в этом фантастической вселенной Холанд догнал бы Ширера за 6-7 сезонов – в районе 30-летия. А Кейна вообще за 5.

Возвращаемся в реальный мир – и видим, что Холанд четыре сезона забивал существенно больше ожидаемого.

Спрогнозируем регрессию к среднему (с пониманием, что это грубейшая прикидка, Холанд явно гениальнее среднестатистического форварда) и сохранению темпа по моментам – 0.71 xG за матч.

Итог: Холанду до рекорда нужно 314 матчей – более 8 сезонов без учета травм и дисквалификаций. Вряд ли норвежец сможет играть без пауз, значит реалистичный прогноз – Холанд доберется до Ширера, если останется в АПЛ, к 33-34 годам.

И это если Кейн не установит новую планку.

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Lewis; East News/ADRIAN DENNIS / AFP