А была ли так страшна пушка Колодина? Проверим!
После Евро-2008 сложно было пройти мимо этого мема, не будем проходить и сейчас. Жмем плей и слушаем культовые секунды в исполнении Георгия Черданцева.
«Колодин! Пушка страшная! УДАР! Ну-ка… Каково!»
Это аккомпанемент удара Колодина на 7-й минуте матча с Нидерландами еще при счете 0:0. В той игре защитник пробьет суммарно пять раз – и все из-за штрафной!
«Первый раз просто пробил. Дальше чувствую – летит. Думаю, дай еще раз попробую».
На 32-й Черданцев сопроводит его удар еще одним легендарным вскриком: «Колодин – ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!»
А уже на 101-й после удара с 35 метров уверенно скажет: «Так на этом чемпионате Европы не бьет ни один футболист».
Изучаем удары Колодина на Евро-2008
Действительно, показатель Колодина на Евро-2008 необычный: 8 ударов (5 из которых против Нидерландов), все – из-за штрафной, средняя дистанция – более 28 метров. Давайте присмотримся к ним внимательнее.
Удары Колодина – особенно под саундтрек Черданцева – на хайлайтах выглядят впечатляюще (да и в прямых трансляциях они тоже завораживали), но при этом из восьми на Евро-2008 в створ прилетел только один. На 32-й минуте против Нидерландов. Все остальные – мимо.
Вот как выглядела карта ударов центрального защитника сборной России на том турнире.
Благодаря Opta мы даже можем оценить ожидаемые голы – суммарно Колодин выбил на Евро 0,26 xG.
На карте выделяется удар со штрафного в матче группового этапа с Грецией – xG 0,07, самая крупная точка.
Но на самом деле опаснее всего Колодин пробил как раз против Нидерландов – на 32-й минуте, когда ван Дер Сар потащил мяч из-под перекладины. Показатель xGoT (xG после корректировки с учетом попадания в створ) – 0,21, хотя изначальная ценность удара – только 0,02. Вот как это выглядело.
Во многом этот удар с 28 метров и закрепил наши впечатления – Колодин! Добрый вечер! Несмотря на то, что на Евро футболист ни разу не забил.
При этом сам Колодин ооочень трезво оценивал свои навыки.
«Люди всю жизнь бьют, оттачивают мощный и точный удар, а я стрелял-то по-настоящему пару раз за всю жизнь, и сразу «пушка страшная». И ведь даже в створ не попал. Вот если бы забил — другое дело».
После слов Черданцева Колодин чаще бил издали
Футболист признавался, что до Евро-2008 на его удар никто не обращал внимания.
«Знаете, до фразы про пушку я десять лет играл в клубном футболе, никто даже не замечал мой удар. Но стоило Черданцеву крикнуть, все запомнили: будто единственный матч в моей жизни», – рассказывал Колодин в интервью «Матч ТВ».
А вот после чемпионата Европы отношение к удару изменили не только болельщики и комментаторы, но и футбольные люди.
«Моя карьера, конечно, изменилась. Тренеры просили чаще бить издалека. Больше всего в «пушку страшную» верил Кобелев. Говорил мне: «Иди бей, иди бей». Я отвечал: «Да не добью отсюда».
И снова благодаря Opta мы можем подтвердить эти слова Колодина картой его ударов в РПЛ с сезона-2009.
• Удары в основном издали, за 5 сезонов – 51 из-за штрафной, средняя дистанция почти 25 метров.
• Встречались попытки и из района центрального круга, рекордная дальность – 40 метров.
• Но при этом дальними ударами забил только дважды, реализация – менее 4%.
И такая статистика уже вряд ли соответствует определению «пушка страшная», что подтверждает и сам Колодин, который не склонен преувеличивать качество своего удара.
Для сравнения: реализация Вагнера Лава – 13%, при этом у него больше ударов, чем у Колодина (68 против 51).
Бывшего защитника сборной по успешности дальнего удара в РПЛ опередил не только Вагнер Лав, но и еще 26 футболистов, включая Владимира Кисенкова.
Обратная сторона дальних ударов – проблемы с коленом
Колодин предполагает, что дальние удары сказались на его здоровье.
«Поэтому колено и вылетело. Я приехал с Евро-2008, мячи опять «Селект», тяжелые, их от линии штрафной-то не добьешь, а мне говорят бить с центра. Пару раз ударил – чувствую, побаливает».
Боль в колене накладывалась на травму голеностопа (вероятно, взаимосвязанные вещи), которую Колодин получил в сентябре 2010-го и после которой так не вернулся на прежний уровень – ушел из «Динамо» в 2012-м сначала в «Ростов», потом в «Волгу», потом в «Сокол» и казахстанский «Алтай».
Колодин рассказал в 2018-м, что завершил карьеру именно из-за проблем с коленом: «Так получилось: колено сильно заболело, и я решил закончить».
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Финал карьеры получился не таким ярким, как Евро-2008, а дальние удары – не такими опасными, какими их видел Ван Дер Сар. Но разве эта статистика способна вычеркнуть из истории легендарное?
«Колодин! Пушка страшная! УДАР! Ну-ка… Каково!»
«Колодин – ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!»
«Так на этом чемпионате Европы не бьет ни один футболист».
https://www.youtube.com/watch?v=MXXjjbBaRRA
А так из этого списка пожалуй только Халк, Лоськов и Алиев могли претендовать на премию "Жуниньо Пернамбукано" ))))
Самый стабильно сильный удар в истории был у бразильца Эдера (из Бразилии-82)
Ещё и внешне был красавец, а перед ударом ногой подбрасывал мяч вверх и затем бил по летящему.
Дасаев рассказывал, что после ударов Эдера его перчатки как огнём обжигало.