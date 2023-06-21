Ночное Бескудниково
Блог

А была ли так страшна пушка Колодина? Проверим!

Георгий Черданцев Георгий Черданцев
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Динамо Москва Динамо Москва
Денис Колодин Денис Колодин
Евро-2008 Евро-2008
Футбол Футбол

После Евро-2008 сложно было пройти мимо этого мема, не будем проходить и сейчас. Жмем плей и слушаем культовые секунды в исполнении Георгия Черданцева. 

«Колодин! Пушка страшная! УДАР! Ну-ка… Каково!» 

Это аккомпанемент удара Колодина на 7-й минуте матча с Нидерландами еще при счете 0:0. В той игре защитник пробьет суммарно пять раз – и все из-за штрафной!

«Первый раз просто пробил. Дальше чувствую – летит. Думаю, дай еще раз попробую».  

На 32-й Черданцев сопроводит его удар еще одним легендарным вскриком: «Колодин – ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!» 

А уже на 101-й после удара с 35 метров уверенно скажет: «Так на этом чемпионате Европы не бьет ни один футболист». 

Изучаем удары Колодина на Евро-2008

Действительно, показатель Колодина на Евро-2008 необычный: 8 ударов (5 из которых против Нидерландов), все – из-за штрафной, средняя дистанция – более 28 метров. Давайте присмотримся к ним внимательнее. 

Удары Колодина – особенно под саундтрек Черданцева – на хайлайтах выглядят впечатляюще (да и в прямых трансляциях они тоже завораживали), но при этом из восьми на Евро-2008 в створ прилетел только один. На 32-й минуте против Нидерландов. Все остальные – мимо. 

Вот как выглядела карта ударов центрального защитника сборной России на том турнире. 

https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/message/7/e2/0927fb1f7434bb2383bbe5cecd869.png

Благодаря Opta мы даже можем оценить ожидаемые голы – суммарно Колодин выбил на Евро 0,26 xG.  

На карте выделяется удар со штрафного в матче группового этапа с Грецией – xG 0,07, самая крупная точка. 

Но на самом деле опаснее всего Колодин пробил как раз против Нидерландов – на 32-й минуте, когда ван Дер Сар потащил мяч из-под перекладины. Показатель xGoT (xG после корректировки с учетом попадания в створ) – 0,21, хотя изначальная ценность удара – только 0,02. Вот как это выглядело.

Во многом этот удар с 28 метров и закрепил наши впечатления – Колодин! Добрый вечер! Несмотря на то, что на Евро футболист ни разу не забил.

При этом сам Колодин ооочень трезво оценивал свои навыки. 

«Люди всю жизнь бьют, оттачивают мощный и точный удар, а я стрелял-то по-настоящему пару раз за всю жизнь, и сразу «пушка страшная». И ведь даже в створ не попал. Вот если бы забил — другое дело». 

После слов Черданцева Колодин чаще бил издали

Футболист признавался, что до Евро-2008 на его удар никто не обращал внимания. 

«Знаете, до фразы про пушку я десять лет играл в клубном футболе, никто даже не замечал мой удар. Но стоило Черданцеву крикнуть, все запомнили: будто единственный матч в моей жизни», – рассказывал Колодин в интервью «Матч ТВ». 

А вот после чемпионата Европы отношение к удару изменили не только болельщики и комментаторы, но и футбольные люди.

«Моя карьера, конечно, изменилась. Тренеры просили чаще бить издалека. Больше всего в «пушку страшную» верил Кобелев. Говорил мне: «Иди бей, иди бей». Я отвечал: «Да не добью отсюда».

И снова благодаря Opta мы можем подтвердить эти слова Колодина картой его ударов в РПЛ с сезона-2009.

• Удары в основном издали, за 5 сезонов – 51 из-за штрафной, средняя дистанция почти 25 метров. 

• Встречались попытки и из района центрального круга, рекордная дальность – 40 метров.

• Но при этом дальними ударами забил только дважды, реализация – менее 4%.  

И такая статистика уже вряд ли соответствует определению «пушка страшная», что подтверждает и сам Колодин, который не склонен преувеличивать качество своего удара.

Для сравнения: реализация Вагнера Лава – 13%, при этом у него больше ударов, чем у Колодина (68 против 51). 

Бывшего защитника сборной по успешности дальнего удара в РПЛ опередил не только Вагнер Лав, но и еще 26 футболистов, включая Владимира Кисенкова.

Обратная сторона дальних ударов – проблемы с коленом

Колодин предполагает, что дальние удары сказались на его здоровье. 

«Поэтому колено и вылетело. Я приехал с Евро-2008, мячи опять «Селект», тяжелые, их от линии штрафной-то не добьешь, а мне говорят бить с центра. Пару раз ударил – чувствую, побаливает».

Боль в колене накладывалась на травму голеностопа (вероятно, взаимосвязанные вещи), которую Колодин получил в сентябре 2010-го и после которой так не вернулся на прежний уровень – ушел из «Динамо» в 2012-м сначала в «Ростов», потом в «Волгу», потом в «Сокол» и казахстанский «Алтай».

Колодин рассказал в 2018-м, что завершил карьеру именно из-за проблем с коленом: «Так получилось: колено сильно заболело, и я решил закончить».

***

Финал карьеры получился не таким ярким, как Евро-2008, а дальние удары – не такими опасными, какими их видел Ван Дер Сар. Но разве эта статистика способна вычеркнуть из истории легендарное? 

«Колодин! Пушка страшная! УДАР! Ну-ка… Каково!» 

«Колодин – ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!»

«Так на этом чемпионате Европы не бьет ни один футболист».

Телеграм-канал автора

Телеграм-канал Opta Sports

Как Россия обыграла Нидерланды: великий Аршавин, Саенко – теневой герой, вынос в овертайме

«Широков – это не уровень сборной». Главный скандал Евро-2008, который начался со слов Гусева

Сборная России-2008. Где они сейчас?

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заборостроитель
Про Колодина больше ничего не помню, кроме пушки страшной, отмены красной Михелом и гол через себя.
https://www.youtube.com/watch?v=MXXjjbBaRRA
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Афанасий Дирихле
Ответ Заборостроитель
Про Колодина больше ничего не помню, кроме пушки страшной, отмены красной Михелом и гол через себя. https://www.youtube.com/watch?v=MXXjjbBaRRA
уже и забыл про эту красоту, спасибо, что напомнили
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rhett Butler
У Лоськова статистику лучше бы взять не с в 2009, а лет на 10 пораньше)
А так из этого списка пожалуй только Халк, Лоськов и Алиев могли претендовать на премию "Жуниньо Пернамбукано" ))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sievra
Кто вообще чердака знал тогда? Тарелка НТВ-плюса стоила как полет в космос и абонентская плата - как поездка до ближайшего космодрома. Матч с голландцами примерно вся страна смотрела с Орловым на Первом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
John Twist
Там ещё мое самое любимое было: «но у нас есть Колодин! У нас есть… [тут Колодин в очередной раз бьет издали] Колллллооооодин!!!»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bel01
Проводили исследование, не помню где.
Самый стабильно сильный удар в истории был у бразильца Эдера (из Бразилии-82)
Ещё и внешне был красавец, а перед ударом ногой подбрасывал мяч вверх и затем бил по летящему.
Дасаев рассказывал, что после ударов Эдера его перчатки как огнём обжигало.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий