После Евро-2008 сложно было пройти мимо этого мема, не будем проходить и сейчас. Жмем плей и слушаем культовые секунды в исполнении Георгия Черданцева.

«Колодин! Пушка страшная! УДАР! Ну-ка… Каково!»

Это аккомпанемент удара Колодина на 7-й минуте матча с Нидерландами еще при счете 0:0. В той игре защитник пробьет суммарно пять раз – и все из-за штрафной!

«Первый раз просто пробил. Дальше чувствую – летит. Думаю, дай еще раз попробую».

На 32-й Черданцев сопроводит его удар еще одним легендарным вскриком: «Колодин – ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!»

А уже на 101-й после удара с 35 метров уверенно скажет: «Так на этом чемпионате Европы не бьет ни один футболист».

Изучаем удары Колодина на Евро-2008

Действительно, показатель Колодина на Евро-2008 необычный: 8 ударов (5 из которых против Нидерландов), все – из-за штрафной, средняя дистанция – более 28 метров. Давайте присмотримся к ним внимательнее.

Удары Колодина – особенно под саундтрек Черданцева – на хайлайтах выглядят впечатляюще (да и в прямых трансляциях они тоже завораживали), но при этом из восьми на Евро-2008 в створ прилетел только один. На 32-й минуте против Нидерландов. Все остальные – мимо.

Вот как выглядела карта ударов центрального защитника сборной России на том турнире.

Благодаря Opta мы даже можем оценить ожидаемые голы – суммарно Колодин выбил на Евро 0,26 xG.

На карте выделяется удар со штрафного в матче группового этапа с Грецией – xG 0,07, самая крупная точка.

Но на самом деле опаснее всего Колодин пробил как раз против Нидерландов – на 32-й минуте, когда ван Дер Сар потащил мяч из-под перекладины. Показатель xGoT (xG после корректировки с учетом попадания в створ) – 0,21, хотя изначальная ценность удара – только 0,02. Вот как это выглядело.

Во многом этот удар с 28 метров и закрепил наши впечатления – Колодин! Добрый вечер! Несмотря на то, что на Евро футболист ни разу не забил.

При этом сам Колодин ооочень трезво оценивал свои навыки.

«Люди всю жизнь бьют, оттачивают мощный и точный удар, а я стрелял-то по-настоящему пару раз за всю жизнь, и сразу «пушка страшная». И ведь даже в створ не попал. Вот если бы забил — другое дело».

После слов Черданцева Колодин чаще бил издали

Футболист признавался, что до Евро-2008 на его удар никто не обращал внимания.

«Знаете, до фразы про пушку я десять лет играл в клубном футболе, никто даже не замечал мой удар. Но стоило Черданцеву крикнуть, все запомнили: будто единственный матч в моей жизни», – рассказывал Колодин в интервью «Матч ТВ».

А вот после чемпионата Европы отношение к удару изменили не только болельщики и комментаторы, но и футбольные люди.

«Моя карьера, конечно, изменилась. Тренеры просили чаще бить издалека. Больше всего в «пушку страшную» верил Кобелев. Говорил мне: «Иди бей, иди бей». Я отвечал: «Да не добью отсюда».

И снова благодаря Opta мы можем подтвердить эти слова Колодина картой его ударов в РПЛ с сезона-2009.

• Удары в основном издали, за 5 сезонов – 51 из-за штрафной, средняя дистанция почти 25 метров.

• Встречались попытки и из района центрального круга, рекордная дальность – 40 метров.

• Но при этом дальними ударами забил только дважды, реализация – менее 4%.

И такая статистика уже вряд ли соответствует определению «пушка страшная», что подтверждает и сам Колодин, который не склонен преувеличивать качество своего удара.

Для сравнения: реализация Вагнера Лава – 13%, при этом у него больше ударов, чем у Колодина (68 против 51).

Бывшего защитника сборной по успешности дальнего удара в РПЛ опередил не только Вагнер Лав, но и еще 26 футболистов, включая Владимира Кисенкова.

Обратная сторона дальних ударов – проблемы с коленом

Колодин предполагает, что дальние удары сказались на его здоровье.

«Поэтому колено и вылетело. Я приехал с Евро-2008, мячи опять «Селект», тяжелые, их от линии штрафной-то не добьешь, а мне говорят бить с центра. Пару раз ударил – чувствую, побаливает».

Боль в колене накладывалась на травму голеностопа (вероятно, взаимосвязанные вещи), которую Колодин получил в сентябре 2010-го и после которой так не вернулся на прежний уровень – ушел из «Динамо» в 2012-м сначала в «Ростов», потом в «Волгу», потом в «Сокол» и казахстанский «Алтай».

Колодин рассказал в 2018-м, что завершил карьеру именно из-за проблем с коленом: «Так получилось: колено сильно заболело, и я решил закончить».

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Финал карьеры получился не таким ярким, как Евро-2008, а дальние удары – не такими опасными, какими их видел Ван Дер Сар. Но разве эта статистика способна вычеркнуть из истории легендарное?

«Колодин! Пушка страшная! УДАР! Ну-ка… Каково!»

«Колодин – ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!»

«Так на этом чемпионате Европы не бьет ни один футболист».