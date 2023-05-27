7 комментариев

Ночное Бескудниково
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Чемпионство «Баварии» логично, хотя ей и очень повезло в развязке. Посмотрите на цифры

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Да, этого поста не было бы без феноменального удара Джамала Мусиалы на 89-й минуте матча с «Кельном».

Случилось то, за что мы так любим футбол – одно мгновение перевернуло все. Вероятность титула «Боруссии» оценивали в 82%, но она снова осталась ни с чем. Оказалось, что преимущество в два очка – совсем ничего, если за твоей спиной «Бавария». Исход предопределила череда событий (в том числе и случайных), но эти события подвели к самому логичному исходу сезона.

«Бавария», несмотря на гигантские проблемы и ужасные решения, все же была лучшей в Бундеслиге. 

Нейтральные зрители предпочли бы дортмундскую сказку (80% из вас не рады результату), и это понятно, но мы увидели очередную победу «Баварии» – хромую, но в то же время заслуженную. Когда эмоции погаснут, это придется признать даже болельщикам «Дортмунда». Чемпионство, к которому они были так близки, вряд ли могло удовлетворить их на 100%. Хотя в эту субботу они бы отдали за него многое. «Боруссия» при равенстве очков уступила соперника и по забитым голам, и по пропущенным, и по разнице.  

У «Баварии» в этом сезоне 92 мяча, что, конечно, выше ожидаемого. Но и по xG мюнхенцы – самые опасные в Бундеслиге.

Дортмундцы как будто недалеко, но по моментам с игры отставание существенное. 21% от созданной остроты «Боруссии» – со стандартов (данные Opta). Тогда как зависимость «Баварии» от штрафных и угловых существенно меньше – всего 11%. 

Это результат привычного доминирующего стиля «Баварии» – так она играет при любом тренере. Превосходство чемпиона вообще над всеми хорошо иллюстрирует карта зон контроля от The Analyst.

🔵 Голубой цвет – значит, что команда в этой зоне превзошла соперника по игровым действиям (более 55%). 

🔴 Красный – уступила.

⚪️ Серый – примерное равенство по игровым действиям. 

Чем больше голубого – тем мощнее доминирование.

 

Видно, что «Бавария» уступала сопернику по игровым действиям только в чужой штрафной. К такому превосходству в Бундеслиге никто не подошел и близко. 

Для закрепления мысли – карта успешности высокого прессинга. «Бавария» – лидер сезона по отборам в пределах 40 метрах от ворот соперника и по ударам после таких отборов. Не просто лидер, а лидер с невероятным отрывом. 

В 11 случаях такие отборы приводили к голам. При этом нужно обратить внимание, что у «Боруссии» конверсия выше (9 голов после 309 отборов), но, скорее всего, здесь не обошлось без везения. 

А вот в обороне дортмундцам везения как раз недоставало. По качеству допущенных моментов они вне топ-5 Бундеслиги – явно не чемпионская оборона. При этом меньше «Баварии» в этом сезоне допускал только «Лейпциг». 

Качества этой защиты не хватило для борьбы на уровне Лиги чемпионов и могло не хватить даже для титула в Германии, но вмешался случай. 

Да, парадоксально, что чемпионство «Баварии» логично на дистанции, но в финальный игровой день ей очень повезло. 

«Боруссия» по качеству моментов более чем в два раза опередила «Майнц».  

Но в эту субботу все решали не ожидаемые голы, а крепость нервов и реализация. 

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«Боруссия», так нельзя играть в чемпионском матче. Ну нельзя

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein

7 комментариев

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Кирилл Голивец
В первой таблице у Униона показатели аутсайдера, хотя с первого до последнего тура, включая еврокубки, были ясны сильные стороны берлинцев на стандартах. Есть ощущение, что некоторые типы моментов недооцениваются такой системой
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Тиджани Бабангида
Чемпионство заслужили,спорить не о чем. Но за Дортмунд сожаление остается.
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Вадим Слуцкий
...преимущество в два очка – совсем ничего, если ты команда-тряпка.
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Салауат Нуралиев
Ответ Софья Хороброва
заслуженная очередная победа Баварии в чемпионате. на опыте, в спокойном режиме. все и так чувствовали, что Боруссия будет ошибаться
Настолько спокойно что хотели отправить вагон пива в Аугсбург)
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Black Phoenix
Ответ Софья Хороброва
заслуженная очередная победа Баварии в чемпионате. на опыте, в спокойном режиме. все и так чувствовали, что Боруссия будет ошибаться
Вот только не надо говорить про чувствовали. А если бы второй гол после пропущенного не случился?
По факту это самая тяжёлая и вымученная победа Баварии после валидольного 2001-го. Могли запросто не победить. Но таки победили, да.
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Павел Тихонов
Автор
Ответ Кирилл Голивец
В первой таблице у Униона показатели аутсайдера, хотя с первого до последнего тура, включая еврокубки, были ясны сильные стороны берлинцев на стандартах. Есть ощущение, что некоторые типы моментов недооцениваются такой системой
А если посмотреть вместе с таблицей допущенных моментов?
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