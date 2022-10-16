К четвертьфиналам расклад ЧМ относительно четок: Бразилия – явный фаворит (шансы на победу 33% по модели FiveThirtyEight), за ней четверка из Португалии, Англии, Аргентины и Франции (шансы 12-14%), дальше Нидерланды (7%), Хорватия (4%) и Марокко (3%).

Какие футбольные параметры скрываются за этими процентами? Присматриваемся к четвертьфиналистам и подводим промежуточные статистические итоги турнира в Катаре.

Разница в стилях: кто доминирует по владению, кто жалит быстрыми атаками? Есть ли аналоги ватокатства Испании?

Луис Энрике на этой неделе окончательно убедил: владение и большое количество касаний – не синонимы смелости и яркого футбола. Ниже – иллюстрация этого тезиса через данные.

Горизонтальная ось – среднее количество касаний за 90 минут, вертикальная – передачи вперед на 90 минут. Чем выше точка от диагональной линии – тем вертикальнее футбол, чем ниже – тем выше стремление катать, катать, катать.

• Испания лидирует по среднему количеству касаний за игру – 1200 (с ума сойти!), но количество пасов вперед непропорционально этому владению – их слишком мало.

• Обратите внимание, что похожий расклад у Франции и Аргентины, но на поле это не так бросается в глаза, потому что они банально меньше держат мяч и хоть иногда, но рискуют.

• Бразилия – идеальный баланс!

• Из участников плей-офф стремление как можно быстрее отыграть вперед прослеживается у Хорватии и Нидерландов. Так что предположить сценарии их матчей против Бразилии и Аргентины не так трудно – вероятно, отдадут территорию сопернику в ожидании шансов.

• От команды Луи ван Гала никто не ждал тотального доминирования, но их показатели все равно удивляют – из четвертьфиналистов меньше владеют мячом только марокканцы.

• Марокканцы – вообще уникальная команда. Наименьшее количество передач вперед на турнире, четвертые с конца по владению.

Среди участников четвертьфинала у них наибольший процент возвратов владения у своих ворот. Выглядит как классический низкий блок. Но есть нюансы.

Расклады по возвратам у Марокко максимально похожи на Францию. Значит ли это, что Франция тоже закрывается и паркует автобус? Конечно, нет! Автобуса нет ни у Марокко, ни у Франции.

Наоборот, эти примеры доказывают, что низкий блок может быть разным – пассивным и агрессивным. Франция и Марокко выбирают как раз второй вариант. Очень показательная картинка телеграм-канала «Футбол в цифрах».

Видно, что доля передач соперника в финальной трети марокканцев (горизонтальная ось) – минимальная на турнире. Опасность этих передач (вертикальная ось) тоже на низком уровне. То есть и марокканцы, и французы отказываются от высокого прессинга, но как только мяч оказывается на их трети, действуют максимально агрессивно.

Чей стиль самый эффективный?

Вот как выглядит отношение созданных и допущенных моментов у четвертьфиналистов. Делаем скидку на малую выборку (4 матча) и разный уровень соперников.

• Бразилию на этом ЧМ хвалят за крепкую оборону (и по делу, допускают очень мало наравне с аргентинцами), но при этом впереди они создали больше остальных – почти 2,4 гола за игру. Больше только у вылетевших немцев – 3,35.

• Из этой карты вырисовывается интрига дуэли Марокко и Португалии. Марокканцам попался соперник со слабейшей защитой среди четвертьфиналистов. Возможно, слишком громкая характеристика – Марокко допускает угрозы чуть меньше, чем Португалия – но коммуникационные проблемы в защите команды Сантуша игнорировать нельзя. И это маленький, но все же шанс для марокканцев. Против которых очень хочет сыграть Криштиану Роналду.

А что с эффективностью игроков?

А еще Роналду, вероятно, предполагал, что окажется в этой таблице бомбардиров, но пока забил только один мяч.

Мбаппе заслуженно лидирует, демонстрируя удивительную реализацию. Больший разрыв между ожидаемыми голами и реальными – только у Коди Гакпо и Букайо Сака.

Если что, Мбаппе есть и в топе ассистентов – сделал две голевые на турнире. Но главный созидатель на турнире все же не он, а другой игрок сборной Франции.

Рейтинги ассистентов не всегда верно отражают картину, ведь превращение хорошего паса в голевой – задача финишера, поэтому отсортируем список по ожидаемым голевым (вероятность, что пас приведет к голу).

Антуан Гризманн формально выходит в центре полузащиты, но обостряет с любой точки поля. И уверенно опережает остальных по ожидаемым голевым. Нельзя пройти мимо его паса в матче с Данией, который мог привести к выходу один на один, если бы не фол.

Ближайшие к Гризманну участники четвертьфинала из других команд – Маркиньос и Ковачич – отдали на 1,6 xA меньше. Огромный отрыв.

Лука Модрич в этот топ пока не влетел (xA – только 0,5), но перед матчем с Бразилией не отметить его величие нельзя. В 37 он один из самых работоспособных игроков турнира – лидер по возвратам мяча среди четвертьфиналистов!

Сегодня для него – главное испытание!

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel, Dean Mouhtaropoulos, Laurence Griffiths