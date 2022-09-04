Испания не взяла на ЧМ ни Де Хеа, ни Кепу. Луису Энрике нужны вратари, которые «умиротворяют и успокаивают»

Вникаем в логику тренера.

Еще пару лет назад в Испании обсуждали, кому доверить ворота: Давиду Де Хеа или Кепе Аррисабалаге. Но на ЧМ-2022 не поехал ни тот ни другой. Как и на Евро-2020, Луис Энрике, скорее всего, выберет Унаи Симона из «Атлетика» как основного. Давайте вникнем в суть предпочтений тренера одного из фаворитов турнира.

Еще в сентябре 2020-го Луис Энрике защищал Де Хеа, который не особо впечатлил на ЧМ-2018 – пропустил 6 голов с 7 ударов в створ, а Испания вылетела в 1/8 от России. Кипер «МЮ» в итоге упустил место основного, но все равно вызывался в сборную. Так продолжалось до марта 2022-го, когда Де Хеа неожиданно не пригласили на товарняки с Албанией и Исландией. Его место занял Давид Райя из «Брентфорда».

Тогда Энрике объяснил решение прогрессом и особенностями Райя:

«Думаю, Райя может быть хорошим вратарем для сборной благодаря его качествам, его способности управлять любой игровой ситуацией с мячом в ногах и доминировать, что и нужно нашей команде. Его вызов сюрприз для многих, но не для нас».

Речь была о Райя, но в этих словах Де Хеа мог кое-что извлечь и для себя. Тренер проговорил важное: игра ногами – важнейшее требование для вратаря сборной, возможно, даже важнее игры на линии.

А позже тренер детализировал:

«Вратарь должен начинать игру и создавать первое превосходство, он должен доминировать территориально. Мне нужен вратарь, который умиротворяет и успокаивает меня, и это не значит, что он не будет ошибаться, ошибки — это часть футбола».

И еще немного про спокойствие:

«Cимон не нервируют меня, как не нервируют Санчес и Райя. Вратарь должен создать первое превосходство. И в этом Симон эксперт».

Неужели Де Хеа даже не третий? Все так плохо с игрой ногами?

Давайте сравним вратаря «МЮ» с тем, кто вытеснил его из сборной. Давид Райя играет в не самой доминирующей команде АПЛ (четвертые с конца по среднему владению), но при этом активно участвует в розыгрышах от ворот.

Ниже – процентили Райя по сравнению с другими вратарями топовых лиг. На картинке не абсолютные показатели, а рейтинг. 95 значит, что кипер превосходит 95% коллег по амплуа в определенном параметре.

У Райя удивительное вовлечение в игру (оранжевая область) для вратаря команды, которая редко доминирует. Только 5% киперов из пяти топ-лиг получают мяч чаще и только 8% чаще играют в пас. Да, из диаграммы видно, что Райя часто выходит из-под прессинга через длинный пас, но обратите внимание на точность – в большинстве случаев это осмысленное начало атаки, а не панический вынос.

Показательный пример – из товарняка против Иордании. Вот что имел в виду Луис Энрике, когда говорил, что Райя его не нервирует.

Родри не боится отдавать вратарю, у которого после паса будет не так много опций.

Но Райя финтом убирает прессингующего и находит очень неожиданное продолжение – пасом на свободного флангового защитника.

Сложно предположить, как бы в похожем эпизоде действовал Де Хеа. Но вот момент из матча против «Астон Виллы».

Вратарь «Ман Юнайтед» получает мяч от Мартинеса в более спокойной обстановке. Соперник далеко.

Несмотря на это, случается пожар. Да, «МЮ» сохранил мяч, но риск привоза был огромным.

И это не единичный эпизод сезона. Снова пас с левого фланга от Мартинеса, снова кажется, что у Де Хеа много времени.

Но в итоге вратарь попадает под прессинг (обратите внимание, где были прессингующие в начале эпизода) и выносит в центр поля – неосмысленная передача прямо на соперника, который не попал в кадр.

Подтверждаем тезисы данными. Вот процентили Де Хеа за прошедший год.

Он один из самых малоактивных вратарей топ-5 при розыгрышах – явно не то, чего хочет Луис Энрике. И это на фоне того, что статистика игры на линии у Де Хеа – вполне заурядная для топ-5. В среднем пропускает на 0,01 гола больше, чем должен. Речь о показателе PsxG – GA (xG ударов в створ минус реально пропущенные голы).

Но есть и положительный момент. Де Хеа в 32 принял правила современного футбола и стал меняться. Взаимодействие Де Хеа с командой действительно возросло – впервые за 4 года. До встречи с Эриком тен Хагом испанец все реже участвовал в розыгрышах.

«На мой взгляд, у него есть способности и для игры ногами. Я думаю, что в этом сезоне заметен прогресс в этой части от игры к игре, – говорил тренер «МЮ». – Но здесь вратарь зависим и от тех, кто находится впереди, от того, как именно вы даете вратарю делать передачи. Потому что если вы не освобождаетесь позиционно, или делаете это в неподходящие моменты, или занимаете неправильные позиции, то у вратаря нет вариантов. Но я убежден, что он сможет прибавить, матчи это доказывают. Думаю, он будет прибавлять от игры к игре».

По графику заметно, что отказ от частого взаимодействия с защитой маскировал проблему Де Хеа – чем реже Де Хеа получал мяч, тем проще и точнее были его передачи. Сейчас взаимодействие возросло, но точность упала – до 68%. Для сравнения – у Симона 76%.

Кстати, количественно основной кипер сборной Испании не так часто вступает в игру – «Атлетик» середняк Ла Лиги по владению.

Но тем не менее, когда Симон играет ногами, он более чем уверен в себе.

Матч против Чехии. При розыгрыше вратаря ставят в не очень удобное положение: он под прессингом минимум двух футболистов, времени на решение мало. Но кипер качественной средней передачей в касание выводит команду из-под прессинга. Испания сохраняет мяч.

Игра со Швейцарией, Симону снова отдают не очень комфортную передачу, в момент получения мяча прессингующий уже во вратарской. Вариантов почти нет – ближний партнер и центр перекрыты. Выход один: убирать соперника финтом, разворачиваться и отдавать на левый фланг. Это не простой маневр, ведь изначально кипер стоял спиной к адресату. Но Симон справляется, несмотря на то, что ограничен и в пространстве, и во времени. Прессингующие снова отрезаны.

Конечно, в карьере вратаря «Атлетика» были и ошибки (самая знаменитая – пропущенный гол на Евро-2020 от Хорватии после неловкой обработки паса из центра поля), но Луис Энрике их прощает, так как смелость и спокойствие – прежде всего.

У Симона есть и еще одно важное качество – на диаграмме процентилей видно, что он не боится выходить из штрафной, чтобы подстраховать высокую оборону. Это еще не совсем уровень Алиссона, но еще одна причина, почему именно Симон – основной в сборной Энрике.

А вот еще одна причина, почему Де Хеа даже не в заявке

Роберт Санчес из «Брайтона».

Еще один пример вратаря, соответствующего стандартам Луиса Энрике. Стиль «Брайтона» и при Поттере, и при Де Дзерби поспособствовал раскрытию лучших качеств Санчеса. Да, здесь тоже без подвигов на линии, но есть широкое вовлечение в игру.

Момент матча с «Челси» в этом сезоне. Высокий прессинг, минимум вариантов, кроме передач налево или направо.

Санчес дожидается, пока откроется окно – прямо в центр поля. Решение, которое ломает весь прессинг соперника и создает предпосылку к голевому моменту.

А здесь Санчес начинает эпизод третьим защитником, призывая Салаха к прессингу.

И тот же прием – никакой суеты, просто снова дожидается, пока откроется удобное окно – на этот раз на флангового Кукурелью, кипер одной передачей отрезает всю прессингующую бригаду.

Через несколько секунд «Брайтон» забивает – камбэк на «Энфилде» (2:2).

«Второй гол начался с его фантастического паса, – сказал после игры Грэм Поттер. – Он помогает команде, выходит просто на невероятные кроссы, снимает давление, спокоен с мячом».

Интересно, что в той игре Санчес чуть не привез, но Поттер делал акцент на атакующем вкладе вратаря. Похожий подход и у Луиса Энрике.

Вы уже поняли, что у Санчеса все в порядке с игрой ногами. Но вот еще один показательный факт – против «Ман Сити» в прошлом сезоне он поставил рекорд АПЛ по вратарским передачам за всю историю подсчета продвинутых данных.

А что с Кепой?

Здесь все просто. Без стабильного игрового времени в «Челси» у вратаря было не так много шансов на поездку в Катар.

1305 минут за год – очень мало. И даже не помогает статус одного из лучших в топ-5 по игре на линии и предрасположенность к высокой обороне. Осенью Кепа вылетел из-за травмы, посмотрим, вернется ли он в основу после восстановления.

Луис Энрике публично говорил, что Кепе нужно больше практики:

«Кепа не в лучшей ситуации, но это не конец света. Это идеальный момент для него, чтобы вырасти, показать нам, из чего сделан Кепа. То, через что он сейчас проходит в «Челси», происходит со всеми игроками на протяжении всей их карьеры».

Цитата тренера из 2020-го, но с тех пор мало что изменилось.

Тем не менее в списке Луиса Энрике, как пишет Marca, Кепа стоит выше Де Хеа.

Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo globallookpress.com/Mutsu Kawamori