Ночное Бескудниково
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Аргентина была одним из фаворитов ЧМ с шансами на плей-офф 90%. Что сейчас?

Лионель Месси Лионель Месси
Сборная Саудовской Аравии по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу
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Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
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Сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии, и главный вопрос для Лео Месси на этот вечер: а что изменилось, насколько Лео Месси отдалился от мечты? 

Конечно, турнирные расклады по очкам считать еще рано. Поэтому обратимся к математическому моделированию! 

Перед стартом ЧМ мы обсуждали прогнозы на турниры такого уровня. Многие сервисы с продвинутыми данными ищут все более надежный способ предсказать будущее – пока безуспешно. Но сейчас нас интересует не будущий чемпион, а насколько катастрофично поражение от Саудовской Аравии с математической точки зрения. 

Начнем с модели прогнозов от Opta. Коротко, как это работает: на основе продвинутых данных (не только xG) каждой команде присваивается индекс. Исходя из него, просчитываются вероятности всех исходов в матче. Далее – несколько тысяч симуляций всех матчей ЧМ, на основе которых выводится таблицами с шансами для каждой команды. 

Что прогнозировали Аргентине до турнира? Наиболее вероятным исходом было первое место в группе, шансы на выход из группы были высочайшие – более 90%. На победу в турнире 13% – и это второй показатель на ЧМ, выше процент был только у Бразилии (16%).

Что сейчас? Шансы на выход из группы упали до 55%, на чемпионство – до 9%. Понятное дело, что многое зависит от матча Мексики и Польши, но уже точно можно утверждать, что Аргентина перестала быть фаворитом турнира. Возможно, временно. Интересно, что Саудовская Аравия, несмотря на победу, остается последней команды группы по шансам. 

Есть и другая модель от FiveThirtyEight – медиа, которое прогнозирует американские выборы

Принцип тот же – выводится индекс команд и тысячи симуляций по методу Монте-Карло. FiveThirtyEight детализирует: на 75% этот рейтинг определяется результатами сборной, а на 25% – силой футболистов, которая вычисляется на базе рейтинга клубов SPI (обновляется после каждого матча).  

FiveThirtyEight чуть менее оптимистично оценивал Аргентину – до турнира ставил ее на четвертое место с вероятностью выхода из группы в 84%. 

Как же расклад изменило поражение? Все очень похоже и на предыдущую версию. Шансы упали значительно, теперь команда Месси ниже команды Роналду (посмотрим, что будет после старта Португалии), шансы на выход из группы – 52%, на победу – 5%. 

Итог: расклад значительно поменялся для Аргентины (хотя в таких случаях говорят «для нас ничего не изменилось, нужно побеждать от матча к матчу), теперь все гораздо сложнее.

Но шансы на 1/8 пока крепкие, Аргентина остается фаворитом группы, несмотря на поражение.

❗️ 5 главных минут в истории сборной Саудовской Аравии! Сенсация началась с потери Месси в центре поля

🇦🇷 Оставите аргентинских игроков к следующим турам в Fantasy ЧМ?

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez

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