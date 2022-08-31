Как Захарян выглядит на фоне вингеров АПЛ? Вот расчет скаутского алгоритма

Возможно, главный вопрос при трансфере игрока из слабой лиги в сильную – понять, потянет ли он новый уровень. Голы, xG, передачи в РПЛ сложно сравнивать с аналогичными показателями в АПЛ, и при таких переходах мы лишаемся привычных инструментов. Продвинутые данные с каждым годом дают все более надежные основания для выводов по навыкам, стилю и качествам футболистов, но когда игрок «Динамо» едет в «Челси», все это не работает. Будет ли готов Захарян к требованиям новой лиги? В чем превосходит или уступает будущим партнерам? На какой позиции его лучше использовать? Привычные данные вряд ли дадут ответ на эти вопросы. Остаются более изощренные (и, предупредим, не самые надежные) способы.

Классическое для таких случаев предупреждение: сейчас мы не претендуем на большие выводы, а скорее проверяем интересный инструмент. Проецируем приемы из футбольного менеджера на реальную жизнь: из графиков и карт пытаемся понять сильные и слабые стороны игрока при переходе в новую обстановку.

Скаутский сервис Smarterscout как раз предлагает ответы на вопросы из первого абзаца. Кратко, в чем суть алгоритма: он конвертирует показатели игрока под определенную лигу, применяет что-то вроде повышающего или понижающего коэффициента . Как это рассчитывается? Smarterscout не раскрывает точную формулу (и в этом большой минус), но объясняет, что основывается на исторических данных: берет все переходы из РПЛ (и не только) в АПЛ за Х лет и оценивает, как изменились показатели футболистов. Конечно, чем больше переходов между двумя лигами, тем, наверное, этот коэффициент точнее. Можно ли считать трансферы из РПЛ в Англию в эру продвинутых данных надежной выборкой? Вопрос и одна из многочисленных оговорок этого текста.

Второй нюанс: Smarterscout показывает данные в виде рейтинга (от 1 до 99), а не привычных нам xG, xA и так далее. Рейтинг 1 означает, что у 99% игроков, выходящих на этой позиции в определенной лиге, этот показатель лучше. Рейтинг 99 означает, что показатель игрока близок к максимальному. В статистике это называется процентиль, но, возможно, для простоты восприятия создатели Smarterscout избегают этого термина.

Более подробнее про Smarterscout можно прочитать здесь и здесь.

Возвращаемся к Захаряну. Вот его показатели в сравнении с вингерами РПЛ. На графике учитывается игра только на этой позиции и используются процентили, рейтинг 99 – максимальный показатель среди вингеров, 1 – значит, что у 99% вингеров этот показатель лучше.

Как видим, Захарян по многим показателям на топовом уровне, особенно впечатляют его плеймейкерские навыки, по единоборствам тоже порядок. Относительно слабые места – верховые единоборства и контроль мяча (почти треть действий с мячом приводят к потери, у 30% вингеров РПЛ этот показатель лучше).

А теперь посмотрим, как видит Захаряна Smarterscout на фоне коллег из АПЛ – то есть с применением понижающего коэффициента к показателям. Вот рейтинг игрока «Динамо» в роли левого вингера (974 минуты в прошлом сезоне).

Пройдемся по каждому показателю, потому что тут точно нужны пояснения.

Продвижение мяча – как каждое действие футболиста повлияло на вероятность гола. Пасы в зоны с наивысшим xG ценятся больше, чем передачи между двумя ЦЗ. В РПЛ этот навык Захаряна очень заметен (четвертый по ожидаемым голевым в прошлом сезоне, один из лидеров по передачам по удар), по меркам АПЛ он тоже на уровне, но все же почти половина левых вингеров самой яркой лиги мира продвигает мяч лучше.

Завершение – способность игрока выигрывать дуэли у вратаря (разумеется, учитывается xG), здесь Захарян не выделяется. Хотя в РПЛ он забивал больше, чем 83% вингеров.

Контроль мяча – высчитывается на основе шансов сохранить владение при передаче определенному игроку. Да, форварды чаще теряют мячи, чем защитники, но поэтому мы как раз и сравниваем Захаряна не со всеми подряд, а только с левыми вингерами. И видно, что контроль мяча – одна из слабейших сторон игрока «Динамо». В РПЛ это не так бросается в глаза, а в АПЛ может помешать.

Оборонительный объем и оборонительные качества – как часто футболист вовлечен в отбор мяча и как успешно он это делает. Удивительно, но по меркам РПЛ Захарян был в лидерах как по объему оборонительных действий, так и по качеству, но Smarterscout считает, что для АПЛ такого объема недостаточно.

Единоборства – тут вряд ли нужны детальные пояснения. Вывод очевиден: с игрой один в один (что вверху, что в воздухе) в АПЛ у Захаряна могут быть проблемы. И это первое, над чем стоит поработать при переезде в топовую лигу.

Вторая позиция Захаряна – центр полузащиты (790 минут в прошлом сезоне).

В прошлом сезоне 4 из 6 голевых Захарян сделал, выходя именно в центре поля, но мы помним, что под продвижением считаются не только голевые передачи, а весь объем действий на улучшение позиции для удара. На этой позиции Захарян не только активнее создавал, но и эффективнее завершал. Но, скорее всего, дело в маленькой выборке – у него 1 гол на этой позиции при xG 0,66. Тот случай, когда один удар значительно повлиял на картину, так что дело может быть и в случайности. Кроме того, бросается в глаза значительное изменение некоторых показателей при смене позиции. И это еще один минус модели – все же такие резкие скачки сложно объяснить.

В центре поля Захарян чаще занимался обороной, но по меркам центральных полузащитников АПЛ объем ниже среднего, а вот качество снова приличное.

Единоборства – та же картина, все неважно.

Третья позиция Захаряна – правый вингер, но показатели там хуже, чем на предыдущих двух, из-за маленькой выборки (605 минут по данным Smarterscout) обойдемся без деталей по этой роли.

А какие показатели у игроков «Челси»?

Теперь важно понять, а какой уровень конкурентов в «Челси», способен ли игрок со средними показателями по лиге получать игровое время?

Проблема в том, что Тухель и Шварц играли по разным схемам, и у «Челси» в прошлом сезоне попросту не было чистых левых вингеров и центральных полузащитников вроде Захаряна. Игроки центра поля либо заточены на оборону (Канте, Жоржиньо), либо на атаку, действуя фактически на позиции второго форварда (Маунт, Пулишич). Было бы идеально сравнить Захаряна как раз с Маунтом, Пулишичем и Хавертцем, но здесь потребуются новые оговорки, которых и так достаточно. Поэтому сравним игрока «Динамо» с двумя новичками «Челси» – Рахимом Стерлингом (левый вингер) и Конором Галлахером (2383 минуты на позиции центрального полузащитника).

Стерлинг нам подходит почти идеально – да, по стилю Захарян существенно отличается, но мы говорим об объемах и эффективности, которые требуются на определенных ролях.

Помним, что прошлый сезон для Стерлинга – один из самых неудачных в карьере, он получал не так много времени, но при этом разница с Захаряном заметна: гораздо лучше контроль мяча (меньше потерь), выше вовлеченность в прессинг, по единоборствам – похожая история (сказывается фактура обоих игроков), Стерлинг более цепок в отборе.

Галлахер больше заточен на оборону, на старте этого сезона он с Жоржиньо формировал основу полузащиты, но вот в прошлом чаще подключался в атаку в форме «Кристал Пэлас», поэтому сравнить его с Захаряном все же можно (снова с оговорками).

Галлахер, возможно, не так креативен, зато лучше реализует моменты и заметно чаще прессингует. Он очень неудобен для соперника при единоборствах – все три показателя выше среднего (кстати, всего на 2 см выше Захаряна).

Какие выводы?

Пока все алгоритмы могут работать только в связке с головой скаута. Эти показатели не дают ответ, способен ли заиграть Захарян в «Челси» или нет, да мы и не ставили такой вопрос. Основываясь на исторических данных, они лишний раз подсвечивают сильные и слабые стороны футболиста, трудности, с которыми он столкнется на поле в новой лиге (если перейдет), несмотря на превосходство над конкурентами в РПЛ.

И человеческий глаз, и статистика подтверждают, что у Захаряна неплохие созидательные навыки и высокий футбольный интеллект. Но в современной АПЛ только этого недостаточно – требуется бОльший объем прессинга (желательно без потери эффективности) и жесткость в единоборствах, настораживает, что у Захаряна показатели единоборств проседают даже по меркам РПЛ, а ведь на других скоростях и с более мощными (физически) соперниками будет еще сложнее. Так что пока это главная проблема.

Разумеется, решаемая при должном подходе.

Фото: fcdm.ru