Фиксируем эпоху Федуна! Считаем очки, деньги на трансферы и оцениваем место в истории

Главный спортивный итог времени Федуна в «Спартаке» – 1 титул в РПЛ за 18 лет. Для клуба за такими амбициями – мало, но давайте оценим эпоху и по другим параметрам.

С 90-ми закончилось доминирование «Спартака» в РПЛ. Но как глубоко провалился клуб по сравнению со славными временами? Есть один способ это зафиксировать – клубный рейтинг Эло.

Он высчитывается по сложной формуле (детали здесь), но базовый принцип такой: очки за результат присваиваются в зависимости от силы соперника и уровня матча. Например, за победу над аутсайдером РПЛ клуб получит гораздо меньше, чем за победу над клубом из топ-5 в плей-офф ЛЧ. Минус рейтинга – учитывает только результат, а не качество футбола (потому что xG существовал не всегда), несомненный плюс – есть архивная база с 1954-го.

Итак, вот изменение силы «Спартака» в разные эпохи.

Видно, что при Червиченко клуб пережил глубочайшее падение. Так что протест фанатов, который бывший владелец «Спартака» считал происками Федуна, все же неслучаен.

Несмотря на отсутствие трофеев, до 2007-го при Федуне «Спартак» исключительно рос – казалось, пройдя времена Скалы и Старкова, клуб вот-вот вернется на романцевский уровень.

Но дальше – началось. Первый срыв – время Черчесова, за которым последовал обнадеживающий подъем – возвращение Карпина сначала гендиректором, а потом тренером.

Затем новый спад и пиковый «Спартак» Федуна при Каррере.

Вообще, глядя на этот график, понятно, откуда взялся знаменитый спартаковский цикл. Но общий итог такой: «Спартак» Федуна жил двух-трех-летними падениями и такими же взлетами. И почему-то никто к этому не привык.

Но каков итог эпохи в сравнении с конкурентами? Дальше – самая понятная метрика в футболе. Выведем сводную турнирную таблицу за всю эпоху Федуна – с сезона-2004 и по наше время.

Больше 1000 очков набрали только два клуба – «Зенит» и ЦСКА. У «Спартака» при Федуне – 912 и третье место. Отставание от второго места – приличное (91 очко).

А вот отрыв от четвертого «Локомотива» – только 27.

Интересно, что два клуба из топ-6 по очкам вылетали из РПЛ в эти 18 лет. То, что это не «Спартак» – отчасти заслуга Федуна. Благодаря финансовой помощи владельца клуб почти всегда держался в лидирующей группе.

Но сколько именно «Спартак» потратил за это время на укрепление состава? Здесь сразу предупреждение: за такой период невозможно найти детальные финансовые отчеты, поэтому наш единственный выход – смотреть на базу Transfermarkt и помнить, что точность там не стопроцентная (например, вряд ли учитываются разнообразные комиссии).

График, который отражает доминирование «Зенита» в РПЛ. Сумма покупок петербуржцев – почти 700 млн евро. Кстати, это большем, чем «Лестер», который выигрывал АПЛ (640 млн евро).

«Спартак» второй с огромным отставанием – 392 млн на игроков за 18 лет. Также больше 300 потратили «Динамо» и «Локомотив». Кстати, «Спартак» за эпоху Федуна потратил на игроков больше, чем, например, «Атлетик» и гладбахская «Боруссия».

Но смотреть на трансферные расходы в отрыве от доходов – неправильно. Поэтому дальше сравним трансферный баланс (отношение доходов к расходам) всех клубов, которые играли в РПЛ за этим 18 лет, с количеством очков, которое они набрали.

Наслаждайтесь! На графике отметили самых заметных.

Линия на графике – линейная регрессия (выраженная в виде прямой зависимость среднего значения какой-либо величины от некоторой другой величины).

Выводы: каждое очко «Зенита» стоит дороже, чем спартаковское (если оценивать только трансферы), и даже ниже среднего по РПЛ.

Очки, заработанные «Спартаком» – как раз на уровне его трат. Так что при таком уровне конкуренции и расходов клуб Федуна вряд ли мог на равных конкурировать с «Зенитом» на дистанции. Хотя постойте...

Есть одна аномалия – у ЦСКА положительный трансферы баланс и не такое значительное отставание от «Зенита» по очкам. Экстрауспешные продажи Влашича, Головина, Жо, Мусы, Красича и других вывели ЦСКА в плюс на дистанции, а связка Гинера с Газзаевым и Слуцким позволила не сильно отстать от «Зенита» по результату. Других таких примеров в России нет, даже «Краснодар» приближается к «минус 100» в трансферном балансе.

У Федуна тоже не получилось дать выдающийся результат, но и провалом эту эпоху назвать нельзя.

Фото: East News/AP Photo/Ivan Sekretarev